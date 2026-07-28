Comprender la huella digital del dispositivo: una clave para la seguridad y la privacidad online

Cada vez que abres un sitio web, tu navegador transmite silenciosamente decenas de señales sobre tu dispositivo. La huella digital del dispositivo es el proceso de recopilar atributos del navegador, el hardware, el sistema operativo y la red para crear un identificador único de un dispositivo informático remoto, uno que funciona independientemente de las cookies o de los cambios en la dirección IP.

La huella digital del dispositivo crea identificadores únicos basados en los atributos del dispositivo, combinando más de 100 puntos de datos para la identificación. Una huella digital del dispositivo se basa en señales del navegador, como las cadenas de user agent, la versión del navegador y el resultado del canvas fingerprinting, además de datos más amplios del dispositivo, como los detalles del sistema operativo, las especificaciones del hardware y las características de la pila de red. Los bancos, las plataformas de comercio electrónico y los proveedores de SaaS la utilizan ampliamente para la prevención del fraude, la detección de bots y la protección contra la apropiación de cuentas.

Entre los subtipos más comunes se encuentran la huella digital del navegador, centrada en el navegador del usuario, la huella digital de dispositivos móviles, que aprovecha los sensores y las señales de las aplicaciones en dispositivos móviles, y la huella digital entre dispositivos, que vincula al mismo usuario entre un portátil, un teléfono y una tableta.

En Undetectable.io desarrollamos un navegador antidetect que permite a los usuarios legítimos controlar y gestionar sus huellas digitales para proteger la privacidad del usuario y trabajar éticamente con configuraciones de múltiples cuentas. Este artículo es informativo y no constituye asesoramiento legal. El uso de herramientas de fingerprinting o anti-fingerprinting debe respetar siempre las leyes locales y las condiciones de las plataformas.

Cómo funciona la huella digital del dispositivo en la práctica

A grandes rasgos, la huella digital del dispositivo funciona de la siguiente manera: cuando un navegador web carga una página o se abre una aplicación móvil, los scripts del lado del cliente y las capas de red exponen cientos de pequeños puntos de datos. Estas señales pueden normalizarse y combinarse en un identificador de dispositivo que ayuda a un sistema de riesgos a reconocer configuraciones de dispositivos similares a lo largo del tiempo.

Estas huellas digitales suelen almacenarse en una base de datos del lado del servidor y vincularse a cuentas, sesiones o perfiles de riesgo para la detección del fraude y el análisis de seguridad. La información recopilada se introduce en motores de riesgo que evalúan cada inicio de sesión, pago o acción sensible a la que accede un usuario.

Las huellas digitales de los dispositivos persisten incluso después de que los usuarios borren los datos de navegación, cambien al modo incógnito o roten su dirección IP mediante una VPN. A diferencia de las cookies, las características subyacentes del dispositivo —modelo de GPU, fuentes instaladas y dimensiones de la pantalla— cambian con mucha menos frecuencia.

La huella digital del dispositivo funciona tanto mediante métodos pasivos —observación del comportamiento TCP/IP, firmas TLS y encabezados HTTP— como mediante métodos activos —ejecución de JavaScript para consultar APIs, renderizar gráficos o activar pruebas de tiempo—. Los proveedores modernos aplican algoritmos de machine learning para agrupar huellas digitales ligeramente diferentes del mismo dispositivo cuando cambia la versión o la configuración del navegador, porque la huella digital del dispositivo es probabilística y puede cambiar con las actualizaciones o modificaciones.

Por ejemplo, un primer inicio de sesión desde Chrome en Windows en enero de 2025 crea una huella digital. En marzo de 2025, el dispositivo actual con una versión más reciente del navegador sigue vinculándose gracias a resultados similares de la GPU, las fuentes y las señales de la pila de red.

Puntos de datos clave: ¿qué se incluye en una huella digital del navegador?

La huella digital del dispositivo utiliza más de 100 puntos de datos para la identificación, extraídos de varias categorías de señales. Estos son los más relevantes.

Señales principales del navegador. Los sistemas de fingerprinting pueden recopilar información como el tipo y la versión del navegador mediante la cadena de user agent. También registran los idiomas aceptados, los indicadores Do Not Track, el estado de JavaScript, la compatibilidad con cookies y los plugins o extensiones instalados. Las investigaciones muestran que el 54,86 % de los usuarios tiene extensiones de navegador únicas, lo que aporta una entropía significativa.

