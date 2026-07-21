最適なChromeプロキシの選択肢でオンライン体験を効率化

Chromeプロキシ：手動設定、PACスクリプト、拡張機能の完全ガイド

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Chromeブラウザが送信するすべてのリクエスト（HTTP、HTTPS、WebSocket）は、目的地に到達する前に中間サーバーを経由してルーティングできます。この中間サーバーをブラウザレベルで設定することが、多くの人がChromeプロキシと呼んでいるものです。このガイドでは、基本的なOSレベルの設定から高度なPACスクリプト、アンチディテクトプロファイル管理まで、2026年にChromeで利用できるすべてのプロキシ設定レイヤーについて説明します。

Chromeプロキシとは何か、そして2026年に重要な理由

プロキシサーバーは、コンピューターとインターネットの間の仲介役として機能します。プロキシがChrome拡張機能、コマンドラインオプション、または分離されたアンチディテクトプロファイルを通じて設定されている場合、そのプロキシは特定のブラウザプロファイルだけに影響を与えることができます。ただし、WindowsまたはmacOSのChrome標準インターフェースから開くプロキシ設定は、通常はシステムレベルで適用され、OSのプロキシ設定を使用する他のアプリケーションにも影響する場合があります。

この違いは重要です。プロキシは、ユーザーのIPアドレスをウェブサイトから隠すことでプライバシーを向上させます。また、地域制限や検閲の回避にも役立つため、MetaやTikTokでの広告アービトラージ、AmazonでのECアカウントファーミング、地域別のSEOモニタリング、スニーカーの転売、一般的なプライバシー保護に欠かせません。プロキシはVPNとは異なり、通常はデフォルトですべてのトラフィックをエンドツーエンドで暗号化するわけではありません。業務でプロキシに依存する場合は、プロフェッショナル用途に最適なプロキシサービスの中から適切なサービスを選択することが重要です。

項目 Chromeプロキシ システムプロキシ VPN ブラウザのトラフィックだけに影響する ✅ ❌（すべてのアプリ） ❌（すべてのアプリ） プロファイル単位の設定 ✅（アンチディテクト経由） ❌ ❌ 組み込み暗号化 種類による 種類による 常にあり 設定の複雑さ 低～中程度 低 低

ブラウザレベルのプロキシの主なメリット：

他のアプリに影響を与えず、ブラウザプロファイルごとにトラフィックを分離

キャンペーンや調査のための柔軟な地域ターゲティング

ローテーションと認証情報管理が容易

フィンガープリント分離と組み合わせることで検出リスクを軽減

Undetectable.ioアンチディテクトブラウザは、このコンセプトをさらに発展させています。Chromiumベースのエンジンを使用し、各プロファイルに独自のフィンガープリント、Cookie、ストレージ、専用プロキシを割り当てながら、システム設定には影響を与えません。

Chromeのプロキシ設定が内部でどのように動作するか

ChromeがURLリクエストを処理する際には、プロキシ解決シーケンスが実行されます。アクティブなプロキシモードを決定し、バイパスルールを評価し、プロキシまたは直接接続を選択し、接続を試行し、プロキシが失敗した場合は代替手段に切り替えます。

Chromeは複数の設定ソースを認識し、それぞれに独自の優先順位があります。実際に適用されるプロキシ設定は、有効なChromeポリシーと設定ソースによって決まります。管理対象ポリシーは、コマンドライン、拡張機能、ユーザー管理のプロキシ設定を上書きまたは無効化できます。管理対象ポリシーがない場合、Chromeはコマンドラインフラグ、拡張機能、またはOSからプロキシ設定を取得できます。有効なプロキシ設定は、chrome://net-internals/#proxy で確認できます。

Chromeが管理できるのは、明示的に設定されたプロキシだけです。ISPやネットワークによって挿入される透過型プロキシはブラウザから見えないため、Chromeのプロキシ設定から管理することはできません。

