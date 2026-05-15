Automatización del navegador Undetectable con IA y MCP sin código

Durante mucho tiempo, la automatización siguió siendo una tarea “con asterisco” y requería habilidades de programación por parte de una persona. Para crear perfiles en masa, farm cookies o parsear datos, el usuario tenía que escribir y actualizar regularmente scripts complejos basados en Puppeteer, Playwright o Selenium.

Con el desarrollo de los asistentes de IA, la automatización ahora ocurre mediante comandos de texto comunes, sin escribir una sola línea de código. En este artículo, veremos cómo conectar una red neuronal al navegador antidetección Undetectable usando la tecnología MCP y delegar completamente las tareas rutinarias a la inteligencia artificial.

Qué es MCP

Model Context Protocol (MCP) es un estándar abierto que permite a los asistentes de IA (como Claude Desktop, Cursor o Cline) interactuar directamente con la API local de Undetectable. En lugar de escribir scripts en Python o Node.js, gestionas perfiles de navegador mediante comandos de texto naturales. La IA traduce de forma independiente tu texto en las llamadas API necesarias para trabajar en Internet.

Para qué se necesita

Esta integración proporciona una interfaz cómoda para automatizar tareas rutinarias sin habilidades para escribir código. Puedes crear perfiles en masa, gestionar sus estados y recopilar datos con prompts simples, realizar acciones en Internet. Para ello, solo necesitas escribirle a tu asistente de IA qué es exactamente lo que quieres hacer, luego la red neuronal escribirá el script y realizará la automatización por ti.

Cómo conectar IA a Undetectable

Antes de comenzar la configuración, asegúrate de que tu entorno esté preparado.

1. Preparación para el trabajo

Qué debe estar instalado en el ordenador:

Undetectable Browser: Asegúrate de que el programa esté en ejecución

Asegúrate de que el programa esté en ejecución Node.js: Versión 18 o superior (necesaria para que el paquete funcione).

Versión 18 o superior (necesaria para que el paquete funcione). AI client: Una aplicación con soporte para el protocolo MCP. (En este artículo, el proceso de configuración se explica usando Claude Desktop como ejemplo.)

2. Instalación y configuración del MCP server

La integración se implementa mediante el paquete NPM undetectable-local-api-mcp-ts . Para conectar el AI client con el navegador, necesitas especificar los parámetros de inicio del server en el archivo de configuración de Claude Desktop.

**Dónde encontrar el archivo de configuración ( claude_desktop_config.json ) **

Abre la versión de escritorio de Claude desktop y ve a la configuración. En la sección developer, haz clic en el botón “Edit config”

Normalmente, el archivo de configuración se almacena aquí:

Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json

macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Abre el archivo de configuración en cualquier editor de texto y añade el siguiente código.

Para Windows:

En el entorno de Windows, para iniciar correctamente npx , es necesario usar el intérprete de línea de comandos cmd con la bandera /c .

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "cmd", "args": [ "/c", "npx", "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Para macOS:

En macOS, el comando se inicia directamente mediante npx , por lo que la configuración se ve más concisa.

JSON

{ "mcpServers": { "undetectable-local-api": { "command": "npx", "args": [ "-y", "undetectable-local-api-mcp-ts" ] } } }

Después de añadir el código, asegúrate de guardar los cambios en el archivo y reiniciar Claude desktop.

Para más detalles sobre cómo conectarlo, mira aquí.

Comprobación de la conexión

Para comprobar la conexión API, ve a la pestaña “customize”, luego a la sección “connectors”, allí verás “undetectable-local-api-ts”, esto significa que la conexión se realizó correctamente.

Al hacer clic en el botón “configure”, verás todas las funciones disponibles para la automatización. Puedes permitir o prohibir determinadas acciones. En este caso, el asistente de IA pedirá confirmación de sus acciones durante la automatización.

3. Ejemplo práctico: asistente de IA para el calentamiento de perfiles

Para mostrar cómo funciona esto en la práctica, veremos un escenario básico de automatización que antes habría requerido un script separado.

Necesitamos crear 2 perfiles nuevos y “pasear” cookies por recursos de confianza.

Prompt para IA:

“Undetectable Browser: Crea 2 perfiles basados en Windows. Para cada perfil, realiza el siguiente algoritmo: abre el navegador, ve a Google, acepta cookies, busca mediante búsqueda natural marcas de la lista (Adobe, Microsoft, Netflix, Walmart), ve al sitio web de cada marca y acepta cookies en el sitio. Visita estos sitios en orden aleatorio. Después de completar la lista, cierra correctamente el perfil y procede al siguiente.”

Resultado:

La IA escribe el script de forma independiente, accede a las herramientas MCP y realiza la tarea paso a paso. Se encarga de la aleatorización de clics, tiempos y gestión de sesiones. El usuario ya no necesita programar manualmente transiciones ni configurar la lógica de emulación de acciones.

Conclusión

Conectar el MCP server simplifica las tareas rutinarias muchas veces. Hace que la automatización avanzada sea accesible incluso para quienes no tienen experiencia en programación, permitiendo a los especialistas centrarse en tareas estratégicas en lugar de depurar scripts.

Enlaces útiles: