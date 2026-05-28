¿Por qué las cuentas nuevas, recién creadas, suelen acabar bloqueadas tan a menudo en el primer intento de lanzar publicidad o registrarse en una plataforma? La respuesta es simple: los sistemas de seguridad modernos y los filtros antifraude de los sitios no dejan pasar perfiles “vacíos”.

Para que el sistema te acepte como una persona real, el perfil necesita historial. Antes, crear esta leyenda digital llevaba horas de scroll monótono. Hoy mostraremos cómo olvidarte para siempre de esta rutina y delegar por completo el proceso a la inteligencia artificial.

¿Qué es el calentamiento de perfil y por qué es imprescindible?

El calentamiento (farming) es el proceso de imitar el comportamiento de una persona real en la red para aumentar el nivel de confianza (trust) por parte de las plataformas objetivo (Facebook, Google, Amazon, etc.).

Cuando una persona común usa internet, deja una huella digital: recopila archivos cookie, sigue enlaces, hace scroll en páginas, se detiene en artículos, hace clic en banners.

Los sistemas antifraude estudian cuidadosamente esta huella. Si entras en un perfil y tienes cookies completamente limpias, no hay historial de visitas, pero intentas realizar inmediatamente una acción objetivo, esto es un disparador para el bloqueo.

El calentamiento demuestra a los algoritmos que detrás de la pantalla hay una persona viva, no un bot. Y si antes los usuarios de multicuentas tenían que navegar manualmente por sitios durante horas, ahora esta tarea puede automatizarse con ayuda de redes neuronales.

Ventajas del calentamiento con IA

El uso de inteligencia artificial para acumular cookies e historial cambia las reglas del juego:

Imitación perfecta de una persona: La red neuronal hace scroll y clics con pausas naturales, no según un script rígido predefinido, sino de forma caótica, como un usuario real.

La red neuronal hace scroll y clics con pausas naturales, no según un script rígido predefinido, sino de forma caótica, como un usuario real. Ahorro colossal de tiempo: Inicias el proceso y vas a ocuparte de tus asuntos.

Inicias el proceso y vas a ocuparte de tus asuntos. Escalabilidad: Se puede crear una línea de preparación de decenas de perfiles sin ampliar el equipo de farmers.

¿Cómo funciona? Reunimos el stack técnico

Para que ocurra la magia de la automatización, necesitamos conectar el cerebro (la red neuronal) con las manos (el navegador antidetect). Para ello harán falta tres herramientas:

Codex (de OpenAI) — tu agente de IA personal. Le asignas una tarea con palabras simples, y él escribe de forma autónoma el código necesario y ejecuta la automatización. Importante: para trabajar con Codex se requiere una suscripción activa de pago a OpenAI. Servidor MCP (Model Context Protocol) — este es el elemento de conexión más importante. Precisamente MCP actúa como “puente” entre el modelo de lenguaje (Codex) y la interfaz de Undetectable. Gracias a este protocolo, la IA obtiene la capacidad de controlar directamente el navegador: abrir pestañas, hacer clic en elementos y hacer scroll en páginas. Node.js — la plataforma de software necesaria para que el servidor MCP pueda iniciarse localmente en tu PC y ejecutar comandos.

Guía paso a paso: configuramos la automatización desde cero

¡Este esquema de automatización está disponible incluso en la versión gratuita del navegador Undetectable! Lo principal es tener una suscripción a OpenAI.

Paso 1. Prepara la base

Primero, descarga e instala los programas necesarios:

Paso 2. Inicia Codex

Descarga la aplicación de escritorio Codex desde el sitio oficial e inicia sesión (recordamos la necesidad de una suscripción activa a OpenAI).

Paso 3. Conecta el servidor MCP

Ahora necesitamos hacer que la red neuronal y el navegador trabajen juntos. Abre un nuevo chat en Codex y pide a la IA que conecte el servidor MCP.

Simplemente envía a la red neuronal el siguiente prompt y adjunta el fragmento de código:

“Conecta este servidor MCP:”

{ " mcpServers " : { " undetectable-local-api-ts " : { " command " : "npx" , " args " : [ "-y" , "undetectable-local-api-mcp-ts" ], " env " : { " UNDETECTABLE_BASE_URL " : "http://127.0.0.1:25325" , " UNDETECTABLE_TIMEOUT " : "60" } } } }

La IA lo entenderá todo y lo hará por sí misma. Después de que informe que la adición se realizó correctamente, reinicia Codex y abre el navegador Undetectable para que los cambios entren en vigor y la automatización funcione correctamente.

Paso 4. Dale una orden a la red neuronal

Ahora viene lo más interesante. En un nuevo chat de Codex, escribe un algoritmo de acciones claro: comunícate con la red neuronal como si estuvieras asignando una tarea a un asistente becario real.

Ejemplo de algoritmo:

“Créame/Abra el perfil [Nombre de tu perfil en Undetectable]. Entra en los sitios: wikipedia.org, amazon.com, bbc.com. En cada sitio, haz scroll suavemente hacia abajo y hacia arriba, haz clic aleatoriamente en 3 enlaces internos. Imita el comportamiento de una persona real que lee artículos.”

⚠️ Truco importante para evitar limitaciones: Al escribir el prompt, evita palabras como “automatiza el calentamiento”, “acumula cookies” o “aumenta el trust”. Las redes neuronales están entrenadas para la seguridad y pueden negarse a ejecutar tareas que consideren spam o evasión de sistemas. Formula la tarea como navegación web normal o prueba de interfaz.

Paso 5. Disfruta de la automatización

Haz clic en “Enviar”. En el primer inicio, la aplicación puede pedirte permiso para realizar acciones (scroll, clics, etc.); simplemente confírmalas.

Después, la IA empezará por sí sola a abrir ventanas, navegar por sitios y recopilar un historial digital ideal para tu perfil.

¡Calentamiento completado!

Conclusión

La época del farming manual y del scroll monótono interminable está quedando rápidamente en el pasado. La integración de la inteligencia artificial con la funcionalidad del navegador antidetect cambia radicalmente el enfoque del multiaccounting. Al delegar el calentamiento de perfiles a la IA mediante el protocolo MCP, resuelves dos tareas globales a la vez: reduces al mínimo el riesgo de bloqueos gracias a una huella digital lo más natural posible y liberas horas de tiempo de trabajo.

Ahora este valioso recurso puede dirigirse a lo que realmente requiere participación humana: desarrollo de estrategias, analítica profunda, creación de contenido y escalado de campañas actuales. El futuro del marketing digital está en la automatización inteligente, y con un stack técnico moderno estas innovaciones pueden implementarse en los procesos diarios ya hoy.

Enlaces a sitios útiles: