Actualización de Undetectable 2.46.0: automatización con IA mediante MCP, API local y Chromium 148

Esta vez pusimos un gran énfasis en las herramientas de automatización, que te librarán de código innecesario y acciones rutinarias. También, como de costumbre, actualizamos el núcleo del navegador y mejoramos de forma puntual las sustituciones para perfiles móviles. Veamos exactamente cómo estas novedades optimizan tu flujo de trabajo.

Servidor MCP: controla el navegador con IA

La principal innovación de este lanzamiento es la implementación del servidor MCP (Model Context Protocol). Este protocolo permite conectar directamente el navegador Undetectable con redes neuronales modernas y asistentes de IA.

**¿Por qué esto es realmente genial? **

Antes, para cualquier automatización compleja necesitabas tener conocimientos de código para escribir scripts. Ahora, con MCP, puedes simplemente asignar una tarea a la red neuronal en texto. La IA realizará inmediatamente las acciones necesarias dentro del programa o del perfil, por ejemplo, creará perfiles y conectará a ellos los proxies que necesites, o realizará acciones en un sitio web.

Delegas la rutina a los algoritmos, y el escalado de proyectos ocurre varias veces más rápido.

API para control dentro del navegador

La segunda novedad importante está estrechamente relacionada con la primera: añadimos nuestra propia API para la interacción directa con sitios web. Ahora puedes enviar comandos para escribir texto, hacer clic, desplazarte y navegar sin usar Puppeteer, Selenium o Playwright. Todos los métodos necesarios ya están integrados bajo el capó del propio navegador.

Abandonar las bibliotecas de terceros ofrece varias ventajas a la vez. En primer lugar, reduces la carga del sistema, ya que eliminas una capa adicional entre tu código y el navegador. En segundo lugar, estos scripts funcionan más rápido y fallan con menos frecuencia por timeouts. Tu automatización se vuelve fiable y menos visible para los sistemas de protección.

Chromium 148

Actualizamos el motor del navegador a la versión actual Chromium 148. Mantener el núcleo fresco es una regla básica del enmascaramiento digital. Los sistemas antifraude de las grandes plataformas siempre saben cómo se ve el tráfico de usuarios normales en el momento actual.

Si utilizas una versión obsoleta del núcleo, tu perfil empieza a destacar entre la masa general de usuarios. Aparecen pequeñas inconsistencias en el soporte de nuevos estándares web, algunos métodos de JavaScript funcionan de forma diferente. Un núcleo fresco es la garantía de que tus huellas digitales se mantienen актуal, y los sitios modernos se renderizan sin errores sospechosos.

Qué hay sobre los fixes

Corregimos un error por el cual la opción de selección del tipo de lanzamiento de perfiles funcionaba incorrectamente en MacOS. Las configuraciones establecidas anteriormente podían restablecerse o ser ignoradas por el sistema.

Ahora vuelves a poder controlar estrictamente cómo se abren las ventanas: minimizadas, a pantalla completa o en modo de fondo. El lanzamiento masivo de perfiles ya no parecerá un caos.

Sustitución de Speech en perfiles Android

Mejoramos el mecanismo de sustitución de Speech (Web Speech API) para configuraciones que imitan dispositivos Android. Esta interfaz se encarga de la síntesis y el reconocimiento de voz en el navegador. Los sistemas antifraude avanzados suelen consultar este parámetro, ya que la lista de voces disponibles está rígidamente vinculada a un sistema operativo y hardware concretos. Esto aumenta notablemente la supervivencia de las cuentas móviles en plataformas con protección agresiva.

Conclusión

La versión Undetectable 2.46.0 da un enorme paso hacia una automatización inteligente y sencilla. Con el nuevo servidor MCP y la API local, puedes desplegar proyectos más rápido, trasladando parte del trabajo a la IA y abandonando frameworks pesados.

Al mismo tiempo, el nuevo Chromium 148 y las sustituciones móviles mejoradas proporcionan una confianza blindada para tus perfiles. Corregimos molestos bugs de la interfaz para que nada te distraiga de las tareas principales. Actualiza, prueba las nuevas posibilidades y haz que tu trabajo sea aún más eficiente.