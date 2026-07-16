CoinList-Multi-Accounting im Jahr 2026: Regeln, Risiken und regelkonforme Kontoverwaltung

Die Verwaltung mehrerer CoinList-Konten gehört seit dem Start der ersten öffentlichkeitswirksamen Token-Verkäufe auf der CoinList-Plattform zu den meistdiskutierten Strategien in der Kryptoindustrie. Dieser Leitfaden erläutert die Regeln, die Erkennungssysteme, die tatsächlichen Risiken und die Rolle von Antidetect-Browsern in legitimen Arbeitsabläufen.

Kurze Antwort: Lohnt sich CoinList-Multi-Accounting im Jahr 2026?

Multi-Accounting auf CoinList ist durch die Nutzungsbedingungen ausdrücklich verboten und wird durch strenge Regeln zu Geldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung abgesichert. Token-Verkäufe werden mithilfe strenger Identitätsprüfungen überwacht, um Manipulationen zu verhindern, und die Verwendung mehrerer Konten kann zu Sperren bei CoinList führen. CoinList empfiehlt, sämtliche Handelsaktivitäten über ein einziges verifiziertes Konto abzuwickeln. Die Verwendung von Bots oder Antidetect-Tools verstößt gegen die Bedingungen von CoinList und kann zur Kündigung des Kontos führen. Dieser Artikel dient ausschließlich Bildungszwecken und der Aufklärung über Risiken.

CoinList konzentriert sich derzeit auf Token-Verkäufe und andere Onchain-Angebote, wobei Vermögenswerte an nicht verwahrte Wallets übertragen werden, die von den Nutzern kontrolliert werden. CoinList Pro, zentralisierter Handel und Staking gehören zur alten Plattform; Staking und zugehörige Onchain-Ertragsangebote wurden bis zum 30. November 2025 eingestellt. Während des Token-Sale-Booms von 2020 bis 2022 versuchten einige Nutzer, ihre Zuteilungschancen durch den Betrieb doppelter Konten zu erhöhen. CoinList bestätigt öffentlich, dass Geräte, Browser, IP-Adressen, die Legitimität von E-Mail-Adressen, botähnliche Aktivitäten und ungewöhnliches Verhalten analysiert werden, um betrügerische Konten zu identifizieren.

Undetectable.io ermutigt nicht dazu, die Regeln von CoinList zu verletzen. Trader, die verschiedene Setups vergleichen, sehen sich häufig Browseralternativen für Multi-Accounting an, bevor sie entscheiden, wie Arbeitsabläufe auf weniger restriktiven Plattformen verwaltet werden sollen. Zu den wichtigsten Risiken des Multi-Accountings gehören:

Dauerhafte Sperrung oder Schließung des Kontos

Blockierte Transaktionen, eingefrorene Gelder oder verzögerter Zugriff während einer Compliance-Prüfung

Rücknahme von Zuteilungen oder Ausschluss von zukünftigen Angeboten, sofern dies nach den geltenden Bedingungen zulässig ist

Mögliche rechtliche Konsequenzen, wenn gefälschte Dokumente, gestohlene Identitäten, die Umgehung von Sanktionen, Geldwäsche oder andere betrügerische Handlungen beteiligt sind

Was ist ein CoinList-Multi-Account-Setup?

Ein CoinList-Multi-Account-Setup bezeichnet die absichtliche Erstellung und Nutzung mehrerer separater Konten auf der CoinList-Plattform, um über mehrere Identitäten oder Geräte an Token-Verkäufen, Token-Verteilungen oder Kryptohandel teilzunehmen. Mehrere Konten können nach den Richtlinien von CoinList als Verstoß betrachtet werden, wenn damit ein unfairer Vorteil erlangt werden soll.

Es gibt zwei unterschiedliche Szenarien:

Ein Nutzer versucht, Warteschlangen- und Zuteilungsregeln mithilfe doppelter KYC-Profile zu umgehen.

Eine autorisierte Organisation oder ein Vertreter greift auf die Konten verschiedener realer Nutzer zu, vorbehaltlich der Zustimmung jedes einzelnen Nutzers, der Bedingungen von CoinList, der Regeln des jeweiligen Angebots und aller zusätzlichen Onboarding-Anforderungen oder schriftlichen Vereinbarungen, die CoinList verlangt.

