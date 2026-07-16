Mehrere Facebook-Werbekonten effektiv verwalten

Facebook-Anzeigen über mehrere Konten zu schalten, ist eine der effektivsten Möglichkeiten, bezahlte Social-Media-Werbung zu skalieren — und eine der schnellsten Möglichkeiten, alles zu verlieren, wenn dabei unvorsichtig vorgegangen wird. Dieser Leitfaden behandelt die genauen Schritte zur Verwaltung mehrerer facebook-Werbekonten im Jahr 2026, von der Einrichtung Ihres meta business managers bis zur Isolierung der digitalen Umgebung jedes Kontos, damit die Betrugsbekämpfungssysteme von Meta Sie nicht markieren.

Schnellstart: Der schnellste Weg, mehrere Facebook-Werbekonten zu verwalten

Die zentrale Herausforderung ist einfach: Sie müssen Anzeigen über viele Konten hinweg schalten, ohne Sperren auszulösen, ein Abrechnungschaos zu verursachen oder den Überblick über Leistungskennzahlen zu verlieren. Die effektive Verwaltung mehrerer facebook-Werbekonten erfordert einen strukturierten, auf Organisation basierenden Ansatz.

So verwalten Sie mehrere Werbekonten über einen einzigen meta business manager:

Gehen Sie zu business.facebook.com

Erstellen oder wählen Sie einen meta business manager aus (2026 jetzt als Business Portfolio bezeichnet)

Navigieren Sie zu Unternehmenseinstellungen → Konten → Werbekonten → Hinzufügen

Fordern Sie Zugriff auf bestehende Kundenkonten an oder erstellen Sie direkt neue Werbekonten

Sobald Ihre Konten aktiv sind, verwenden Sie die Filter im ads manager und das Menü auf der linken Seite, um schnell zwischen verschiedenen Werbekonten zu wechseln. Richten Sie ein Business Portfolio ein, um alle Werbekonten und Assets an einem zentralen Ort zu verwalten.

Verwenden Sie ein sicheres Unternehmensprofil — nicht Ihr persönliches Konto — als zentrale Stelle, um den Zugriff auf alle Konten über Rollen und Berechtigungen zu verwalten. Dadurch bleibt Ihr eigenes Werbekonto von der Kundenarbeit getrennt.

Hier ist der entscheidende Punkt, den die meisten Leitfäden auslassen: Jedes Werbekonto sollte für Meta wie ein anderer echter Nutzer aussehen. Das bedeutet separate Geräte, IPs und Browser-Fingerprints. Wenn die Systeme von Meta erkennen, dass alle 8 Konten über denselben Browser und dieselbe IP betrieben werden, riskieren Sie verknüpfte Sperren für sämtliche Konten.

Ein konkretes Beispiel: Eine Agentur in Berlin, die 2026 acht Kundenkonten betreibt, richtet acht Werbekonten in einem Business Manager ein. Jedes Konto wird über ein eigenes Undetectable.io-Browserprofil mit einem dedizierten Residential Proxy und separater Abrechnung geöffnet. Keine Überschneidungen, kein verknüpftes Risiko.

Der Anti-Detect-Browser Undetectable.io für Mac und Windows wurde genau für diese Art der Multi-Account-Verwaltung entwickelt — Anti-Detect-Browserprofile mit einzigartigen Fingerprints, Proxy-Steuerung pro Profil und vollständiger Isolierung zwischen den Konten.

Ein Digital-Marketer sitzt an einem modernen Schreibtisch und konzentriert sich auf mehrere Bildschirme, auf denen verschiedene Werbe-Dashboards angezeigt werden, darunter Leistungskennzahlen und Anzeigengruppen zur Verwaltung mehrerer Facebook-Werbekonten. Die Arbeitsumgebung spiegelt ein dynamisches Umfeld für die Durchführung von Kampagnen und den Start von Anzeigen für unterschiedliche Zielgruppen und Kundenkonten wider.

Warum Unternehmen und Agenturen mehrere Facebook-Werbekonten verwenden

Es gibt klare, praktische Gründe, warum Digital-Marketer und Agenturen, die mehrere Kunden betreuen, nicht alles in ein einziges Konto packen:

Übersichtlichere Berichte. Mehrere Konten ermöglichen übersichtlichere Berichte für unterschiedliche Marken. Ein Werbekonto für „Herrenschuhe der Marke X“ erstellt Berichte, die nicht mit den Daten für „Damenschuhe der Marke X“ vermischt werden. Verwenden Sie separate Werbekonten für unterschiedliche Marken oder Produkte.