主な3つの方法：

手動プロキシ設定 ：固定ホスト、ポート、バイパスリストを使用する最も簡単な方法

：固定ホスト、ポート、バイパスリストを使用する最も簡単な方法 PACスクリプト ：URLごとのルーティング判断にJavaScriptロジックを使用

：URLごとのルーティング判断にJavaScriptロジックを使用 自動検出（WPAD）：ネットワーク経由でPACファイルを検出する方式で、企業環境で一般的

最も高度な制御は、proxy api（Manifest V3）を使用するChrome拡張機能または企業ポリシーによって提供されます。一方、一般ユーザーはOSのダイアログボックスを利用することが多いです。

Chromeでの手動プロキシ設定（Windows、macOS、Linux）

ChromeのUIは、プロキシ設定をOSに委ねています。システムのプロキシ設定を変更すると、Chromeはその設定を引き継ぎます。詳しい手順については、Chromeブラウザにプロキシを追加する方法のガイドをご覧ください。手動プロキシ設定では、プロトコルごとにプロキシサーバーの識別子リストを指定できます。

Windows 11（2026年半ば）：

設定 → ネットワークとインターネット → プロキシを開く 手動プロキシ設定で、プロキシサーバーを使うをオンにする プロキシプロバイダーから提供されたIPアドレスとポート番号を入力する 必要なバイパスルールを例外フィールドに追加する 保存してChromeを再起動する

macOS 14/15：

システム設定 → ネットワーク → 使用中のインターフェース → 詳細 → プロキシを開く Webプロキシ（HTTP）、セキュアWebプロキシ（HTTPS）、またはSOCKSプロキシを有効にする サーバーアドレスとポートを入力する プロバイダーが認証情報を必要とする場合は、「プロキシサーバーにはパスワードが必要」を有効にして各項目を入力する OKをクリックして適用する

プロキシプロバイダーは通常、ip:port、ip:port:username:password、login:password@ip:port などの形式で認証情報を提供します。ChromeはHTTP 407チャレンジを通じてプロキシ認証を処理し、プロキシ文字列に埋め込まれた認証情報を直接解析しません。

ChromeOSでは、プロキシ設定をグローバルまたはネットワークごとに構成できるため、Chromebookユーザーにはさらに柔軟性があります。

Undetectable.ioを使用する場合は、OSレベルではなく、アプリ内でプロファイルごとにプロキシを設定してください。これにより、すべてのシステムトラフィックがプロキシを通過するのを防ぎ、各プロファイルを分離したままにできます。

避けるべき一般的なミス：

SOCKSポートをHTTPプロキシ欄に入力する

IPアドレスを誤った形式で入力する（例：IPv6で角括弧を省略する）

変更後に保存やブラウザの再起動を忘れる

Chromeのプロキシスキームとその意味（HTTP、HTTPS、SOCKS4、SOCKS5、DIRECT）

ChromeはHTTP、HTTPS、SOCKSv4、SOCKSv5の各プロキシスキームに対応しており、それぞれトラフィックのルーティング方法と保護方法が異なります。

DIRECTは、プロキシを使用しないことを意味する疑似スキームです。DIRECTスキームはリクエストを対象サーバーに直接送信します。バイパスルール、PACの出力、フォールバックチェーンに現れます。

HTTPプロキシは最も一般的なタイプです。HTTPプロキシは、http://、https://、ws://、wss:// のURLをプロキシできます。HTTPSの宛先に対して、ChromeはCONNECTメソッドを使用してトンネルを作成します。プロキシは対象ホスト名を確認できますが、暗号化されたペイロードを読み取ることはできません。

HTTPSプロキシは、Chromeとプロキシ間の接続自体をTLSで保護します。これにより、ISPやWi-Fi運営者など、通信経路上の第三者からCONNECTのホスト名まで隠すことができます。信頼できないネットワークで有用ですが、従来のOSダイアログではなく明示的なプロキシ設定が必要です。