Multi-Accounting wird typischerweise in folgenden Bereichen versucht:

Warteschlangen und Zuteilungsmechanismen bei Token-Verkäufen, bei denen einige Nutzer zahlreiche doppelte Profile erstellen, um ihre Chancen zu erhöhen

Airdrops und Prämienprogramme, die an Aktivitäten mit der CoinList-Wallet gebunden sind

Frühzeitiger Zugang, bevor neue Token an großen Börsen gelistet werden, da mehr Konten die Chancen erhöhen, begrenzt verfügbare Token zu erhalten

Staking-Programme und verschiedene über die Plattform angebotene Dienste

Der Begriff „CoinList-Multi-Account“ wurde in Kryptoforen und Telegram-Gruppen rund um große Verkäufe wie Filecoin (2017), Flow (2020) und Archway/Neon (2023) populär, als Zehntausende Nutzer um begrenzte Zuteilungen bei den jeweiligen Angeboten tokenisierter Vermögenswerte konkurrierten.

Warum Trader CoinList-Multi-Accounting für Token-Verkäufe nutzten

CoinList wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in San Francisco. Ursprünglich entstand das Unternehmen als Ausgründung von Amalgamated Token Services Inc, das später umbenannt wurde. Die Plattform entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Launchpad für Kryptoprojekte, weil CoinList über strukturierte Verkäufe mit begrenztem Angebot, Registrierungszeiträumen, zufälligen Warteschlangenpositionen und strengen KYC-gestützten Kontolimits frühzeitigen Zugang zu neuen Kryptotoken bietet.

Dies ist der historische Kontext, der Multi-Account-Strategien begünstigte:

**2017–2021: **CoinList veranstaltete bedeutende Token-Verkäufe für Projekte wie Solana, Casper und Flow. Einige dieser Token erzielten später im Verhältnis zu ihren Verkaufspreisen außergewöhnlich hohe Renditen, wodurch die Nachfrage nach nachfolgenden Starts zunahm. Während dieses Zeitraums betrieb CoinList auch zentralisierte Handelsprodukte, die heute Teil der eingestellten Altplattform sind.

2022–2023: Der Markt kühlte sich ab, doch die starke Nachfrage nach Token-Projekten wie Archway und Neon Labs mit Bewertungen von mehreren Hundert Millionen US-Dollar hielt an.

Ein Konto bedeutete eine Chance in der Verkaufswarteschlange, was Nutzer dazu verleitete, mehrere „Slots“ zu erstellen, um ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Einige Nutzer verteilten außerdem ihr Kapital auf mehrere Konten, um gleichzeitig an verschiedenen Verkaufsoptionen teilzunehmen — unterschiedlichen Tranchen, Sperrfristen oder Kaufstufen. Obwohl der wahrgenommene Vorteil in einer größeren Token-Zuteilung und höheren Chancen auf 10- bis 100-fache Renditen in jeder Anlageklasse bestand, ging dies mit erheblichen Compliance- und Sperrrisiken einher, die viele unterschätzten.

Das Bild zeigt verstreute goldene Kryptomünzen auf einem dunklen Handelstisch, während im Hintergrund ein Laptop zu sehen ist. Dies deutet auf digitale Vermögenswerte und Kryptohandelsaktivitäten hin. Die Szenerie vermittelt die Atmosphäre der Teilnahme an Token-Verkäufen und der Verwaltung mehrerer CoinList-Konten.

CoinList-Regeln: Was die Bedingungen über mehrere Konten sagen

CoinList wird von Amalgamated Token Services Inc. und seinen Tochtergesellschaften betrieben. Die aktuellen Bedingungen beschreiben CoinList als Technologieplattform, die Infrastruktur, Compliance-Prüfungen, Prozesse zur Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Onboarding und Unterstützung bei der Verteilung für Token-Verkäufe und andere Onchain-Produkte bereitstellt. CoinList erklärt, kein Bankinstitut, Broker-Dealer, keine Börse, kein Verwahrer, kein Finanzdienstleistungsunternehmen und kein Zahlungsabwickler zu sein. Die Nutzungsbedingungen enthalten klare Einschränkungen für alle, die mehr als ein Konto in Betracht ziehen.

