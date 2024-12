Wie man den Undetectable-Browser zur Anzeigenanalyse verwendet?

Sie sitzen an einem Ende der Welt, und Ihre Anzeige wird am anderen Ende ausgestrahlt… und in Sprachen, die Sie nicht verstehen. Daher muss der Werbetreibende in solchen Fällen über die Ergebnisse der Werbung raten. Und zu glauben, was ihm der angeheuerte Kontextologe aufzwingt. Und nicht selten erzählt er Geschichten, dass die Wirksamkeit der Kampagne alle Rekorde bricht und bestätigt dies mit schnell zugeschnittenen Berichten. Und auf Ihrer Website gab es keine Verkäufe und Registrierungen und nein. Und schließlich können Sie die Fabeln eines gemieteten Vermarkters nicht überprüfen … Obwohl es eine Möglichkeit gibt, eine unabhängige Analyse der Werbung durchzuführen, die selbst in den entferntesten Winkeln des Planeten gezeigt wird, nämlich die Verwendung eines zuverlässigen Antidetektors. Wie zum Beispiel Undetectable.

Wie können Sie die Ergebnisse Ihrer Kampagnen auswerten, wenn sie weit von Ihnen entfernt sind?

Viele glauben, dass der Planet Erde dank Internet und Flugzeugen für einen Menschen eng geworden ist. Daher sind alle Standorte gut, und sogar zu viel, sichtbar … Zumindest aus der Höhe eines fliegenden Verkehrsflugzeugs. Aber der virtuelle Raum ist nicht so einfach zu betrachten. Vor allem der Verlauf von Werbekampagnen, die mehrere tausend Kilometer von Ihnen entfernt durchgeführt werden. Und es geht nicht um Staatsgrenzen, die im World Wide Web mit wenigen Klicks überwunden werden können. Das Problem besteht nicht einmal darin, die Sprache der Zielgruppe zu kennen, für die die Werbung Ihrer Marke ausgestrahlt wird. Der ganze Haken ist, dass Sie die Ergebnisse und die Qualität der bezahlten Werbung nicht aus Ihrer Brieftasche bewerten können. Daher müssen Sie den angestellten Vermarktern, Direktologen … und sogar ganzen Agenturen beim Wort glauben! Aber warum passiert das?

In den meisten Fällen nutzen Werbetreibende die Dienste von Drittanbietern, um für ihr eigenes Produkt zu werben. Nicht alle Marken können es sich leisten, eine eigene Werbeabteilung zu unterhalten. Andere Unternehmen mit weniger dicken Brieftaschen müssen sich über die Dienste von freiberuflichen Vermarktern oder Agenturen bewerben. Auch wenn Sie eine einfache Verkehrsanalyse durchführen müssen.

Wenn die Kampagne in Ihrem Land und in Ihrer Sprache durchgeführt wird, können Sie natürlich selbst eine einfache kontextbezogene Kampagne einrichten und durchführen. Sie können sogar schnell ein paar kreative Motive zeichnen. Doch hier sind die Möglichkeiten der meisten Werbetreibenden erschöpft.

Wenn das Problem schlimmer wird

Die Hauptregel jeder Werbekampagne besteht darin, dem eingestellten Regisseur zu vertrauen, aber dennoch seinen Fortschritt zu überprüfen und zu überwachen. Andernfalls können Sie das gesamte Werbebudget blindlings abschöpfen. Aber wenn Sie Ihr Produkt im Ausland bewerben, kann es für eine mittelständische Marke schwierig sein, diese Regel zu befolgen. Schließlich kennt ein Geschäftsmann weder die Sprache der Region noch die Besonderheiten des lokalen Marktes. Und Sie werden die Anzeige nicht selbst überprüfen können, weil er die Verwaltung aller Werbeschränke einer Marketingagentur übertragen hat. Seine Experten, nach den Bewertungen zu urteilen, sind vernünftig. Aber Anzeigen in einem fremden geografischen Gebiet wurden bereits im dritten Monat ausgestrahlt, und die Anzahl der Conversions ist noch nicht gestiegen. Natürlich teilt die Agentur großzügig Kampagnenberichterstattung in Geos, die Ihnen verschlossen sind … Aber wo bleiben die Conversions?