SOCKSv4には制限があります。IPv4のみ、プロキシ認証なし、DNSはクライアント側で解決されます。SOCKSv5はより高機能で、プロキシ側の名前解決とIPv6に対応します。ただし、ChromeのネイティブSOCKS5実装はユーザー名とパスワードによる認証を直接サポートしていません。Undetectable.ioなどの商用ツールやプロキシ拡張機能がアプリケーションレベルで認証を処理します。

どのスキームを選ぶべきか：

手動プロキシ、PACスクリプト、自動検出（WPAD）の比較

手動プロキシは最も簡単なモードです。スキームごとに固定のプロキシホストとポートを設定し、さらにバイパスリストを追加します。個人ユーザー、シンプルなChromeプロキシ拡張機能、固定環境に適しています。

PACスクリプトモードでは、JavaScript関数 findproxyforurl(url, host) を含む .pac ファイルを使用します。この関数は、「HTTPS proxy.example.com:443; DIRECT」のようなルーティング指示を返します。PACスクリプトは、ドメイン、URLスキーム、ポート、IP範囲、その他の利用可能なシグナルに基づいてリクエストをルーティングできます。ChromeはHTTPS URLをFindProxyForURL()に渡す前にパスとクエリパラメータを削除するため、パスベースのルーティングに依存すべきではありません。PACスクリプトはJavaScriptプログラムを使用してプロキシ解決を定義し、組織に細かな制御を提供します。

**自動検出（WPAD）**は、DHCPまたはDNSによるwpadホストの検索を通じてPACファイルを検出するようChromeに指示します。企業ネットワークでは一般的ですが、セキュリティ上の懸念があります。信頼できないネットワークではDNSベースのWPADが偽装され、トラフィックが悪意のあるプロキシを経由する可能性があります。

企業は https://proxy.company.com/proxy.pac にPACファイルを配置し、ポリシーを通じて配布できます。これにより、管理対象デバイス上のすべてのChromeが外部トラフィックを安全なプロキシ経由で送信し、内部リソースには直接アクセスできます。

Undetectable.ioユーザーは通常WPADを使用せず、予期しないルーティングを防ぐため、プロファイルごとに手動またはAPIで設定したプロキシを使用します。

それぞれを使用する場面：

企業の従業員：ITポリシーによるWPADまたはPAC。ユーザー側の選択肢はほとんどない

個人のアフィリエイトマーケター：手動プロキシまたは拡張機能による切り替え

数十のアカウントを管理するグロースチーム：アンチディテクトブラウザでプロファイルごとに手動設定し、遅延最適化のためにバイパスルールを組み合わせる

プロキシルール、バイパスリスト、URLパターン

ChromeはURLパターンを特定のプロキシに割り当てるプロキシルールを作成し、その後、バイパスリストとも呼ばれるバイパスルールを適用して、一致するトラフィックを直接送信します。プロキシバイパスルールは、Chromeでプロキシを使用しないURLを決定します。

バイパスリストは、ワイルドカード、ドメインサフィックス、IPアドレスリテラル、IPv4/IPv6 CIDR範囲、特殊トークンなどのカスタムパターンに対応しています。<local> トークンは、printer01やintranetのようなドットを含まない単純なホスト名に一致します。<-loopback> トークンは、Chromeの暗黙的なlocalhostバイパスを上書きし、ループバックトラフィックさえプロキシ経由にします。これはテスト以外ではほとんど必要ありません。

Chromeのバイパスマッチングは、URLに記載された形式のまま適用されます。10.0.0.0/8のようなIP範囲をバイパスリストに追加した場合、そのルールが適用されるのは、URL自体がその範囲内のIPアドレスリテラルを使用している場合だけです。ホスト名が偶然その範囲のアドレスに解決される場合には適用されません。

マルチアカウントのワークフローでは、バイパスルールを使ってSNSやECサイトのトラフィックをプロキシ経由にしつつ、社内CRMや決済ゲートウェイなど特定のサイトには直接アクセスできます。これにより、遅延を減らし、二重認証を回避できます。

