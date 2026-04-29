Space Proxy - reseña del servicio proxy

Space Proxy - un servicio de proxy privado para arbitraje, SMM, y juegos en línea

Al buscar proxies confiables, los usuarios a menudo se enfrentan a un dilema: precios altos o estabilidad deficiente.

Space Proxy rompe este estereotipo al ofrecer un sistema de alquiler flexible donde una sola dirección IP de alta calidad cuesta solo una tarifa nominal. El servicio está orientado a aquellos que valoran la automatización y no quieren pagar de más por días de alquiler adicionales cuando una tarea solo requiere una semana de trabajo.

En este artículo, exploraremos las ventajas técnicas del servicio, descubriremos por qué los especialistas en varios nichos lo eligen y cómo obtener el máximo valor de tu compra.

Capacidades Técnicas e Infraestructura

La principal diferencia entre Space Proxy y sus competidores es la máxima automatización de procesos. Aquí, no es necesario esperar una respuesta de un operador o la moderación manual de pedidos: las direcciones se activan al instante.

Rendimiento y Protocolos

Todos los servidores de Space Proxy están basados en equipos modernos en centros de datos. Esto garantiza un ancho de banda de hasta 100 Mbps y una latencia mínima. El servicio no limita el volumen de tráfico, lo que permite su uso para el análisis de contenido multimedia, streaming o solicitudes de alta frecuencia.

Características técnicas importantes para profesionales:

Universal stack — cada IP adquirida admite la operación simultánea en los protocolos HTTP(S) y SOCKS5. Protocolo MTProto — el servicio ofrece proxies dedicados MTProto. Esta es una solución especializada para evitar incluso los bloqueos más complejos, asegurando la entrega instantánea de mensajes y un funcionamiento estable de los bots. Conexiones estables — el servicio admite hasta 2,000 conexiones concurrentes por compra, lo que lo hace favorito entre los desarrolladores de analizadores y software de automatización.

Cobertura global y gestión del pool

La cobertura del servicio abarca más de 50 países, incluyendo Ucrania, EE.UU., países de la UE y Asia.

Space Proxy proporciona acceso a más de 400 subredes únicas.

Una función de selección de IP manual está disponible para profesionales: en tu cuenta personal, puedes filtrar direcciones por ciudad o subred específica, lo cual es crítico para la diversificación de riesgos al gestionar múltiples cuentas.

Rango de direcciones: soluciones para cualquier presupuesto

Space Proxy ha segmentado sus servicios para que todos puedan encontrar una solución que se ajuste a su presupuesto:

IPv4 individual: el producto insignia. Las IPs se emiten exclusivamente a un solo usuario. Esta es una herramienta esencial para los arbitradores (Facebook, Google Ads), trabajar con mercados (Amazon, eBay) y gestionar perfiles empresariales. IPv6 económico: si tu plataforma objetivo admite la nueva versión del protocolo (por ejemplo, Instagram, YouTube o Google), puedes reducir costos de 5 a 10 veces mientras mantienes la privacidad y la velocidad. IPv4 compartido: la opción óptima para tareas con un presupuesto limitado. Una dirección IP se comparte entre un máximo de tres usuarios.

Casos de uso: ¿Dónde se desempeña mejor Space Proxy?

Gracias a su flexibilidad, el servicio satisface las necesidades de varias categorías de profesionales a la vez:

Arbitraje de tráfico y SMM — los proxies de servidores limpios te permiten crear y “cultivar” cuentas sin prohibiciones inmediatas de IP. El soporte para navegadores antideteción populares garantiza una integración sin problemas; Raspado de datos y SEO — las altas velocidades de respuesta y el soporte SOCKS5 te permiten recopilar rápidamente datos de los resultados de búsqueda, monitorear los precios de los competidores o realizar auditorías técnicas de sitios web; Comercio electrónico y dropshipping — trabajar en plataformas internacionales requiere IPs locales. Space Proxy ayuda a gestionar docenas de tiendas mientras se evitan vínculos de perfil; Gaming — los gamers usan proxies individuales para acceder a pruebas beta cerradas, evitar restricciones regionales en Steam/Epic Games, y crear múltiples cuentas en MMORPGs para la recolección de recursos.

Beneficios y Ahorros: Códigos Promocionales y Programa de Afiliados

Space Proxy es uno de los servicios más asequibles del mercado, pero su bien diseñado sistema de bonificación lo hace aún más atractivo.

Descuento por cupón — Asegúrate de utilizar el campo de código promocional durante el proceso de compra. Usa el código de cupón especial OPTOMSALE100 para reducir el monto total en tu carrito cuando compres más de 100 direcciones. Términos de alquiler únicos — a diferencia de la mayoría de los competidores que requieren pagos mensuales, aquí puedes comprar proxies por tan solo 5 días. Esto te ahorra gastos innecesarios si necesitas completar una tarea única. Programa de afiliados del 10% — el servicio tiene un sistema de recompensas transparente. Recibes el 10% de todos los pagos realizados por tus referidos de por vida. Los fondos acumulados pueden retirarse a tarjetas bancarias, monederos electrónicos o en criptomonedas (USDT, BTC).

Transparencia y soporte al usuario

Space Proxy construye relaciones de confianza con los clientes:

Reembolso garantizado — dentro de las 48 horas posteriores a la compra, tienes derecho a un reemplazo automático de dirección o un reembolso completo. Esto es un seguro en caso de que la IP termine en la “lista negra” de un sitio web de nicho específico. Chat en vivo 24/7 — el soporte técnico está disponible las 24 horas del día. Los especialistas te ayudarán a configurar ajustes en tu navegador, verificadores de proxy o software profesional. API con todas las funciones — te permite automatizar completamente el ciclo de vida del proxy: compra, renovación, cambio de protocolo y exportación de listas en formato TXT o CSV.

Space Proxy es un ecosistema bien equilibrado que funciona igual de bien para usuarios individuales y grandes equipos. Con soporte MTProto, términos de alquiler flexibles y pago en hryvnias, es una de las soluciones más rentables del mercado en 2026.

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