Mehrere Konten ermöglichen übersichtlichere Berichte für unterschiedliche Marken. Ein Werbekonto für „Herrenschuhe der Marke X“ erstellt Berichte, die nicht mit den Daten für „Damenschuhe der Marke X“ vermischt werden. Verwenden Sie separate Werbekonten für unterschiedliche Marken oder Produkte. Schutz der Kunden. Separate Konten helfen dabei, Kundenbudgets und Kundendaten zu schützen. Agenturen halten die Abrechnung, Pixel und Werbemittel jedes Kunden voneinander getrennt.

Separate Konten helfen dabei, Kundenbudgets und Kundendaten zu schützen. Agenturen halten die Abrechnung, Pixel und Werbemittel jedes Kunden voneinander getrennt. Risikomanagement. Die Verwendung mehrerer Konten minimiert das Risiko von Kontosperren. Wenn ein Werbekonto eingeschränkt wird, läuft Ihr anderes Werbekonto weiter. Die Verwendung mehrerer Werbekonten kann das Risikomanagement für Kampagnen verbessern — stellen Sie sich vor, Sie verlieren den gesamten Umsatz, weil Ihr einziges Konto aufgrund eines einzelnen Verstoßes in einem Werbemittel markiert wurde.

Die Verwendung mehrerer Konten minimiert das Risiko von Kontosperren. Wenn ein Werbekonto eingeschränkt wird, läuft Ihr anderes Werbekonto weiter. Die Verwendung mehrerer Werbekonten kann das Risikomanagement für Kampagnen verbessern — stellen Sie sich vor, Sie verlieren den gesamten Umsatz, weil Ihr einziges Konto aufgrund eines einzelnen Verstoßes in einem Werbemittel markiert wurde. Geografische Expansion. Globale Werbetreibende profitieren von separaten Konten für jede Region (USA, EU, LATAM), um lokale Währungen, Compliance-Anforderungen und Zeitzonenunterschiede zu berücksichtigen.

Globale Werbetreibende profitieren von separaten Konten für jede Region (USA, EU, LATAM), um lokale Währungen, Compliance-Anforderungen und Zeitzonenunterschiede zu berücksichtigen. Tests und Skalierung. Mehrere Konten ermöglichen sicherere Tests neuer Werbestrategien. Schalten Sie aggressive Werbemittel in einem Testkonto, während Ihr Hauptkonto stabil bleibt. Konzentrieren Sie Kampagnen auf ein Produkt, um das Risiko zu reduzieren.

Separate Werbekonten unterstützen das Risikomanagement und die Genauigkeit der Berichterstattung in allen oben genannten Szenarien.

Meta Business Manager für mehrere Werbekonten einrichten

Die Erstellung Ihres business-manager-Kontos bildet die Grundlage. Hier ist die Anleitung für 2026:

Besuchen Sie business.facebook.com und klicken Sie auf „Konto erstellen“ Geben Sie den rechtlichen Namen Ihres Unternehmens, Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse und Ihre primäre facebook-Seite ein Schließen Sie die Unternehmensverifizierung ab, wenn Meta Sie dazu auffordert, um die rechtlichen Angaben Ihrer Organisation zu bestätigen und auf berechtigte Unternehmensfunktionen zuzugreifen. Die Domain-Verifizierung sollte separat abgeschlossen werden, wenn Sie die Eigentümerschaft einer Website bestätigen müssen.

In den Unternehmenseinstellungen finden Sie die Struktur, die die Verwaltung mehrerer Konten ermöglicht: Personen, Werbekonten, Seiten, Pixel und Zahlungsmethoden — alles unter einem Dach. Die Meta business suite dient als zentrale Stelle für mehrere Werbekonten, Seiten und Pixel.