Métricas de pantalla e interfaz. Los sistemas de fingerprinting pueden recopilar información sobre la resolución y la profundidad de color de la pantalla, además de la relación de píxeles del dispositivo, el área de pantalla disponible y los patrones de tamaño de las ventanas. Los sistemas de fingerprinting también pueden recopilar información sobre las fuentes instaladas; solo las listas de fuentes pueden aportar entre 6 y 8 bits de entropía.

Funciones HTML5 y APIs. El canvas fingerprinting, el renderizado WebGL —modelo de GPU y particularidades del controlador—, el comportamiento de AudioContext, la compatibilidad con códecs multimedia, las filtraciones de IP mediante WebRTC y las capacidades de entrada táctil o mediante ratón influyen en el resultado. Cada llamada a una API añade una capa de singularidad.

Datos a nivel de red. La dirección IP, el ASN, el proveedor de servicios, el tipo de conexión —móvil o de banda ancha—, los conjuntos de cifrado TLS y el orden de los encabezados HTTP aportan entropía a la misma huella digital del dispositivo.

Indicadores de hardware. Los sistemas de fingerprinting pueden recopilar el número de núcleos de la CPU y la memoria disponible, además de datos de la Battery API, cuando sea compatible, y listas de sensores en dispositivos móviles, como el acelerómetro y el giroscopio. Los sistemas de fingerprinting también pueden recopilar información sobre la zona horaria, el idioma preferido y el sistema operativo. Estas señales de hardware se combinan cuidadosamente para evitar la recopilación excesiva de datos sensibles en el marco del GDPR y la CCPA.

Técnicas avanzadas: fingerprinting de canvas, audio y hardware

Además de los puntos de datos estándar, varias técnicas avanzadas aumentan aún más la singularidad de la huella digital.

El canvas fingerprinting utiliza el elemento canvas de HTML5 para renderizar textos y formas específicos con fuentes y colores seleccionados y, a continuación, genera un hash del mapa de bits resultante. Las pequeñas diferencias en el renderizado de la GPU, la rasterización de fuentes y el antialiasing pueden producir resultados diferentes en cada dispositivo. El canvas fingerprinting puede generar 5,7 bits de entropía incluso en muestras pequeñas, lo que lo convierte en una señal complementaria fiable.

Los sistemas de fingerprinting pueden recopilar características del procesamiento de audio mediante las Web Audio APIs. Al generar y procesar sonido a través de OscillatorNode y AudioContext, pequeñas diferencias en el tiempo y la amplitud crean una capa adicional de la huella digital que resulta difícil de falsificar sin modificaciones a nivel del motor.

Los sistemas de fingerprinting pueden recopilar detalles del hardware gráfico mediante WebGL, dibujando escenas 3D, leyendo los datos de los píxeles y utilizando las cadenas del renderizador y las extensiones compatibles para identificar GPUs y controladores, incluso cuando el user agent ha sido falsificado. Junto con el resultado del canvas, esto forma un perfil sólido del hardware del dispositivo del usuario.

El microbenchmarking ejecuta breves pruebas de rendimiento en JavaScript para estimar las características de la CPU y los modos de ahorro de energía, añadiendo una capacidad de diferenciación sutil sin utilizar identificadores explícitos de hardware.

Los navegadores modernos intentan reducir la eficacia del fingerprinting mediante distintas protecciones. Chrome, Firefox, Safari, Brave y Tor Browser han ido restringiendo el acceso a las APIs de alta entropía o añadiendo ruido. Esto empuja a los proveedores de fingerprinting hacia modelos estadísticos más sofisticados y a los usuarios preocupados por la privacidad hacia herramientas como Undetectable.io, que simulan resultados realistas de estas APIs para cada perfil, evitando tanto los bloqueos ingenuos como los valores claramente falsos que pueden activar señales de alerta.

