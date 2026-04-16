Spy.House - revisión del servicio de espionaje

Spy.House es un servicio para analizar y monitorear creativos publicitarios en formatos de TikTok, Facebook, Push e Inpage

En el marketing CPA, tomar enfoques probados es una práctica estándar. Muchos compradores toman las ideas de los competidores como base, las adaptan y obtienen excelentes ganancias. La pregunta principal es: ¿dónde puedes rastrear el trabajo de otras personas? Los servicios de espionaje existen para este propósito.

Como dijo Pablo Picasso, "Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban." En el arbitraje de tráfico, donde la demanda de ideas creativas frescas nunca se agota, este principio se convierte en la base para la supervivencia y el éxito.

¿Qué es un servicio de espionaje?

Un servicio de espionaje es un programa especializado para buscar y monitorear campañas publicitarias y creatividades de los competidores. Permite a los anunciantes identificar los siguientes elementos de una campaña:

Creativos

Ofertas

Hora de Lanzamiento

Enlaces Actuales

Páginas de Destino

Spy.House es un servicio de espionaje para monitorear y analizar las creatividades publicitarias de TikTok y Facebook, Push e Inpage, desarrollado por marketers afiliados para marketers afiliados.

Ventajas de Spy.House:

Alcance Global: Analizamos la publicidad en más de 185+ países . Vemos todo y estamos constantemente ampliando nuestro alcance.

Analizamos la publicidad en más de . Vemos todo y estamos constantemente ampliando nuestro alcance. Millones de ideas al alcance de tu mano: Una base de datos de 12 millones de creatividades , actualizada diariamente. Ahorra dinero implementando combinaciones probadas.

Una base de datos de , actualizada diariamente. Ahorra dinero implementando combinaciones probadas. Filtrado inteligente: Encuentra lo que necesitas en solo unos clics con 16+ filtros precisos (GEO, dispositivos, plataformas).

Encuentra lo que necesitas en solo unos clics con (GEO, dispositivos, plataformas). Todos los verticales en un solo lugar: desde juegos de azar y citas hasta Nutra y E-com. Tu nicho ya está aquí.

desde juegos de azar y citas hasta Nutra y E-com. Tu nicho ya está aquí. Actualización diaria de la base de datos publicitaria.

Asequibilidad: Tarifas para cualquier presupuesto – de $29 a $199.

Tarifas para cualquier presupuesto – Pruébalo gratis: Ofrecemos un período de prueba de 7 días para nuevos usuarios.

Ofrecemos un período de prueba de para nuevos usuarios. Registro rápido y soporte del gerente.

Spy.House te ayuda a encontrar rápidamente ideas publicitarias sin ningún esfuerzo adicional. Puedes ver lo que está actualmente de moda en varias categorías y usar estos ejemplos para crear tus propios anuncios. Es una gran fuente de inspiración y plantillas listas para usar.

Con Spy.House puedes determinar:

Busca combinaciones rentables: Nuestros algoritmos encontrarán automáticamente creatividades con tráfico impresionante que generan dinero a los competidores.

Nuestros algoritmos encontrarán automáticamente creatividades con tráfico impresionante que generan dinero a los competidores. Sigue las tendencias: Filtra los resultados de búsqueda por fecha para entender qué ofertas están atrayendo tráfico actualmente.

Filtra los resultados de búsqueda por fecha para entender qué ofertas están atrayendo tráfico actualmente. Explora el viaje del cliente: Haz clic en el icono de la creatividad y ve la historia completa, desde la estrategia de promoción hasta el enlace de la página de destino.

Haz clic en el icono de la creatividad y ve la historia completa, desde la estrategia de promoción hasta el enlace de la página de destino. Consíguelo: ¿Te gusta la creatividad o la página de destino? Descárgala directamente desde el servicio.

¿Te gusta la creatividad o la página de destino? Descárgala directamente desde el servicio. Expande a los países correctos: El sistema resaltará las GEOs donde se están ejecutando campañas de otras personas.

El sistema resaltará las GEOs donde se están ejecutando campañas de otras personas. Optimiza tu segmentación: Descubre de dónde proviene el tráfico de tus competidores, si de dispositivos de escritorio o móviles.

Capacidades de Spy.House y para quién es adecuado

¿Quieres saber qué están haciendo tus competidores ahora mismo? Este servicio de espionaje hará todo el trabajo sucio por ti: encontrará los mejores enfoques, textos e imágenes. Esta herramienta será útil para cualquiera que trabaje con tráfico, y lo mejor de todo, incluso un principiante puede entenderla.

¿Quieres encontrar solo creatividades efectivas? Con Spy.House, ¡es fácil! Usa la búsqueda por palabra clave y sigue la duración de los anuncios; de esta manera, verás de inmediato qué está generando resultados para tus competidores y qué está malgastando tu presupuesto.

Personaliza los resultados de búsqueda para adaptarlos a tus necesidades: clasifica tu base de datos por popularidad, GEO, dispositivo o red de anuncios. Todo está bajo control, desde el tipo de navegador hasta el sistema operativo.

Especialización estrecha:

Para Facebook: Elige entre estático y video.

Elige entre estático y video. Para TikTok: Filtra videos por longitud (corto, medio o largo).

Spy.House también te permite descargar las páginas de aterrizaje de tus competidores.

Spy.House te permite determinar:

¿Quieres saber en qué está ganando dinero el mercado ahora mismo? Con Spy.House, no tienes que adivinar—simplemente utilizas combinaciones listas y efectivas.

El servicio mostrará:

Ofertas de tendencia: qué está en tendencia ahora y qué productos están en la cima.

qué está en tendencia ahora y qué productos están en la cima. Ruta del usuario: a qué páginas de destino y pre-landing llega la audiencia.

a qué páginas de destino y pre-landing llega la audiencia. Configuración de segmentación: configuración de GEO activa y tipos de dispositivos (Móvil/Escritorio).

configuración de GEO activa y tipos de dispositivos (Móvil/Escritorio). Mejores Creativos: encuentra los enfoques más convertidores y rentables.

encuentra los enfoques más convertidores y rentables. Fuentes: Elige redes publicitarias con el tráfico más caliente.

Spy.House es tu código de trampa legal para competir. Analiza los conocimientos de otras personas, implementa enfoques comprobados, y aumenta tus ganancias.

TARIFAS

¡Prueba gratuita de 7 días!

RESULTADO

Para evitar malgastar su presupuesto, asegúrese de refinar las combinaciones que ha encontrado: copiar completamente las promociones de otras personas reduce su efectividad. ¿Quiere probar la funcionalidad? Cree una cuenta en Spy.House usando el botón "Registrar" en la parte superior de la página.

Nuestro chat de telegram: https://t.me/Spy_House