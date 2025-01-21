ローテーティングプロキシ：何であり、何のために使われるのか？

手に入らないものを手に入れたいとき、私たちはしばしば制限に直面します。インターネットでも同様です。ユーザーがオンラインで特定の情報やサービスにアクセスしようとすると、不正防止システム（セキュリティシステム）によってブロックされることがあります。ウェブサイトはIPアドレスをブロックし、ユーザーを追跡し、位置情報や行動に基づいてアクセスを制限します。「どうすればそのような制限を回避できるのか？」と疑問に思うかもしれません。最も効果的なツールの一つがプロキシサーバーです。

プロキシとは何か、なぜ必要なのか？

プロキシサーバーは、あなたのデバイスとインターネットの間の仲介役として機能します。ウェブサイトを訪問したりオンラインサービスを利用したりするとき、通常、リクエストはあなたのデバイスから直接送信され、ウェブサイトはあなたの本当のIPアドレスを確認します。しかし、プロキシ経由で接続すると、リクエストはまずプロキシサーバーを経由し、プロキシサーバーがIPアドレスを自身のものに変更します。

何のために使うのか？

第一に、匿名性を維持するのに役立ちます。あなたの本当のIPアドレスが隠されるため、あなたの位置情報やオンライン活動を追跡することが困難になります。

第二に、プロキシを使用することで様々な制限を回避できます。例えば、特定のウェブサイトやサービスへのアクセスがあなたの国で制限されている場合、別の国のIPアドレスを持つプロキシサーバーを使用することで、ブロックされたコンテンツにアクセスできます。

プロキシのもう一つの重要な機能はデータ保護です。プロキシサーバーはトラフィックをフィルタリングし、悪意のあるウェブサイトをブロックしたり、デバイスに関する情報を隠したりすることができます。これは、公共のWi-Fiネットワークで作業する場合や、機密性が重要な状況で特に役立ちます。

プロキシはインターネットのパフォーマンスを最適化するためにも一般的に使用されます。例えば、企業はウェブサイトやアプリケーションへのアクセスを高速化するために、負荷分散にプロキシを使用することがあります。

最後に、プロキシは自動化のために積極的に使用されるツールです。例えば、データ収集(ウェブスクレイピング/パーシング)、アカウントの大量登録、オンライン広告のテストなどです。これらにより、数十から数百の接続を作成し、それぞれを別々のユーザーからのリクエストのように見せることができます。

このように、プロキシは単にIPを隠すための方法ではなく、保護や匿名性からスケーリングや制限の回避まで、多数のタスクに対応する多目的なツールです。

プロキシの種類

プロキシにはいくつかの種類があり、それぞれ異なるタスクに適しています。あなたに最適なものを理解するために、主要なものを見ていきましょう。

データセンタープロキシ

これらは最も基本的（かつ安価）なプロキシです。データセンター内のサーバーで動作し、実際の人間に紐付いていないIPアドレスを提供します。まるでベルトコンベアのようなものです。

このようなプロキシは高速で、大量のタスクに適しています。これらのプロキシは入手しやすいため、ウェブサイトはブラックリストを持っており、その大部分がデータセンタープロキシのアドレスで構成されています。したがって、強力なセキュリティシステムを持つサイトでの作業にはあまり適していない可能性があります。これらのプロキシのIPアドレスは追跡が非常に簡単で、結果として禁止される可能性があるからです。

レジデンシャルプロキシ（住宅用プロキシ）

これらのプロキシはすでに実際のユーザーのように見えます。実際に存在する家庭のIPアドレスを使用します。レジデンシャルプロキシ経由で接続すると、あなたのリクエストはコンピュータの前に座っている実在の人物から来たかのように見えます。

匿名性が必要な場合には最適です。例えば、厳重に保護されたプラットフォームでアカウントを登録したい場合や、地理的制限を回避したい場合などです。

当然、欠点はその価格です。レジデンシャルプロキシは最も予算に優しいオプションではありませんが、オンラインで可能な限り本物らしく振る舞う必要がある場合、その価格は正当化されます。

モバイルプロキシ

これらのプロキシは、モバイルオペレーター（その名の通り）からのIPアドレスを使用します。モバイルインターネットユーザーとして見られたい場合は、これが選択肢となります。

利点は、このようなプロキシがウェブサイトから最大の信頼を得られることです。通常のモバイルユーザーとして表示されるため、ブロックされることはほとんどありません。

しかし、ここにも注意点があります。第一に、モバイルプロキシは運用が複雑なため高価です。第二に、特にモバイルネットワークが混雑している場合、速度が低下する可能性があります。

