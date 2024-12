Calentamiento de cuentas de Facebook: Preparación y Estrategia

Una cuenta calentada es la clave para una campaña exitosa y garantizar que la cuenta publicitaria vivirá mucho tiempo. Este tipo de perfil es indistinguible de un perfil de usuario regular a los ojos de los algoritmos de Facebook y tiene varias características distintivas:

Historial de actividad: Publicaciones regulares, 'me gusta', comentarios e interacciones con otros usuarios. Perfil completo: campos de información completados, fotos, amigos y suscripciones. Ausencia de actividad no deseada: La cuenta no debe mostrar signos de creación automática o uso inadecuado.

Los algoritmos ya "saben" qué cuentas presentan un comportamiento inusual y excesivamente activo, potenciales infractores. Por ejemplo, si una persona acaba de registrarse y comienza de inmediato a publicar anuncios, está garantizado que será prohibido. Los árbitros experimentados sugieren "calentar" el perfil durante al menos 1 mes antes de comenzar.

Preparación para calentar cuentas

Para la farmacia necesitamos:

Proxies de alta calidad . Para FB, los proxies móviles o proxies residenciales serían adecuados. La geolocalización debe coincidir con la geolocalización de la oferta.

. Para FB, los proxies móviles o proxies residenciales serían adecuados. La geolocalización debe coincidir con la geolocalización de la oferta. Máquina virtual . Necesaria para crear componentes únicos de disco duro, tarjetas de video, ejecutar diferentes sistemas operativos como aplicaciones.

. Necesaria para crear componentes únicos de disco duro, tarjetas de video, ejecutar diferentes sistemas operativos como aplicaciones. Navegador Antidetect . Permite trabajar con múltiples cuentas, ocultando huellas digitales. Para estos propósitos, el navegador multi-cuenta Undetectable es perfecto.

. Permite trabajar con múltiples cuentas, ocultando huellas digitales. Para estos propósitos, el navegador multi-cuenta Undetectable es perfecto. Foto para la cuenta. Puede generarse utilizando la red neuronal Esta persona no existe o un equivalente.

Cómo Calentar tu Cuenta de Facebook

Vamos a desglosar el algoritmo paso a paso:

Regístrese o Compre una Cuenta.

Si la cuenta se crea de forma independiente, es necesario restablecer los ajustes del teléfono inteligente, utilizar diferentes tarjetas SIM. También puedes crear una cuenta en una PC a través de un navegador anti-detección. En primer lugar, deberás obtener cookies visitando sitios donde esté instalado el Píxel de Facebook. También puedes comprar cuentas antiguas que ya hayan pasado por algunas granjas, pero debes tener cuidado al elegir las cuentas ofrecidas para la compra. El artículo "Cómo verificar la calidad de las cuentas de FB compradas" brinda instrucciones sobre cómo abordar el proceso de compra.

Completa la información del perfil, sube una foto y añade de 2 a 5 amigos.

Puedes suscribirte a 2-3 grupos de citas, publicar que quieres conocer gente nueva. En Facebook, es mejor si una persona acepta más solicitudes de amigos que enviarlas.

Cerrar sesión por un día.

FB cree que si un usuario comienza a suscribirse a muchos grupos e invita a muchos amigos inmediatamente después del registro, esto se considera un comportamiento poco natural. Después de un día, puedes ir y suscribirte a 5 grupos más.

Actúa como un usuario regular la próxima semana.

Calentar las cuentas no es un proceso rápido. Puedes desplazarte por el feed, unirte a grupos, dar me gusta a fotos y publicaciones, ver videos, comentar, agregar amigos, jugar juegos, registrarte en otros sitios y servicios a través de FB.

Si necesitas calentar otra cuenta durante este periodo, deberás restablecer la configuración en el dispositivo, borrar la caché de FB y otras apps que interactuaron con FB.

Todas las acciones para el farming de cuentas deben ser lógicas y bien pensadas. Por ejemplo, es mejor suscribirse a grupos del mismo tema que deberían coincidir con los intereses especificados en los perfiles. Antes de agregar a alguien como amigo, es deseable visitar su perfil, dar like a sus publicaciones. Es importante observar los límites: no más de 25 likes por día, no más de 5 reposts.

Crear página de fans.

Esto se puede hacer en el séptimo día. En cada cuenta calentada, es necesario crear una Página de Fans utilizando diferentes métodos para que los algoritmos no puedan determinar que la misma persona está actuando.

Crear Business Manager en la segunda semana de Pharma. Continuar con las actividades sociales.

Continuemos calentando la cuenta. Puedes hacer clic en los anuncios de Facebook en el feed y publicar en la Fan Page.

Enlazar una Tarjeta.

Es preferible entre los días 10 y 14, o más tarde. La tarjeta puede ser virtual, pero debe tener un BIN de confianza y no estar en la lista negra de Facebook.

Lanzar publicidad para alcance, me gusta o visualizaciones de vídeo.

Simplemente establce una duración de 2 días con un presupuesto de $1-2 por día. Esto preparará la cuenta para el tráfico.

Publica en la página de fans la creatividad que se utilizará en la campaña.

El post con el anuncio también necesita ser promocionado por un tiempo para entender si pasará la moderación. Si todo va bien, el anuncio puede ser cargado en el Administrador de Anuncios y comenzar la campaña.

Varios consejos para aumentar la confianza durante el período de calentamiento de la cuenta

Involúcrate con otros usuarios: inicia conversaciones, limita el acceso a usuarios no deseados y repórtalos.

Cada cuenta calentada tiene sus propios datos: su propio proxy, su propia tarjeta, etc.

Para interesar a Facebook, sé más activo. Por ejemplo, crea una cuenta en Instagram, vincúlala a Facebook y utiliza tu cuenta para registrarte e iniciar sesión en otros sitios.

Facebook no debe pensar que estás enfocado solo en una cosa. No deposites una gran suma de dinero de una vez y no muestres un interés excesivo en la publicidad.

Salida

El farming de cuentas ahorra tiempo y dinero a un arbitrajista, permitiendo el lanzamiento eficiente de campañas. Sin embargo, no es magia que protegerá para siempre de las prohibiciones. Se recomienda considerar que el proceso de calentar una cuenta no puede reducirse a una plantilla universal, ya que Facebook mismo está en constante cambio y adaptándose a las acciones de usuario no autorizadas. Si repites las mismas acciones, incluso utilizando una multi-cuenta con la ayuda de un navegador anti-detección, tarde o temprano FB bloqueará toda la cadena de cuentas.