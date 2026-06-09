Undetectable 2.47.0: Chromium 149, bypass de la validación de Google y desbloqueo de perfiles vía API

El equipo de Undetectable ha preparado una nueva versión para ti. En la versión 2.47.0 no solo actualizamos la base del navegador, sino que también trabajamos en los mecanismos de automatización y en la interacción con los servicios de Google. Veamos cómo estos cambios harán que tu rutina diaria sea más sencilla y tus perfiles más fiables.

Chromium 149

Actualizamos el núcleo del navegador a la versión actual 149. Hoy en día, esto no es solo una formalidad, sino tu principal protección frente a filtros de IA cada vez más inteligentes. Los sistemas de seguridad modernos se entrenan con enormes volúmenes de datos en tiempo real.

Saben perfectamente qué microdemoras durante el renderizado o qué particularidades del funcionamiento de JavaScript corresponden a las versiones más recientes de Chrome. Si tu núcleo se queda atrás, los algoritmos marcan la sesión inmediatamente como sospechosa, reduciendo la confianza de la cuenta. Chromium 149 permite que los perfiles se mezclen por completo con el tráfico de usuarios reales. Obtienes un funcionamiento estable con cualquier cuenta publicitaria, sin sorpresas desagradables.

Nuevo método en la API

Para quienes escalan sus proyectos mediante automatización, añadimos un nuevo método en la API – /profile/unlock/<profileID> . Antes, cuando fallaba un script de terceros o se producía una interrupción repentina de la conexión, un perfil podía quedarse técnicamente bloqueado. Esto ralentizaba toda la cadena de acciones automatizadas y requería atención.

Ahora este problema se puede resolver al instante. Basta con enviar una solicitud para quitar forzosamente el bloqueo de un perfil concreto y devolverlo al trabajo. Esto hace que tus embudos automatizados sean mucho más tolerantes a fallos. Ya no necesitas perder tiempo en reinicios manuales si el script "tropieza" de repente.

Qué corregimos

Corregimos un bug que dificultaba la gestión cómoda de farms de cuentas en máquinas remotas. Antes, el programa podía cerrarse repentinamente si te conectabas a un servidor en ejecución mediante RDP (Remote Desktop Protocol).

Ahora Undetectable mantiene la sesión estable durante cualquier reconexión al escritorio remoto. Puedes cambiar libremente entre servidores sin miedo a interrumpir un proceso importante de multiaccounting. La gestión remota se ha vuelto realmente fiable y fluida.

Qué mejoramos

En esta versión reforzamos los mecanismos internos de enmascaramiento para que te resulte más fácil trabajar con las plataformas más exigentes.

Enmascaramiento perfecto para Google. Cambiamos la lógica de generación del encabezado x-browser-validation . Este parámetro es utilizado por todos los sitios del ecosistema de Google para una estricta verificación de la "humanidad" del navegador. Ahora nuestra imitación de Chrome se ha vuelto aún más precisa, lo que realmente reduce los riesgos de bans en los servicios del gigante de las búsquedas.

Cambiamos la lógica de generación del encabezado . Este parámetro es utilizado por todos los sitios del ecosistema de Google para una estricta verificación de la "humanidad" del navegador. Ahora nuestra imitación de Chrome se ha vuelto aún más precisa, lo que realmente reduce los riesgos de bans en los servicios del gigante de las búsquedas. Actualización de Widevine. El módulo Widevine se ha actualizado a la versión más reciente. Los sistemas antifraude suelen comprobar los componentes DRM (tecnologías integradas de protección de contenido, profundamente integradas en el sistema operativo y el hardware real) para evaluar la legitimidad del dispositivo. Un Widevine actualizado confirma la integridad de la huella digital y elimina sospechas innecesarias de tus sesiones.

El módulo Widevine se ha actualizado a la versión más reciente. Los sistemas antifraude suelen comprobar los componentes DRM (tecnologías integradas de protección de contenido, profundamente integradas en el sistema operativo y el hardware real) para evaluar la legitimidad del dispositivo. Un Widevine actualizado confirma la integridad de la huella digital y elimina sospechas innecesarias de tus sesiones. Búsqueda de elementos en iframe. Mejoramos el funcionamiento de la API de automatización con elementos ubicados dentro de iframe. Las pasarelas de pago, captchas y widgets de terceros suelen integrarse precisamente mediante frames. Ahora tus scripts encontrarán los botones necesarios más rápido y sin errores de interacción.

Conclusión

Undetectable 2.47.0 hace que tu trabajo sea más productivo, encargándose de la lucha contra las limitaciones técnicas. El paso a Chromium 149 y las mejoras puntuales de enmascaramiento para Google garantizan un alto nivel de confianza para tus perfiles. Y el nuevo endpoint de desbloqueo junto con la corrección de conexiones RDP dan a la automatización la estabilidad que muchas veces falta al escalar. Actualiza ahora mismo y comprueba cuánto más cómodo se vuelve tu flujo de trabajo.