Reseña del servicio de proxy LokiProxy

Mejor Proveedor de Proxies Residenciales 2026 - LokiProxy

LokiProxy es un proveedor de servicios de proxy residencial global, que ofrece más de 35 millones de IPs residenciales reales en más de 190 países y regiones.

Ya sea para la gestión de tiendas de comercio electrónico, operaciones de cuentas de redes sociales o tareas de automatización, LokiProxy ofrece una alta tasa de éxito de conexión de hasta el 99.9% con tiempos de respuesta a nivel de milisegundos.

La plataforma ofrece cinco tipos principales de proxies:

Proxies Residenciales Rotativos:

Con un precio tan bajo como $0.48/GB, estos proxies admiten la rotación automática de IP y son ideales para la extracción de datos web, la recolección de datos y otros escenarios que requieren cambios frecuentes de IP.

Proxies Móviles:

A partir de $1.3/GB, estos proxies provienen de redes móviles reales, admiten solicitudes de alta concurrencia y cubren entornos auténticos de 3G/4G/5G, brindando excelentes tasas de éxito.

Proxies Residenciales Estáticos:

Disponible desde solo $1.99 para usuarios por primera vez, ofreciendo IPs estables y de alta pureza, adecuados para casos de uso de sesiones largas, como cuentas de redes sociales y tiendas de comercio electrónico.

Proxies Ilimitados:

En un precio inicial de $58/día, con pruebas por hora disponibles desde $12/hora. Diseñados para usuarios de alto tráfico, estos proxies eliminan las preocupaciones de ancho de banda y soportan la personalización en países seleccionados, lo que los hace ideales para conexiones estables de larga duración.

Planes de IP a Corto Plazo:

A partir de $0.02/IP, con soporte para geo-segmentación precisa a nivel de país, estado y ciudad. Estos proxies vienen con tráfico ilimitado por IP y pueden ser accedidos de manera flexible a través de herramientas de cliente, lo que los hace adecuados para tareas que requieren alta precisión de ubicación.

En términos de precios, LokiProxy suele ser aproximadamente un 30% más bajo que el promedio del mercado, logrando un fuerte equilibrio entre eficiencia de costos y rendimiento.

¿Por qué elegir LokiProxy?

Prueba gratuita disponible

Reventa flexible mediante asignación de CDKey

Más de 35M de IP residenciales reales

Segmentación por país, región y ASN

Hasta un 99.8% de pureza de IP

Sesiones concurrentes ilimitadas

Conexiones estables con tiempos de respuesta inferiores a 0.5s

Con recursos IP de alta calidad, conectividad estable y precios competitivos, LokiProxy permite a los usuarios operar de manera más eficiente y confiable en entornos de red complejos y dinámicos.

Para las empresas con altas demandas en el rendimiento de la red, elegir el servicio de proxy adecuado puede impactar directamente en los resultados. LokiProxy se destaca como una solución que vale la pena priorizar tanto por su rendimiento como por su fiabilidad.