Zu den wichtigsten Verpflichtungen und Einschränkungen gehören:

CoinList kann eine Identitätsprüfung verlangen, bevor ein Nutzer auf bestimmte Dienste zugreifen oder an einem Token-Verkauf teilnehmen kann. Für Einzelpersonen kann das derzeitige Prüfverfahren den vollständigen Namen, Angaben zum Wohnsitz, das Geburtsdatum, ein Selfie und eine Lebenderkennung, einen amtlichen Ausweis sowie Angaben zum Beruf umfassen. Abhängig von der Rechtsordnung des Nutzers und dem jeweiligen Angebot können zusätzliche Informationen verlangt werden.

Die Registrierung umfasst KYC- und AML-Compliance-Prüfungen. Jedes Konto muss eine separate KYC-Prüfung unter Verwendung echter Identitäten durchlaufen — die KYC-Compliance erfordert separate Verifizierungen für jedes einzelne Konto.

Abhängig vom Dienst, der Rechtsordnung und dem Angebot können Nutzer aufgefordert werden, ihren Namen, ihre Wohnadresse, ihr Geburtsdatum, einen amtlichen Ausweis, ein Selfie und eine Lebenderkennung, ihren Beruf, einen Adressnachweis, Steuerinformationen, eine Telefonnummer oder Dokumente zur Herkunft der Mittel vorzulegen.

CoinList entscheidet nach eigenem Ermessen, ob ein CoinList-Konto wegen Betrugs, verbotener Nutzung oder Richtlinienverstößen abgelehnt, gesperrt oder beendet wird. CoinList kann Konten sperren, einschränken oder schließen, wenn diese nach Einschätzung des Unternehmens zur Umgehung von Kontrollen genutzt werden, einschließlich Konten, die zur Umgehung von Zuteilungs-, Teilnahme- oder Werbebeschränkungen eröffnet wurden. CoinList erklärt, dass die Kriterien für solche Entscheidungen vertraulich bleiben können.

CoinList untersagt die Übertragung des Kontozugriffs oder von Kontorechten an Dritte, einschließlich durch den Kauf eines CoinList-Kontos, außer wenn die Übertragung kraft Gesetzes erfolgt.

Die Nichteinhaltung der Bedingungen von CoinList kann schwerwiegende Folgen für Handelsaktivitäten und Zugriff haben, darunter dauerhafte Sperren und das Einfrieren digitaler Vermögenswerte.

Token-Verkäufe, Token-Verteilungen und Onchain-Kapitalmarktprodukte sind rechtlich sensible Bereiche. CoinList muss den US-amerikanischen Bank Secrecy Act, Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung, OFAC-Sanktionen und geltende Gesetze anderer Rechtsordnungen einhalten. Die Erstellung doppelter Konten kann gegen die Bedingungen von CoinList verstoßen. Die Verwendung gefälschter Dokumente, gestohlener oder gemieteter Identitäten oder anderer irreführender Informationen kann ebenfalls erhebliche rechtliche Risiken verursachen und zur Offenlegung von Informationen führen, wenn dies gesetzlich, durch ein Gerichtsverfahren oder aufgrund einer behördlichen Anfrage erforderlich ist. Der Blogbeitrag zur Verhinderung von Sybil-Angriffen aus dem Jahr 2024 beschreibt aktive Maßnahmen zur Erkennung von Gruppen betrügerischer Konten.

Wie CoinList mehrere Konten erkennt: Fingerprints, IPs und Muster

Moderne Kryptoplattformen wie CoinList verwenden mehrstufige Erkennungssysteme, um mehrere Konten zu identifizieren. Bevor sie mit einem Setup experimentieren, prüfen datenschutzbewusste Nutzer häufig die Einzigartigkeit ihres Fingerprints mit Tools wie AmIUnique.org in Kombination mit einem Antidetect-Browser. Nachfolgend werden die wichtigsten Erkennungsfaktoren verständlich erläutert:

Geräte-Fingerprints: Betriebssystemversion, Bildschirmauflösung, installierte Schriftarten, WebGL-Renderer, Canvas-Hash und AudioContext bilden einen einzigartigen digitalen Fingerprint für jeden Computer oder jedes Gerät. In den Bedingungen von CoinList wird der „Zugriff auf mehrere Konten über dasselbe Gerät“ ausdrücklich als missbräuchliche Aktivität bezeichnet.

Browser-Metadaten: User-Agent-Strings, Zeitzone, Spracheinstellungen und Hardware-Parallelität tragen dazu bei, festzustellen, ob Sitzungen aus derselben Umgebung stammen.

