Actualización de Undetectable 2.45.0: Chromium 147, RAM de hasta 32 GB y ahorro de tráfico proxy

El equipo de Undetectable ha preparado una nueva actualización del navegador. En la versión 2.45.0, nos centramos en actualizar el núcleo, ampliar la configuración de hardware y corregir errores que impedían un trabajo estable con los perfiles. Veamos en detalle qué ha cambiado y cómo afectará a su flujo de trabajo diario.

Configuración ampliada de RAM: 16 y 32 GB

Ahora, al crear configuraciones, está disponible la opción de seleccionar 16 y 32 GB de RAM. Esto permite formar huellas digitales más potentes y variadas para plataformas exigentes. Sin embargo, hay un matiz técnico importante que debe conocer.

Antes de la versión 147, el motor Chromium tenía una limitación interna y mostraba a los sitios web un máximo de 8 GB a través del parámetro device Memory , incluso si el dispositivo tenía más memoria. Con el cambio a la nueva versión, este límite se ha eliminado, y el navegador muestra correctamente 16 y 32 GB. Algunos verificadores de fingerprints obsoletos aún no se han adaptado a este cambio en la lógica de Chromium. Pueden mostrar una advertencia sobre un valor de memoria incorrecto, pero para los sistemas antifraude modernos este es un indicador completamente legítimo, por lo que este tipo de alertas en los verificadores se pueden ignorar.

Chromium 147

Actualizamos el núcleo del navegador a la versión actual 147. La sincronización regular con los lanzamientos del Chrome normal es una necesidad básica para superar con éxito la detección Sybil y los filtros antifraude estrictos. Los sistemas de seguridad analizan cientos de microparámetros, y cualquier retraso en el soporte de nuevas Web API o estándares de renderizado revela instantáneamente la automatización.

Un núcleo actualizado garantiza que los perfiles generen el ruido de red más natural posible y se mezclen con el flujo general de usuarios reales. Obtiene un comportamiento predecible en cualquier sitio web moderno, sin caídas de scripts ni errores de diseño.

Selección flexible del tipo de lanzamiento del perfil

Para una gestión más cómoda de una gran cantidad de sesiones, agregamos una nueva función a la configuración principal del programa: la selección del tipo de lanzamiento de perfiles. Ahora puede elegir de antemano cómo se abrirán exactamente las nuevas ventanas: en pantalla completa, minimizadas o en primer plano.

Esta función es muy importante al lanzar perfiles de forma masiva. Ayudará a mantener su escritorio en orden y podrá concentrarse en la ventana principal del programa mientras los perfiles se cargan.

Qué hay sobre las correcciones

En esta versión, corregimos una serie de errores para que la gestión de sesiones sea más fiable.

En primer lugar, se corrigió el error con el inicio de sesión automático. Antes, el programa podía iniciar sesión incluso con la casilla de autorización desmarcada; ahora usted tiene un control absolutamente estricto sobre el acceso a sus datos locales.

En segundo lugar, se resolvió el problema del cierre inesperado de la ventana principal. Anteriormente, la interfaz podía bloquearse por motivos internos, mientras que las ventanas de los perfiles del navegador permanecían abiertas y seguían funcionando. Corregimos este error, y ahora el programa funciona de forma estable.

En tercer lugar, corregimos la posibilidad de hacer clic en enlaces dentro de los comentarios de Facebook al usar configuraciones móviles. Esta es una corrección crítica para tareas de SMM y trabajo con tráfico móvil, que devuelve la navegación completa dentro de la red social.

Qué hay sobre las mejoras

Optimizamos seriamente el algoritmo de verificación de direcciones IP durante el funcionamiento del navegador. La cantidad de solicitudes en segundo plano a los proxies para comprobar la conexión se redujo significativamente. Si trabaja con granjas de cuentas a gran escala o utiliza proxies móviles rotativos con pago por tráfico, esta actualización reducirá notablemente sus costes.

Conclusión

La versión Undetectable 2.45.0 hace que el multi-accounting sea aún más predecible y económico. El Chromium 147 actual y los límites ampliados de RAM proporcionan una alta confianza por parte de los sistemas de protección. La reducción de solicitudes IP ahorra tráfico proxy, mientras que las nuevas configuraciones de lanzamiento de ventanas y las correcciones de errores eliminan la rutina. Actualice y siga escalando sus tareas con la máxima comodidad.