Cloakerly - revisión del servicio de cloaking

Cloakerly: Filtro de Tráfico Potenciado por IA y Protección de Campaña

Sobre Cloakerly

Cloakerly es una plataforma de filtrado de tráfico basada en la nube que ayuda a los anunciantes a mejorar la calidad del tráfico y proteger las campañas de marketing de visitantes no deseados.

Usando tecnología avanzada de IA, la plataforma analiza cada clic en tiempo real para identificar bots, rastreadores, VPNs, proxies y otras fuentes de tráfico de baja calidad.

Características Clave

Filtrado de Tráfico Inteligente

Cloakerly combina IA, huellas digitales de dispositivos e inteligencia IP para detectar y filtrar tráfico sospechoso con alta precisión.

Análisis en Tiempo Real

Monitorea la actividad de los visitantes, la calidad del tráfico y el rendimiento de la campaña a través de un panel fácil de usar con informes detallados.

Integración Fácil

La plataforma se puede integrar rápidamente con sitios web, páginas de destino y campañas publicitarias sin requisitos de configuración complejos.

¿Por qué elegir Cloakerly?

Los anunciantes digitales necesitan herramientas confiables para mantener la calidad del tráfico y tomar decisiones basadas en datos. Cloakerly ayuda a las empresas a reducir el gasto publicitario desperdiciado, obtener mejores conocimientos sobre el comportamiento de los visitantes y mejorar la eficiencia general de las campañas.

Con una infraestructura en la nube escalable y tecnología de detección avanzada, Cloakerly es confiable para los afiliados de marketing, compradores de medios, agencias y equipos de marketing de rendimiento en todo el mundo.

Aprende más en Cloakerly.com.