La imagen muestra la pantalla de un portátil llena de patrones abstractos y llamativos que representan visualmente diversos resultados de renderizado de pruebas de canvas y WebGL, destacando la complejidad del fingerprinting del navegador y de la recopilación de datos del dispositivo. Estos patrones simbolizan las complejas interacciones entre el navegador del usuario, el sistema operativo y los identificadores únicos del dispositivo utilizados para la detección del fraude y la prevención del acceso no autorizado.

Huella digital pasiva y activa del dispositivo

El fingerprinting pasivo recopila características del tráfico existente a nivel de red o de aplicación —opciones TCP/IP, parámetros del handshake TLS y encabezados HTTP— sin enviar sondas personalizadas al lado del usuario. Ocurre silenciosamente mientras el navegador del usuario se comunica con cualquier sitio web.

El fingerprinting activo requiere iniciar conexiones con el dispositivo objetivo. Ejecuta explícitamente JavaScript o código nativo para consultar APIs, renderizar gráficos o activar pruebas de tiempo, a menudo mediante etiquetas script inyectadas o SDK integrados en el contenido de la página.

Los enfoques semipasivos se sitúan en un punto intermedio: un servidor envía contenido estándar, pero incorpora pequeños recursos —imágenes invisibles o fragmentos ligeros de scripts— que provocan respuestas capaces de revelar características del dispositivo sin ejecutar una batería completa de pruebas de fingerprinting.

Entre los ejemplos concretos a nivel de red se incluyen las huellas digitales de la pila TCP/IP utilizadas por herramientas como nmap y las variaciones del TLS ClientHello capturadas mediante hashes JA3/JA4, que pueden diferenciar navegadores y bibliotecas TLS a nivel de red. Los entornos empresariales y de telecomunicaciones utilizan en ocasiones la huella digital pasiva de dispositivos para el inventario de activos y las políticas de confianza cero, mientras que los sitios dirigidos a consumidores dependen en mayor medida de la huella digital activa del navegador.

Undetectable.io ayuda principalmente a los usuarios a defenderse del fingerprinting activo del navegador controlando las señales expuestas a nivel de JavaScript y los resultados del software, mientras que una configuración adecuada del proxy también puede reducir algunas huellas digitales pasivas de red.

Usos en el mundo real: detección del fraude, detección de bots y evaluación de riesgos

Los consumidores estadounidenses declararon pérdidas de más de 12.500 millones de dólares por fraude en 2024, mientras que el FBI registró más de 16.000 millones de dólares en pérdidas globales declaradas por ciberdelitos. Los sistemas modernos de detección del fraude consideran la huella digital del dispositivo como un identificador persistente que alimenta motores de riesgo encargados de evaluar cada inicio de sesión, pago, registro o acción sensible.

Protección contra la apropiación de cuentas. Cuando los atacantes utilizan credenciales robadas de filtraciones de datos, la huella digital del dispositivo señala los intentos de inicio de sesión procedentes de huellas nuevas o sospechosas, lo que suele activar MFA o una verificación adicional. El fingerprinting puede mejorar la seguridad detectando inicios de sesión fraudulentos e identificando intentos sospechosos de apropiación de cuentas. La huella digital del dispositivo ayuda a detectar apropiaciones de cuentas y fraude en los pagos antes de que se completen.

Fraude en los pagos. Las plataformas de comercio electrónico y fintech utilizan fingerprinting para detectar transacciones fraudulentas fallidas repetidas, geolocalizaciones anómalas, incompatibilidades entre el idioma del navegador y la zona horaria o huellas digitales de dispositivos incluidas previamente en listas negras. La huella digital del dispositivo detecta patrones de compras fraudulentas entre cuentas, impidiendo el acceso no autorizado a los sistemas de pago. El fingerprinting puede ayudar a evitar el fraude en los pagos y detectar bots automatizados.

Detección de bots. Los navegadores headless, las herramientas de automatización y las redes de proxies baratos suelen producir combinaciones de señales incoherentes o imposibles. Los sistemas de fingerprinting identifican patrones de bots maliciosos para bloquear el scraping, los registros falsos y el fraude publicitario. En un caso de estudio de TransUnion, 4Finance informó de una reducción del 40 % en su tasa total de fraude tras implementar la solución TruValidate Device Risk.