実用的なバイパスパターン：

*.google.com — Googleサービスへ直接接続して遅延を削減

10.0.0.0/8 — プライベートLANサブネット、ローカルデバイスへ直接アクセス

192.168.1.1 — ルーター管理画面用の特定IPアドレス

[::1] — IPv6ループバック、ローカルテスト用のIPアドレス正規化

<local> — ドットを含まないすべての単純なホスト名

*.internal.company.com — 特定の社内ドメインをバイパス

Chromeのプロキシ認証と認証情報の処理

多くのプロキシは、ユーザー名とパスワードなどの認証を必要とします。Chromeが認証情報を要求するプロキシに接続すると、プロキシサーバーはHTTP 407（Proxy Authentication Required）を返します。その認証レルムの認証情報がキャッシュされていない場合、Chromeはユーザーに入力を求めます。

Chromeは、手動プロキシ文字列に平文のプロキシ認証情報を埋め込むことをサポートしていません。OSのプロキシダイアログに http://user:pass@ip:port と入力しても、Chromeは黙って無視します。Chromeは407チャレンジレスポンス方式のみを使用します。これは、ログや設定ファイルに認証情報が露出するのを防ぐための意図的なセキュリティ設計です。

プロキシ認証情報は、セッションおよび認証レルムごとにキャッシュされます。シークレットウィンドウを開くと、再入力を求められる場合があります。プロキシプロバイダーは通常、login:password@ip:port、個別の入力欄、またはユーザー名の代わりにホワイトリスト登録済みIPを使用するIP認証など、複数の形式で認証情報を提供します。

proxy switchyomega、FoxyProxy、proxy helperなどのChromeプロキシ拡張機能は、407チャレンジをインターセプトしたり、proxy apiを通じて事前に認証情報を設定したりすることで認証を処理するため、入力画面が表示されません。

Undetectable.ioは、各プロキシプロファイル内に認証情報を安全に保存し、ログイン／パスワード方式とIPホワイトリスト方式の両方に対応しています。各プロファイルの認証情報は完全に分離され、あるプロファイルのプロキシ情報が別のプロファイルに漏れることはありません。

セキュリティのベストプラクティス：

関係のないアカウント間で同じプロキシパスワードを再利用しない

スクリーンショットやチームチャットで生の認証情報を共有しない

プロバイダーが対応している場合はIPホワイトリストを使用する

通信中の認証情報を保護するため、HTTPSまたはSOCKS5プロキシを優先する

特に共有インフラでは、認証情報を定期的にローテーションする

Chromeプロキシ拡張機能を使って管理を簡単にする

多くのユーザーは、OSレベルのネットワーク設定を変更するよりもプロキシ拡張機能を好みます。拡張機能は、ワンクリック切り替え、ドメインごとのルーティング、ブラウザ以外のアプリへの影響なしといった機能を提供するため、複数のプロキシを頻繁に切り替えるユーザーに最適です。

拡張機能はchrome proxy apiとマニフェストの「proxy」権限を使用して、プロキシルール、PAC URL、バイパスルールなどのプロキシ設定を読み取り、変更します。2026年時点では、主要な拡張機能はすべてManifest V3で動作しています。

拡張機能のカテゴリーと例：

シンプルな切り替えツール ：proxy helper、Simple Proxy Switcher — ホストとポートを入力し、基本的なオン／オフ切り替えが可能

：proxy helper、Simple Proxy Switcher — ホストとポートを入力し、基本的なオン／オフ切り替えが可能 高度な管理ツール ：Proxy SwitchyOmega 3はChromeで800,000人のユーザーと4.8の評価を持ち、最も人気があります。FoxyProxyは500,000人のユーザーと3.8の評価を持ち、強力なルールエンジンとプロファイル対応を提供します

：Proxy SwitchyOmega 3はChromeで800,000人のユーザーと4.8の評価を持ち、最も人気があります。FoxyProxyは500,000人のユーザーと3.8の評価を持ち、強力なルールエンジンとプロファイル対応を提供します プロバイダー専用 ：Oxy Proxy Managerはワンクリックで無制限のプロキシを追加可能。Proxidize Proxy Extensionは一括プロキシ管理とテストツールに対応