ローテーティングプロキシ

そして最後に、ローテーティングプロキシ（ダイナミックプロキシとも呼ばれます）。これは、私の意見では、ウェブスクレイピングに最適なタイプのプロキシです。数分ごと、または各リクエストの後にIPアドレスを自動的に変更するためです。

さらに、ローテーティングプロキシにはさまざまなタイプがあります。データセンター、レジデンシャル、またはモバイルIPに基づくことができます。そのため、タスクに合ったオプションを選択できます。その機能性ゆえに、これらのプロキシは最も高価な部類に入ります。

ローテーティングプロキシについて

ローテーティングプロキシについて、その仕組みを理解しましょう。

あなたはIPアドレスの大規模なプールを持つサービスに接続します。サービスのシステムは、各リクエストの後、または一定期間後に自動的にIPアドレスを切り替えます。

このようなプロキシは、IPアドレスをローテーション（変更）することでパーシング中の作業を大幅に容易にします。ウェブサイトにリクエストが異なるユーザーから来ていると思わせ、ブロックされないようにします。これにより、特定のソースから大量のデータを収集することが可能になります。

ローテーティングプロキシの利点

主な利点として、以下を挙げます。

匿名性とセキュリティ あなたの本当のIPアドレスは完全に隠されたままです。さらに、頻繁なIP変更により、追跡システムはあなたを「特定」することができません。これは、広告アカウントの認証情報、支払い情報、企業のログイン情報などの機密データを扱う際に、機密性を維持するための優れた方法です。これらの漏洩やブロックは、ビジネスにとって良くない結果を招く可能性があります。 ブロックの回避 頻繁なIP変更は、不正防止システムの回避に役立ちます。一つのアドレスがブロックされても、システムは自動的に次のアドレスに切り替わります。 動作速度 ローテーティングプロキシは複数のサーバーのプールを使用します。これは負荷が分散されることを意味し、同時により多くのリクエストを送信できるようになります。大量のデータを扱う場合に特に役立ちます。

主な用途

ウェブスクレイピング 複数のウェブサイトからデータを収集する必要がある場合、ローテーティングプロキシは必須アイテムです。これらを使用すれば、禁止されることを恐れずに何千ものリクエストを送信できます。そのような各リクエストは、単一のIPアドレスからのアクティビティとしてではなく、別々の実在のユーザーからのものとしてウェブサイトに見なされます。

複数のウェブサイトからデータを収集する必要がある場合、ローテーティングプロキシは必須アイテムです。これらを使用すれば、禁止されることを恐れずに何千ものリクエストを送信できます。そのような各リクエストは、単一のIPアドレスからのアクティビティとしてではなく、別々の実在のユーザーからのものとしてウェブサイトに見なされます。 異なるコンテンツのための自動IPアドレスローテーション ウェブサイトが異なる国のユーザーに対してどのように表示されるかを確認する必要があるとします。ローテーティングプロキシを使用すれば、IPアドレスの自動ローテーション機能のおかげで、世界中を「旅」して、異なる国のオーディエンスが見ているコンテンツを確認できます。

ウェブサイトが異なる国のユーザーに対してどのように表示されるかを確認する必要があるとします。ローテーティングプロキシを使用すれば、IPアドレスの自動ローテーション機能のおかげで、世界中を「旅」して、異なる国のオーディエンスが見ているコンテンツを確認できます。 広告とテスト 広告キャンペーンを開始するためには、それらが異なる地域のユーザーにどのように受け止められるかを確認することが重要です。ローテーティングプロキシは、異なる場所からのユーザーアクティビティをエミュレートし、クリエイティブのテスト、クリックの確認、そして広告キャンペーンの効果全体を監視するのに役立ちます。