Netzwerkindikatoren: Die Verwendung gemeinsam genutzter IP-Adressen kann die Erkennung mehrerer Konten auslösen. IP-Adressen von Rechenzentren, bekannte VPN-Endpunkte und ASN-Cluster sind Warnsignale. Tools wie BrowserLeaks.com für Anonymitätsprüfungen können zeigen, welche IP-, DNS- und WebRTC-Daten eine Plattform sehen könnte. CoinList ist in vielen Ländern tätig, beschränkt jedoch einige Regionen. Daher erhöht eine geografische Abweichung zwischen IP-Adresse und KYC-Land die Risikobewertung.

Verhaltensanalyse: CoinList erklärt, nach botähnlichen und ungewöhnlichen Aktivitäten zu suchen. Die Plattform legt die genauen Verhaltensvariablen oder Schwellenwerte ihrer Risikomodelle nicht öffentlich offen. Unterschiedliche Aktivitätsmuster machen doppelte oder nicht autorisierte Konten nicht regelkonform.

Einzelne Nutzer können verpflichtet sein, ein Selfie einzureichen, eine Lebenderkennung zu absolvieren und einen amtlichen Ausweis vorzulegen. Die Dauer der Verifizierung hängt von der Rechtsordnung, dem Angebot, den eingereichten Dokumenten und der Notwendigkeit einer zusätzlichen Prüfung ab. CoinList veröffentlicht keine allgemeingültige Verifizierungsdauer von 7 bis 10 Werktagen.

Seit 2023 hat CoinList die automatisierte Risikobewertung verstärkt. Einfache Methoden wie Inkognito-Fenster, günstige VPNs oder das Löschen von Cookies reichen nicht mehr aus. Die Plattform verwendet dauerhaftes Fingerprinting, das Profile über die IP-Adresse hinaus miteinander verknüpft und gerätebezogene sowie verhaltensbasierte Signale einbezieht, um Nutzer und die Integrität der Plattform zu schützen.

Das Bild zeigt einen leuchtend blauen digitalen Fingerabdruck, der auf einem dunklen Bildschirm gescannt wird. Dies symbolisiert fortschrittliche Identitätsprüfungs- und Sicherheitsmaßnahmen für digitale Vermögenswerte. Die Darstellung verdeutlicht die Bedeutung der Zwei-Faktor-Authentifizierung und KYC-Verifizierung in der Kryptoindustrie, um Nutzer zu schützen und geltende Gesetze einzuhalten.

Typische Multi-Account-Fehler, die zu Sperren bei CoinList führen

Dies sind die häufigsten operativen Fehler, die zur Erkennung und Sperrung führen. Das Verständnis dieser Muster ist selbst für Personen wichtig, die rechtmäßig Konten verschiedener Kunden verwalten oder Multi-Account-Strategien in Communitys wie Reddit untersuchen, wo ähnliche Risiken gelten.

Häufige Geräte- und Netzwerkfehler:

Anmeldung bei 3–4 Konten über dasselbe normale Browserprofil auf einem Computer

Wiederverwendung desselben Mobilgeräts, WLAN-Netzwerks und derselben IP-Adresse für mehrere KYC-Profile

Verwendung derselben CoinList-Wallet-Auszahlungsadresse oder derselben Einzahlungsadresse einer externen Wallet für alle Konten

Verwendung eines günstigen öffentlichen VPNs oder von Rechenzentrums-Proxys, die von Hunderten anderen Nutzern geteilt werden

Spezifische Fehlermuster:

Durchführung der KYC-Verifizierung für ein Konto und anschließender sofortiger Versuch, ein zweites Konto mit nahezu identischen Daten zu verifizieren, beispielsweise ähnlichen Selfies oder sich überschneidenden Ausweisnummern

Die Erstellung zahlreicher Konten innerhalb kurzer Zeit während eines Token-Verkaufs kann verdächtig wirken, CoinList veröffentlicht jedoch keinen festen numerischen Schwellenwert, der automatisch Maßnahmen auslöst

Übertragung von Token aus mehreren Konten an eine einzige Adresse einer externen Wallet unmittelbar nach Ende eines Verkaufs

Sobald eine Gruppe markiert wurde, kann CoinList:

Verknüpfte Konten sperren, einschränken oder schließen

Transaktionen blockieren oder Gelder einfrieren, während Maßnahmen gemäß den Bedingungen ergriffen werden

Eine zusätzliche Verifizierung oder Compliance-Prüfung verlangen

Die Erstellung mehrerer Konten bringt Risiken wie Kontosperrungen und den Verlust von Geldern mit sich. Für jedes Konto müssen eindeutige Identitäten und getrennte Umgebungen beibehalten werden. Das Verständnis dieser Muster hilft Personen, die Konten für andere Nutzer verwalten — etwa Familienmitglieder oder Kunden — dabei, unbeabsichtigte Verknüpfungen zu vermeiden, die Sicherheitsmaßnahmen gegen legitime Aktivitäten auslösen könnten.