：Oxy Proxy Managerはワンクリックで無制限のプロキシを追加可能。Proxidize Proxy Extensionは一括プロキシ管理とテストツールに対応 企業向け：コンプライアンスやトラフィックログ記録のための社内専用拡張機能

確認すべき一般的な機能：複数IPとプロファイル、CSVまたは静的リストからの一括インポート、自動ローテーション、ドメインごとのスマートルーティング、WebRTCリーク防止、内蔵IP確認機能。

初心者には、proxy helperやSimple Proxy Switcherのようなプロキシ切り替えツールで十分です。上級ユーザーやアービトラージチームは、強力なルールエンジンを備えたSwitchyOmegaやSmartProxyを検討するとよいでしょう。

本格的なマルチアカウント運用を行うチームは、やがて拡張機能の能力を超えることが多いです。Undetectable.ioは、柔軟なUndetectable.io料金プランを備えた独立型のプロキシおよびプロファイル管理ツールとして機能します。各ブラウザインスタンスは、独自のChromiumエンジンフィンガープリントとプロキシ設定を使用し、拡張機能に依存しません。プロファイルを一括作成し、UIまたはAPI経由でプロキシを割り当てることができます。

高度なChromeプロキシ設定：PACスクリプトと企業ルール

pacスクリプトファイルにはJavaScript関数 FindProxyForURL(url, host) が含まれており、Chromeは各リクエストでこの関数を実行します。Chromeは、情報漏洩を防ぐため、入力URLを scheme://host:port/ 形式に正規化し、パスとクエリを削除します。

Chromeで利用できる主なPACヘルパーには、dnsResolve(host)、myIpAddress()、myIpAddressEx()があります。これらには制限があります。dnsResolveは同期実行されるため遅延を引き起こす可能性があり、myIpAddressEx()は複数のネットワークインターフェースを持つホストで複数のIPを返す場合があります。Chromeはプライバシーとパフォーマンスのためにこれらの関数を制限しています。

PACロジックの例（疑似コード）：

function FindProxyForURL(url, host) { if (shExpMatch(host, "*.facebook.com") || shExpMatch(host, "*.instagram.com")) return "HTTPS proxy-a.example.com:443; DIRECT"; if (isInNet(dnsResolve(host), "192.0.2.0", "255.255.255.0")) return "SOCKS5 socks-us-01.example.net:1080; DIRECT"; return "DIRECT"; }

PACファイルは既存のプロキシを経由せずに直接取得され、HTTPステータス200を返す必要があり、非圧縮サイズは約1MBに制限されています。Chromeは独自の更新ロジックを使用し、PAC取得に標準HTTPキャッシュを利用しません。

組織は、ProxySettings、ProxyPacUrl、Chrome Enterprise v144以降の新しいProxyOverrideRulesなどの企業向けプロキシポリシーを通じて、ウェブフィルタリングやコンテンツ制御にプロキシを使用します。これらのポリシーが有効な場合、Chromeのプロキシ設定UIは無効になります。

Undetectable.ioは通常、企業PAC環境の外で使用されますが、上級ユーザーはPACで設定された住宅プロキシ経由でプロファイルをチェーンし、広告配信のテストや地域別コンテンツのプレビューを行うことがあります。

PACのベストプラクティス：

ロジックをシンプルに保ち、重いループや過剰なdnsResolve呼び出しを避ける

展開前に chrome://net-internals/#proxy でスクリプトをテストする

PACファイルをHTTPSでホストし、変更追跡のためにバージョン管理する

可能な限り、複雑なIPロジックよりもドメインマッチングを使用する

Chromeプロキシの問題をデバッグする（タイムアウト、エラー、間違ったIP）

最も一般的なChromeプロキシの問題には、プロキシサーバーに接続できない場合のERR_PROXY_CONNECTION_FAILED、認証情報の誤りによる繰り返しの認証要求、誤った地域またはIPでサイトが読み込まれる問題、再利用されたIPによるCAPTCHA、プロキシが黙ってバイパスされた場合の予期しない直接接続などがあります。プロキシ経由でアクセスするとウェブサイトの動作が変わることがあるため、出口IPの確認は常に最初に行うべき重要な手順です。

