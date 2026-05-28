Proxy001 - プロキシサービスレビュー
Proxy001 - 高純度の住宅プロキシIPを提供するプロバイダーであり、100%本物の住宅プロキシIPを提供しています。リソースは200以上の国と地域を網羅しており、1億以上のリソースリストを持っています。
国/州/省/市によってカスタマイズ可能で、セッションタイプの選択（固定またはローテーション）をサポートします。住宅用IP、動的IP、静的IPであれ、異なるシナリオのニーズに完全に対応します。
本物の住宅IPは、合法的なオペレーターから提供され、高い純度と匿名性を誇り、プラットフォームのリスク管理を効果的に回避し、IPのバンを心配することはありません。Amazonのマルチストア運営、世界的な市場調査、またはソーシャルメディアアカウントの維持に簡単に適応できます。ユーザーに一流のサービスと完全な匿名性とセキュリティを提供します。
Proxy001の利点
- 100%本物の住宅IP、純粋で安全。無料テストをサポート。
- 1億以上のIPリソースを提供し、200以上の国と地域でアクセス可能
- 99%の接続成功率、国、ISP、郵便番号のフィルタリングをサポート、迅速かつ効率的
- 残高に有効期限はなく、いつでも必要に応じて使用可能。
- 無効なIPに対しては料金が引かれず、高コストパフォーマンスの高度なIPプロキシサービスを利用可能。
- 複数のプランを用意し、GBごとの支払いのみ、幅広い支払い方法を提供
Proxy001でのプロキシタイプ
- Residential Proxies: $0.55/GBから
- Static residential proxies: $0.17/IP/日
- Unlimited Residential Proxies: $35/日
- Static Datacenter Proxies：$1.9/IP/月
- Static Shared Proxies：$0.6/IP
リファラルプログラム
登録して、割引のプロモーションコードを手に入れましょう！
友達を招待して制限なしで5%のコミッションを楽しもう！
手順は簡単です:
- アカウントを登録する
Proxy001に登録してログインし、パーソナルセンターに入ります。
- リンクを共有する
友達と共有するための招待リンクをコピーします。招待情報を取得します。
- コミッションを得る
友達があなたの共有リンクを使用してチャージや購入を行うと、そこから5％のコミッションを獲得できます。
連絡先
無料トライアルやカスタマイズについては、お問い合わせください。
無料テストまたはカスタマイズについてのお問い合わせ:
- E-mail: jasonproxy001@outlook.com
- Whatsapp: +852 90163754
- Telegram: t.me/proxy001_mora