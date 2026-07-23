Comprender la calidad de una cuenta de Facebook: indicadores clave y mejores prácticas

Los sistemas de Meta son más estrictos y automatizados que nunca. Si publicas anuncios en Facebook o Instagram, comprender cómo funciona la calidad de la cuenta de Facebook es el factor más importante para mantener activas tus campañas.

Qué es la calidad de la cuenta de Facebook (Meta) y por qué es importante ahora

La calidad de la cuenta de Facebook es un sistema de evaluación en tiempo real que Meta utiliza en 2026 para decidir con qué libertad pueden anunciarse tus cuentas publicitarias, Páginas y portfolios comerciales. Esto es lo que debes saber:

Meta evalúa la calidad de la cuenta en función del cumplimiento, la autenticidad, el comportamiento del usuario y el contexto histórico. Centraliza las señales procedentes del cumplimiento de las políticas, los comentarios de los usuarios y la calidad de los anuncios en Cuentas publicitarias, Páginas de Facebook, cuentas de Instagram y Portfolios comerciales dentro de Meta Business Suite.

Las restricciones publicitarias pueden limitar o desactivar la entrega de anuncios de pago. La distribución del contenido orgánico también puede verse afectada por infracciones independientes relacionadas con la Página, el perfil, el contenido o las recomendaciones.

Una puntuación más baja de calidad de la cuenta de Facebook puede limitar las oportunidades de monetización y las recomendaciones de la cuenta. Las puntuaciones deficientes provocan anuncios rechazados, cuentas publicitarias desactivadas, facturación restringida y un alcance reducido para todas las campañas vinculadas al mismo negocio.

Las restricciones de la cuenta pueden impedir el acceso a funciones como la publicidad y las opciones de monetización, lo que significa que incluso las publicaciones orgánicas y los activos comerciales pueden verse afectados.

La calidad de la cuenta de Facebook ayuda a garantizar el cumplimiento de las políticas publicitarias. Tras las oleadas de endurecimiento de las políticas entre 2023 y 2025, los anunciantes en 2026 deben asumir que la aplicación de las normas es más estricta, especialmente en operaciones con múltiples cuentas y arbitraje.

Este artículo está escrito desde la perspectiva de Undetectable.io y está dirigido a media buyers, equipos de arbitraje y anunciantes de comercio electrónico que gestionan varios perfiles y necesitan mantener todas las cuentas en buen estado.

Cómo funciona la calidad de la cuenta de Facebook entre bastidores

El sistema de calidad de Meta funciona mediante señales superpuestas que miden la fiabilidad de tu comportamiento publicitario. Comprender estos factores te ayuda a gestionar la aplicación de las normas antes de que afecte a tu cuenta.

Infracciones de las políticas y rechazos de anuncios : las infracciones repetidas de las Normas de publicidad de Meta son las señales negativas más importantes. Las infracciones reiteradas o graves de las políticas de Meta pueden contribuir a la aplicación de restricciones publicitarias. Si un anuncio fue rechazado incorrectamente, el anunciante puede solicitar otra revisión.

: las infracciones repetidas de las Normas de publicidad de Meta son las señales negativas más importantes. Las infracciones reiteradas o graves de las políticas de Meta pueden contribuir a la aplicación de restricciones publicitarias. Si un anuncio fue rechazado incorrectamente, el anunciante puede solicitar otra revisión. Comentarios de los usuarios : las ocultaciones, denuncias, reacciones negativas y reclamaciones posteriores a la compra influyen en la puntuación interna de comentarios de Meta. Las señales de interacción, como los Me gusta y los comentarios, pueden mejorar o perjudicar el estado de la cuenta en Facebook. El clickbait y las tácticas artificiales de interacción son penalizados por el sistema de evaluación de calidad de Facebook.

