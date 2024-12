MangoProxy - Überprüfung des Proxy-Dienstes

MangoProxy ist ein Service, der hochwertige Wohnungsproxis mit einer stabilen Verbindung und hoher Geschwindigkeit bietet. Der Anbieter verfügt über einen riesigen Pool von mehr als 90 Millionen IP-Adressen aus über 220 Ländern. Gleichzeitig stammen die Proxis aus ethischen Quellen, was den Benutzern eine hohe Anonymität im Netz garantiert.

Der Service wird aktiv von Einzelspezialisten und Teams genutzt, die in den Bereichen Schiedsverfahren, Multi-Accounting, Parsing, Web-Scraping, SMM und Datenanalyse tätig sind. Die vorgeschlagenen Proxy-Server eignen sich ideal für Affiliate-Marketing, Surfen im Internet, E-Commerce und andere Zwecke.

MangoProxy funktioniert gut mit Software und Anti-Detect-Browsern. Die umfassende Funktionalität des Dienstes ermöglicht es Ihnen, eine unbegrenzte Anzahl von Konten zu verbinden und sie problemlos online zu verwalten.

MangoProxy Funktionen

Wir haben die Funktionen des Proxy-Anbieters sorgfältig untersucht und seine wichtigsten Fähigkeiten hervorgehoben:

• Vermietung von Hochleistungsservern und Wohn-Proxy-Servern mit Rotation;

• eigenes Pool von mehr als 90 Millionen IP-Adressen;

• Abdeckung - mehr als 220 Länder der Welt gemäß dem günstigsten Tarifplan;

• Verbindung über HTTP / HTTPS / SOCKS5;

• Ausrichtung nach Stadt, Bundesland, Region, ASN;

• Reaktionszeit ~ 0,7 s;

• unbegrenzte Anzahl von gleichzeitigen Sitzungen;

• uneingeschränkter Zugriff ohne die Notwendigkeit, sich verifizieren zu lassen;

• 99,99% Betriebszeit - hohe Serverzuverlässigkeit.

Tarife

MangoProxy bietet derzeit keine kostenlose Testversion an. Für neue Benutzer gibt es jedoch eine einmalige Zahlung. 1 GB kostet nur 0,99 USD, was relativ günstig ist. Der Service bietet zwei Gruppen von Tarifplänen an - für normale Benutzer und für Geschäftsleute. Sie können je nach Ihren Zielen eine beliebige Option auswählen. Reguläre Tarife sind geeignet für das Testen von Proxies und das Lösen kleiner Probleme. Dies ist eine ausgezeichnete Wahl für freiberufliche Mitarbeiter, Partnervermarkter und Marketingagenturen:

Geschäftstarife sind teurer, bieten jedoch auch mehr Möglichkeiten. Sie werden meist von Teams ausgewählt, die Daten sammeln, Arbitrage betreiben, Werbung analysieren und Marketingkampagnen starten.

Mit jedem Tarif erhält der Benutzer:

• Unbegrenzter Zugriff auf eine der größten IP-Adressen-Pools der Welt. • Kostenlose Geotargeting - Land, Stadt, ASN. • Sofortige Verbindung zu jeder Software, Web-Ressource und Automatisierungsskript. • Unbegrenzte gleichzeitige Sitzungen und die Möglichkeit, Web-Scraping-Projekte zu erweitern. • Erfassen Sie Daten auf eine Weise, die das natürliche Nutzerverhalten widerspiegelt (dies verringert das Risiko von Blockaden).

Wie füllt man sein Konto auf? Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Bewertung gab es nur zwei verfügbare Zahlungsmethoden für russische Bürger für MangoProxy-Dienste: Kryptowährung und Karten von allen Banken außer russischen.

Wie man anfängt zu arbeiten

Um Zugang zur Plattform und der Möglichkeit, Proxies in MangoProxy zu kaufen, zu erhalten, müssen Sie sich registrieren. Der Prozess ist standardisiert und äußerst einfach, ohne obligatorische Verifizierung und Bereitstellung von Reisepassdaten.

Gehe zur offiziellen Website des Dienstes und klicke in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche "Registrierung".

Jetzt müssen Sie das Anmeldeformular ausfüllen. Hier können Sie Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort, Ihre Telefonnummer in den Messengern Telegram, Skype, WhatsApp oder Viber eingeben. Wenn Sie einen Werbecode haben, können Sie ihn im entsprechenden Feld eingeben. Bestätigen Sie, dass Sie ein Mensch sind, und klicken Sie auf "Zugriff erhalten".

Ein Brief von dem Service wird an deine E-Mail geschickt. Du musst dem bereitgestellten Link folgen, um deine Registrierung auf der Plattform zu vervollständigen. Nach der Überleitung wirst du sofort zu deinem persönlichen Konto weitergeleitet. Hier kannst du sofort eine Testversion für 0,99 $ auswählen, um die Serviceleistungen zu testen.

Nachdem du auf "Aktivieren" klickst, wird dich das System zur Proxy-Kauf-Seite führen. Hier kannst du eine Zahlungsmethode wählen - eine Bankkarte von ausländischen Banken oder Kryptowährung. Falls du einen Werbecode hast, gib ihn ein. Klicke auf "Bezahlen".

Sie können auch sofort Geld auf Ihr Konto einzahlen, um den Plan wieder aufzufüllen. Die Funktion, Verkehr zu bezahlen, ohne einen Tarif auszuwählen, ist jetzt verfügbar. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Verkehr hinzufügen" und wählen Sie den Aufladebetrag, der für Sie bequem ist. Je mehr GB Verkehr Sie kaufen, desto günstiger ist der Preis pro 1 GB. Sie können jetzt Verkehr aufladen und nutzen, wann immer es Ihnen passt.

In Ihrem Profil in Ihrem MangoProxy-Personalkonto können Sie Ihre persönlichen Informationen ändern: E-Mail oder Passwort. Sie können auch einen Aktionscode eingeben, wenn Sie vergessen haben, dies während der Registrierung zu tun. Im Support-Bereich können Sie entweder zum Online-Chat gehen oder um Hilfe im Telegram-Bot bitten. Es ist auch möglich, eine Nachricht an die offizielle E-Mail des Dienstes zu senden. Bei der Erstellung eines Ports können Sie den Proxytyp, das Land auswählen und die Geotargeting nach Bundesland/Stadt ASN konfigurieren. In den erweiterten Einstellungen können Sie die IP-Rotation konfigurieren.

Vorteile und Nachteile

MangoProxy ist ein neuer Dienst, hat sich jedoch bereits als zuverlässiger Anbieter von hochwertigen Proxies zu erschwinglichen Preisen etabliert.

Plattformvorteile:

Ein wirklich riesiger Pool an IP-Adressen aus über 220 Ländern weltweit

Niedrige Preise und Rabatte für Großeinkäufe

Kostenlose Geotargeting bis zur Stadt und ASN

Fehlende Überprüfung

Leistungsstarke API

Hohe Sicherheitsstufe

Rotationskonfiguration von 0 bis 120 Minuten mit einer unbegrenzten Anzahl von Verbindungen und Unternutzern

UDP-Protokollunterstützung

Nachteile des Dienstes:

• Die Seite ist nicht ins Russische übersetzt (ein Online-Übersetzer wird die Situation retten).

• Beschränkte Liste von Zahlungsmethoden für Nutzer aus der Russischen Föderation - nur Kryptowährungen und Karten ausländischer Banken

Wenn Sie bereits die Dienste von MangoProxy genutzt haben, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung über die Plattform, um anderen Benutzern die richtige Entscheidung zu ermöglichen.