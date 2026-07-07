Undetectable 2.48.0: Chromium 150, configuración de red Android y correcciones de API

El equipo de Undetectable ha preparado una nueva versión. En la versión 2.48.0 actualizamos la base del navegador (Chromium) y también implementamos nuevos parámetros de enmascaramiento para configuraciones móviles. A continuación, analizaremos estos cambios con más detalle.

Chromium 150

El primer y más significativo cambio es la actualización del motor Chromium a la versión 150. La actualización constante del núcleo es la base para trabajar de forma segura con cualquier plataforma moderna. Los algoritmos de protección reaccionan rápidamente ante el menor retraso de la versión del navegador respecto a la que utiliza actualmente la mayoría de las personas reales.

Un núcleo actualizado garantiza una coincidencia ideal de tu huella digital con los estándares web más recientes. La actualidad del núcleo es uno de los factores para que tus sesiones parezcan naturales. Esto es críticamente importante al escalar campañas.

Novedad: configuración Network para perfiles Android

En la sección Emulation apareció una nueva configuración Network, creada especialmente para configuraciones basadas en Android. Ahora puedes elegir el tipo de conexión que el navegador transmitirá a los sitios objetivo mediante el parámetro "navigator.connection.type" . En los sistemas de escritorio este parámetro no existe, pero en los dispositivos móviles sirve como uno de los principales indicadores del fingerprint.

De forma predeterminada, el programa asigna automáticamente a cada perfil nuevo un valor aleatorio: cellular (red móvil) o wifi. Esto ahorra mucho tiempo al crear cuentas de forma masiva. Si tu tarea requiere un control estricto, puedes seleccionar manualmente el estado necesario de la lista: "cellular", "ethernet", "unknown" o "wifi". Esta profundidad de emulación aumenta considerablemente la supervivencia de los perfiles en sitios con antifraude estricto.

Qué se corrigió

En esta actualización prestamos especial atención a la eliminación del ruido visual y de errores del sistema. Desactivamos por completo la advertencia integrada sobre filtración de contraseñas en el navegador. Al rellenar constantemente cientos de formularios de autorización, esta molesta notificación distraía mucho del trabajo. Ahora la interfaz permanece limpia.

La segunda corrección importante se refiere al trabajo con perfiles en la nube a través de la API. Anteriormente, al detener una sesión mediante programación, el servidor podía devolver un estado de ejecución exitosa incluso si los datos se enviaban incorrectamente a la nube. Eliminamos este error. Ahora los scripts reciben solo información fiable, excluyendo el riesgo de pérdida de datos al administrar grandes farms.

Conclusión

La versión Undetectable 2.48.0 hace que trabajar con cuentas sea aún más seguro y cómodo. Chromium 150 proporciona un alto trust, y los nuevos parámetros de red para Android abren posibilidades para un enmascaramiento fino del tráfico móvil. Las correcciones en la API permiten que tus escenarios de automatización funcionen sin falsos disparos. Actualiza a la versión actual y sigue escalando tus proyectos cómodamente.