So erstellen Sie ein neues Werbekonto:

Unternehmenseinstellungen → Konten → Werbekonten → Hinzufügen → Neues Werbekonto erstellen

Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen und legen Sie die richtige Zeitzone und Währung fest (diese können nach der Erstellung nicht geändert werden)

Sie können neue Werbekonten direkt im Business Manager erstellen

Um bestehende Konten hinzuzufügen, verwenden Sie „Werbekonto hinzufügen“ (wenn es Ihnen gehört) oder „Zugriff auf ein Werbekonto anfordern“ (wenn der Kunde Eigentümer bleibt). Die zweite Option ist bei Agenturen üblich, wenn der Kunde die ID seines Werbekontos unter eigener Kontrolle behalten möchte.

Die Limits für die Erstellung von Werbekonten unterscheiden sich zwischen Business Portfolios. Neue Werbetreibende können zunächst auf ein Werbekonto beschränkt sein, bis eine bestätigte Zahlung erfolgt ist. Sie können das aktuelle Erstellungslimit in den Informationen zum Business Portfolio überprüfen. Unabhängig davon begrenzt Meta die Anzahl der Werbekonten, die ein einzelner Nutzer verwalten kann. Sie können außerdem mehrere Werbekonten derselben Facebook-Seite zuweisen, wenn dafür ein legitimer geschäftlicher Bedarf besteht.

Zugriff und Rollen für mehrere Werbekonten verwalten

Eine strenge Zugriffskontrolle ist unverzichtbar. Eine einzige falsche Berechtigung kann zu versehentlichen Änderungen an der Abrechnung, gelöschten Werbekampagnen oder nicht autorisierten Ausgaben aus dem Budget eines Kunden führen.

Die Rollen für Werbekonten bei Meta sind wie folgt aufgeteilt:

Administrator: Vollständige Kontrolle — Anzeigen erstellen, Kampagnen verwalten, Abrechnung ändern und Rollen zuweisen. Weisen Sie jedem Werbekonto mehrere Administratoren als Absicherung zu.

Vollständige Kontrolle — Anzeigen erstellen, Kampagnen verwalten, Abrechnung ändern und Rollen zuweisen. Weisen Sie jedem Werbekonto mehrere Administratoren als Absicherung zu. Werbetreibender: Kann Anzeigen starten, Anzeigengruppen bearbeiten und Kampagnen verwalten, aber weder die Abrechnung noch Nutzerberechtigungen ändern.

Kann Anzeigen starten, Anzeigengruppen bearbeiten und Kampagnen verwalten, aber weder die Abrechnung noch Nutzerberechtigungen ändern. Analyst: Nur-Lese-Zugriff auf Leistungskennzahlen und Berichte.

Weisen Sie jedem Werbekonto je nach tatsächlichem Bedarf Rollen wie Administrator, Werbetreibender oder Analyst zu. Bewährte Rollenstruktur:

Nur 1–2 vertrauenswürdige Administratoren pro business manager

Die meisten Teammitglieder als Werbetreibende

Finanzteams oder externe Partner als Analysten

So verwalten Sie den Zugriff: Unternehmenseinstellungen → Personen → Assets zuweisen → bestimmte Werbekonten und eine Rolle auswählen. Erteilen Sie Teammitgliedern nur die erforderlichen Berechtigungen, um Verantwortlichkeit und Sicherheit zu verbessern. Weisen Sie rollenbasierte Nutzerberechtigungen zu, um die Sicherheit bei der Verwaltung mehrerer Konten zu erhöhen.

Regelmäßige Prüfungen der Zugriffsberechtigungen tragen dazu bei, die Sicherheit der Werbekonten zu gewährleisten. Führen Sie vierteljährliche Überprüfungen durch, um ehemalige Mitarbeiter, frühere Freelancer und ehemalige Agenturpartner zu entfernen. Protokollieren Sie jede Änderung zur Einhaltung von Compliance-Anforderungen.

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung sollte für alle Nutzer verpflichtend sein, die Werbekonten verwalten. Teams, die Undetectable.io verwenden, können außerdem geschützte Browserprofile statt der eigentlichen Anmeldedaten teilen und damit eine weitere Isolierungsebene sowie administrative Kontrollen darüber hinzufügen, wer welches Profil verwendet.

Mehrere Werbekonten innerhalb von Meta Business strukturieren und organisieren

Sobald Sie ein Dutzend oder mehr Konten haben, entscheiden Benennung und Struktur darüber, ob Sie organisiert bleiben oder im Chaos versinken.

