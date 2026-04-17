Proxyon - reseña del servicio de proxy

Proxyon: Una forma más inteligente de recopilar datos en 2026

Proxyon es un servicio de proxy de pago por uso diseñado para la recolección de datos, automatización y scraping web. Sin suscripciones, sin contratos, solo deposita fondos y comienza a trabajar.

La mayoría de los servicios de proxy te empujan a planes mensuales, ya los necesites o no. Proxyon funciona de manera diferente. Depositas fondos, eliges tu tipo de proxy y obtienes tus credenciales al instante. Sin verificación de identidad, sin período de espera, sin presupuesto desperdiciado en tráfico que nunca usaste.

La plataforma cubre proxies residenciales, de centro de datos y IPv6 bajo un solo panel de control con acceso API, soporte HTTP y SOCKS5, y segmentación a nivel de ciudad en más de 150 países.

¿Qué es Proxyon?

Proxyon está diseñado para cualquier persona que trabaja regularmente con datos pero no quiere una suscripción activa en segundo plano cada mes. Los desarrolladores obtienen acceso a una API limpia para construir tuberías de scraping sin tener que lidiar con paneles de control complicados. Los especialistas en SEO obtienen geo-segmentación a nivel de ciudad para un seguimiento local preciso de SERP.

Los analistas de datos obtienen IPs residenciales que resisten contra los sistemas anti-bot en sitios de comercio electrónico y marketplaces. Los especialistas en marketing obtienen cobertura geográfica amplia para la verificación de anuncios e investigación de la competencia sin pagar por regiones que nunca tocan.

La configuración es sencilla. Creas una cuenta en proxyon, depositas fondos y comienzas a hacer solicitudes de inmediato. No hay una incorporación prolongada ni un proceso de aprobación. Si tu uso del proxy cambia de un mes a otro, el modelo de pago por uso es simplemente más inteligente.

Tipos de Proxy

Proxies residenciales - provienen de dispositivos reales con conexiones ISP reales. Los sitios web los tratan como tráfico orgánico, lo que mantiene altas tasas de éxito en plataformas con detección de bots agresiva. Funcionan bien para scraping, monitoreo de precios, seguimiento de SERP y tareas de gestión de cuentas. La cobertura abarca más de 150 países con segmentación a nivel de ciudad y ancho de banda que nunca expira. El precio comienza en $1.75/GB .

- provienen de dispositivos reales con conexiones ISP reales. Los sitios web los tratan como tráfico orgánico, lo que mantiene altas tasas de éxito en plataformas con detección de bots agresiva. Funcionan bien para scraping, monitoreo de precios, seguimiento de SERP y tareas de gestión de cuentas. La cobertura abarca más de 150 países con segmentación a nivel de ciudad y ancho de banda que nunca expira. El precio comienza en . Proxies de centros de datos - son la elección correcta cuando la velocidad y el volumen importan más que el origen IP. Con velocidades de 1Gbps+, sesiones estáticas y ancho de banda ilimitado por IP, manejan la recopilación masiva de datos y tareas de alto rendimiento de manera eficiente. El precio es de $0.30 por IP .

- son la elección correcta cuando la velocidad y el volumen importan más que el origen IP. Con velocidades de 1Gbps+, sesiones estáticas y ancho de banda ilimitado por IP, manejan la recopilación masiva de datos y tareas de alto rendimiento de manera eficiente. El precio es de . Proxies IPv6 - te dan acceso a miles de millones de direcciones a $0.03 por IP. Cuando la escala es el requisito principal y el costo por IP debe mantenerse bajo, IPv6 es la opción práctica para flujos de trabajo de automatización a gran escala.

Precios de Proxyon

Proxyon funciona con un modelo de depósito sin compromisos mensuales. Agregas fondos a tu saldo y los utilizas conforme trabajas. Nada expira, nada se renueva automáticamente y nunca pagas por el tráfico que no utilizaste.

Los proxies residenciales tienen un precio de $1.75/GB, los proxies de centro de datos cuestan $0.30 por IP, y los proxies IPv6 cuestan $0.03 por IP.

Bonificaciones y códigos promocionales

Proxyon también ofrece un código promocional - “UNDETECTABLE10” - para nuevos usuarios que te da un descuento en tu primer depósito.

Esto significa que obtienes más presupuesto de proxy desde el primer día, lo cual es útil cuando deseas probar adecuadamente el servicio a través de diferentes tipos de proxy antes de decidir dónde invertir más dinero. Puedes encontrar el código promocional en el sitio web de Proxyon cuando te registres.

Pensamientos Finales

Proxyon elimina las partes de los servicios de proxy que te ralentizan. Sin suscripciones, sin verificaciones de identidad, sin niveles de precios diseñados para empujarte hacia un plan más caro.

Tres tipos de proxies que cubren los casos de uso más comunes en el mundo real, cobertura global con geo-segmentación precisa, y un modelo de pago por uso que realmente se ajusta a cómo la mayoría de los desarrolladores y equipos usan proxies en la práctica.

Visita Proxyon y comienza a ejecutar solicitudes hoy mismo.