Um alle Zweifel auszuräumen, müssen Sie sich die Werbeaktionen und deren Inhalt mit eigenen Augen ansehen. Was aber, wenn Ihr Porträt nicht zu den Eigenschaften der Zielperson passt?

Geografische Unterschiede können mit einem VPN überwunden werden. Es ist sogar noch besser, zuverlässige Proxys zu kaufen. Aber andere Targeting-Parameter (Betriebssystem, Gerätetyp, Browser) können mit ihrer Hilfe nicht verändert werden. Daher müssen Sie nach einem effektiveren Tool für die Werbeanalyse suchen. Und es ist - Undetectable!

Was sind Antidetects?

Undetectable ist ein modernes Gegenmittel, das zu Recht bei professionellen Arbitrageuren und SMM-Vermarktern beliebt ist. Darüber hinaus ist dieses Tool auch bei Werbetreibenden gefragt, die damit selbstständig sehen können, wie eine von angestellten Spezialisten durchgeführte Kampagne für die Zielgruppe aussieht.

Undetectable ist eine neue Art von spezialisierter Software, die für Browser nicht erkennbar ist. Das Prinzip ihrer Arbeit basiert auf der gleichen Technologie, die von modernen Ad-Network-Targeting-Systemen und Social-Media-Betrugsbekämpfungssystemen verwendet wird - digitale Fingerabdrücke. Sie ermöglichen eine Genauigkeit von über 94 %, um die Identität eines Benutzers im Internet zu bestimmen.

Digitale Fingerabdrücke werden auch Fingerabdrücke genannt. Sie sind eine Reihe von Indikatoren, anhand derer der Benutzer identifiziert wird. In diesem Fall geht es darum, den Benutzer mit Betonung auf die einzigartigen Eigenschaften seines Geräts zu definieren.

Fingerabdrücke enthalten die folgenden Signale:

Operationssystem.

Bitanzahl des Operationssystems.

Lokale Einstellungen - Uhrzeit und Sprache.

Der verwendete Browser.

ZENTRALPROZESSOR.

Die Anzahl der CPU-Kerne.

Die Menge an RAM.

User-Agent-String.

Der User-Agent-String wird von der Webanwendung als Antwort auf eine Serveranfrage übergeben. Einschließlich Browser. Die Zeichenfolge enthält Informationen zu den lokalen Einstellungen des Benutzergeräts sowie zur Browser-Engine.

Wie helfen Antidetects Werbetreibenden?

Moderne Werbenetzwerke verwenden digitale Fingerabdrücke, um die Zielgruppe von Kampagnen nach vorgegebenen Parametern zu segmentieren. Dadurch können Anzeigen und Banner nur Benutzern angezeigt werden, deren Fingerabdrucksignale die angegebenen Merkmale erfüllen. Dieser Mechanismus wird als Werbe-Targeting bezeichnet. Er ist es, der es dem Werbetreibenden nicht erlaubt, die Wirksamkeit der Kampagne von der Zielgruppe zu sehen und zu bewerten. Vor allem, wenn die Promotion in fremden Ländern und Regionen stattfindet.

Wenn der Kunde von seinem Gerät aus die Seite betritt, auf der Werbeaktionen ausgestrahlt werden, sieht der Kunde sie nicht. Denn aus Sicht des Targeting-Systems der Werbeplattform entspricht es nicht den in den Kampagneneinstellungen festgelegten Eigenschaften des Ziel-Leads. Anonyme Browser tragen dazu bei, diese Einhaltung sicherzustellen.

Mit Antidetects können Sie Fingerabdrücke durch die Parameter ersetzen, die in den Kampagneneinstellungen angegeben sind. Dadurch kann der Werbetreibende die Zielseite als Lead besuchen und die Qualität der Werbeaktion und ihre Wirksamkeit bewerten. Denn für das Werbeplattformsystem wirken Sie wie ein Repräsentant der Zielgruppe.

