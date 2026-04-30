Revisión del servicio de proxy: Proxy Stores

Proxy Stores: un servicio experto de proxy personal para negocios y ocio

En el mercado actual de proveedores de proxy, Proxy Stores se destaca por su enfoque pragmático. Mientras que otros servicios intentan cubrir todo a la vez, esta plataforma adapta sus ofertas a las necesidades específicas de los usuarios: ya sea arbitraje de tráfico profesional, automatización de redes sociales, o juegos sin retardos.

En esta guía, analizaremos las capacidades de Proxy Stores, desglosaremos los matices técnicos de su infraestructura y aprenderemos cómo aprovechar al máximo su uso.

Arquitectura de Red y Conjunto de Tecnologías

Proxy Stores no es solo una tienda de direcciones IP, sino una infraestructura completa para la actividad en línea anónima. La característica técnica clave del servicio es su alta adaptabilidad al software de cualquier complejidad y la estabilidad de conexión bajo cargas pesadas.

Protocolos y compatibilidad

El servicio ofrece soporte completo para los protocolos HTTP, HTTPS y SOCKS5. Sin embargo, la integración de MTProto merece una atención especial. Esto es de suma importancia para los profesionales cuya principal fuente de ingresos proviene de Telegram: los proxies MTProto de Proxy Stores permiten eludir los filtros del mensajero sin perder velocidad, asegurando una sincronización de datos instantánea.

Capacidad del Canal e Infraestructura del Servidor

El ancho de banda del puerto alcanza los 100 Mbps, lo que, combinado con tráfico ilimitado, te permite usar proxies para las tareas más intensivas en recursos:

Raspado de datos a gran escala: recopilación de información de mercados y motores de búsqueda sin el riesgo de degradación del rendimiento. Manejo de contenido de video: transmisión y descarga de archivos grandes y de alta resolución a través de pasarelas anónimas. Multithreading: la arquitectura de red admite más de 1,000 conexiones simultáneas sin comprometer la validez del IP.

Categorías especializadas: elige según el propósito

A diferencia de las listas estándar, Proxy-Store categoriza sus proxies por propósito, lo que simplifica significativamente las cosas tanto para principiantes como para grandes equipos:

para redes sociales: grupos optimizados para Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Riesgo mínimo de checkpoints gracias a un historial limpio de direcciones que no se han utilizado previamente en campañas de spam;

para juegos: servidores dedicados para Lineage 2, WoW, Steam y consolas. La máxima prioridad para esta categoría es la latencia ultra baja, que es crítica para juegos competitivos y eludir restricciones regionales;

para marketplaces: IPs limpias para trabajar con Amazon, eBay, Etsy y OLX. Esto ayuda a evitar bloqueos de cuenta si manejas múltiples tiendas simultáneamente;

universal: direcciones IPv4 individuales para cualquier tarea sin restricciones en recursos objetivo.

El servicio tiene acceso a más de 40 países (incluyendo Ucrania, EE. UU., Reino Unido y Alemania) y cientos de sus propias subredes, asegurando un alto grado de aleatoriedad para tus huellas digitales.

Cuenta personal y herramientas de automatización

El panel de control Proxy-Store está diseñado pensando en las necesidades de los usuarios que trabajan con grandes volúmenes de datos.

Exportación instantánea: puedes exportar tu lista de proxies comprados con un solo clic en formatos convenientes (TXT, CSV o JSON) para la importación directa en navegadores anti-detección o parsers. Gestión de renovación automática: para evitar que tus cuentas sean suspendidas debido a períodos de alquiler vencidos, puedes configurar pagos automáticos y renovaciones de proxies. API funcional: la documentación completa te permite integrar la compra y el reemplazo de direcciones IP directamente en tu código o sistema CRM.

Economía de servicios: cómo pagar menos

Proxy-Store ofrece un sistema de pago flexible, completamente ajustado a los usuarios ucranianos.

Precios en hryvnias:

IPv4: a partir de unos pocos dólares por dirección (el precio varía según el país seleccionado). IPv6: una solución económica a partir de solo $0.45 por dirección. Cupón del 5% — un sistema de códigos promocionales está disponible para todos los clientes. Al realizar tu pedido, ingresa el código PROXYSTORES para obtener un descuento especial del 5% al comprar 100 direcciones IP.

10% de comisión por afiliado — puedes convertirte en un afiliado y ganar una comisión del 10% en todas las compras realizadas por tus referidos. Los fondos ganados se pueden retirar a tarjetas o billeteras de criptomonedas.

Servicio y garantías: ¿por qué es confiable?

Prueba de 24 horas — el servicio ofrece un día completo para probar a fondo su funcionalidad. Si el IP no funciona con tu software específico, se procesará un reemplazo o reembolso lo más rápido posible. Soporte 24/7 — el soporte técnico está disponible en todo momento. Nuestros especialistas te ayudarán a configurar proxies incluso en situaciones complejas, ya sea que estés trabajando a través de un router o utilizando software de servidor específico. Seguridad de Datos — el servicio no registra la actividad del usuario, garantizando la completa confidencialidad de tus acciones en línea.

Proxy-Store es una herramienta profesional que soporta MTProto, ofrece una clara segmentación de tareas, y te permite ahorrar dinero con cupones y programas de afiliados. Si necesitas proxies que funcionen sin ninguna configuración adicional, Proxy-Store es una excelente opción.

Visita Proxy-Store.com, obtén tu cupón y asegura una protección y velocidad fiables para tus proyectos.