: las ocultaciones, denuncias, reacciones negativas y reclamaciones posteriores a la compra influyen en la puntuación interna de comentarios de Meta. Las señales de interacción, como los Me gusta y los comentarios, pueden mejorar o perjudicar el estado de la cuenta en Facebook. El clickbait y las tácticas artificiales de interacción son penalizados por el sistema de evaluación de calidad de Facebook. Señales de alerta relacionadas con el comportamiento : la creación masiva de cuentas publicitarias, la actividad de pago sospechosa, el cloaking y los atributos repetitivos de baja calidad activan la evaluación automatizada de riesgos. El comportamiento del usuario puede afectar al estado general de la cuenta independientemente de que exista una cuenta publicitaria.

: la creación masiva de cuentas publicitarias, la actividad de pago sospechosa, el cloaking y los atributos repetitivos de baja calidad activan la evaluación automatizada de riesgos. El comportamiento del usuario puede afectar al estado general de la cuenta independientemente de que exista una cuenta publicitaria. Interacción con la calidad del anuncio : los anuncios de mayor calidad obtienen mejores resultados en la subasta, mientras que los anuncios con una clasificación de calidad inferior son más caros de publicar. La calidad de los anuncios está influenciada por los comentarios de los usuarios y los atributos de baja calidad. Meta compara tus anuncios con otros anuncios dirigidos al mismo público objetivo mediante la clasificación de calidad y los diagnósticos de relevancia.

: los anuncios de mayor calidad obtienen mejores resultados en la subasta, mientras que los anuncios con una clasificación de calidad inferior son más caros de publicar. La calidad de los anuncios está influenciada por los comentarios de los usuarios y los atributos de baja calidad. Meta compara tus anuncios con otros anuncios dirigidos al mismo público objetivo mediante la clasificación de calidad y los diagnósticos de relevancia. Ejemplos de atributos de baja calidad en 2026 : promesas financieras exageradas, temporizadores de cuenta regresiva engañosos en las páginas de destino, clickbait agresivo, cloaking y mensajes sensacionalistas o basados en el miedo.

: promesas financieras exageradas, temporizadores de cuenta regresiva engañosos en las páginas de destino, clickbait agresivo, cloaking y mensajes sensacionalistas o basados en el miedo. Propagación dentro del portfolio: si una Página infringe repetidamente las políticas, esto puede afectar a las cuentas publicitarias y los catálogos relacionados. Las puntuaciones de riesgo se aplican tanto a las cuentas publicitarias personales como a las empresariales, incluidas las estructuras recién creadas dentro de Meta Business Manager.

Cómo comprobar la calidad y el estado de tu cuenta de Facebook

Antes de optimizar cualquier cosa, comprueba tu situación actual. Muchos anunciantes solo descubren los problemas después de que el rendimiento disminuye bruscamente. Facebook permite supervisar la calidad de la cuenta mediante el panel Calidad de la cuenta.

Desde un ordenador: accede a Meta Business Suite → haz clic en “Más herramientas” → abre “Calidad de la cuenta”.

Desde el perfil de Facebook: accede a “Configuración y privacidad” → “Configuración” → “Estado de la cuenta” para consultar las restricciones del acceso personal a la publicidad.

En el panel Calidad de la cuenta podrás ver advertencias, anuncios rechazados, restricciones de Páginas, límites para crear nuevas cuentas publicitarias e indicadores de problemas relacionados con Commerce o los catálogos. Utiliza la Página de inicio de ayuda para empresas de Meta para revisar las restricciones de la cuenta y los problemas relacionados con las políticas. Utiliza el Administrador de anuncios y los diagnósticos de relevancia de los anuncios para comprobar las clasificaciones de calidad, tasa de interacción y tasa de conversión de los anuncios que cumplen los requisitos.

Puedes comprobar la calidad de la cuenta en la sección “Calidad de la Página” de cualquier Página de Facebook que administres. Esta sección muestra las publicaciones eliminadas, las marcas de información falsa y las reclamaciones de propiedad intelectual.