Verwenden Sie einheitliche Namenskonventionen für Werbekonten, Kampagnen und Anzeigengruppen. Ein bewährtes Format:

Kundenname_Land_Ziel_JJJJMM — zum Beispiel StoreA_US_CONV_2026Q3

Gruppieren Sie Werbekonten nach Kunde oder Projekt, um sie besser zu organisieren. Verwenden Sie im ads manager gespeicherte Filter und Labels, um schnell das richtige Konto zu finden, ohne durch sämtliche Konten scrollen zu müssen.

Regeln für die Organisation von Assets:

Jedes Werbekonto sollte über einen eigenen Meta Pixel verfügen, damit die Daten sauber bleiben — ein primärer Pixel pro Website oder Shop

Verifizieren Sie die Domains jeder Marke separat

Ordnen Sie Pixel dem richtigen Werbekonto zu, um ein Tracking-Chaos zu vermeiden, das die Daten Ihrer Zielgruppe verfälscht

Bei Strukturentscheidungen gilt: Verwenden Sie einen zentralen Business Manager, wenn alle Konten risikoarm sind und zu derselben juristischen Person gehören. Erstellen Sie separate Business Manager für risikoreiche Branchen oder unterschiedliche juristische Personen, um eine gegenseitige Beeinflussung zu verhindern.

Das Profilordnersystem von Undetectable.io bildet diese Struktur auf natürliche Weise ab. Erstellen Sie einen Ordner pro Kunde, der jeweils dedizierte Browserprofile und Proxys für die facebook-Werbekonten dieses Kunden enthält.

Abrechnung und Finanzkontrolle für mehrere Werbekonten

Abrechnungsfehler sind der stille Killer zahlreicher Kampagnen. Eine um 2 Uhr nachts abgelehnte Karte pausiert Ihre leistungsstärkste Kampagne, und Sie bemerken es erst am Morgen.

Richten Sie die Abrechnung für jedes Werbekonto über Unternehmenseinstellungen → Zahlungseinstellungen → Zahlungsmethode hinzufügen ein. Zu den aktuellen Optionen gehören je nach Land Kredit-/Debitkarte, PayPal und Bankeinzug.

Sie können zwischen zwei Modellen wählen:

Zentrale Abrechnung: Eine primäre Zahlungsmethode für mehrere Konten. Geeignet für interne Teams, die mehrere Produkte unter einer Marke verwalten.

Eine primäre Zahlungsmethode für mehrere Konten. Geeignet für interne Teams, die mehrere Produkte unter einer Marke verwalten. Abrechnung pro Kunde: Jedes Werbekonto ist mit einer eigenen Karte oder einem eigenen PayPal-Konto verknüpft. Unverzichtbar für Agenturen. Trennen Sie die Kundenabrechnung von internen Unternehmensausgaben, um Buchhaltung und Berichterstattung übersichtlicher zu gestalten.

Verknüpfen Sie jedes Werbekonto mit einer separaten Zahlungsmethode, um die Abrechnung voneinander zu trennen. Richten Sie Zahlungsmethoden für jedes Werbekonto ein, um Werbeausgaben konsistent zu verwalten.

Klare interne Regeln, die festgelegt werden sollten:

Dokumentieren Sie, welche Karten welchen Werbekonten zugeordnet sind

Gleichen Sie die Ausgaben wöchentlich ab

Protokollieren Sie jede Änderung an verschiedenen Zahlungsmethoden

Konfigurieren Sie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit immer alternative Zahlungsmethoden und Benachrichtigungen für Abrechnungsschwellenwerte, um plötzliche Unterbrechungen des Traffics zu verhindern. Wenn Zahlungsprobleme auftreten, benötigen Sie sofort eine einsatzbereite Alternative.

Auch hier ist die Risikoreduzierung wichtig: Die Verwendung unterschiedlicher Zahlungsinstrumente für verschiedene Business Manager begrenzt „Domino“-Sperren oder kaskadierende Ausfälle, bei denen eine markierte Karte alles lahmlegt.

Zielgruppenüberschneidungen und interne Konkurrenz zwischen Werbekonten vermeiden

Wenn Sie Kampagnen über mehrere Facebook-Konten ausführen und ähnliche Zielgruppen ansprechen, bieten Sie möglicherweise gegen sich selbst. Das Ergebnis können höhere CPMs, Werbemüdigkeit und verschwendetes Budget sein. Überwachen Sie Zielgruppenüberschneidungen, Frequenz, Reichweite und Kampagnenleistung, um wiederholte Kontakte und interne Konkurrenz zu erkennen.

