ThunderProxy - プロキシサービスレビュー

ThunderProxy — アンチデテクトブラウザー利用者向けプロキシサービス

複数のブラウザー プロフィールをアンチディテクト ブラウザーで実行するには、各プロフィールがクリーンで一貫したネットワーク アイデンティティを持っている場合にのみ機能します。

ThunderProxy は、Undetectable ブラウザと自然に組み合わせられるプロキシプロバイダです。長期プロファイルごとに専用の**固定ISPプロキシを割り当てたり、固定IPを消耗せずに地理的広がりが必要なときは回転型Residentialプロキシ**を通じて多数のタスクをルートすることができます。

このプラットフォームは、155カ国以上で3,000万以上の倫理的に調達されたIP、サブセカンドの応答時間、および99.9%の稼働率を提供します。

3つのプロキシタイプ：住宅、データセンター、静的ISP — アカウントのファーミングから大規模なデータ収集までを網羅します。カードまたは100以上の暗号通貨で支払い可能です。

なぜThunderProxyはUndetectableブラウザーのユーザーに適しているのか

Antidetect ソフトウェアは、フィンガープリントを分離します — canvas、WebGL、フォント、タイムゾーン、およびデバイス信号。プロキシはネットワーク側を処理します: IPアドレス、ASN、および地理的一貫性。プラットフォームは、それらの層が一致しない場合にアカウントをリンクします。

経験則： 1つの Undetectable プロファイル → 数週間または数ヶ月保持するアカウントごとに1つの静的ISP IPを割り当てます。ターゲットサイトが厳しい場合や、多くの短期間のセッションが必要な場合には、ローテーションする住宅用のIPを使用します。

プロキシの種類の説明

1. 静的 ISP プロキシ — アンチデテクト プロファイルのデフォルト

Static ISPプロキシ は、実際のインターネットプロバイダーによって発行された専用のIPv4アドレスを提供します。このIPは回転せず、リースの延長も無制限です — プロジェクトが続く限りあなたのものです。

これは、広告アカウント、マーケットプレイス販売者プロファイル、アフィリエイトダッシュボード、またはIPが突然変更されるとセキュリティレビューが開始されるワークフローを管理するUndetectableブラウザーユーザーにとって最強のマッチです。各ブラウザープロファイルにはISPグレードのアドレスが割り当てられ、Undetectableのフィンガープリント分離と組み合わせることで、デバイス層とネットワーク層の両方で完全なアイデンティティの分離が実現します。

$1.79/IP からスタート。

2. レジデンシャルプロキシ — ローテーションセッションとスティッキーセッション

住宅プロキシ は、実際のISPネットワーク上の実際のデバイスに紐づけられたIPを使用します。サイトはこれらを通常の訪問者として扱うため、ボット検出が厳しい場合に有用です。

プールは130以上の国に広がっており、ローテーション（要求ごとに新しいIP）とスティッキー（セッション中1つのIPを保持する）モードがあります。ターゲット全体にフットプリントを広げるためにローテーションします。単一の Undetectable プロファイル内でログインの連続性が必要な場合はスティッキーを使用します。

1.72ドル/GBから。

3. データセンタープロキシ — スピードとボリューム

データセンタープロキシは、高帯域幅のサーバーで動作します。それらは「家庭ユーザー」の信頼性をある程度犠牲にして、最安値（$0.75/GB）での純粋なスループットを提供します。無制限の同時スレッドが可能で、大規模なスクレイピング、APIポーリング、負荷テストに適しており、通常はブラウザ外で、または軽度のフィンガープリンティングを受けるターゲットで使用されます。

ジオミスマッチは一般的な禁止トリガーです。ドイツで登録された広告アカウントは、他の大陸からのIPで閲覧すべきではありません。

ThunderProxyのレジデンシャルプールは、155以上の国、500以上の州、2,500以上の都市にわたって国、州、都市のターゲティングをサポートします。最大のプール:

アメリカ合衆国 — 5.2M+ IPs

ブラジル — 1.9M+ IPs

イギリス — 1.1M+ IPs

カナダ — 520K+ IPs

ドイツ — 310K+ IPs

フランス — 180K+ IPs

Static ISP およびデータセンタープロキシは、高需要のロケーションに特化しています — プロキシの国を各 Undetectable プロファイルの設定されたタイムゾーンやロケールに合わせて調整します。

