オンラインプライバシーを守るための最高のアンチトラッカーソリューション

ブラウザを開くたびに、何十もの目に見えないシステムがあなたを識別しようと競い合います。最新のアンチトラッカーソフトウェアはそれに対抗するために存在しており、適切なツールを選ぶことは今まで以上に重要です。

アンチトラッカーとは、サードパーティトラッカーをブロックし、プロファイリングスクリプトを混乱させ、デジタルフットプリントを減らすために設計されたプライバシーツールです。これらのツールには、ブラウザ拡張機能、デスクトップアプリ、安全なブラウザ、完全なアンチディテクトブラウザなど、さまざまな形式がありますが、すべてに共通する目的があります。それは、ウェブサイトがあなたの人物像やオンライン上での行動に関するプロファイルを作成するのを防ぐことです。

実際にトラッキングがどのように機能するか、簡単な例を見てみましょう。ランニングシューズを見るためにオンラインストアを訪れます。その数分後、FacebookやYouTubeでまさにそのシューズのターゲティング広告が表示されます。これは、ストアのページに埋め込まれたサードパーティのトラッキングスクリプトが、複数のサイトにわたってあなたのウェブ活動を追跡したためです。アンチトラッキング技術は、オンラインでユーザーを追跡するスクリプトやCookieを無効化できますが、基本的な広告ブロッカーでは表面的な部分しか対処できません。

2020年頃から、ブラウザフィンガープリンティングとクロスデバイストラッキングは、データ収集企業がユーザーを識別する主な方法として単純なCookieを上回るようになりました。アンチトラッカーは広告主が収集するデータ量を大幅に減らせますが、それはCookieのブロックだけでなく、フィンガープリンティングにも対応している場合に限られます。アンチトラッカーは、ウェブサイトがあなたの閲覧行動に関するデータを収集するのを防ぎ、優れたものは企業がセッションをまたいであなたを追跡しようとすること自体を阻止し、オンライン上の身元とデジタルフットプリントのプライバシーを守ります。

Undetectable.ioは、広告をブロックするだけでなく、フィンガープリント制御に重点を置いたプロフェッショナル向けのアンチトラッキングおよびマルチアカウンティングソリューションです。それぞれ固有のIDを持つ分離されたブラウザプロファイルを作成し、オンライントラッカーがアカウントやウェブ活動を関連付けられないようにします。この記事では、拡張機能、安全なブラウザ、デスクトップアプリ、アンチディテクトブラウザというすべてのアンチトラッキングツールのカテゴリを紹介し、適切な組み合わせを選ぶのに役立てます。正しく構築すれば、誰かに背後から監視されることはありません。

2026年のオンライントラッキングの仕組み

トラッキングの仕組みを理解することは、適切なアンチトラッキングソフトウェアを選ぶための第一歩です。この知識がなければ、防御を無意味にする隙を残してしまう可能性があります。

基本的な仕組みはよく知られています。HTTP Cookie、サードパーティCookie、ローカルストレージ、トラッキングピクセル、広告および分析ネットワークから埋め込まれたスクリプトです。目に見えないトラッキング技術には、複数のドメインにわたる閲覧履歴を密かに記録するCookie、スクリプト、トラッキングピクセルが含まれます。ウェブサイトやCDNは、位置情報の特定や長期的な行動の関連付けのためにIPアドレスも記録します。VPNやプロキシはIPを隠したりローテーションしたりしますが、ブラウザ内で実行されるスクリプトが高度なオンライントラッキング技術を通じてデータを収集するのを防ぐことはできません。

本当の変化はデジタルフィンガープリントへの移行です。デジタルフィンガープリントとは、ブラウザのバージョン、OS、画面サイズ、インストール済みフォント、タイムゾーン、WebGLおよびCanvasレンダリング、オーディオコンテキスト、言語設定、ハードウェアパラメータから構成される固有のプロファイルです。デジタルフィンガープリントは、数十、場合によっては数百ものブラウザおよびデバイス属性から作成されます。その独自性と識別精度は、収集される属性、調査対象となる集団、使用される照合方法によって大きく異なります。重要なのは、デジタルフィンガープリンティングはCookieのようなデータ保存を必要とせず、キャッシュを消去した後でも機能することです。調査によると、約83.6%のブラウザが完全に固有のフィンガープリントを持つとされており、あなたのブラウザはデータセット内の他のすべてのブラウザと異なっている可能性があります。