Verwenden Sie die derzeit im Meta Ads Manager verfügbaren Zielgruppen- und Berichtstools, um festzustellen, ob Kampagnen ähnliche Nutzer ansprechen. Da die Verfügbarkeit spezieller Funktionen zur Zielgruppenüberschneidung je nach Konto und Zielgruppentyp variieren kann, sollten Sie außerdem Targeting-Einstellungen, Reichweite, Frequenz, CPM und Auktionsleistung verschiedener Kampagnen vergleichen.

Praktische Methoden zur Vermeidung von Überschneidungen:

Fügen Sie Zielgruppenausschlüsse hinzu, um konkurrierende Kampagnen zu verhindern (zum Beispiel Käufer aus Zielgruppen für die Neukundengewinnung ausschließen)

Segmentieren Sie verschiedene Zielgruppen nach Region, Gerät oder Sprache

Segmentieren Sie Kampagnen nach Funnel-Phase, um Überschneidungen zu vermeiden — teilen Sie kalte, warme und Retargeting-Zielgruppen auf separate Konten oder Kampagnenstrukturen auf

Verwenden Sie unterschiedliche Interessen für jede facebook-Werbekampagne

Erstellen Sie mehrere Anzeigengruppen innerhalb eines Werbekontos, um unterschiedliche Zielgruppen ohne separate Abrechnung anzusprechen

Begrenzen Sie die Anzahl gleichzeitig laufender Kampagnen

Legen Sie für die Interaktion mit der Zielgruppe und die Aktualität der Werbemittel Frequenzbegrenzungen fest, sofern diese verfügbar sind, und tauschen Sie die Werbemittel regelmäßig aus. Wenn unterschiedliche Teams verschiedene Werbekonten mit sich überschneidenden Zielgruppen verwalten, sollten Sie eine zentrale Dokumentation und einen gemeinsamen Planungskalender führen.

Undetectable.io verändert die Targeting-Logik nicht, sorgt jedoch durch stabile und isolierte Kontoumgebungen dafür, dass Ihre Daten sauber genug bleiben, um intelligente Segmentierungsentscheidungen zu treffen — unabhängig davon, ob Sie Facebook, Instagram oder mehrere Reddit-Konten mit ordnungsgemäßer Isolierung betreiben.

Ein vielfältiges Team von Digital-Marketern hat sich an einem großen Tisch versammelt und arbeitet mit Laptops und Notizbüchern zusammen. Das Team bespricht Strategien zur Verwaltung mehrerer Facebook-Werbekonten und zur Durchführung effektiver Werbekampagnen für unterschiedliche Zielgruppen. Die konzentrierte und dynamische Atmosphäre spiegelt die Bemühungen wider, Werbemittel und Leistungskennzahlen zu optimieren.

Sicherheit, Anonymität und Vermeidung von Sperren beim Betrieb vieler Werbekonten

Die Betrugsbekämpfungssysteme von Meta sind 2026 aggressiver als je zuvor. KI-basierte Erkennung analysiert mittlerweile Geräte-Fingerprints, IP-Muster, Anmeldeverhalten und Umgebungssignale, um Konten zu erkennen, die von derselben Person oder Organisation betrieben werden. Tools wie AmIUnique.org zur Fingerprint-Analyse zeigen, wie eindeutig eine Browserkonfiguration identifiziert werden kann. Für Werbetreibende mit mehreren Konten ist dies das größte operative Risiko.

Welche Faktoren „verknüpfte“ Signale erzeugen, die Sperren auslösen:

Dasselbe Gerät oder derselbe Browser für mehrere Konten

Gemeinsam verwendete IP-Adressen

Identische Browser-Fingerprints (Canvas, WebGL, Schriftarten, Bildschirmauflösung)

Überschneidende Zahlungsmethoden

Synchronisierte Anmeldegewohnheiten oder Startzeiten von Kampagnen

Überwachen Sie die Kontoqualität, um Verstöße zu vermeiden, die zu Kontosperren führen könnten. Bewährte Praktiken zur Isolierung separater Konten:

Eine stabile IP oder ein Residential Proxy pro Konto. Jedem Konto sollte eine einzigartige IP-Adresse eines Residential Proxys zugewiesen werden, um die Isolierung aufrechtzuerhalten. Starten Sie Anzeigen für jedes Konto über eine einzelne IP-Adresse und wählen Sie einen der besten Proxy-Dienste für Undetectable.io.