Grundlagen von Undetectable.io: Antidetect-Browser für Multi-Account-Workflows

Undetectable.io ist ein Antidetect-Browser für professionelle Nutzer, die zahlreiche Konten auf verschiedenen Plattformen verwalten — Werbenetzwerke, soziale Medien, Marktplätze und Airdrop-Kampagnen. Er wurde nicht speziell zur Umgehung der CoinList-Regeln entwickelt, sondern bietet Sitzungsisolierung und Fingerprint-Verwaltung für legitime Multi-Account-Workflows.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Erstellung Hunderter oder Tausender einzigartiger Browserprofile mit getrennten Fingerprints unter Verwendung von Konfigurationen realer Geräte anstelle zufällig generierter Parameter

Standardmäßige lokale Speicherung von Profilen, sodass sensible Daten auf Ihrem Computer und nicht auf externen Servern verbleiben

Integrierte Proxy-Verwaltung für jedes Profil mit Unterstützung mobiler und privater Proxys; Nutzer können die besten Proxy-Dienste vergleichen, um stabile und vertrauenswürdige IP-Adressen auszuwählen

Cookie-Roboter zum Aufwärmen von Profilen und zum Erzeugen eines normalen Browserverlaufs

API- und Automatisierungswerkzeuge für Teams und SaaS-Workflows

Während Tools wie Dolphin{anty} ebenfalls die Verwaltung mehrerer Konten auf einem Gerät ermöglichen, unterscheidet sich Undetectable.io durch unbegrenzt viele lokale Profile in jedem kostenpflichtigen Tarif und vollständige lokale Datenkontrolle. Mobile Proxys werden empfohlen, um die Vertrauenswürdigkeit von Konten auf sensiblen Plattformen zu verbessern.

Für Agenturen oder Kryptofonds, die rechtmäßig mehrere verifizierte Nutzer verwalten, von denen jeder ein eigenes CoinList-Konto besitzt, hilft Undetectable.io dabei:

Sitzungen technisch zu isolieren und eine Vermischung von Cookies und Fingerprints zu vermeiden

Verbindungen mithilfe von Proxys auf verschiedene Internetanbieter, Länder oder Mobilfunknetze zu verteilen

Die Verwendung von Undetectable.io zur Nachahmung anderer Personen, Fälschung von KYC-Daten oder Verletzung der Bedingungen einer Börse widerspricht einer ethischen Nutzung und kann nach geltendem Recht illegal sein.

Autorisierter Kontozugriff: Compliance-Aspekte für Teams und Vertreter

Dieser Abschnitt richtet sich an Agenturen und Teams, die rechtmäßig mehrere Kunden betreuen, von denen jeder ein eigenes CoinList-Konto besitzt, und unbeabsichtigte Verknüpfungen vermeiden möchten. CoinList kann eine KYC-Verifizierung verlangen, bevor ein Nutzer auf bestimmte Dienste zugreifen oder an einem Angebot teilnehmen kann. Die Verifizierung kann ein Selfie, eine Lebenderkennung und einen amtlichen Ausweis umfassen, doch die Bearbeitungszeit variiert. Die technische Sitzungsisolierung ersetzt weder die Genehmigung durch CoinList noch die Einhaltung der Bedingungen.

Empfohlene Struktur:

Jeder Kunde = ein eigenes Undetectable.io-Profil mit eigenem Fingerprint

Jedes Profil ist mit einem separaten hochwertigen Proxy verbunden: idealerweise einer mobilen oder privaten IP-Adresse aus demselben Land wie die Dokumente und die Wohnadresse des Kunden

Keine gleichzeitigen Anmeldungen bei mehreren CoinList-Konten aus demselben Profil

Geräte- und Netzwerkhygiene:

Vermeiden Sie die Anmeldung bei CoinList-Konten von Kunden über private Standardbrowser oder mobile Apps

Führen Sie ein Protokoll darüber, welcher Proxy und welches Profil welchem Kunden zugewiesen ist, um eine Vermischung von Sitzungen zu vermeiden

Erlauben Sie Kunden niemals, Anmeldedaten über mehrere Profile hinweg zu teilen

Praktische Beispiele:

Ein kleiner Kryptofonds verwaltet im Jahr 2026 per Vollmacht die CoinList-Konten von 20 verifizierten Investoren für Token-Verkäufe und Staking, wobei jeder Investor seine eigene Registrierung und KYC-Verifizierung abgeschlossen hat

Eine Marketingagentur übernimmt ausschließlich UX-Anleitungen und Support, während die Kunden selbst ihre Kontozugangsdaten erstellen und ihre eigenen KYC-Schritte in separaten Profilen durchführen

Alle Identitätsdokumente, Selfies und rechtlichen Verantwortlichkeiten müssen beim tatsächlichen Eigentümer des CoinList-Kontos verbleiben. Die Rolle der Agentur besteht in der operativen Verwaltung und nicht in der Erstellung von Identitäten.

Das Bild zeigt eine Person an einem Schreibtisch, die konzentriert mit mehreren Monitoren arbeitet, auf denen verschiedene Browserfenster zu Kryptoprojekten und digitalen Vermögenswerten geöffnet sind. Das Setup vermittelt eine geschäftige Umgebung, in der die Person möglicherweise mehrere CoinList-Konten verwaltet und Identitätsprüfungen für Token-Verkäufe durchführt.

Proxys und Fingerprints für CoinList: Was wirklich wichtig ist

Die Wahl des Proxys ist für jede Plattform mit strengen Sicherheitsmaßnahmen wie CoinList entscheidend. Wenn CoinList über den falschen IP-Typ aufgerufen wird, kann dies sofort zu einer Markierung führen.

Wichtige Proxy-Grundsätze, einschließlich der Auswahl robuster Optionen wie PlainProxies für die professionelle Nutzung:

Mobile und private Proxys ähneln den Verbindungen realer Nutzer deutlich stärker und werden seltener begrenzt

Rechenzentrums-IPs und weit verbreitete VPN-IP-Adressen werden häufig markiert, weil sie in gemeinsamen Sperrlisten erscheinen

Konkrete Empfehlungen:

Verwenden Sie pro CoinList-Nutzer einen statischen oder langsam rotierenden hochwertigen Proxy und nicht einen gemeinsam genutzten Proxy für Dutzende Konten

Stimmen Sie die Geolokalisierung des Proxys, einschließlich Land und Region, mit den KYC-Daten und der angegebenen Adresse des Nutzers ab, um Risikobewertungen aufgrund geografischer Abweichungen zu vermeiden

Vermeiden Sie häufige und unnatürliche IP-Wechsel — eine Rotation alle 30 Sekunden während der Anmeldung oder Teilnahme an einem Token-Verkauf wirkt verdächtiger als eine stabile Verbindung

Undetectable.io ermöglicht Nutzern:

Die Zuweisung eines bestimmten Proxys zu jedem Browserprofil über den integrierten Proxy-Manager

Die genaue Anpassung der Browser-Fingerprint-Parameter wie Zeitzone, Sprache, Schriftarten und GPU an den Proxy-Standort und das angenommene Kundengerät

Konsistenz ist wichtiger als Komplexität. Ein Profil, das sich immer über dieselbe private IP-Adresse im selben Land wie die KYC-Dokumente verbindet und stabile Fingerprint-Parameter verwendet, wirkt deutlich legitimer als ein Profil, das bei jeder Sitzung zwischen Rechenzentren wechselt.

CoinList ist eine regulierte Plattform mit strengen Verpflichtungen zur Geldwäschebekämpfung und Einhaltung von Sanktionen. Nutzer müssen korrekte Identitätsdaten bereitstellen, KYC-Prüfungen akzeptieren und verstehen, dass die Anonymität auf CoinList strengen Grenzen unterliegt, die durch Gesetze zur Geldwäschebekämpfung und US-amerikanische Vorschriften festgelegt werden.

