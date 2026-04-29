FB1.SHOP - revisión de la tienda de cuentas
FB1.SHOP — Mercado de Cuentas Premium para Marketing de Afiliados
1. Qué es nuestro servicio
FB1.SHOP es un mercado premium para compradores de medios profesionales y equipos de marketing de afiliación. No vendemos auto-registros vacíos. Nuestra especialización son perfiles sociales de Facebook de alta calidad, cultivados manualmente, robustos Business Managers y páginas antiguas para publicidad segura y escalable. Proveemos configuraciones que resisten cualquier tormenta de algoritmos.
2. Nuestros Ventajas
Sabemos lo costosos que son los bloqueos y los microgastos, por lo que solo ofrecemos soluciones Premium al mercado:
- Cuentas VIP King (EE. UU. y Europa): Perfiles con un envejecimiento significativo (hasta 2007) e historial de actividad real.
- Configuraciones listas para usar: Cuentas con BMs ya vinculados y acceso publicitario restablecido (han pasado la verificación de restricción publicitaria).
- Límites altos: Configuraciones disponibles con límites diarios que varían desde $250 hasta Sin Límite desde el inicio.
- Páginas de fans sólidas: Páginas de tipo antiguo y nuevo, restablecidas y listas para tráfico agresivo.
- Sinergia con el navegador Undetectable: Nuestras cuentas muestran máxima supervivencia cuando se utilizan con soluciones anti-detect fiables donde cada perfil está perfectamente aislado.
3. Información Útil & Bonos
Lanzar anuncios en 2026 requiere la configuración adecuada.
Nuestro consejo principal: no escatimes en los cimientos.
Utilice la combinación de "VIP King de FB1.SHOP + un perfil en Undetectable Browser".
Esto asegura que tus sesiones y cookies permanezcan seguras, mientras que la confianza de la cuenta te permite ejecutar anuncios sin puntos de control.
4. Contactos
¡Esperamos verte entre nuestros clientes habituales!
- Nuestro Sitio Web: https://fb1.shop/
- Canal de Telegram (actualizaciones y stock): https://t.me/fb1shop
- Soporte de Telegram: Resolvemos rápidamente cualquier problema y te ayudamos a elegir la configuración adecuada para tus tareas.