La huella digital del dispositivo identifica la actividad sospechosa de los usuarios con un alto grado de confianza: puede alcanzar una precisión del 99,5 % en la verificación de identidad cuando se combina con señales conductuales y contextuales. La huella digital del dispositivo puede identificar usuarios con una precisión del 99,5 %.

Sin embargo, estos mismos sistemas a veces clasifican erróneamente como de alto riesgo a usuarios avanzados, defensores de la privacidad o investigadores cuando las huellas digitales parecen poco naturales o cambian constantemente, una razón fundamental por la que las huellas controladas y realistas son importantes.

La imagen representa una sala de operaciones de seguridad con varios monitores que muestran paneles abstractos de visualización de datos, probablemente utilizados para la detección del fraude y la prevención del acceso no autorizado. Las pantallas muestran distintos puntos de datos relacionados con la huella digital del dispositivo, los user agents y posibles comportamientos maliciosos, destacando la importancia de supervisar la actividad de los usuarios para combatir eficazmente el fraude.

Huella digital del dispositivo, huella digital del navegador y seguimiento entre dispositivos

El fingerprinting del navegador suele referirse a señales dentro de una única instancia del navegador en el dispositivo de un usuario: user agent, resultado del canvas, fuentes y atributos similares del software. La huella digital del dispositivo agrega varias capas: navegador, sistema operativo, red y datos de hardware, y en ocasiones incluye telemetría de aplicaciones nativas del mismo dispositivo.

El fingerprinting entre dispositivos va más allá al vincular la actividad de la misma persona en diferentes dispositivos —teléfono, portátil y ordenador de trabajo— mediante métodos probabilísticos, inicios de sesión compartidos, rangos de IP superpuestos y patrones de comportamiento. Por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión en la misma cuenta desde Chrome en Windows y Safari en iOS, los sistemas entre dispositivos correlacionan las horas de inicio de sesión, las direcciones IP y las huellas digitales de los dispositivos para mantener un perfil de riesgo unificado.

Además de la prevención del fraude, algunas empresas utilizan el fingerprinting entre dispositivos para la atribución y la publicidad personalizada, lo que normalmente requiere un consentimiento explícito conforme al GDPR y la CCPA. Los usuarios no pueden excluirse fácilmente de la huella digital del dispositivo como lo hacen con las cookies, ya que no existe un botón sencillo para “borrar” las características del hardware y el software. El fingerprinting del navegador puede permitir el seguimiento entre sitios web incluso si se eliminan las cookies, y las huellas digitales de los dispositivos persisten incluso después de borrar los datos de navegación.

Undetectable.io está diseñado para evitar el fingerprinting no autorizado entre dispositivos permitiendo que los usuarios aíslen y personalicen las huellas digitales de cada perfil, de modo que las actividades separadas entre cuentas y proyectos no puedan vincularse fácilmente.

Privacidad, regulación y consideraciones éticas

La huella digital del dispositivo plantea importantes preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios. Es muy valiosa para detener el fraude, pero también puede permitir un seguimiento a largo plazo sin el conocimiento o el consentimiento claro del usuario. Los reguladores de la privacidad consideran cada vez más el fingerprinting como una forma de seguimiento que requiere transparencia y consentimiento.

Las normativas de privacidad como el GDPR imponen directrices estrictas al fingerprinting. Según la legislación de la Unión Europea, el fingerprinting para la prevención del fraude suele considerarse un “interés legítimo”, pero el GDPR exige consentimiento explícito para la huella digital del dispositivo en contextos de marketing o elaboración de perfiles. La sentencia Planet49, asunto C-673/17, confirmó que las casillas de consentimiento marcadas previamente no son válidas, ni siquiera para las cookies, y mucho menos para el fingerprinting. Las multas acumuladas en virtud del GDPR han superado los 7.000 millones de euros, aunque la cifra exacta varía según el rastreador y la fecha del informe.

Marcos normativos como la CCPA/CPRA de California y leyes similares en Brasil y Canadá restringen el seguimiento oculto y exigen transparencia sobre la recopilación de datos. Los usuarios tienen derecho de acceso, eliminación y oposición a la elaboración de perfiles, aunque la aplicación se complica cuando los identificadores están convertidos en hash, pero siguen siendo vinculables.