Ein einzigartiger Browser-Fingerprint und ein separater Cookie-Satz pro Konto

Melden Sie sich niemals über denselben normalen Browser bei Dutzenden Konten an und ab

Hier zeigen Anti-Detect-Browser ihren Wert. Verwenden Sie Anti-Detect-Browser, um isolierte Umgebungen für die Verwaltung mehrerer Konten zu erstellen. So funktioniert Undetectable.io:

Erstellen Sie separate Browserprofile mit einzigartigen Hardware- und Software-Fingerprints

Verbinden Sie jedes Profil mit einem anderen Proxy und befolgen Sie dabei eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verbinden von Residential Proxys mit Undetectable

Speichern Sie Cookies und lokale Daten separat, sodass sich jedes Profil wie ein eigenständiger realer Nutzer verhält

Konkreter Workflow: Ein Affiliate-Team, das 20 meta-Werbekonten betreibt, verknüpft jedes Konto mit einem eigenen Undetectable.io-Profil und Residential Proxy. Jedes Profil besitzt einen einzigartigen Fingerprint, unabhängige Cookies und einen ordnungsgemäß aufgewärmten Browserverlauf. Das Ergebnis: Wenn ein Konto eingeschränkt wird, bleiben die anderen 19 unberührt.

Undetectable.io wurde für seriöse Marketer entwickelt, die Privatsphäre und Stabilität benötigen — nicht zur Verletzung der Meta-Nutzungsbedingungen oder zur Verbreitung verbotener Inhalte. Das Ziel ist operative Widerstandsfähigkeit, nicht die Umgehung von Richtlinien.

Betrachten Sie Ihre Tool-Struktur in Ebenen: Meta Business Manager übernimmt die offizielle Kontrolle, während externe Tools für Multi-Account-Isolierung, Analysen und Automatisierung zuständig sind. Wenn Ihre Infrastruktur wächst, vergleichen Sie die Preise und Limits von Undetectable.io, damit Ihre Browserinfrastruktur entsprechend Ihrem Werbevolumen skaliert.

Was die meta business suite standardmäßig abdeckt:

Zentraler Zugriff auf Seiten, Werbekonten, Pixel und Kataloge

Grundlegende Analysen und Berichte für Kampagnen

Einheitlicher Posteingang für Kommentare und Nachrichten (hootsuite ads und ähnliche Tools können diese Funktion erweitern)

Undetectable.io dient als zentrale Multi-Account-Infrastrukturebene für Facebook und andere Plattformen; ähnliche Prinzipien können Sie beispielsweise beim Aufbau von Multi-Account-Strategien auf Instagram anwenden:

Unbegrenzte lokale Browserprofile in kostenpflichtigen Tarifen — nur durch den verfügbaren Speicherplatz begrenzt

Lokale Datenspeicherung für maximale Privatsphäre (Profile bleiben auf Ihrem Gerät und nicht auf Cloud-Servern)

API- und Automatisierungsfunktionen für fortgeschrittene Nutzer und Agenturen, die Dutzende Konten verwalten

Ergänzende Tools zur Vervollständigung Ihrer Infrastruktur:

Reporting-Dashboards wie Looker Studio zur kontenübergreifenden Visualisierung. Der Einsatz automatisierter Reporting-Tools kann die Überwachung von KPIs über mehrere Konten hinweg vereinfachen.

Tools zur Gebotsoptimierung und regelbasierten Optimierung. Im Ads Manager können automatisierte Regeln eingerichtet werden, um die Leistung aller Konten zu überwachen.

Projektmanagement-Plattformen für die Freigabe von Werbemitteln und die Zusammenarbeit

Erstellen Sie standardisierte Arbeitsabläufe rund um diese richtigen Tools, damit neue Teammitglieder mehrere Konten einheitlich verwalten können. Führen Sie mindestens zweimal jährlich interne Workshops durch, um das Team über Tool-Updates, Änderungen der Meta-Richtlinien und Praktiken zur Kontosicherheit auf dem Laufenden zu halten.