主な仕様

30M+ IPs — 単一のターゲットでアドレスの再利用を抑え、クリーンアドレスを使い果たすことなく長期間のキャンペーンを実施可能。

0.5秒の平均応答時間 — ブラウザプロファイルや自動化スクリプトをスムーズに保ちます。

99.9% の稼働時間 — スケジュールされたタスクと常にオンのアカウントセッションがオンラインを維持します。

無制限のスレッド（データセンター） — 人工的な同時実行の制限なし。

プロトコル： HTTP、HTTPS、SOCKS5。

認証： ユーザー名:パスワード または IP 許可リスト ― どちらも Undetectable のプロファイルごとのプロキシ設定内で機能します。

価格設定

ボリューム割引が適用されます。隠れたセッションやスレッド料金はありません。Mastercard、Visa、Bitcoin、Binance、その他100以上の暗号通貨が利用可能です。開始にはクレジットカードは不要です。

無料トライアル: 256MB — 地理的な正確性、レイテンシ、Undetectable の互換性を確認するのに十分です。

Undetectable ユーザー割引: チェックアウト時にプロモコード UNDETECTABLE50 を使用して、購入金額が 50%オフ。

Undetectable ブラウザでのユースケース

メディアバイヤーおよびアフィリエイトマーケター — 1つの静的ISP IP + 1つのUndetectable フィンガープリントを広告アカウントごとに使用; プラットフォームレベルのリンクを防ぎます。

E-commerceとマーケットプレイスの販売者 — 他のプロファイルで回転する住宅セッションを通じて競合他社の価格を監視しながら、安定したISPアドレスで販売者プロファイルを維持します。

ソーシャルメディアマネージャー — 複数のブランドアカウントを管理します。それぞれの Undetectable プロフィールは独立したクッキー、ストレージ、プロキシを持っています。

SEOおよびSERP監査員 — 地理的プロキシによって結果が歪まないようにしながら、2,500以上の都市でのローカルランキングを確認します。

データ収集チーム — データセンタープロキシは大量のデータ収集に使用し、住宅用プロキシはボット検出が厳しいサイトに使用します。

ブランド保護 — 各国のマーケットプレイスをスキャンして、偽造品のリストを発見します。

Undetectable ブラウザに ThunderProxy を接続する方法

thunderproxy.com にサインアップ（メール/パスワードまたはGoogle）。クレジットカードは不要です。 256MB無料トライアルを請求するか、カードまたは暗号通貨でチャージします。Undetectable のユーザーはプロモコード UNDETECTABLE50 を適用して、50%オフを受けることができます。 ThunderProxyのダッシュボードでプロキシを作成します - 静的ISPまたは住宅プロキシを選択し、国/都市を設定し、ホスト、ポート、ユーザー名、パスワードをコピーします。 Undetectable で、ブラウザプロファイルを開く→ プロキシ 設定→ 認証情報を貼り付けます（HTTP、HTTPS、またはSOCKS5）。 プロファイルを起動して、ターゲットの地理情報が一致していることを確認してから、機密性の高いアカウントにログインします。

ThunderProxyのダッシュボードは、リアルタイムのトラフィック、接続履歴、および地理的コントロールを表示します。設定が滞った場合は、24/7ライブサポートが利用可能です。

よくある質問

アンチディテクトブラウザのマルチアカウントに最適なプロキシの種類は？

静的ISPプロキシ。各Undetectableプロファイルは、回転しない専用のリアルISP IPv4を保持しています — これは、通常のユーザーが自宅から接続する方法に最も近いものです。

回転式住宅プロキシをUndetectableで使用できますか？

はい。ログインフローに1つのIPが必要な場合は、スティッキーセッションを使用します。短時間のタスクやIPの多様性が安定性よりも重要な積極的なターゲットには、ローテーションモードを使用します。

ThunderProxyはアンチディテクトブラウザでSOCKS5と連携しますか？

はい。HTTP、HTTPS、および SOCKS5 は、ユーザー名:パスワードまたは IP 許可リスト認証でサポートされています。

無料トライアルはありますか？

256MB 無料、クレジットカード不要、コミットメントなし — プロキシジオと Undetectable 統合をテストするのに十分です。

Undetectable ユーザー向けの割引はありますか？

はい。チェックアウト時にプロモコード UNDETECTABLE50 を入力すると、50%オフ になります。

最終判決

ThunderProxy は、アンディテクトブラウザーのユーザーに実用的なプロキシスタックを提供します。プロファイルとIPの一貫性を保つための静的ISPプロキシ、柔軟なジオカバレッジを実現する回転型住宅プロキシ、そして高速なデータセンタープロキシ。30M以上のIP、155以上の国々、99.9%の稼働時間、サブセカンドの応答時間に支えられており、Undetectable ブラウザーが開始するID層を完成させます — デバイス上のフィンガープリント分離、ネットワーク上のクリーンなID。

ThunderProxyを無料で試す — 256MBのトライアル、カードは不要です。

Undetectable ユーザー: プロモコード UNDETECTABLE50 を使用すると、50%オフ。