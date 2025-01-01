BrowserLeaks.com: comprobación de anonimato con Undetectable

En un mundo donde cada pestaña del navegador puede convertirse en una “puerta” para la vigilancia, la privacidad se ha convertido en un lujo. La privacidad digital no es paranoia, es una necesidad en un mundo donde los datos se han convertido en moneda. Los rastreadores, las redes publicitarias y las redes sociales recopilan información personal sobre tus hábitos, compras y ubicación. Esto permite a los anunciantes y organizaciones mostrarte anuncios manipulativos (por ejemplo, subir los precios de los productos que buscas con frecuencia) e influir en tu opinión mediante contenido dirigido.

Incluso usando una VPN y extensiones antirrastreo, tu navegador puede revelar cientos de parámetros: desde la resolución de pantalla hasta la lista de fuentes instaladas. Y pequeñas fugas, como compartir tu ubicación real a través del navegador, convierten el anonimato en una ilusión. Para comprobar qué tan protegido estás contra el rastreo, el servicio BrowserLeaks.com es una excelente opción: muestra los datos que filtras sin darte cuenta y ofrece consejos útiles para tapar esas fugas.