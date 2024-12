QQ-Registrierung: Wie man Undetectable und 2Captcha verwendet

Die Erschließung des chinesischen Publikums bietet enorme Geschäftsmöglichkeiten, erfordert jedoch die Überwindung einzigartiger Herausforderungen aufgrund des geschlossenen digitalen Ökosystems Chinas. Erfahren Sie, wie Sie sich auf chinesischen Plattformen wie QQ mit Undetectable und dem Service Resident Proxies 2captcha registrieren können.

Das chinesische Publikum ist ein riesiger Markt, der Unternehmen beträchtliche Gewinne verspricht. Der Zugang dazu ist jedoch nicht so einfach wie der Zugang zum europäischen Markt. China war historisch gesehen ein abgeschotteteres Land, in dem herkömmliche Werbemethoden nicht funktionieren. Google-Dienste funktionieren nicht in China, es gibt kein Facebook und YouTube. Aber es gibt viele chinesische Dienste, die die genannten mehr als ausreichend ersetzen.

Eine kurze Einführung in die chinesische Realität

Sie haben ihre eigene Suchmaschine - Baidu, ihr eigenes WhatsApp - WeChat und QQ (Chinesen verwenden auch WhatsApp, aber nur über ein VPN, da WhatsApp zu Facebook gehört und in China verboten ist) und so weiter. Das heißt, die Chinesen haben Analoga für alles entwickelt, was verboten wurde (anstatt YouTube verwenden sie beispielsweise das BiliBili-Videohosting).

Du wirst nicht viele Umwege brauchen, um Zugang zu den meisten chinesischen Diensten zu erhalten – du kannst Publikationen ansehen und die Baidu-Suchmaschine ohne Probleme nutzen. Aber wenn du dich vollständig in diese Dienste vertiefen möchtest (wie die Kontoerstellung mit Zugang zu erweiterten Funktionen), wirst du dich den Kopf zerbrechen müssen. Es sei denn, du bist natürlich in China.

In letzter Zeit ist die Registrierung bei chinesischen Diensten, insbesondere in Messenger wie QQ, sehr schwierig geworden, und nicht jeder schafft es beim ersten Mal, aber es gibt eine Chance, und in diesem Artikel werden wir Ihnen eine der funktionierenden Methoden vorstellen.

Vorbereitung auf die Registrierung

Um sich beim QQ-Dienst anzumelden, müssen wir dem Messenger (wer hätte gedacht, dass wir einem seelenlosen Dienst etwas beweisen müssen) beweisen, dass wir uns in China befinden. Dazu benötigen wir den Undetectable Antidetect-Browser und den 2captcha Residential Proxy Service.

Zunächst müssen wir uns auf der offiziellen Undetectable Website und beim 2captcha-Dienst registrieren.

Nach der Registrierung installieren Sie den offiziellen Browser-Client und melden sich an.

Als nächstes müssen wir eine kleine Browser-Konfiguration vornehmen und einen Proxy installieren (natürlich einen chinesischen). Wir empfehlen die Verwendung von Residential Proxies, da sie am sichersten sind und in 99 % der Fälle der Dienst Sie als echten chinesischen Benutzer erkennen wird.

Im 2captcha-Personalkonto gehen Sie zum Tab Proxy.

Im rechten Seitenbereich wählen Sie die Region China (falls erforderlich, können Sie auch eine bestimmte Stadt auswählen) und klicken auf "Generieren".

Du musst den Benutzernamen, das Passwort, die IP-Adresse und den Port kopieren.

Im Browser Undetectable gehen Sie zum Proxy-Tab und wählen Sie "Proxy hinzufügen" aus.

Dann fügst du die Daten, die im vorherigen Schritt kopiert wurden, entsprechend in die Felder ein und klickst auf die Schaltfläche "Speichern".

Um zu überprüfen, ob die Proxy-Einstellungen korrekt sind, klicken Sie auf das Symbol mit den Pfeilen. Wenn alles richtig konfiguriert ist, sehen Sie die Flagge des Landes, das Sie ausgewählt haben (in unserem Fall China).

Alles ist bereit und du kannst den Browser starten.

Registrierung im chinesischen Messenger

Um sicherzustellen, dass wir tatsächlich als chinesischer Benutzer online sind, können wir versuchen, eine beliebige Suchanfrage bei Google einzugeben.

Wie erwartet liefert dies kein Ergebnis, da Google in China blockiert ist. Also gehen wir zu baidu.com und suchen nach dem QQ Messenger.

Wir gehen auf die offizielle Website und klicken auf diesen Button in der oberen rechten Ecke – "登录"

Als nächstes klicken Sie im geöffneten Fenster auf die mittlere Schaltfläche "注册账号".

Du wirst zum Konto-Registrierungsformular weitergeleitet, wo du deinen Spitznamen, dein Passwort und eine Telefonnummer angeben musst, an die der Konto-Aktivierungscode gesendet wird. In diesem Stadium wird eine chinesische Nummer benötigt und Standarddienste mit virtuellen Nummern werden für diese Aufgabe leider nicht funktionieren. Hier benötigen wir etwas Leistungsstärkeres, mindestens eine Touristen-E-SIM, die beispielsweise auf der Website three.com.hk erworben werden kann (hier kannst du eine echte Touristen-SIM-Karte erhalten, die von QQ für die Registrierung akzeptiert wird).

Bitte beachten Sie, dass Sie den Weg der Verwendung von virtuellen Nummern aus anderen Ländern verfolgen können, zum Beispiel den USA. Im Internet gibt es mehrere Anleitungen, die besagen, dass QQ auch eine Registrierung mit einer amerikanischen Telefonnummer ermöglicht. Allerdings ist es mir nicht gelungen, ein Konto mit einer amerikanischen Telefonnummer zu registrieren. Hier sind die Hauptfehlermeldungen, die ich erhalten habe: "Ihre Nummer ist unsicher, gehen Sie zur mobilen Anwendung". Und in der mobilen Anwendung wurde ich bereits gesperrt und durfte nicht über die Captcha-Erkennung hinausgehen.

Also, wenn Sie alles richtig gemacht haben, die chinesische Telefonnummer eingegeben haben (Hongkonger Nummer in unserem Fall), das Captcha bestanden haben, gelangen Sie zum Aktivierungsbildschirm, wo Sie 6 Ziffern aus der SMS eingeben müssen (Standardverfahren). Nach Eingabe des Codes aus der SMS gelangen Sie zur nächsten Runde, aber dies kann bereits als großer Erfolg angesehen werden, jetzt haben Sie ein Konto.