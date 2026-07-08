ThunderProxy - revisión del servicio de proxy

ThunderProxy — servicio de proxy para usuarios de navegadores antidetect

Ejecutar múltiples perfiles de navegador en un navegador antidetect solo funciona cuando cada perfil tiene una identidad de red limpia y coherente.

ThunderProxy es un proveedor de proxies que se combina de manera natural con el navegador Undetectable: asigna un proxy de ISP estático dedicado a cada perfil a largo plazo, o dirige tareas de alto volumen a través de proxies residenciales rotativos cuando necesitas cobertura geográfica sin gastar IPs fijas.

La plataforma ofrece más de 30 millones de IPs obtenidas éticamente, tiempos de respuesta de sub-segundo y un tiempo de actividad del 99,9% en más de 155 países.

Tres tipos de proxy: residencial, de centro de datos y de ISP estático, cubren todo, desde la creación de cuentas hasta la recopilación de datos a gran escala. Paga con tarjeta o con más de 100 criptomonedas.

Por qué ThunderProxy se adapta a los usuarios del navegador Undetectable

El software Antidetect aísla las huellas digitales: canvas, WebGL, fuentes, zona horaria y señales del dispositivo. Los proxies gestionan el lado de la red: dirección IP, ASN y consistencia geográfica. Las plataformas vinculan cuentas cuando esas capas no coinciden.

Regla general: un perfil Undetectable → una IP ISP estática para cuentas que mantienes durante semanas o meses. Usa IPs residenciales rotativas cuando el sitio objetivo es agresivo o necesitas muchas sesiones de corta duración.

Tipos de proxy explicados

1. Proxies ISP estáticos: la opción predeterminada para perfiles antidetect

Proxies ISP estáticos te otorgan una dirección IPv4 dedicada emitida por un proveedor de internet real. La IP no rota, y las extensiones de arrendamiento son ilimitadas — se mantiene como tuya mientras el proyecto esté en funcionamiento.

Este es el mejor ajuste para los usuarios del navegador Undetectable que gestionan cuentas publicitarias, perfiles de vendedores en el mercado, paneles de afiliados o cualquier flujo de trabajo donde un cambio repentino de IP desencadena una revisión de seguridad. Cada perfil del navegador obtiene su propia dirección de grado ISP; combinado con el aislamiento de huellas dactilares de Undetectable, obtienes una separación completa de identidad tanto a nivel de dispositivo como de red.

Comenzando desde $1.79/IP.

2. Proxies residenciales — sesiones rotativas y fijas

Proxies residenciales utilizan IPs vinculadas a dispositivos reales en redes de ISP reales. Los sitios los tratan como visitantes ordinarios, lo que resulta útil cuando la detección de bots es estricta.

La red abarca más de 130 países con modos rotativos (nueva IP por solicitud) y fijos (mantener una IP durante una sesión). Rota para extender tu huella a través de los objetivos; permanece fijo cuando necesites continuidad de inicio de sesión dentro de un único perfil de Undetectable.

A partir de $1.72/GB.

3. Proxies de centro de datos: velocidad y volumen

Proxies de centro de datos operan en servidores de alto ancho de banda. Cambian parte de la confianza "del usuario en casa" por un rendimiento bruto al costo más bajo ($0.75/GB). Los hilos concurrentes ilimitados los hacen adecuados para raspado masivo, sondeo de API y pruebas de carga, típicamente fuera del navegador, o en objetivos con un menor nivel de huellas digitales.

Cobertura geográfica: más de 155 países, orientación a nivel de ciudad

El desajuste geográfico es un desencadenante común de prohibiciones. Una cuenta de anuncios registrada en Alemania no debe navegar desde una IP en otro continente.

La piscina residencial de ThunderProxy admite la segmentación por país, estado y ciudad en más de 155 países, más de 500 estados y más de 2,500 ciudades. Las piscinas más grandes:

Estados Unidos — 5.2M+ IPs

Brasil — 1.9M+ IPs

Reino Unido — 1.1M+ IPs

Canadá — 520K+ IPs

Alemania — 310K+ IPs

Francia — 180K+ IPs

Los proxies de ISP estáticos y de centros de datos cubren un conjunto enfocado de ubicaciones de alta demanda: alinea el país del proxy con la zona horaria y el idioma configurados en el perfil Undetectable.

Especificaciones clave

30M+ IPs — bajo reutilización de direcciones en cualquier objetivo individual; campañas extendidas sin agotar direcciones limpias.

0.5s de tiempo de respuesta promedio — mantiene los perfiles del navegador y los scripts de automatización receptivos.

