Proxy001 - プロキシサービスレビュー

Proxy001 - 高純度の住宅プロキシIPを提供するプロバイダーであり、100%本物の住宅プロキシIPを提供しています。リソースは200以上の国と地域を網羅しており、1億以上のリソースリストを持っています。

国/州/省/市によってカスタマイズ可能で、セッションタイプの選択（固定またはローテーション）をサポートします。住宅用IP、動的IP、静的IPであれ、異なるシナリオのニーズに完全に対応します。

本物の住宅IPは、合法的なオペレーターから提供され、高い純度と匿名性を誇り、プラットフォームのリスク管理を効果的に回避し、IPのバンを心配することはありません。Amazonのマルチストア運営、世界的な市場調査、またはソーシャルメディアアカウントの維持に簡単に適応できます。ユーザーに一流のサービスと完全な匿名性とセキュリティを提供します。

Proxy001の利点

100%本物の住宅IP、純粋で安全。無料テストをサポート。

1億以上のIPリソースを提供し、200以上の国と地域でアクセス可能

99%の接続成功率、国、ISP、郵便番号のフィルタリングをサポート、迅速かつ効率的

残高に有効期限はなく、いつでも必要に応じて使用可能。

無効なIPに対しては料金が引かれず、高コストパフォーマンスの高度なIPプロキシサービスを利用可能。

複数のプランを用意し、GBごとの支払いのみ、幅広い支払い方法を提供

Proxy001でのプロキシタイプ

Residential Proxies: $0.55/GBから

Static residential proxies: $0.17/IP/日

Unlimited Residential Proxies: $35/日

Static Datacenter Proxies：$1.9/IP/月

Static Shared Proxies：$0.6/IP

リファラルプログラム

登録して、割引のプロモーションコードを手に入れましょう！

友達を招待して制限なしで5%のコミッションを楽しもう！

手順は簡単です:

アカウントを登録する

Proxy001に登録してログインし、パーソナルセンターに入ります。

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連絡先

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