Das Bild zeigt einen modernen, organisierten Arbeitsplatz mit einem Laptop, auf dem Analysedaten angezeigt werden, sowie einem ordentlich eingerichteten Schreibtisch. Diese Arbeitsumgebung ist ideal für Digital-Marketer, die mehrere Facebook-Werbekonten verwalten, und ermöglicht eine effiziente Durchführung von Kampagnen und Analyse von Leistungskennzahlen.

Bewährte Praktiken und laufende Wartung für mehrere Werbekonten

Alles oben Genannte ist ohne konsequente Pflege bedeutungslos. Hier ist eine wiederkehrende Wartungscheckliste, mit der Ihr Multi-Account-System langfristig stabil bleibt.

Wiederkehrende operative Abläufe:

Wöchentlich: Leistungsüberprüfung für jedes Werbekonto — ROAS, CPA, CTR. Identifizieren Sie leistungsschwache Konten frühzeitig.

Leistungsüberprüfung für jedes Werbekonto — ROAS, CPA, CTR. Identifizieren Sie leistungsschwache Konten frühzeitig. Monatlich: Neuverteilung des Budgets zwischen den Konten auf Grundlage der Ergebnisse. Überprüfen Sie die Leistung monatlich und dokumentieren Sie Änderungen an Kampagnen, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

Neuverteilung des Budgets zwischen den Konten auf Grundlage der Ergebnisse. Überprüfen Sie die Leistung monatlich und dokumentieren Sie Änderungen an Kampagnen, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen. Vierteljährlich: Prüfung des Zugriffs und der Abrechnung für alle Konten. Überprüfen Sie regelmäßig die Nutzerzugriffe, um die Sicherheit zu gewährleisten. Stellen Sie sicher, dass ehemalige Teammitglieder keinen administrativen Zugriff mehr auf irgendein Konto besitzen.

Pflegen Sie eine aktuelle Tabelle oder ein internes Wiki, in dem jedes Werbekonto, der zugehörige business manager, die verknüpfte Zahlungsmethode, die verantwortliche Person und die ID des Werbekontos dokumentiert sind. Dies ist Ihre zentrale Informationsquelle, wenn etwas schiefgeht.

Standardisieren Sie Ihre Teststruktur: Führen Sie neue Werbemittel und Zielgruppen immer zunächst in separaten Testkampagnen aus, bevor Sie sie in Ihren Hauptkonten einsetzen. Dadurch wird verhindert, dass unerprobte Strategien die stabilen Leistungsdaten Ihres neuen Kontos beeinträchtigen.

Wenn Vorfälle eintreten — und sie werden eintreten — sollten Sie einen Reaktionsplan haben:

Einschränkung des Werbekontos: Wechseln Sie zu einem Ersatzkonto, legen Sie sofort Einspruch ein und dokumentieren Sie die Ursache

Wechseln Sie zu einem Ersatzkonto, legen Sie sofort Einspruch ein und dokumentieren Sie die Ursache Abrechnungsfehler: Wechseln Sie zunächst zu einer alternativen Zahlungsmethode und untersuchen Sie anschließend das Problem mit der Karte oder Bank

Wechseln Sie zunächst zu einer alternativen Zahlungsmethode und untersuchen Sie anschließend das Problem mit der Karte oder Bank Verdächtige Anmeldung oder Sicherheitswarnungen: Sichern Sie das betroffene Konto, überprüfen Sie aktive Sitzungen, aktualisieren Sie Passwörter, aktivieren oder überprüfen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, entfernen Sie unbefugte Zugriffe und prüfen Sie die letzten Aktionen des Teams.

Der skalierbare Betrieb mehrerer facebook-Konten ist eine Disziplin und keine einmalige Einrichtung. Die Werbetreibenden, die im vergangenen Jahr erfolgreich waren und auch künftig erfolgreich sein werden, behandeln die Multi-Account-Verwaltung als kontinuierliche operative Praxis.

Sind Sie bereit, ein sichereres Multi-Account-System aufzubauen? Beginnen Sie mit dem kostenlosen Tarif von Undetectable.io, richten Sie isolierte Profile für 2–3 wichtige Werbekonten ein und erleben Sie, wie es ist, mehrere Konten ohne ständige Angst vor verknüpften Sperren zu verwalten. Skalieren Sie anschließend entsprechend Ihren wachsenden Anforderungen.