デバッグ手順：

chrome://net-internals/#proxy で有効なプロキシ設定を確認し、どのルールが動作しているかを見る chrome://net-export からNet Logをエクスポートし、Net Log Viewerに読み込み、Proxy overviewタブとPROXY_およびPAC_プレフィックスで絞り込んだイベントを確認する ipinfo.ioやifconfig.meなどのサイトで外部IPを確認する BrowserLeaksを使用してDNSとWebRTCリークを確認する プロキシリスト内の別のプロキシでも問題が続くか確認する

トラブルシューティングチェックリスト：

プロキシのIPアドレスとポート番号が正しいことを確認する

競合するChrome拡張機能を一時的に無効化する

直接接続とプロキシ接続を比較して問題を切り分ける

バイパスルールをデフォルトに戻す

プロバイダーのダッシュボードでプロキシの稼働状況と失敗したリソースを確認する

現在のIPがブロックまたはフラグ付けされている場合はローテーションする

AndroidとChromeOSでは動作が異なる場合があります。Androidはプロセス内PACリゾルバーを使用し、ChromeOSには独自のプロキシコンポーネントがあります。モバイルテストとデスクトップ結果が異なる場合は、この点を考慮してください。

Undetectable.ioユーザーは、同じフィンガープリントで別のプロキシを使用するプロファイルをすばやく複製し、IPチェックを実行し、切り替え後にCookies Botでセッションをウォームアップできます。これにより、新しいIPでのコールドスタートによるブロックの可能性を減らせます。

匿名性、マルチアカウント、アンチディテクト用途のChromeプロキシ

20以上のGoogle Adsアカウント、50以上のTikTokショップ、複数のAmazonセラープロファイルをプラットフォームの関連付け検出に引っかからずに運用するには、IPアドレスを変更するだけでは不十分です。プロキシは実際のIPアドレスと位置情報を隠しますが、2026年のプラットフォームは、Canvasレンダリング、WebGLハッシュ、フォント一覧、User-Agent文字列、タイムゾーン、WebRTCデータなどのブラウザフィンガープリントを積極的に照合し、関連アカウントを検出します。

Undetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザは、Chrome互換のChromiumエンジン上で各プロファイルに独自のフィンガープリント、分離されたCookie、ローカルストレージ、専用プロキシまたはプロキシプールを提供することで、この問題を解決します。この方法を使って複数のGoogleアカウントを安全に作成する方法を学ぶことができます。

実用例：

シンプルな拡張機能に対するUndetectable.ioの利点：有料プランではディスク容量のみを上限とする無制限のローカルプロファイル、集中管理型の漏洩リスクがないローカルプロファイル保存、一括プロファイル作成、プロキシのインポート／エクスポート、広告アービトラージやマーケットプレイスでのファーミング向けのAPIによる自動化。

マルチアカウントチームのベストプラクティス：

関係のないペルソナで同じプロキシを再利用しない

プロキシの地域を、アカウントの住所、ロケール、支払い方法と一致させる

重要な操作の前にCookies Botで新しいプロキシをウォームアップする

新しいプロファイルごとにDNSおよびWebRTCのIPリークを確認する

プロファイル、プロキシ、その用途の対応表を文書化して管理する

侵害されたプロキシは、アカウントチェーン全体を危険にさらす前にすぐ廃棄する

Chromeプロキシ設定のセキュリティ、プライバシー、制限

Chromeプロキシは、アクセスするウェブサイトから実際の位置情報とIPを隠し、HTTPSまたはTLS付きSOCKS5を使用する場合は、デバイスとプロキシ間のトラフィックを暗号化できます。ただし、接続先が平文HTTPを使用している場合、プロキシと接続先の間のトラフィックは暗号化されません。プロキシは頻繁にアクセスするサイトのコンテンツをキャッシュして高速化できますが、このキャッシュによって閲覧パターンが明らかになる場合もあります。