Para agencias y equipos grandes, la vista general de la “Página de inicio de ayuda para empresas” permite supervisar en un solo lugar todas las cuentas publicitarias, Tiendas, catálogos y portfolios comerciales conectados.

Comprueba siempre el historial de los últimos 30–90 días, no solo el estado actual. Los patrones de infracciones recurrentes son más importantes que los incidentes aislados. Registra estos patrones para poder controlar si el estado de tu cuenta está mejorando o empeorando.

La imagen muestra a una persona revisando atentamente datos analíticos en un ordenador portátil, con varias pestañas del navegador abiertas que probablemente incluyen cuentas publicitarias y métricas de rendimiento relacionadas con campañas de anuncios de Facebook. La persona parece concentrada en comprender la entrega de los anuncios y la calidad de la cuenta para mejorar la interacción y las conversiones de sus negocios.

Factores habituales que perjudican la calidad de la cuenta de Facebook

Algunos errores repetidos en diferentes campañas publicitarias pueden deteriorar silenciosamente la calidad de toda la cuenta con el tiempo. Las infracciones de las políticas afectan significativamente a la puntuación de calidad de una cuenta de Facebook y pueden provocar restricciones.

Problemas relacionados con el contenido:

Resultados engañosos de antes y después en los sectores de la salud, el fitness o la belleza.

Promesas financieras como “1.000 dólares garantizados al día” en ofertas de arbitraje, criptomonedas o trading.

Páginas de destino que no coinciden, en las que el producto o el precio son diferentes del creativo publicitario: un ejemplo clásico de dropshipping en el que el anuncio muestra un artículo, pero el sitio web vende otro.

Uso de imágenes impactantes, mensajes basados en el miedo o contenido excesivamente sexualizado.

Factores relacionados con el comportamiento:

Creación rápida de numerosas cuentas publicitarias desde el mismo dispositivo o dirección IP.

Rechazos frecuentes por infracciones de las políticas seguidos de pequeños “ajustes” en lugar de correcciones reales, por ejemplo, cambiar una palabra del título mientras se mantiene el mismo embudo engañoso.

Patrones de pago sospechosos: errores repetidos, cargos impugnados o uso de métodos de pago de alto riesgo.

El cloaking, las redirecciones de URL hacia contenidos diferentes y el uso de Páginas o perfiles pirateados son perseguidos de forma agresiva entre 2024 y 2026 y normalmente terminan en restricciones para toda la empresa. Si utilizas cloaking para realizar un filtrado legítimo, confía únicamente en servicios de cloaking fiables con controles de tráfico sólidos y mantén la experiencia que se muestra a los usuarios conforme a las políticas. Las infracciones repetidas pueden provocar restricciones de funciones y la posible suspensión de la cuenta de Facebook. Infringir las normas publicitarias puede reducir la calidad de tu cuenta. Los atributos de baja calidad, como las ventanas emergentes intrusivas, los temporizadores falsos de escasez y el sonido de reproducción automática en las páginas de destino, influyen en la evaluación que Meta realiza tanto de la calidad del anuncio como de la experiencia posterior al clic, lo que reduce la clasificación de calidad y aumenta el coste necesario para superarla.

Pasos prácticos para mejorar la calidad de los anuncios, la entrega y el estado de la cuenta

La forma más rápida de restaurar la calidad de la cuenta de Facebook es detener el daño y reconstruir la operación con campañas publicitarias más limpias y de mayor calidad. Mejorar la calidad de la cuenta exige cumplir las Normas comunitarias, y crear contenido original es fundamental para mantenerla.

Audita los anuncios actuales y recientes en el Administrador de anuncios para detectar patrones de rechazos y advertencias de baja calidad; pausa inmediatamente los creativos y conjuntos de anuncios problemáticos. Eliminar los atributos de baja calidad puede mejorar el rendimiento de los anuncios.

Reescribe el texto de los anuncios para eliminar afirmaciones exageradas, condiciones ocultas o urgencia artificial. Añade avisos claros cuando sea necesario en los sectores financiero, sanitario o de generación de ingresos. Haz que tus mensajes sean relevantes y transparentes.