Aber so fortschrittliche Anti-Erkennungs-Browser wie Undetectable können digitale Fingerabdrücke nicht nur ersetzen, sondern auch bearbeiten. So können Sie für mehrere Kampagnen immer wieder denselben Fingerabdruck zur unabhängigen Analyse der Werbung verwenden.

Wie man Antidetects verwendet - wir verstehen das Beispiel von Undetectable

Die meisten Geschäftsleute haben Angst vor professioneller Software, zu der Anti-Detect-Browser gehören. Tatsächlich sind diese Tools nicht so schwierig zu bedienen, wie viele Leute denken. Dies ist leicht zu erkennen, wenn man sich den schrittweisen Prozess der Verwendung von Undetectable ansieht.

Wir gehen auf die Website des Antidetect und registrieren uns. Laden Sie die gewünschte Version der Desktop-Anwendung herunter – den anonymen Browser gibt es in Versionen für Windows und macOS. Installieren Sie das Programm und führen Sie es aus. Erstellen Sie nach der Autorisierung über das Hauptmenü ein neues Profil. Wählen Sie einen Fingerabdruck. Bearbeiten Sie bei Bedarf - darin können Sie die Gerätekonfiguration und andere Parameter ändern. Laden Sie vorab gekaufte Proxys herunter.

Proxys stellen sicher, dass der zur Erkennung verwendete digitale Fingerabdruck mit den Targeting-Einstellungen der Kampagne nach Region, Mobilfunkbetreiber und Internetanbieter übereinstimmt.

Bei Netzwerk-Fingerprints lassen wir alle Werte unverändert. Aktivieren Sie für andere Parameter den Modus “Auto”, bei dessen Verwendung die Einstellungen automatisch basierend auf den Eigenschaften der angegebenen Proxys ersetzt werden. Bei Bedarf laden wir Cookies hoch.

Fingerabdrücke mit einem gespeicherten Verlauf des Besuchs anderer Websites schaffen mehr Vertrauen in die Sicherheitssysteme von Websites. Es ist jedoch ratsam, Cookies nur dann zu verwenden, wenn Sie Werbung überprüfen müssen, die in sozialen Netzwerken ausgestrahlt wird.

Danach können wir unsere Anzeige mit den Augen des Zielleads sehen.

Gefahren und Nachteile der Verwendung von Antidetektiven

Aus rechtlicher Sicht eines jeden Landes ist die Verwendung von anonymen Browsern völlig legal. Daher werden sie von einer großen Anzahl von Webmastern, Affiliates und Vermarktern verwendet.

Der einzige Nachteil von Antidetects ist die Abhängigkeit ihrer Effizienz von der Qualität des Proxys. Um die Qualität von Kampagnen zu verfolgen, sollten Sie daher IP nur von vertrauenswürdigen Anbietern erwerben.

Darüber hinaus müssen Sie sich vor minderwertigen Antidetektiven hüten. Verwenden Sie daher für Verkehrsanalysen und andere spezifische Aufgaben Undetectable, dessen Zuverlässigkeit durch Hunderte von positiven Bewertungen bestätigt wird.

Darüber hinaus ist dies eines der wenigen professionellen Antidetects mit einem kostenlosen Tarifplan. Seine Fähigkeiten reichen aus, um Kampagnen selbst in den entlegensten Regionen zu verfolgen. Das kostenlose Abonnement von Undetectable umfasst 5 Cloud-Profile und 10 monatlich aktualisierte Konfigurationen. Und um die Möglichkeiten der Werbeanalyse zu erweitern, reicht es aus, die erforderliche Anzahl von Profilen zu erwerben, die zu den kostenlos bereitgestellten hinzugefügt werden.

Werbekampagnen sind teuer, daher können Sie nicht allem blind vertrauen, was angestellte Vermarkter sagen. Es ist besser, die Richtigkeit seiner Worte persönlich zu überprüfen. Installieren Sie dazu einfach Undetectable und betrachten Sie die laufende Kampagne mit den Augen Ihres potenziellen Kunden!