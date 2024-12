Shadowban en TikTok: Causas, Señales y Cómo Solucionarlo

TikTok es una de las plataformas de redes sociales más populares del mundo, pero debido a sus estrictos algoritmos de moderación que monitorean todo lo que haces en la plataforma—desde la calidad y el contenido de tus videos hasta cómo interactúas con tu audiencia a través de comentarios y otras actividades—siempre debes seguir las reglas para mantenerte a la cabeza.

Probablemente te hayas encontrado en una situación en la que tu contenido es de primera categoría: tus videos son divertidos, llamativos y están bien editados con música cuidadosamente seleccionada, pero de repente tu alcance y participación disminuyen. Tus videos dejan de aparecer en la página Para Ti (FYP), los likes y comentarios disminuyen y los nuevos seguidores parecen haber desaparecido. Esto no es una coincidencia ni un error. Lo más probable es que tu cuenta haya sido shadowbaneada.

¿Qué es un Shadowban?

Un shadowban es una restricción en la visibilidad de tu contenido sin ninguna notificación oficial. TikTok limita el alcance de tus videos a una audiencia más amplia, haciéndolos casi invisibles, incluso para tus seguidores. Esto puede suceder debido a violaciones de las reglas de la plataforma, incluidas actividades sospechosas como el aumento artificial de seguidores. Los algoritmos de TikTok saben que ningún humano puede seguir cientos de cuentas en cuestión de segundos.

Cómo Saber si Estás Shadowbaneado

Disminución en el Alcance: El número de visualizaciones de tus videos cae drásticamente, incluso si tus videos solían ser consistentemente populares con alta interacción antes. Caída en la Interacción: Como tu contenido ya no llega a su audiencia objetivo, los likes, comentarios y compartidos disminuyen significativamente. Un día estás obteniendo cientos de miles de likes, y al siguiente, apenas llegas a cien. El Contenido Desaparece de la Búsqueda: Tus videos no aparecen bajo hashtags o palabras clave, ni siquiera son visibles en los feeds de tus seguidores. Menos Suscripciones: Las personas dejan de suscribirse a tu canal simplemente porque no pueden encontrarte ni a tu contenido.

Un shadowban hace que sea casi imposible crecer en TikTok. Incluso si creas contenido de alta calidad e interesante, simplemente no llega a tu audiencia. Si esto sucede, es importante encontrar la causa y solucionar la situación.

Razones para un Shadowban en TikTok

TikTok tiene estrictas directrices comunitarias. Violar estas reglas puede fácilmente ponerte en un shadowban, del cual puede ser difícil salir.

Contenido 18+

A veces, un shadowban puede ocurrir cuando tu contenido es marcado como 18+. Esto sucede cuando los algoritmos de TikTok consideran un video inapropiado. Esta categoría puede incluir no solo escenas explícitas, sino también ciertas palabras, frases o incluso acciones como besos.

El contenido 18+ solo se muestra en recomendaciones a usuarios que han habilitado el acceso a tales videos en la configuración de su perfil. Sin embargo, esta configuración está desactivada por defecto, y muchos usuarios ni siquiera saben que puede activarse. Como resultado, la audiencia para tales videos se reduce drásticamente, llevando a una caída significativa en el alcance.

Actividades Ilegales en Videos

TikTok busca crear un ambiente seguro y acogedor para sus usuarios. La plataforma filtra estrictamente contenido que pueda contener agresión, violencia u otras actividades ilegales. Si los algoritmos o moderadores detectan tales violaciones, la cuenta es shadowbaneada de inmediato.

Reutilización de los Mismos Hashtags

No uses los mismos hashtags en cada video. Esta táctica ha perdido efectividad hace tiempo. Además, los algoritmos de TikTok pueden interpretarlo como spam. En su lugar, usa solo hashtags que sean genuinamente relevantes para cada video específico y no exageres: limítate a unos pocos en lugar de usar diez a la vez.

Reportes Frecuentes

Si las personas reportan tu contenido con frecuencia, TikTok definitivamente lo revisará. Si se encuentran problemas o violaciones de reglas, tus videos o incluso toda tu página pueden ser shadowbaneados.

Actividad de Spam

También puedes terminar en un shadowban por dejar comentarios como “follow for follow.” Los algoritmos de TikTok detectan rápidamente este tipo de spam y banean al infractor.

Automatización en la Plataforma

Como se mencionó antes, evita actividades sospechosas en tu página, como aumentar seguidores y likes de manera artificial. Los algoritmos de TikTok son excelentes para rastrear esta automatización, y corres el riesgo no solo de ser shadowbaneado sino también de perder tu cuenta de TikTok por completo.

Eliminar Contenido

TikTok no aprecia que los usuarios eliminen contenido ya publicado. Si quieres eliminar un video, simplemente hazlo privado o archívalo. Eliminarlo directamente podría ponerte en riesgo de un shadowban.

Ignorar los Derechos de Autor

TikTok aplica estrictamente las leyes de propiedad intelectual, por lo que si usas música con derechos de autor en tus videos sin el permiso del creador, la plataforma restringirá el acceso a tu cuenta colocándote en un shadowban. Para evitar esto, usa audios de la biblioteca de TikTok.

Cómo Asegurarte de que Estás Shadowbaneado

Si notas una caída en el alcance, esto no necesariamente significa que tu cuenta de TikTok está shadowbaneada. Esto es lo que necesitas hacer para confirmar si tu página está realmente baneada:

Analiza Tus Estadísticas de los Últimos Meses: Comienza revisando tus estadísticas generales. Compara métricas clave como visualizaciones, likes, comentarios y crecimiento de seguidores con meses anteriores. Si las visualizaciones han caído drásticamente y las tasas de interacción han disminuido, esto puede indicar un shadowban.