Los navegadores también están respondiendo: la Enhanced Tracking Protection de Firefox reduce el seguimiento de los usuarios aproximadamente un 70 %, Safari utiliza Intelligent Tracking Prevention y Brave aleatoriza los resultados de la huella digital. Un enfoque equilibrado del fingerprinting incluye limitar la recopilación de información y ser transparente con los usuarios.

En Undetectable.io defendemos la capacidad de los usuarios para controlar su propia huella digital del navegador, evitar el fingerprinting para el seguimiento invasivo y, al mismo tiempo, cumplir con las leyes y las políticas de las plataformas pertinentes para su caso de uso.

Técnicas comunes de evasión y falsificación utilizadas por los atacantes

Al otro lado de esta carrera tecnológica, los estafadores utilizan máquinas virtuales, emuladores y navegadores antidetect para generar grandes cantidades de huellas digitales sintéticas de dispositivos destinadas a la creación masiva de cuentas y al abuso de bonificaciones en distintas formas de fraude de primera parte.

La falsificación típica consiste en modificar cadenas de user agent, tamaños de pantalla, zona horaria y configuración de idioma para imitar a usuarios reales de regiones específicas; por ejemplo, fingir que se está en Estados Unidos mientras se opera desde otro continente. La clonación de configuraciones más avanzada implica importar huellas digitales robadas —perfiles completos del navegador y del dispositivo— en herramientas para hacerse pasar por el dispositivo de una víctima durante intentos de apropiación de cuentas o fraude en los pagos.

Los sistemas avanzados de prevención del fraude comprueban actualmente la coherencia interna: versión del navegador frente a funciones compatibles, cadenas de GPU frente al sistema operativo, WebGL frente al resultado del canvas y anomalías de tiempo que indican virtualización. Los scripts detectan combinaciones incompatibles —como un user agent que afirma utilizar Windows 11, pero con fuentes correspondientes a macOS— como señales de alerta inmediatas de comportamiento malicioso.

La aleatorización simple de todos los parámetros suele resultar contraproducente. Producir combinaciones imposibles de señales hace que un perfil destaque más ante los sistemas de fingerprinting del dispositivo que un navegador normal. Los atacantes que aleatorizan todo aumentan en realidad su riesgo de detección.

El posicionamiento de Undetectable.io es claro: nos centramos en huellas digitales de navegador realistas y coherentes para profesionales de la privacidad y del trabajo con múltiples cuentas —especialistas en marketing, responsables de SMM y equipos de arbitraje—, no en ayudar a nadie a eludir KYC o cometer fraude. Existimos para evitar que el fraude afecte a los usuarios legítimos, no para facilitarlo.

Estrategias defensivas: cómo pueden responder los usuarios y las empresas

Tanto si te proteges como usuario como si proteges una plataforma como empresa, comprender tus opciones es fundamental. El fingerprinting suele combinarse con otras señales con fines de seguridad, y las defensas deben seguir la misma filosofía por capas.

Para usuarios habituales e investigadores. Los navegadores centrados en la privacidad, como Firefox con extensiones, Brave y Tor Browser, reducen las señales expuestas. Los bloqueadores de scripts y las VPN también ayudan, aunque pueden activar CAPTCHA y deteriorar la experiencia del usuario. Las estrategias de “huella digital simplificada” —reducir las fuentes expuestas, desactivar APIs innecesarias como WebGL y canvas y utilizar tamaños de ventana estandarizados— ayudan a mezclarse con la multitud en lugar de destacar.

Para profesionales que trabajan con múltiples cuentas. Los enfoques de “huella digital falsificada” mediante navegadores antidetect como Undetectable.io generan huellas digitales coherentes y similares a las humanas para cada perfil. Cada perfil actúa como un entorno aislado, separando las actividades entre cuentas y proyectos para que un único dispositivo no las vincule. Esto es importante para afiliados, equipos de SMM y profesionales del arbitraje de tráfico que trabajan en múltiples plataformas.

Para empresas. Utiliza la huella digital del dispositivo como una capa dentro de una infraestructura de seguridad más amplia junto con la reputación de IP, las comprobaciones de velocidad, la biometría conductual y la autenticación sólida, como WebAuthn y FIDO2. Utiliza la huella digital del dispositivo para identificar amenazas en evolución y detectar patrones de abuso, pero evita depender excesivamente de una única señal.