Wovor Undetectable.io schützt und wovor nicht:

Es schützt im allgemeinen Internet vor Tracking über Browser-Fingerprinting und hilft dabei, unterschiedliche Arbeitsbereiche und Kundensitzungen voneinander zu trennen

Es verbirgt die Identität nicht vor KYC-Anbietern, sobald echte Dokumente und Selfies eingereicht wurden

Es kann Face ID, biometrische Prüfungen oder Dokumentenverifizierungen auf der CoinList-Plattform nicht umgehen

Nutzer sollten:

Die Datenschutzrichtlinie von CoinList sowie die Hinweise für die USA, den EWR und den CCPA lesen, um zu verstehen, wie ihre Daten gespeichert und verarbeitet werden

Jegliche Verwendung gefälschter Identitäten, synthetischer Ausweise oder gekaufter KYC-Daten vermeiden — diese Praktiken können schwerwiegende rechtliche Folgen haben, die über eine bloße Plattformsperre hinausgehen

CoinList bietet eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Schutz von Konten und wurde nach eigenen Angaben noch nie gehackt. Die Plattform stellt eine kostenlose Wallet zur Aufbewahrung verschiedener Kryptowährungen bereit, und Nutzer können durch das Staking von Vermögenswerten bei CoinList Prämien erhalten. Wenn Sie Geld übertragen möchten, klicken Sie in Ihrem Konto auf die Schaltfläche für Auszahlungen.

CoinList veröffentlicht keine einheitliche Gebührentabelle für alle aktuellen Dienste. Gebühren können je nach Angebot, Rechtsordnung, Nutzertyp, Integration, Wallet-Anbieter und Blockchain-Netzwerk variieren. Die Transaktionsgebühr von 0,5 %, die Handelsgebühren von CoinList Pro, die feste BTC-Auszahlungsgebühr und Gebühren für Banküberweisungen beziehen sich auf die alte zentralisierte Plattform und sollten nicht als aktuelle allgemeingültige Gebührenstruktur von CoinList dargestellt werden.

Operative Schutzmaßnahmen für Teams:

Führen Sie interne Dokumentationen und Verträge, wenn Sie Konten Dritter verwalten

Verwenden Sie Hardware-Sicherheitsschlüssel und eine starke Zwei-Faktor-Authentifizierung auch innerhalb von Undetectable.io-Profilen, um CoinList-Anmeldedaten zu schützen

Öffnen Sie Links, die CoinList in E-Mails zur Gerätefreigabe oder Bestätigung neuer Anmeldungen bereitstellt, zeitnah

Fazit: Verantwortungsvolle Nutzung von Undetectable.io mit CoinList

CoinList-Multi-Accounting wurde aufgrund von Token-Verkäufen mit hohem ROI und zufälligen Warteschlangenmechanismen populär, ist heute jedoch mit hohen Sperr- und Rechtsrisiken verbunden. Die aktuellen Dienste von CoinList konzentrieren sich auf Token-Verkäufe und andere Onchain-Angebote, wobei Vermögenswerte an nicht verwahrte Wallets übertragen werden, die von den Nutzern kontrolliert werden. Die alten Produkte für zentralisierten Handel und Staking wurden eingestellt. CoinList kann Konten einschränken oder schließen, die zur Umgehung seiner Kontrollen verwendet werden, einschließlich Konten, die zur Umgehung von Zuteilungs-, Teilnahme- oder Werbebeschränkungen eröffnet wurden. Für Unternehmen und Einzelpersonen gelten dieselben Durchsetzungsstandards.

Undetectable.io wurde für Datenschutz, Automatisierung und legitime Verwaltung mehrerer Konten auf Plattformen entwickelt, die dies zulassen. Im Zusammenhang mit CoinList sollte es ausschließlich zur sicheren Organisation und Isolierung von Sitzungen realer, regelkonformer Nutzer verwendet werden — etwa durch Teams und Agenturen, die verifizierte Kunden verwalten — und nicht zur Erstellung gefälschter Identitäten oder zur Verletzung der Bedingungen. Jedes Projekt auf CoinList besitzt eigene Teilnahmeregeln, und jedes Land hat eigene geltende Gesetze zu Krypto- und digitalen Vermögenswerten.

Wenn Sie zahlreiche Webkonten verwalten und Wert auf Anonymität und Schutz vor Erkennung legen, können Sie mit dem kostenlosen Tarif von Undetectable.io beginnen oder sich die Tarife von Undetectable.io im Detail ansehen und anschließend die Profilerstellung, Proxy-Verwaltung und den Cookie-Roboter zunächst auf weniger sensiblen Plattformen testen. Prüfen Sie stets die lokale Gesetzgebung und die Bedingungen der jeweiligen Plattform, bevor Sie eine Multi-Account-Strategie auf regulierte Kryptodienste wie CoinList anwenden.