プロキシ自体は、本質的にエンドツーエンドの匿名性を提供しません。プロキシプロバイダーは実際のIPを確認できます。ウェブサイトは引き続きブラウザフィンガープリントを収集し、行動、Cookie、ハードウェアシグナルに基づいてアカウントを関連付けることができます。無料の公共プロキシは不安定な場合があり、トラフィックのログ記録、広告の挿入、認証情報の漏洩など、プライバシー上のリスクがあります。

注意すべきプライバシー上の問題には、名前解決がプロキシチャネルの外で行われる場合のDNSリーク、ローカルIPを公開するWebRTCリーク、設定ミスによってDNSリクエストをプロキシ外に送信する可能性があるChromeのセキュアDNS（DoH）などがあります。

詐欺、プラットフォームの悪用、利用規約違反のためにプロキシを使用すると、実際の法的リスクが発生します。広告テスト、SEO分析、プライバシー保護、競合調査などの正当な用途は、適切なプライベートブラウザとプロキシ設定によって十分にサポートされます。

推奨事項と禁止事項の概要：

推奨 ：信頼できるプロキシプロバイダーを使用し、HTTPSまたはSOCKS5を優先し、WebRTCリークを防ぎ、プロキシの地域をアカウント情報と一致させる

：信頼できるプロキシプロバイダーを使用し、HTTPSまたはSOCKS5を優先し、WebRTCリークを防ぎ、プロキシの地域をアカウント情報と一致させる 推奨 ：システム全体ではなくプロファイルごとにプロキシを設定し、DNSリークを定期的に確認する

：システム全体ではなくプロファイルごとにプロキシを設定し、DNSリークを定期的に確認する 禁止 ：匿名性をIP変更だけに依存しない、信頼できないネットワークでWPADを受け入れない、生のプロキシ認証情報を共有しない

：匿名性をIP変更だけに依存しない、信頼できないネットワークでWPADを受け入れない、生のプロキシ認証情報を共有しない 禁止：機密性の高い作業に無料の公共プロキシを使用しない、プラットフォームの利用規約を無視しない

クイックスタート：Undetectable.ioを使用した安全なChromeプロキシ設定

2026年にUndetectable.ioを使用してChromeプロキシ環境をすばやく構築する方法：

登録またはログイン — Undetectable.ioで無料アカウントを作成し、WindowsおよびmacOS向けUndetectableブラウザをダウンロードする ブラウザプロファイルを作成 — 対象ペルソナに合った現実的なフィンガープリントを設定する：OS、言語、タイムゾーン、画面解像度。WebRTCリーク防止を有効にする プロキシを追加 — HTTP、HTTPS、SOCKS5からプロキシタイプを選択し、プロバイダーから提供されたホスト、ポート、認証情報を入力する。内蔵プロキシチェッカーを使って、プロキシが稼働しており、想定地域にあることを確認する 起動して確認 — プロファイルを起動し、IP確認サイトで出口IPを確認し、リークテストを実行してDNSとWebRTCに問題がないことを確認する 複製して拡張 — ペルソナごとに異なるプロキシを使用してプロファイルを複製する。一括プロファイル作成とプロキシインポートを使用し、キャンペーン全体のプロキシをまとめて設定する

作成されたブラウザは、独自のプロキシ設定、フィンガープリント、Cookie、ストレージを持つ分離されたChromeインスタンスのように動作します。プロファイルごとにカスタムバイパスルールを設定し、ローカルAPIを通じてすべてを自動化できます。

有料プランでの無制限ローカルプロファイル、プロファイルごとの安全なプロキシ保存、アカウントをウォームアップするCookies Bot、完全なAPIアクセスによる自動化により、Undetectable.ioはChromeプロキシという概念を完全なアンチディテクトスタックへと拡張します。無料で開始し、少数のプロファイルとプロキシを試してから、ワークフローを拡張してください。