Alinea el creativo del anuncio, el texto principal y la página de destino: la misma oferta, el mismo precio y la misma identidad de marca. Esto evita las marcas de “cebo y cambio”, que perjudican el rendimiento de los anuncios y las conversiones.

Mejora la experiencia de usuario de la página de destino: carga rápida en dispositivos móviles, ausencia de redirecciones forzadas, pocas ventanas emergentes, una ruta clara hacia el contenido o producto prometido y un dominio real con una identidad visual coherente.

Utiliza pruebas A/B con diferentes creativos dirigidos al mismo público y consulta las métricas de clasificación de calidad para comprobar qué formatos prefiere Meta. Prueba variaciones con afirmaciones más moderadas y después mide cuáles generan un mejor ROI y una mayor interacción.

Aumenta los presupuestos gradualmente, con incrementos del 10–20 %, en lugar de multiplicarlos repentinamente por diez. El escalado gradual mantiene estable la entrega de los anuncios y evita las señales de riesgo que aparecen cuando las cuentas nuevas aumentan bruscamente el gasto.

Cuando la calidad de la cuenta empieza a mejorar, con menos rechazos y puntuaciones de comentarios más altas, el CPM y el CPC suelen disminuir. Los anunciantes informan de que incluso pequeñas mejoras en los comentarios pueden reducir el CPM. Una buena calidad de la cuenta aumenta la visibilidad de los anuncios y la interacción, lo que hace que las campañas sean más rentables. Interactuar de forma auténtica con los usuarios y clientes —cada comentario al que respondes genera señales de confianza— puede mejorar la calidad de la cuenta de Facebook.

Estrategias de múltiples cuentas, navegadores antidetect y el papel de Undetectable.io

Para los equipos de arbitraje y las agencias que gestionan varias cuentas publicitarias en Facebook e Instagram, la estructura operativa es tan importante como la calidad de los creativos, especialmente cuando dominas la gestión de múltiples cuentas de Instagram para evitar bloqueos.

Meta considera determinados patrones de uso de múltiples cuentas como un riesgo: utilizar la misma huella digital o dirección IP para gestionar muchas cuentas publicitarias nuevas, reutilizar Páginas desactivadas o volver a crear modelos de negocio bloqueados sin corregir las infracciones. Los anunciantes suelen informar de “oleadas de bloqueos” en las que activos limpios son desactivados debido a identificadores compartidos con cuentas marcadas.

Entre los motivos legítimos para utilizar configuraciones con múltiples cuentas se incluyen separar clientes, probar ofertas en diferentes regiones, aislar sectores de alto riesgo o utilizar estructuras de cuentas publicitarias de Facebook de respaldo para mejorar la estabilidad. Undetectable.io es un navegador antidetect diseñado para estas tareas:

Utilizar Undetectable.io no sustituye el cumplimiento de las políticas: es un conjunto de herramientas para organizar las operaciones, reducir las vinculaciones accidentales y proteger los activos de alta calidad cuando una cuenta se enfrenta a restricciones.

Mejores prácticas al combinar la tecnología antidetect con la calidad de la cuenta:

Mantén un portfolio comercial por proyecto o cliente para que los intereses y las configuraciones guardadas permanezcan aislados.

Mantén documentación clara sobre qué perfil del navegador controla cada cuenta publicitaria.

Asegúrate de que todas las cuentas sigan cumpliendo las Normas de publicidad y las Políticas de comercio de Meta.

¿Estás preparado para probar la separación de espacios de trabajo en tus propias cuentas publicitarias? Empieza gratis con Undetectable.io, elige entre los planes de precios de Undetectable para equipos de diferentes tamaños y utilízalo junto con un proceso disciplinado de cumplimiento para mantener una alta calidad de la cuenta de Facebook en todos los perfiles que gestionas.