プロキシ比較分析

プロキシの種類の違いをよりよく理解するために、以下の表を検討してください。

パラメータ データセンタープロキシ レジデンシャルプロキシ モバイルプロキシ ローテーティングプロキシ 匿名性 匿名性レベルは低い。IPアドレスが実際のユーザーではなくデータセンターに属しているため、ウェブサイトは容易にプロキシとして認識できる。高い匿名性が不要なタスクに適している。 匿名性レベルは高い。これらのIPアドレスは実際のユーザーに関連付けられており、通常の訪問者と事実上区別がつかない。これにより、不正防止システムに対する保護が向上する。 モバイルオペレーターのIPアドレスを使用することで高いレベルの匿名性を提供する。通常のモバイルユーザーとして表示され、ブロックのリスクを最小限に抑える。 IPアドレスを変更する頻度に依存する。IPを絶えず変更することでブロックの可能性は低くなるが、複雑なタスクの場合は、高品質なアドレスプールを持つプロキシを選択することが重要である。 速度 通常、強力なインフラを持つ専用サーバーが使用されるため高速である。ただし、高負荷時や頻繁なブロック時には速度が低下する場合がある。 プロバイダーやネットワークの混雑状況により速度は異なる。通常、データセンタープロキシよりは遅いが、ほとんどのタスクには十分である。 モバイルネットワークの特性上、速度が遅くなる可能性がある。しかし、モバイルプロキシを使用することで、モバイルIPアドレス経由のアクセスを必要とするサービスでの作業が可能になる。 プロキシサービスの品質とローテーション頻度に依存する。IPアドレスの変更が頻繁すぎると作業が遅くなる可能性があるが、適切なサービスを選択することでこの欠点を補うことができる。 価格 最も経済的なオプション。データセンタープロキシは広範な共有リソースを提供するため、コストが低い。最小限の価格で大量のIPを必要とするタスクに適している。 通常、より高価である。これらのプロキシは実際のユーザー体験を提供し、高度な匿名性を提供するからである。最も自然な振る舞いを必要とするタスクには、価格に見合う価値がある。 モバイルIPアドレスの取得の複雑さとその限られた数量のため、より高価である。モバイルアプリのテストなどの専門的なタスクに適している。 コストは大きく異なる。価格はローテーション頻度、IPアドレスの品質、選択したプランに影響される。大規模なタスクの場合、大規模なIPプールへのアクセス権を持つプランを選択する価値がある。 安定性 接続の安定性は高い。しかし、特に大量操作や疑わしいアクティビティの間は、不正防止システムがそのようなIPアドレスをブロックする場合がある。 IPアドレスが実際のデバイスに関連付けられており、不正防止システムにとってより自然に見えるため、より安定している。これにより、ブロックされる可能性が低くなる。 安定性はモバイルオペレーターとプロバイダーの品質に依存する。モバイルネットワークの混雑やカバレッジの悪さにより遅延が発生する場合がある。 安定性はサービスによって異なる。高品質なローテーティングプロキシはスムーズな動作を保証するが、低品質なものは頻繁な接続切断に悩まされる可能性がある。 用途 大量のウェブスクレイピング、マーケットプレイスでの自動化、ウェブアプリケーションテストなどの大量タスクに適している。高い匿名性を必要とするタスクには最適な選択ではない。 高いレベルの匿名性を必要とするタスクに最適：ソーシャルネットワークでのアカウント登録と管理、ジオブロッキングの回避、ウェブスクレイピング。 モバイルアプリケーションのテスト、モバイルデバイス経由でのみアクセス可能なコンテンツの操作、またはモバイルアクセスに関連する制限の回避に最も一般的に使用される。 ウェブスクレイピング、アンチボットシステムの回避、広告キャンペーンやコンテンツ戦略のテストなどの大量操作に適している。IPローテーションにより、多目的なツールとなる。

ローテーティングプロキシの選び方

速度 速度が速いほど、最小限の時間でより多くのリクエストを送信できます。大量のデータを扱う場合は、サービスが提供する接続速度に注意してください。 地理的位置（ジオロケーション） どの地域がサポートされているかを確認してください。特定の国のデータにアクセスする必要がある場合は、サービスがその地域のIPアドレスを持っていることを確認してください。地理的範囲が広いほど良いです。 プロバイダーの信頼性 ここではすべてが重要です：IPアドレスの品質、カスタマーサポート、接続の安定性。（もし問題が発生した場合に）問題を解決するために時間と労力を無駄にしないよう、評判が良く、大規模なIPアドレスプールを持つ信頼できるサービスを選択することをお勧めします。

すべてのプロキシプロバイダーの品質に責任を持つことはできませんが、以下のサービスに注目することができます：

MangoProxy

IPfoxy

LTEBoost

Astro

Proxymus

結論

各タイプのプロキシには独自の利点と使用例があります。大量操作やウェブスクレイピングに関連するタスクにおいて、ローテーティングプロキシは不可欠なツールとなります。アンチディテクトブラウザと組み合わせて使用することは、ウェブサイトのセキュリティシステムを効果的に回避し、匿名性を維持するための鍵となります。