Presta atención a las estadísticas de videos individuales. Si ciertos videos tienen visualizaciones extremadamente bajas en comparación con otros, es probable que estén restringidos por la plataforma.

Si el crecimiento de nuevos seguidores se ha detenido por completo y nadie se suscribe más a tu cuenta, esto también puede ser una señal de problema.

Comprueba si Tu Contenido Aparece en Búsquedas: Otra forma de confirmar un shadowban es crear un hashtag único y publicar un nuevo video usándolo. Luego, pide a un amigo que busque el video usando ese hashtag. Si el video no aparece en los resultados de búsqueda, es una señal de que tu cuenta puede estar restringida. Para estar seguro, repite la prueba con varias personas y verifica la visibilidad del contenido en diferentes dispositivos o la versión web de TikTok.

Cómo Salir de un Shadowban

En esta sección, explicaré qué puedes hacer para escapar de un shadowban. Sin embargo, es importante entender que un shadowban no tiene una duración fija: podrías liberarte en 24 horas o podría durar un mes.

Analiza tu Contenido

Una vez que hayas confirmado que estás shadowbaneado, comienza analizando tu contenido. Si encuentras videos que violen las directrices comunitarias:

El contenido incluye música con derechos de autor.

El video utiliza clips de otros creadores.

El video usa hashtags prohibidos (estos están bloqueados por TikTok debido a contenido inapropiado).

Esos videos deben ocultarse de la vista pública, junto con cualquier video de baja calidad. Pero bajo ninguna circunstancia deberías eliminarlos, ya que podría empeorar las cosas.

Dale un Descanso a tu Cuenta

Evita cualquier actividad en tu página durante al menos dos días. Detén la publicación de nuevo contenido, la visualización de videos en tu feed, dar likes y comentar. Si el shadowban no fue causado por violaciones graves, a veces un “descanso” es suficiente para levantar la restricción.

Mantén Actividad de Calidad

Después de la pausa, comienza a publicar contenido de alta calidad. Siempre monitorea la calidad y el mensaje de tus videos. Participa en tendencias usando audios virales para aumentar tu visibilidad. La plataforma necesita ver que estás comprometido activamente sin romper ninguna regla.

Si crees que los videos que ocultaste no son la causa del shadowban y quieres volver a hacerlos públicos, intenta publicarlos primero en una cuenta "de respaldo." Si aparecen en los resultados de búsqueda y no están bloqueados, puedes intentar republicarlos en tu página principal.

Cómo Prevenir un Shadowban

Para evitar un shadowban, sigue algunas reglas simples:

1. Sigue las Directrices de TikTok

Esto puede parecer obvio, pero muchos lo ignoran. No publiques nada que viole las reglas comunitarias: nada de violencia, spam o contenido provocativo. Incluso algo menor podría causar problemas.

2. Crea Contenido de Calidad

TikTok ama y promueve videos originales y de alta calidad. Los visuales pobres o el contenido aburrido no tendrán buen rendimiento. Usa buena iluminación, planifica tus ideas y no copies descaradamente a otros. Cuanto mejor y más único sea tu contenido, más éxito tendrás.

3. Usa Proxies y Navegadores Anti-Detect

Si estás gestionando múltiples cuentas (sí, hablo de multi-cuentas), no puedes hacerlo sin herramientas "mágicas." Usa un navegador anti-detect como Undetectable.io para crear perfiles separados con configuraciones únicas para cada cuenta. No olvides los proxies (por ejemplo, proxies residenciales de calidad de EE. UU.): utiliza una dirección IP única para cada cuenta de TikTok y evita sospechas.

4. Optimiza tus Estrategias de Promoción

Usa hashtags populares, pero solo aquellos relevantes para tu contenido. Participa en tendencias, responde a comentarios: a los algoritmos de TikTok les encanta eso. Y lo más importante, mantén a los espectadores interesados el mayor tiempo posible. La retención de audiencia muestra a la plataforma que las personas disfrutan tu contenido, y definitivamente evitará bloquearte.

Estrategias de Promoción Efectivas

En esta sección, describiré brevemente los pasos para una promoción más activa en TikTok. Si quieres profundizar en el tema, mira esto.

Creación de Contenido Original: TikTok valora la creatividad, así que intenta hacer videos únicos que destaquen.

TikTok valora la creatividad, así que intenta hacer videos únicos que destaquen. Interacción con tu Audiencia: Interactúa con tus seguidores a través de comentarios, respuestas o transmisiones en vivo. Cuanta más interacción, mayores serán tus posibilidades de aparecer en recomendaciones.

Interactúa con tus seguidores a través de comentarios, respuestas o transmisiones en vivo. Cuanta más interacción, mayores serán tus posibilidades de aparecer en recomendaciones. Uso de Tendencias: Mantente atento a audios, hashtags y desafíos populares. Ayudan a aumentar el alcance.

Mantente atento a audios, hashtags y desafíos populares. Ayudan a aumentar el alcance. Gestión de Multi-Cuentas: Divide tu audiencia por intereses. Por ejemplo, dedica una cuenta al entretenimiento y otra al contenido educativo. Esto te permite probar diferentes estrategias y mejorar la eficiencia.

En Conclusión

Un shadowban en TikTok es un problema temporal, pero puede afectar significativamente el crecimiento y desarrollo de tu cuenta. Para evitar restricciones, es crucial seguir las directrices comunitarias, analizar tu contenido y mejorar su calidad.

Si estás gestionando múltiples cuentas, usar navegadores anti-detect y proxies es esencial para una promoción exitosa. Ahora que sabes cómo identificar un shadowban y salir de él, es hora de poner este conocimiento en práctica. ¡Buena suerte!