また、ファーストパーティトラッキングとサードパーティトラッキングの違いもあります。ファーストパーティトラッキングとは、訪問したサイトがあなたのオンライン活動を記録することです。一方、サードパーティトラッキングとは、広告ネットワーク、ソーシャルウィジェット、分析スクリプトが多数のドメインで動作することです。Google、Meta、Amazonなどのログイン済みサービスを通じたアカウントベースおよびクロスデバイスのトラッキングでは、アルゴリズムによってモバイル、デスクトップ、テレビのデータが1つの行動プロファイルに統合されます。1,000社を超える企業がオンライン活動を追跡し、そこから利益を得ています。そのため、バナーを削除するだけの単純な広告ブロッカーでは、より深いプロファイリングの仕組みを止めることはできません。ウェブサイトの70%が、デジタルフィンガープリンティングだけを使って訪問者を追跡しています。

アンチトラッキングツールの種類と実際の機能

アンチトラッキングツールは主に4つのカテゴリに分かれ、それぞれがデジタル生活の異なるレイヤーで動作します。

Chrome、Firefox、Edge向けのアドオンであるブラウザ拡張機能は、既知のトラッカードメインをブロックし、Cookieのブロックを管理します。最も利用しやすい出発点です。

Brave、Tor Browser、Enhanced Tracking Protectionを有効にしたFirefoxなどの安全性とプライバシーを重視したブラウザは、ブラウザレベルでアンチトラッキングを統合し、多数の個別アドオンを不要にします。

デスクトップアプリケーションとシステム全体のブロッカーは、OSレベルで動作し、DNSリクエストをフィルタリングして、すべてのアプリ内でトラッカードメインをブロックします。

Undetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザは、それぞれ固有のフィンガープリントを持つ完全に分離されたプロファイルを作成し、広告ブロックをはるかに超えたIDレベルの制御を提供します。

アンチトラッキングツールには、ブラウザ拡張機能、プライバシー重視のブラウザ、ソフトウェアスイートなどが含まれ、多くは無料の拡張機能として提供されるか、ブラウザに統合されています。アンチトラッキングソフトウェアと広告ブロッカーの違いは範囲にあります。広告ブロックは目に見える広告を削除しますが、アンチトラッカーは目に見えないプロファイリング、Cookie、フィンガープリント収集を防ぐことに重点を置きます。一方、VPNは主にIPアドレスを隠し、通信を暗号化しますが、デフォルトではフィンガープリンティングを防ぎません。

アフィリエイトマーケティング、ソーシャルメディア管理、トラフィックアービトラージの専門家は、VPNまたはプロキシ、アンチトラッキング拡張機能、アンチディテクトブラウザのプロファイルなど、複数のツールを組み合わせることがよくあります。Undetectable.ioは、単にトラッカーをブロックするのではなく、プロファイルごとにデジタルフィンガープリントを変更し、分離するレイヤーとしてこの構成に組み込まれます。以下のセクションでは、それぞれのツールタイプと組み合わせ方を解説します。

ブラウザアドオンは、Chrome、Firefox、Edgeユーザーにとってアンチトラッキングを始める最も一般的な方法です。インストール手順は通常「ブラウザに追加」をクリックするだけで、人気の拡張機能の多くは無料版を提供しています。

これらの拡張機能はトラッカーや広告をブロックし、Cookieのブロックを管理しますが、考え方やブロックの強さは異なります。

uBlock Origin — Mozilla Firefoxで全機能を利用できる広範なコンテンツブロッカーです。Google Chromeユーザーは、元の拡張機能より機能が制限されたManifest V3対応のuBlock Origin Liteを使用する必要がある場合があります。

— Mozilla Firefoxで全機能を利用できる広範なコンテンツブロッカーです。Google Chromeユーザーは、元の拡張機能より機能が制限されたManifest V3対応のuBlock Origin Liteを使用する必要がある場合があります。 Privacy Badger — Electronic Frontier Foundationが開発したアンチトラッキング拡張機能です。定期的に更新される事前学習済みのトラッキングドメインリストと追加の検出方法を使用します。オプションのローカル学習を有効にできますが、デフォルトでは無効になっています。