Las empresas deben ser transparentes en sus políticas de privacidad, proporcionar controles a los usuarios cuando sea posible y separar cuidadosamente los usos de prevención del fraude de los usos de marketing para mantener el cumplimiento y la confianza de los usuarios legítimos.

La imagen muestra a una persona concentrada en su trabajo frente a un escritorio, con un monitor panorámico que muestra varias ventanas del navegador, cada una con diferentes aplicaciones web. Esta configuración destaca el dispositivo del usuario mientras navega por varias plataformas online, posiblemente para tareas relacionadas con la detección del fraude y la prevención del acceso no autorizado.

Cómo utiliza Undetectable.io los perfiles de huella digital para un trabajo seguro con múltiples cuentas

Undetectable.io es un navegador antidetect creado para usuarios legítimos: afiliados, gestores de redes sociales, equipos de arbitraje de tráfico y vendedores de comercio electrónico que necesitan gestionar muchas cuentas sin activar los sistemas antifraude de plataformas como Google, Facebook, TikTok y Amazon.

Cada perfil del navegador dispone de su propia huella digital estable y realista —incluidos el user agent, los parámetros de pantalla, la cadena de GPU, las fuentes y el comportamiento de canvas/WebGL— junto con cookies independientes, almacenamiento local y ajustes de proxy dedicados. La herramienta trabaja para impedir que el fingerprinting vincule tus perfiles, garantizando que cada entorno aparezca ante cualquier sitio web como un dispositivo completamente independiente.

Los planes de pago permiten una cantidad prácticamente ilimitada de perfiles locales, limitada únicamente por el espacio en disco. Esto significa que los equipos pueden crear cientos o miles de entornos aislados para campañas o clientes, todo desde un único dispositivo. Los perfiles locales permanecen en tu hardware, por lo que tus datos no se envían a servidores externos, reduciendo el riesgo de filtraciones y proporcionándote un control total sobre la información almacenada.

Cookies Robot es una función de automatización que prepara perfiles nuevos navegando y recopilando cookies, creando historiales creíbles para que las huellas digitales y el comportamiento no parezcan propios de bots recién creados. Esto es esencial porque los sistemas de detección marcan los perfiles sin historial de navegación ni datos de cookies.

Las opciones de sincronización incluyen perfiles locales y en la nube, uso compartido en equipo y automatización basada en API para crear y gestionar huellas digitales de forma masiva, manteniendo los datos sensibles en tu propia infraestructura cuando sea necesario.

Undetectable.io está diseñado para ayudarte a proteger la privacidad, evitar el seguimiento no deseado y gestionar el trabajo con múltiples cuentas, mientras sigues siendo responsable de cumplir las normas de las plataformas y las leyes locales.

Conclusión: el futuro de la huella digital del dispositivo

La huella digital del dispositivo cumple una doble función: es una herramienta fundamental para la detección del fraude, la detección de bots y la protección contra la apropiación de cuentas, pero también es un mecanismo persistente de seguimiento que plantea serias cuestiones de privacidad para todos los usuarios de internet.

Durante los próximos años, cabe esperar protecciones más sólidas en los navegadores, una mayor aplicación de la regulación, un uso creciente de la biometría conductual y modelos de IA más sofisticados para vincular —o separar deliberadamente— las huellas digitales de los dispositivos a lo largo del tiempo. Tanto las empresas como los usuarios avanzados deben comprender cómo funciona la huella digital del dispositivo para tomar decisiones informadas sobre seguridad, cumplimiento y privacidad.

Si gestionas muchas cuentas o te preocupa el anonimato online, dejar la identidad de tu dispositivo completamente sin gestionar supone un riesgo. Prueba Undetectable.io gratis y experimenta con huellas digitales del navegador controladas y realistas que mantengan tus perfiles aislados y tu trabajo protegido. Empieza con un plan gratuito, descubre cómo cada identificador único permanece coherente y creíble y toma el control de tu huella digital en lugar de confiar en que nadie esté observando.

Independientemente de la herramienta que elijas, utilízala de forma responsable. Adapta tu enfoque a la legislación local, las normativas del sector y las políticas de las plataformas.