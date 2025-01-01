Panopticlick y Undetectable: verificación de fingerprint

Panopticlick es una herramienta en línea innovadora desarrollada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) para analizar la singularidad del fingerprint del navegador de un usuario. El servicio emplea un conjunto de métodos para evaluar con qué facilidad su navegador puede ser identificado en Internet a partir de datos expuestos de forma pasiva. Estos son los instrumentos y parámetros clave que Panopticlick examina:

Cabeceras transmitidas User Agent: la cadena de datos que, al enviarse a un servidor web, contiene información sobre su navegador y su versión. HTTP Accept Headers: datos sobre idioma, codificación y formatos de contenido soportados. Por ejemplo, un servidor puede optar por enviar un archivo de texto plano si detecta que el navegador no soporta formatos enriquecidos. Esta información puede ser bastante distintiva y variar entre navegadores. Sin embargo, esta cadena por lo general no cambia mucho con el tiempo y puede permanecer igual en distintas versiones del mismo navegador.

Parámetros principales del navegador Lista de plugins: un plugin es un pequeño programa que ayuda al navegador a gestionar contenido que no puede procesar de forma nativa. En los últimos años los plugins han ido cayendo en desuso. Los navegadores priorizan ahora extensiones más controladas. No obstante, los plugins siguen presentes en navegadores heredados. Zona horaria: la zona horaria del sistema. Esta métrica se representa como una cadena que indica su zona, por ejemplo "America/Los_Angeles". Puede utilizarse para inferir una ubicación aproximada, especialmente si reside en una zona horaria con relativamente pocos otros usuarios. Tamaño de pantalla y profundidad de color: aunque esta métrica puede complementar otros datos, suele ser demasiado "frágil" para que los trackers se basen únicamente en ella, ya que los usuarios pueden redimensionar fácilmente la ventana del navegador.

Métodos avanzados de fingerprinting Fuentes instaladas: para detectar las fuentes del sistema, los sitios de seguimiento normalmente renderizan texto en una etiqueta HTML `<span>` y cambian rápidamente el estilo probando cientos o miles de fuentes conocidas. Para cada fuente, la página comprueba si el ancho del elemento cambió respecto al valor por defecto cuando se renderizó con esa fuente. Si cambió, el tracker concluye que la fuente está instalada. La lista de fuentes en su equipo suele ser coherente y dependiente del sistema operativo concreto. Si ha instalado aunque sea una fuente poco común (por ejemplo una fuente de diseñador), esto puede ser una métrica muy informativa. Soporte de cookies: la métrica "cookies enabled" puede ser True o False, indicando si su navegador permite o bloquea cookies. El soporte de cookies puede detectarse con JavaScript o sin él. Por sí sola solo aporta un bit de información — True o False — pero resulta mucho más informativa cuando se combina con otros atributos. Detección de supercookies: pese al nombre, las "supercookies" técnicamente no son cookies. Aunque también almacenan y recuperan identificadores únicos, son mucho más difíciles de detectar y eliminar. Las supercookies pueden rastrear qué sitios visita y cuánto tiempo permanece en ellos. También pueden acceder a datos recopilados por cookies tradicionales de seguimiento, por ejemplo información de acceso. Tras la eliminación de una cookie estándar, una supercookie aún puede hacer referencia a ella. Preferencias de idioma: el/los idioma(s) preferido(s) del navegador. Esta métrica indica en qué idiomas prefiere ver el contenido del sitio. Aporta mucha información al fingerprint, especialmente si el idioma no es común en su zona horaria. Fingerprinting Canvas y WebGL: los resultados de WebGL y Canvas fingerprinting están estrechamente relacionados. Ambos métodos examinan gráficos renderizados por el navegador en busca de pequeñas diferencias entre usuarios. Es una métrica sofisticada y muy fiable. Las imágenes renderizadas variarán ligeramente debido a pequeñas diferencias en: hardware GPU, controladores gráficos, sistema operativo y fuentes instaladas. Estas configuraciones varían entre máquinas, pero suelen ser lo suficientemente estables en una sola máquina para identificar de forma única a un usuario.