— Electronic Frontier Foundationが開発したアンチトラッキング拡張機能です。定期的に更新される事前学習済みのトラッキングドメインリストと追加の検出方法を使用します。オプションのローカル学習を有効にできますが、デフォルトでは無効になっています。 Ghostery — 複数のブラウザで広告とトラッキングをブロックし、視覚的なトラッカー管理パネルを提供します。

— 複数のブラウザで広告とトラッキングをブロックし、視覚的なトラッカー管理パネルを提供します。 Decentraleyes — CDNから配信されるスクリプトをローカルコピーに置き換え、外部サーバーと共有されるデータを減らします。

— CDNから配信されるスクリプトをローカルコピーに置き換え、外部サーバーと共有されるデータを減らします。 「I still don't care about cookies」 — Cookieバナーやポップアップを処理し、中断されずに閲覧できるようにします。

多くのアンチトラッカーは、EasyListやEasyPrivacyなど定期的に更新されるブロックリストを使って、既知のトラッキングドメインをブロックします。アンチトラッキングソフトウェアはトラッキングCookieをブロックして、異なるサイト間でユーザーが識別されるのを防ぎ、トラッキングピクセルのブロックによって広告主と共有される情報を減らします。重要な機能としては、広告、サードパーティCookie、ウェブビーコンをブロックする能力、サイトごとのホワイトリスト、ブロックされたリクエストを表示するシンプルなダッシュボードなどがあります。

ただし、拡張機能には限界があります。拡張機能は、高度なブラウザフィンガープリントパラメータを完全に隠したりランダム化したりすることはできません。主に明らかなスクリプトを止めますが、より深いフィンガープリンティングの試みには対応できません。拡張機能同士、または銀行ポータルなどスクリプトに大きく依存するサイトと競合し、ホワイトリストへの追加が必要になる場合もあります。Undetectable.ioは、ブラウザプロファイル内で主要な拡張機能に対応しており、チームはフィンガープリント制御とChrome、Firefox、Edgeで使い慣れた広告ブロッカーを組み合わせられます。

アンチトラッキング機能を内蔵した安全性とプライバシー重視のブラウザ

一部のブラウザはアンチトラッキングツールを標準で統合しており、複数の個別アドオンを組み合わせなくても、より高いプライバシーを提供します。アンチトラッキングソフトウェアは最新のウェブブラウザに組み込むことができ、プライバシー重視のブラウザはデフォルトでトラッカーをブロックします。

Brave — 内蔵広告ブロッカー、アンチトラッキングシールド、HTTPSへのアップグレード、セッション単位のフィンガープリントランダム化である「farbling」を備え、トラッキングやフィンガープリンティングを難しくします。BraveはEFFのCover Your Tracksで「強力な保護」の評価を得ています。

— 内蔵広告ブロッカー、アンチトラッキングシールド、HTTPSへのアップグレード、セッション単位のフィンガープリントランダム化である「farbling」を備え、トラッキングやフィンガープリンティングを難しくします。BraveはEFFのCover Your Tracksで「強力な保護」の評価を得ています。 Tor Browser — Torネットワークと強化されたアンチフィンガープリンティングによって匿名性を最大化します。多くのAPIが標準化され、ユーザーが同じように見えるように設計されていますが、動作が遅く、一部のサイトが正常に機能しない場合があります。

— Torネットワークと強化されたアンチフィンガープリンティングによって匿名性を最大化します。多くのAPIが標準化され、ユーザーが同じように見えるように設計されていますが、動作が遅く、一部のサイトが正常に機能しない場合があります。 Enhanced Tracking Protectionを有効にしたFirefox — 最近のアップデートにより、2026年のバージョン145ではフィンガープリンティング保護が大幅に強化され、Total Cookie Protectionやデータ露出を制御するより厳格な設定が導入されました。

