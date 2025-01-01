Whoer.net y navegador antidetect: cómo comprobar el anonimato

La principal fortaleza de Whoer.net son sus pruebas interactivas, que revelan la configuración real del sistema y cualquier vulnerabilidad que terceros podrían aprovechar para recopilar información sobre su equipo y otros dispositivos. El servicio escanea los parámetros indicados y evalúa qué tan bien está usted “camuflado”.

Salida de información del dispositivo El servicio muestra datos de hardware y software: parámetros del sistema operativo y de la pantalla, versión y lista de extensiones y complementos del navegador. Analiza los encabezados HTTP transmitidos y verifica si el soporte de scripts está activo: JavaScript, ActiveX, Java, VBScript.

Análisis de WebRTC Web Real-Time Communication es una tecnología que permite a los navegadores intercambiar datos (por ejemplo, audio y vídeo) directamente, sin servidores intermedios. Su particularidad es el riesgo de fuga de la IP real, incluso usando VPN o proxy. WebRTC puede acceder a direcciones IP locales (IPv4 y IPv6) de su red, ignorando la configuración de la VPN. Así, los sitios pueden conocer su IP real aunque esté conectado a una VPN. Además, las solicitudes de WebRTC se ejecutan en segundo plano sin notificación explícita. Muchos usuarios ni siquiera sospechan estas fugas. El comprobador de proxy de Whoer.net verifica si su navegador expone esta información.

Prueba de velocidad Con esta herramienta puede evaluar la calidad de la conexión de su proxy o VPN. Mide la velocidad de descarga, de subida y el ping (latencia de ida y vuelta con el servidor). De este modo, sabrá si el proxy que utiliza es adecuado para su trabajo.

Prueba de Evercookie Evercookie es una API de JavaScript diseñada para conservar datos del usuario en múltiples almacenamientos del navegador, incluso tras borrar las cookies habituales y otros datos. Esto permite que los sitios sigan rastreando al usuario a pesar de sus intentos de limpieza. Evercookie escribe un identificador único en todos los almacenamientos disponibles, como cookies de Flash, almacenamiento HTML5, etc. Whoer.net comprueba si su navegador es vulnerable a esta técnica.

Verificación de IP y geolocalización Es una prueba básica pero crítica para evaluar su nivel de anonimato en línea. Muestra qué datos sobre ubicación y conexión son visibles para sitios web, redes publicitarias y posibles atacantes. El comprobador de proxy de whoer.net muestra su IP actual, posición geográfica (país, región, ciudad) y proveedor. La verificación de IP y geolocalización en Whoer.net es el primer paso hacia una navegación segura. Incluso confiando en su VPN, una sola fuga de DNS puede echar por tierra todo el esfuerzo.

Análisis de fugas de DNS Whoer.net verifica si su conexión expone servidores DNS reales, lo que puede comprometer el anonimato. Aun con VPN, las fugas de DNS pueden anular sus medidas de privacidad. Con VPN/proxy, todas las solicitudes (incluidas las DNS) deben pasar por el servidor seguro. Hay fuga cuando las consultas se envían por el DNS del ISP en lugar del de la VPN, permitiendo inferir su ubicación real. No ignore esta prueba: Whoer.net detecta el riesgo en pocos clics.