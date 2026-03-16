Actualización de Undetectable 2.44.0: Chromium 146, enfoque de ventana más inteligente y más libertad en la configuración de perfiles

El equipo de Undetectable ha preparado una nueva versión para ti. En la versión 2.44.0, actualizamos tradicionalmente la base del navegador y también añadimos configuraciones precisas para quienes valoran el control total sobre su espacio de trabajo. A continuación, analizamos en detalle qué ha cambiado y cómo te ayudará en tus tareas diarias.

Chromium 146

Logotipos superpuestos de Chromium con los números de versión 142, 143, 144, 145 y 146 sobre un fondo degradado púrpura-rosa, con la versión 146 resaltada en primer plano.

Hemos actualizado el núcleo de Chromium a la última versión 146.

Para un navegador antidetect, un motor actualizado es un elemento de importancia crítica que afecta directamente al nivel de confianza de las plataformas objetivo. Los sistemas antifraude reaccionan al instante a las versiones desactualizadas, marcándolas como sospechosas o exigiendo una verificación adicional.

Al actualizar el núcleo, puedes estar seguro de que tus perfiles se ven naturales y se mezclan con millones de usuarios normales. Esto elimina problemas de renderizado en sitios web modernos y garantiza el funcionamiento correcto de scripts pesados. Además, el Chromium más reciente siempre incluye los parches de seguridad más nuevos, lo que hace que tu trabajo esté mejor protegido contra filtraciones de datos.

Qué hay de nuevo

Interfaz de configuración del navegador Undetectable con la opción “document.hasFocus() always true” activada en el centro, decorada con flechas curvas sobre un fondo degradado púrpura-rosa.

Opción “document.hasFocus() always true”

Se ha añadido una nueva opción “document.hasFocus() always true” a la configuración principal. Esta función hace que los sitios web crean que la ventana del perfil está siempre activa, incluso si está minimizada o completamente cubierta por otras ventanas.

Muchas plataformas rastrean la interacción específicamente a través del enfoque de la página, pausando scripts, temporizadores o vídeos cuando el navegador está minimizado. Ahora tus sesiones pueden seguir funcionando completamente en segundo plano sin despertar sospechas en los rastreadores ni interrumpir procesos.

Opción “Launch profiles”

Al habilitar esta opción en la configuración principal, puedes elegir de antemano cómo se abrirán los perfiles: siempre encima, en pantalla completa o inmediatamente minimizados. Esto es especialmente útil durante lanzamientos masivos de cuentas, cuando decenas de ventanas emergentes bloquean el acceso a la interfaz principal del ordenador. Obtienes un escritorio limpio y un comportamiento predecible del programa sin importar el tamaño de la carga de trabajo.

Correcciones

Logotipo de Undetectable en el centro rodeado de engranajes y herramientas decorativas sobre un fondo degradado púrpura-rosa.

En esta versión, resolvimos varios problemas que podían afectar la fluidez de los procesos en ejecución.

Se corrigió un problema con la emulación de pantalla táctil que, en casos raros, dejaba de funcionar cuando se desactivaban bibliotecas de automatización de terceros. Tus perfiles móviles ahora mantienen la consistencia del fingerprint y una apariencia más humana durante toda la sesión, independientemente de la etapa en la que el script deje de ejecutarse.

que, en casos raros, dejaba de funcionar cuando se desactivaban bibliotecas de automatización de terceros. Tus perfiles móviles ahora mantienen la consistencia del fingerprint y una apariencia más humana durante toda la sesión, independientemente de la etapa en la que el script deje de ejecutarse. También corregimos el cambio de la configuración de geolocalización mediante la API , por lo que los parámetros del perfil ahora siempre coinciden correctamente con tus coordenadas sin fallos.

, por lo que los parámetros del perfil ahora siempre coinciden correctamente con tus coordenadas sin fallos. Se prestó especial atención al temporizador de comprobación de parámetros Auto. Anteriormente, la dirección IP se comprobaba con demasiada frecuencia, lo que provocaba un uso innecesario de tráfico; optimizamos la frecuencia de las solicitudes, algo que será especialmente apreciado por los usuarios de proxies móviles limitados.

Lo que mejoramos

Interfaz de configuración de perfil del navegador Undetectable con el campo “CPU cores” ampliado por una gran lupa, mostrado sobre un fondo degradado púrpura-rosa.

A veces, los presets estándar de hardware no son suficientes para crear un fingerprint específico. Por eso eliminamos las limitaciones estrictas en la selección de CPU durante la creación del perfil. Ahora ya no estás limitado a una lista desplegable y puedes introducir manualmente absolutamente cualquier valor de CPU que necesites al crear un perfil. Esto te da más libertad para personalizar el fingerprint y te permite imitar con mayor precisión dispositivos específicos y no estándar para tus tareas.

Conclusión

Hoja blanca etiquetada “conclusion” con líneas estilizadas de lista de verificación y un bolígrafo al lado sobre un fondo degradado púrpura-rosa.

La actualización Undetectable 2.44.0 hace que los perfiles sean aún más seguros y cómodos para la gestión masiva. El nuevo núcleo Chromium 146 ayuda a mantener un alto nivel de confianza por parte de los sistemas antifraude, mientras que la nueva opción de enfoque de ventana elimina tareas rutinarias al escalar. Corregimos molestos errores de automatización y optimizamos el uso del tráfico para que las herramientas trabajen para ti, y no al revés. Actualiza a la última versión y prueba las nuevas funciones en acción.