一部のアンチトラッカーは、デバイス情報を曖昧にするアンチフィンガープリンティング技術を使用し、これらのブラウザはそれをネイティブで適用します。サードパーティCookieをブロックし、URLからトラッカーを削除し、特定のAPIを標準化または制限することでフィンガープリントの独自性を低下させます。Epic BrowserやIridiumなどのプロジェクトも同様のアプローチを試みていますが、WebAssemblyベースの技術など、最新のフィンガープリンティング手法に対する実際のテスト結果はさまざまです。

トレードオフもあります。Tor Browserは遅く、一部のサイトを正常に動作させられないことがあります。Braveは、ユーザーがシールドを調整するまで広告収益型サービスと競合する場合があります。標準ブラウザのプライベートブラウジングモードは閲覧履歴を消去しますが、フィンガープリンティングには何の効果もありません。より高いプライバシーを求める一般ユーザーには、安全なブラウザと優れた広告ブロッカー拡張機能の組み合わせで通常は十分です。しかし、プロフェッショナルなマルチアカウンティングでは、専門ツールが提供する詳細なフィンガープリントおよびプロファイル制御が不足しています。

デスクトップ向けアンチトラッキングソフトウェアとシステム全体のブロッカー

デスクトップ向けアンチトラッキングアプリやファイアウォールは、1つのブラウザ内だけでなく、OSレベルで動作します。通信を傍受し、DNSリクエストをフィルタリングし、デバイス上のすべてのアプリにルールを適用します。

一般的な機能には、システム全体の広告およびトラッカーブロック、DNSフィルタリング、IPおよびドメインのブラックリスト、フィッシング対策、ブロックされたリクエストを表示するトラッキングダッシュボードなどがあります。このカテゴリの製品には、AdGuardデスクトップに似たアプリや、NortonおよびAVGのセキュリティスイートなどがあり、集中管理を提供します。Norton AntiTrackはデジタルフィンガープリンティングを防ぎ、データ収集企業があなたのプロファイルを作成するのを防止するのに役立ちます。通常はNortonアカウントが必要で、自動更新される年間サブスクリプションが含まれる場合があります。AVG AntiTrackはデジタルフィンガープリントを自動的に混乱させ、リアルタイムでのデジタルフィンガープリント追跡を防ぎます。一部のツールは、アプリ内にサブスクリプション情報とともに製品価格を表示し、事前に費用を確認できるようにしています。

一部のデスクトップツールは「デジタルフィンガープリント管理」をうたっていますが、その多くはヘッダーの変更、Cookieの削除、User-Agent文字列のローテーションにとどまり、複数パラメータによる完全なフィンガープリント偽装ではありません。強みは対象範囲の広さです。1回のインストールで複数のブラウザを保護できるため、デバイス上のすべてのアプリで集中ポリシー管理とコンテンツフィルタリングを行いたい家庭や小規模チームに適しています。

欠点もあります。パフォーマンス低下の可能性、正規サイトを破損させる誤検知、さらにブラウザ内で動作する高度なトラッカーが、OSレベルのブロッカーでは見えない範囲のフィンガープリントを収集できる点です。プライバシーおよびセキュリティのレビューでは、こうしたツールはより広範なプライバシー構成の1レイヤーとして最も効果的だと指摘されることがよくあります。Undetectable.ioはここで補完的に機能します。システム全体のブロッカーを基本保護に使用し、広告アービトラージや大量アカウント運用などの高リスク作業には、アンチディテクトブラウザ内でプロファイルごとのフィンガープリント制御を追加します。

アンチディテクトブラウザは、最も高度なアンチトラッキングソフトウェアのカテゴリです。それぞれ異なる現実的なデジタルフィンガープリントを持つ、分離されたブラウザプロファイルを作成し、プラットフォームが複数のアカウントを同じ人物やデバイスに関連付けられないようにします。

単にトラッカーをブロックする一般的なアンチトラッキングツールとは異なり、アンチディテクトブラウザは各プロファイルをそれぞれ別の一般ユーザーデバイスのように見せます。あなたを隠すのではなく、各セッションに異なる信頼性の高いIDを与えます。これらのブラウザで調整可能な具体的なフィンガープリントパラメータには、User-Agent、タイムゾーン、言語、WebGLおよびCanvasレンダリング、オーディオコンテキスト、フォント、画面解像度、ハードウェア同時実行数などがあります。

