MyBid - descripción general de la plataforma de red publicitaria

Hay muchas redes publicitarias en la actualidad. Pero no todas ofrecen condiciones flexibles y tráfico de alta calidad al mismo tiempo.

MyBid es una plataforma que originalmente funcionaba solo a través de gestores personales, y posteriormente agregó la capacidad de ejecutar campañas por cuenta propia. Esto hace que el servicio sea adecuado para diferentes niveles de habilidad y diferentes tareas.

Qué es MyBid

MyBid es una plataforma de publicidad en línea que ha estado presente desde 2020. Al principio, la red ofrecía solo un servicio completamente gestionado: tú proporcionabas el presupuesto y los creativos, y los especialistas de MyBid configuraban las campañas usando su propio conocimiento de las fuentes de tráfico.

En 2024, la plataforma amplió sus funciones lanzando un modo de autoservicio. Ahora puedes elegir entre:

Servicio gestionado: los compradores de medios de la red gestionan tus campañas por ti.

Autoservicio: creas y optimizas tus propias campañas a través de tu panel de control personal.

Este enfoque hace que la red sea adecuada tanto para principiantes como para profesionales experimentados.

Principales formatos de anuncio

MyBid admite varios tipos de anuncios. Cada formato resuelve diferentes tareas y funciona bien para verticales específicos.

Notificaciones push

Un formato clásico donde los anuncios llegan como notificaciones del sistema en el dispositivo del usuario (si se han suscrito). Funciona bien para utilidades, citas, ofertas financieras y otros verticales de mercado masivo.

Push en página

Este es un banner diseñado como una notificación push, pero aparece directamente en una página web y no requiere una suscripción. Es uno de los formatos más populares de la red gracias a su alto nivel de interacción.

Popunder

El anuncio se abre en una nueva pestaña detrás de la ventana activa del navegador. Este formato es bien conocido por los afiliados de marketing y se adapta a ofertas que necesitan una audiencia amplia.

Anuncios de video

Clips de video cortos que se reproducen antes del contenido principal. Te ofrecen una excelente manera de mostrar tu producto o servicio en acción.

Pancartas

Publicidad gráfica clásica colocada en sitios web asociados. Una herramienta estándar que sigue cumpliendo su función.

Mini Apps de Telegram (TMA)

Uno de los formatos más modernos. Los anuncios se integran directamente en miniaplicaciones dentro de Telegram. La audiencia del mensajero está altamente comprometida e interesada en temas tecnológicos. Las pruebas demuestran que las conversiones en este formato son notablemente más altas que con los anuncios de display tradicionales.

Formas de trabajar con la plataforma

Lo principal que distingue a MyBid de muchas otras redes es tener dos modos completos.

Modo gestionado

Perfecto para aquellos que no quieren profundizar en los detalles de la configuración de campañas. Después de registrarte, un gestor personal se pondrá en contacto contigo. Te ayudan a definir tu estrategia, elegir formatos y seleccionar fuentes de tráfico. El gestor utiliza listas pre-preparadas de ubicaciones buenas y malas, para que no desperdicies tu presupuesto en tráfico que probablemente no funcione bien.

Todos los cambios de campaña son realizados por el gerente. Solo puedes pausar o reanudar tus anuncios. Es un compromiso entre conveniencia y velocidad de reacción.

Modo de autoservicio

Para los anunciantes que prefieren un control total. Su panel de control le ofrece acceso a todas las herramientas: creación de campañas, ajuste de pujas, segmentación detallada, listas negras y listas blancas de fuentes, así como la configuración del presupuesto.

Hay dos maneras de crear una campaña:

Modo exprés — un conjunto mínimo de parámetros: la URL de tu página de destino, elección de plataforma, modelo de pago y segmentación básica por país y sistema operativo.

Modo personalizado — acceso completo a todas las configuraciones: geo-segmentación hasta el nivel de ciudad, filtrado por navegadores, tipos de dispositivos, proveedores, e incluso la capacidad de establecer ofertas individuales para diferentes fuentes de tráfico.

Oportunidades para los editores

MyBid permite no solo a los anunciantes ganar dinero, sino también a los propietarios de sitios web y aplicaciones. Simplemente regístrate como editor, obtén tu código de ubicación y colócalo en tus páginas. La plataforma verifica la calidad de tus sitios, y luego los anuncios de los anunciantes de la red comienzan a mostrarse.

Los pagos se realizan regularmente, y hay varios métodos de retiro disponibles.

Recopilación de suscripciones push como ingresos adicionales

Hay una característica útil para los anunciantes: recopilar suscripciones a notificaciones push de los visitantes de tu página de destino.

Incluso si un usuario no completa el objetivo principal, aún puede suscribirse a las notificaciones. El propietario de la página de destino entonces gana dinero extra con esas suscripciones. Es una forma fácil de mejorar la rentabilidad de tu campaña.

Programa de referidos

MyBid te anima a atraer nuevos clientes. Un anunciante que refiere a otro anunciante obtiene un porcentaje del gasto de esa persona. Un editor que refiere a un nuevo editor obtiene un porcentaje de las ganancias de ese editor. Los pagos se añaden a tu balance cada mes.

Ventajas y cosas a tener en cuenta

Fortalezas clave de la plataforma:

Elección entre modos gestionados y de autoservicio.

Sin cargos adicionales por tener gerentes ejecutando tus campañas.

Múltiples formatos de anuncios: desde los clásicos push hasta el moderno TMA.

Interfaz clara y soporte disponible las 24 horas del día.

Puedes ganar no solo como anunciante, sino también como editor o socio de referencia.

Algunas limitaciones:

En modo gestionado, los cambios se realizan a través de su administrador, lo cual puede llevar algún tiempo.

El tráfico de la red se centra en ciertos verticales (no todos los formatos son adecuados para campañas estrictamente seguras para la marca).

Hablar directamente con su administrador significa que necesita saber inglés o ruso.

Conclusión

MyBid es una red publicitaria moderna que ha evolucionado de un servicio gestionado clásico a un modelo híbrido. Funciona bien tanto para aquellos que están comenzando con el tráfico pagado, como para compradores de medios experimentados que están acostumbrados a controlar cada configuración por sí mismos.

Tener Mini Apps de Telegram como formato, la capacidad de recopilar suscripciones push y un programa de referidos hacen que la plataforma sea interesante desde muchos ángulos diferentes.

Si estás buscando una red publicitaria con condiciones flexibles y formatos actualizados, MyBid vale tu atención.