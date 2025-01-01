AmIUnique.org y el navegador anti-detección Undetectable

En la era digital, el anonimato en línea se ha convertido en una ilusión. Incluso al usar una VPN o el modo de navegación privada, los sitios web pueden identificarle de forma única mediante *browser fingerprinting*, una combinación exclusiva de docenas de parámetros. Este “ADN digital” permite que los rastreadores sigan a los usuarios sin necesidad de cookies, eludiendo así los métodos tradicionales de protección de la privacidad.

En este contexto, los navegadores *anti-detect* se han vuelto herramientas esenciales para quienes valoran la confidencialidad —como los especialistas en marketing, SMM y los cripto-traders—. Ocultan la huella digital reemplazando los parámetros del perfil. Pero ¿cómo comprobar su eficacia? Aquí entra AmIUnique.org: analiza la huella digital de su navegador, la compara con millones de otras y muestra cuán único es usted en la red global.