MyBid - 広告ネットワークプラットフォーム概要

今日では多くの広告ネットワークが存在します。しかし、それらすべてが柔軟な条件と高品質なトラフィックを同時に提供しているわけではありません。

MyBid は、もともとは個々のマネージャーを通じてのみ機能するプラットフォームでしたが、その後、自分でキャンペーンを運営する機能を追加しました。これにより、異なるスキルレベルやさまざまなタスクに対してこのサービスが適していると言えます。

MyBidとは何か

MyBid は、2020年から存在するオンライン広告プラットフォームです。当初、このネットワークは完全に管理されたサービスのみを提供していました。予算とクリエイティブを提供し、MyBidのスペシャリストが独自のトラフィックソースの知識を使用してキャンペーンを設定していました。

2024年、プラットフォームはセルフサービスモードを開始することで機能を拡張しました。現在、以下のオプションから選択できます：

マネージドサービス — ネットワークのメディアバイヤーがあなたのキャンペーンを運営します。

セルフサービス — あなた自身のダッシュボードを通じて、自分でキャンペーンを作成し最適化します。

このアプローチは、初心者と経験豊富なプロフェッショナルの両方にとってネットワークを適したものにします。

主な広告フォーマット

MyBid は、いくつかのタイプの広告をサポートしています。それぞれのフォーマットは異なるタスクを解決し、特定の業界に対して優れた効果を発揮します。

プッシュ通知

広告がユーザーのデバイスにシステム通知として表示されるクラシックな形式（ユーザーが購読している場合）。これは、ユーティリティ、デート、金融オファー、その他の大衆市場の垂直市場において効果的です。

インページプッシュ

これは、プッシュ通知のようにデザインされたバナーですが、直接ウェブサイトのページに表示され、サブスクリプションは必要ありません。高いエンゲージメントのおかげで、ネットワークで最も人気のあるフォーマットの1つです。

ポップアンダー

この広告は、アクティブなブラウザウィンドウの後ろにある新しいタブで開きます。この形式はアフィリエイトマーケターによく知られており、幅広いオーディエンスが必要なオファーに適しています。

ビデオ広告

メインコンテンツの前に再生される短いビデオクリップ。あなたの製品やサービスを実際にどのように利用できるかを示す絶好の方法です。

バナー

パートナーウェブサイトに掲載されるクラシックディスプレイ広告。まだ役立つ標準的なツール。

Telegram Mini Apps (TMA)

最もモダンな形式の一つです。広告はTelegram内のミニアプリに直接統合されます。このメッセンジャーのユーザー層は非常にエンゲージメントが高く、技術関連のトピックに関心があります。テストによれば、この形式でのコンバージョンは従来のディスプレイ広告よりも顕著に高いことが示されています。

プラットフォームを活用する方法

MyBid を他の多くのネットワークと差別化する主な点は、2つの本格的なモードを持っていることです。

管理モード

キャンペーン設定の詳細に踏み込みたくない方に最適です。サインアップ後、パーソナルマネージャーが連絡を取ります。彼らはあなたの戦略を定義し、フォーマットを選択し、トラフィックソースを選ぶのを手伝います。マネージャーは事前に準備された良好および悪質な配置のリストを使用し、効果が見込めないトラフィックに予算を無駄にすることがないようにします。

すべてのキャンペーンの変更はマネージャーによって行われます。広告の一時停止または再開のみが可能です。それは、利便性と反応速度の間のトレードオフです。

セルフサービスモード

完全なコントロールを好む広告主のために。あなたのダッシュボードでは、キャンペーンの作成、入札の調整、詳細なターゲティング、ソースのブラックリストとホワイトリスト、予算設定などのすべてのツールにアクセスできます。

キャンペーンを作成する方法は2つあります。

エクスプレスモード — 必要最小限のパラメーターセットです：ランディングページのURL、プラットフォームの選択、支払いモデル、国およびオペレーティングシステムによる基本的なターゲティング。

カスタムモード — すべての設定にフルアクセスできます：都市レベルまでのジオターゲティング、ブラウザ、デバイスタイプ、プロバイダーによるフィルタリング、さらには異なるトラフィックソースごとに個別の入札価格を設定することも可能です。

出版社向けの機会

MyBid は、広告主だけでなく、ウェブサイトやアプリの所有者にも収益をもたらします。パブリッシャーとして登録し、配置コードを取得してページに貼り付けるだけです。このプラットフォームは、サイトの品質をチェックし、その後、ネットワークの広告主からの広告が表示され始めます。

支払いは定期的に行われ、さまざまな引き出し方法が利用可能です。

追加収入としてプッシュサブスクリプションを収集する

広告主にとって便利な機能があります — ランディングページ訪問者からのプッシュ購読を収集することです。

たとえユーザーがメインゴールを達成しなくても、通知に登録することができます。その結果、ランディングページのオーナーはこれらのサブスクリプションから追加の収益を得ることができます。これはキャンペーンの収益性を向上させる簡単な方法です。

紹介プログラム

MyBid は、新しいクライアントを紹介することを奨励しています。広告主が他の広告主を紹介すると、その人の支出の一部を受け取ります。新たな出版社を紹介したパブリッシャーは、その出版社の収益の一部を受け取ります。支払いは毎月あなたの残高に加算されます。

利点と留意点

プラットフォームの主な強み：

管理モードとセルフサービスモードの選択。

マネージャーがキャンペーンを運営しても追加料金はかかりません。

古典的なプッシュ形式から現代的なTMAまで、さまざまな広告フォーマット。

明確なインターフェースと24時間対応のサポート。

広告主としてだけでなく、出版社や紹介パートナーとしても収益を得ることができます。

いくつかの制限:

管理モードでは、変更はマネージャーを通じて行われるため、時間がかかることがあります。

ネットワークのトラフィックは特定の垂直分野に集中しており（すべてのフォーマットが厳格なブランドセーフキャンペーンに適しているわけではありません）。

マネージャーと直接話すには、英語またはロシア語を知っている必要があります。

結論

MyBid は、クラシックな管理サービスからハイブリッドモデルに成長した現代的な広告ネットワークです。有料トラフィックを始めたばかりの人にも、一つ一つの設定を自分でコントロールするのに慣れた経験豊富なメディアバイヤーにも適しています。

Telegram Mini Appsをフォーマットとして持ち、プッシュサブスクリプションを収集する機能や紹介プログラムを備えているため、このプラットフォームは多くの異なる観点から興味深いものとなっています。

柔軟な条件と最新のフォーマットを備えた広告ネットワークをお探しなら、MyBidに注目する価値があります。