99.9% de tiempo de actividad — las tareas programadas y las sesiones de cuenta siempre activas se mantienen en línea.

Hilos ilimitados (datacenter) — sin límites artificiales de concurrencia.

Protocolos: HTTP, HTTPS y SOCKS5. Auth: nombredeusuario:contraseña o lista de IPs permitidas — ambos funcionan dentro de la configuración de proxy por perfil de Undetectable.

Precios

Se aplican descuentos por volumen. No hay tarifas ocultas por sesión o hilo. Se aceptan Mastercard, Visa, Bitcoin, Binance y más de 100 otras criptomonedas. No se requiere tarjeta de crédito para empezar.

Prueba gratuita: 256MB — suficiente para verificar precisión geográfica, latencia y compatibilidad Undetectable antes de que te comprometas.

Undetectable descuento para usuarios: usa el código promocional UNDETECTABLE50 al finalizar la compra para obtener un 50% de descuento en tu compra.

Casos de uso con Undetectable navegador

Compradores de medios y afiliados de marketing — una IP de ISP estática + una huella Undetectable por cuenta de anuncio; previene la vinculación a nivel de plataforma.

Vendedores de comercio electrónico y mercado: mantenga perfiles de vendedor con direcciones de ISP estables mientras monitorea los precios de la competencia a través de sesiones residenciales rotativas en otros perfiles.

Social media managers — maneja múltiples cuentas de marca; cada Undetectable perfil lleva cookies, almacenamiento y proxy aislados.

Auditores de SEO y SERP — verifica los rankings locales en más de 2,500 ciudades sin que el ruido de geo-proxy distorsione los resultados.

Equipos de recolección de datos — proxies de centro de datos para volumen; residenciales para sitios con detección agresiva de bots.

Protección de marca: escanea mercados en diferentes países en busca de listados falsificados.

Cómo conectar ThunderProxy al navegador Undetectable

Regístrate en thunderproxy.com (correo electrónico/contraseña o Google). No se necesita tarjeta de crédito. Reclama la prueba gratuita de 256MB o recarga mediante tarjeta o criptomoneda. Undetectable los usuarios pueden aplicar el código promocional UNDETECTABLE50 para un 50% de descuento. En el panel de ThunderProxy, crea un proxy: elige ISP estático o residencial, establece el país/ciudad y copia el host, el puerto, el usuario y la contraseña. En Undetectable, abre un perfil de navegador → configuraciones de Proxy → pega las credenciales (HTTP, HTTPS o SOCKS5). Inicia el perfil y confirma que la IP coincide con tu ubicación objetivo antes de iniciar sesión en cuentas sensibles.

El panel de control de ThunderProxy muestra el tráfico en tiempo real, el historial de conexiones y los controles geográficos. Soporte en vivo 24/7 está disponible si la configuración se detiene.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el mejor tipo de proxy para el uso de múltiples cuentas en un navegador antidetect?

Proxies ISP estáticos. Cada perfil Undetectable mantiene un IPv4 real de ISP dedicado que no rota, lo más cercano a cómo un usuario normal se conecta desde casa.

¿Puedo usar proxies residenciales rotativos dentro de Undetectable?

Sí. Usa sesiones persistentes cuando necesites una sola IP para un flujo de inicio de sesión; utiliza el modo rotatorio para tareas cortas o objetivos agresivos donde la diversidad de IP sea más importante que la estabilidad.

¿Funciona ThunderProxy con SOCKS5 en navegadores antidetect?

Sí. Se admiten HTTP, HTTPS y SOCKS5 con autenticación de usuario:contraseña o lista de IPs permitidas.

¿Hay una prueba gratuita?

256MB gratis, sin tarjeta de crédito, sin compromiso — suficiente para probar la integración de Undetectable y el proxy geo.

¿Hay un descuento para usuarios de Undetectable?

Sí. Introduce el código promocional UNDETECTABLE50 al finalizar la compra para obtener un 50% de descuento.

Veredicto final

ThunderProxy ofrece a los usuarios de navegadores antidetect una pila de proxies práctica: proxies ISP estáticos para la consistencia de perfil a IP, residenciales rotativos para una cobertura geográfica flexible, y de centro de datos para una velocidad pura. Respaldado por más de 30 millones de IPs, más de 155 países, un tiempo de actividad del 99.9% y tiempos de respuesta inferiores a un segundo, completa la capa de identidad que el navegador Undetectable inicia: aislamiento de huellas dactilares en el dispositivo, identidad de red limpia en la transmisión.

Prueba ThunderProxy gratis — 256MB de prueba, sin tarjeta requerida.

Undetectable usuarios: 50% de descuento con el código promocional UNDETECTABLE50.