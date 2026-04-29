FB1.SHOP - revisión de la tienda de cuentas

FB1.SHOP — Mercado de Cuentas Premium para Marketing de Afiliados

1. Qué es nuestro servicio

FB1.SHOP es un mercado premium para compradores de medios profesionales y equipos de marketing de afiliación. No vendemos auto-registros vacíos. Nuestra especialización son perfiles sociales de Facebook de alta calidad, cultivados manualmente, robustos Business Managers y páginas antiguas para publicidad segura y escalable. Proveemos configuraciones que resisten cualquier tormenta de algoritmos.

2. Nuestros Ventajas

Sabemos lo costosos que son los bloqueos y los microgastos, por lo que solo ofrecemos soluciones Premium al mercado:

Cuentas VIP King (EE. UU. y Europa): Perfiles con un envejecimiento significativo (hasta 2007) e historial de actividad real.

Perfiles con un envejecimiento significativo (hasta 2007) e historial de actividad real. Configuraciones listas para usar: Cuentas con BMs ya vinculados y acceso publicitario restablecido (han pasado la verificación de restricción publicitaria).

Cuentas con BMs ya vinculados y acceso publicitario restablecido (han pasado la verificación de restricción publicitaria). Límites altos: Configuraciones disponibles con límites diarios que varían desde $250 hasta Sin Límite desde el inicio.

Configuraciones disponibles con límites diarios que varían desde $250 hasta Sin Límite desde el inicio. Páginas de fans sólidas: Páginas de tipo antiguo y nuevo, restablecidas y listas para tráfico agresivo.

Páginas de tipo antiguo y nuevo, restablecidas y listas para tráfico agresivo. Sinergia con el navegador Undetectable: Nuestras cuentas muestran máxima supervivencia cuando se utilizan con soluciones anti-detect fiables donde cada perfil está perfectamente aislado.

3. Información Útil & Bonos

Lanzar anuncios en 2026 requiere la configuración adecuada.

Nuestro consejo principal: no escatimes en los cimientos.

Utilice la combinación de "VIP King de FB1.SHOP + un perfil en Undetectable Browser".

Esto asegura que tus sesiones y cookies permanezcan seguras, mientras que la confianza de la cuenta te permite ejecutar anuncios sin puntos de control.

¡Esperamos verte entre nuestros clientes habituales!