Undetectable.ioの中核的な価値は、制御とデータ所有権にあります。どの有料料金プランでも、ローカルプロファイルを無制限に作成できます。唯一の制限はディスク容量です。プロファイルはリモートサーバーではなく自身のデバイスに保存されるため、完全な制御を維持し、漏洩リスクを減らせます。ブラウザは64ビット版Windowsと、IntelおよびApple Silicon搭載のmacOS 12以降に対応しています。Undetectableをダウンロードし、すぐに無料プランで始められます。

アンチトラッキングに関連する主な機能には、プロファイルの一括作成、プロファイルごとのプロキシ管理、信頼できるサイトを訪問して自然な閲覧履歴を構築する自動ウォームアップ用Cookiesロボット、クラウドおよびローカル同期、チーム自動化用のAPIアクセスなどがあります。これらの機能は、数十のGoogle、Facebook、TikTok、Amazonアカウントを管理するデジタルマーケター、アフィリエイトおよびトラフィックアービトラージの専門家、ソーシャルメディアマネージャー、EC販売者にとって重要です。

アンチディテクトブラウザは、倫理的に、かつプラットフォームの利用規約に従って使用する必要があります。ただし、オンライントラッカーがすべてのアカウントを1つのデジタルフィンガープリントに簡単に関連付けられない、高度に制御可能な環境を提供します。これは、専門家が業務全体でトラッキングを防ぐために必要としているものです。

あらゆるアンチトラッキングソフトウェアで確認すべき主な機能

アンチトラッカーを評価する際は、以下の実用的なチェックリストを使用してください。

ブロック機能：

バナー、動画、フィード内広告を含む広告、トラッキングスクリプト、サードパーティCookie、高度なフィンガープリンティングの試みをブロックする機能

アンチトラッカーはトラッカーと広告をブロックすることでページの読み込み速度を向上させるため、効果的なブロックはユーザー体験を直接改善します

セッションごとにブロックされたリクエスト数を表示するユーザーダッシュボードまたはトラッキングダッシュボード

フィンガープリント保護：

セッション間でフィンガープリントデータをランダム化または標準化するオプション

Canvas、WebGL、オーディオフィンガープリンティングからの保護

システムフォント、プラグイン、ハードウェア情報のマスキング

プライバシーの基本要件：

可能な場合はクラウドではなくローカルでデータを保存

行動データを再販売しない透明性の高いプライバシーポリシー

最小限のテレメトリ — ツール自体がトラッカーになってはいけません

使いやすさ：

サイトごとの制御とホワイトリスト

技術知識のないユーザー向けのStandardモードとStrictモードなどのプリセット

新しいフィンガープリンティング手法に対抗するための定期的な更新

互換性：

Chrome、Firefox、Edgeなど主要ブラウザへの対応、またはChromiumエンジンの内蔵

VPN、プロキシ、企業向けセキュリティスイートと併用できること

Undetectable.ioに特有の機能としては、あらゆる有料プランでの無制限プロファイル、強力なプロキシ統合、プロファイルのエクスポートおよびインポート、マルチアカウンティング効率を高めるAPIアクセス、機密性を維持するローカルプロファイル保存の利点があります。プロファイル設定の前後にフィンガープリントを監査し、構成が機能しているか確認できます。

1つのアンチトラッカーだけですべてのリスクをカバーすることはできません。ユーザーはプライバシーツールを組み合わせてオンライン上の安全性と制御を高め、自身の脅威モデルと目的に応じた構成を作ることができます。

一般ユーザー向けの構成： Enhanced Tracking Protectionを有効にしたFirefoxやBraveなどのプライバシー重視ブラウザ、uBlock OriginやPrivacy Badgerなどのアンチトラッカー拡張機能、必要に応じて信頼できるVPNを組み合わせます。これで日常的なトラッキングの大部分に対応できます。アンチトラッカーとVPNの組み合わせは、多くのユーザーにとってオンラインプライバシーを大幅に強化できます。

リモートワーカーまたはフリーランサー向けの構成： 厳格なアンチトラッキング設定を適用した強化ブラウザ、ルーターまたはOSレベルのDNSブロッカー、公衆Wi-Fi接続用VPN、異なるブラウザプロファイル間での仕事用アカウントと個人用アカウントの厳密な分離を使用します。これにより、業務上のウェブ活動と個人的なウェブ活動が混ざるのを防ぎます。

プロのマーケターまたはアフィリエイトアービトラージ向けの構成： プロジェクトまたはクライアントごとに個別のプロファイルを作成したUndetectable.ioアンチディテクトブラウザ、プロファイルごとの住宅またはモバイルプロキシ、各プロファイル内の広告およびトラッカーブロック拡張機能、必要に応じて追加保護用のOSレベルブロッカーを使用します。Cookiesロボットを使って自然な閲覧履歴でプロファイルをウォームアップし、APIを活用して一括操作を実行します。

ツールの重ねすぎは避けてください。同時に動作するブロッカーが多すぎると、サイトが壊れたり、CAPTCHAが表示されたり、作業フローが遅くなったりする可能性があります。最小限の構成から始め、必要に応じて保護を強化してください。Panopticlickなどのツールを使って構成をテストし、デジタルフィンガープリントを確認し、設定後に検出されるトラッカー数が減少したか検証します。

企業は、各チームメンバーがすべてのサイトとアカウントで統一されたアンチトラッキング設定を使用できるよう、構成を文書化したプレイブックを用意することでメリットを得られます。

アンチトラッキングはプライバシーを向上させますが、魔法の透明マントではありません。これらのツールでできることと、できないことを理解しておく必要があります。

技術的な制限は現実に存在します。Google、Meta、Amazonなど集中型アカウントを持つ大規模プラットフォームは、ログインデータを通じて行動を関連付けることができます。非現実的または内部的に矛盾するパラメータを生成するフィンガープリントのランダム化は、それ自体が検出可能なシグナルとなり、追加認証を引き起こす可能性があります。一部のウェブサイトの利用規約では、技術的に可能であっても、特定の自動化、スクレイピング、マルチアカウンティングが制限されています。

アンチトラッキングは、すべてのデータ漏洩やフィッシングを防ぐものではありません。ユーザーには、引き続き強力なパスワード、二要素認証、基本的なセキュリティ対策が必要です。より厳格なアンチトラッキングモードは、ウェブサイトを正常に動作させられなくしたり、シングルサインオンのフローを無効化したり、ストリーミングや銀行アプリに干渉したりする場合があります。一部のデスクトップツールには試用期間があるため、契約前に使いやすさを確認してください。

Undetectable.ioやその他のアンチトラッキングツールは、プライバシー保護、アカウントセキュリティ、マーケティングワークフロー、テストなど、正当な目的で使用することを推奨します。詐欺や不正利用に使用してはいけません。GDPRやCCPAなどの規制は、企業がデータをどのように収集し、処理するかに重点を置いています。ユーザー側でアンチトラッキングを利用することは一般的に合法ですが、違法行為と組み合わせてはなりません。

2026年のトラッキングはデジタルフィンガープリンティングに大きく依存しています。ウェブサイトの70%が訪問者を追跡し、99%の精度によって企業は、同意なしにオンライン上に存在する3,000ビットを超える個人情報を使ってユーザーを識別できます。最新のアンチトラッキングは、この現実に対応するため、単純な広告ブロックを超える必要があります。

多くの個人ユーザーには、安全なブラウザと信頼できる拡張機能の組み合わせが有効な保護を提供します。家庭や小規模オフィスには、システム全体のデスクトップブロッカーが役立ちます。しかし、複数のプラットフォームで複数のアカウントを管理する専門家にとっては、1つの関連付けられたフィンガープリントがアカウント停止と収益損失につながる可能性があるため、アンチディテクトブラウザが不可欠です。

Undetectable.ioは、フィンガープリントの詳細な制御、複数アカウントの分離、自動化、プロキシ管理を必要としながら、すべてのプロファイルを自身のデバイスにローカル保存したいユーザーにとって有力な選択肢です。オンライン上の身元を保護し、セッション間でデジタルフィンガープリントがどのように変化するか確認したい場合は、WindowsまたはmacOS版Undetectable.ioの無料プランから始め、いくつかのプロファイルを作成して違いを自分で測定してください。