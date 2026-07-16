複数のFacebook広告アカウントを効果的に運用する方法を完全解説

複数のアカウントでfacebook広告を運用することは、有料ソーシャル広告を拡大する最も効果的な方法の一つです。同時に、不注意に行えば、すべてを失う最も早い方法の一つでもあります。このガイドでは、meta business managerの設定から、Metaの不正防止システムに検知されないよう各アカウントのデジタル環境を分離する方法まで、2026年に複数のfacebook広告アカウントを管理するための具体的な手順を解説します。

中心となる課題は明確です。アカウント停止を引き起こさず、請求管理を混乱させず、パフォーマンス指標を見失うことなく、多数のアカウントで広告を運用する必要があります。複数のfacebook広告アカウントを効果的に管理するには、整理された構造的なアプローチが必要です。

1つのmeta business managerから複数の広告アカウントを管理する方法は次のとおりです：

business.facebook.comにアクセスする

meta business managerを作成または選択する（2026年現在はBusiness Portfolioと呼ばれています）

ビジネス設定 → アカウント → 広告アカウント → 追加に移動する

既存のクライアントアカウントへのアクセスをリクエストするか、新しい広告アカウントを直接作成する

アカウントが稼働したら、ads managerのフィルターと左側のメニューを使用して、異なる広告アカウント間を素早く切り替えます。すべての広告アカウントとアセットを一元管理するために、Business Portfolioを設定してください。

個人アカウントではなく、安全なビジネスプロフィールを、役割と権限を通じてすべてのアカウントへのアクセスを管理する中心として使用します。これにより、自分の広告アカウントとクライアント業務を分離できます。

ここが、多くのガイドで見落とされている重要な部分です。Metaから見て、各広告アカウントが異なる実在ユーザーのように見える必要があります。つまり、デバイス、IP、ブラウザフィンガープリントをそれぞれ分ける必要があります。Metaのシステムが、8つのアカウントすべてが同じブラウザと同じIPから操作されていると検知した場合、すべてのアカウントが関連付けられて停止されるリスクがあります。

具体的な例： 2026年にベルリンで8件のクライアントアカウントを運用する代理店が、1つのBusiness Manager内に8つの広告アカウントを設定します。各アカウントは、専用の住宅用プロキシと個別の請求設定を備えた、それぞれ独立したUndetectable.ioブラウザプロフィールから開かれます。重複なし、関連リスクなしです。

MacとWindows向けのUndetectable.ioアンチディテクトブラウザは、まさにこのような複数アカウント管理のために設計されています。固有のフィンガープリントを持つアンチディテクトブラウザプロフィール、プロフィールごとのプロキシ制御、アカウント間の完全な分離を提供します。

デジタルマーケターがモダンなデスクに座り、複数のFacebook広告アカウントを管理するためのパフォーマンス指標や広告セットなど、さまざまな広告ダッシュボードを表示した複数の画面に集中しています。この環境は、異なるオーディエンスやクライアントアカウント向けにキャンペーンを運用し、広告を開始する動的な作業環境を表しています。

デジタルマーケターや複数のクライアントを管理する代理店が、すべてを1つのアカウントにまとめないことには、明確で実務的な理由があります：

上記のすべてのシナリオにおいて、広告アカウントを分離することは、リスク管理とレポート精度の向上に役立ちます。

複数の広告アカウントを扱うためのMeta Business Managerの設定

business managerアカウントの作成が基盤となります。2026年版の手順は次のとおりです：

business.facebook.comにアクセスし、「アカウントを作成」をクリックする 会社の正式名称、業務用メールアドレス、主要なfacebookページを入力する Metaから要求された場合は、組織の法的情報を確認し、対象となるビジネス機能にアクセスするために、ビジネス認証を完了する。ウェブサイトの所有権を確認する必要がある場合は、ドメイン認証を別途完了してください。

ビジネス設定には、複数のアカウント管理を可能にする構造があります。ユーザー、広告アカウント、ページ、ピクセル、支払い方法が、すべて1か所にまとめられています。Meta business suiteは、複数の広告アカウント、ページ、ピクセルを管理する中央ハブとして機能します。

新しい広告アカウントを作成するには：

ビジネス設定 → アカウント → 広告アカウント → 追加 → 新しい広告アカウントを作成

分かりやすい名前を選択し、正しいタイムゾーンと通貨を設定する（作成後は変更できません）

Business Managerから新しい広告アカウントを直接作成できます

既存のアカウントを追加するには、「広告アカウントを追加」（自分が所有している場合）または「広告アカウントへのアクセスをリクエスト」（クライアントが所有権を保持する場合）を使用します。クライアントが広告アカウントidを自分で管理したい場合、代理店では2つ目の方法が一般的です。

広告アカウントの作成上限は、Business Portfolioごとに異なります。新しい広告主は、支払いが確認されるまで、最初は1つの広告アカウントに制限される場合があります。現在の作成上限は、Business Portfolio情報で確認できます。また、Metaは、個人ユーザーが管理できる広告アカウント数にも上限を設けています。正当なビジネス上の必要性がある場合、同じFacebookページに複数の広告アカウントを割り当てることもできます。

複数の広告アカウントにおけるアクセス権と役割の管理

厳格なアクセス管理は必須です。権限を1つ誤って設定するだけで、請求設定の意図しない変更、広告キャンペーンの削除、クライアント予算の不正使用につながる可能性があります。

Metaの広告アカウントの役割は、次のように分かれています：

管理者： 完全な管理権限 — 広告の作成、キャンペーン管理、請求設定の変更、役割の割り当てが可能です。バックアップのため、各広告アカウントに複数の管理者を割り当ててください。

完全な管理権限 — 広告の作成、キャンペーン管理、請求設定の変更、役割の割り当てが可能です。バックアップのため、各広告アカウントに複数の管理者を割り当ててください。 広告主： 広告の開始、広告セットの編集、キャンペーン管理ができますが、請求設定やユーザー権限は変更できません。

広告の開始、広告セットの編集、キャンペーン管理ができますが、請求設定やユーザー権限は変更できません。 アナリスト： パフォーマンス指標とレポートの閲覧のみ可能です。

実際の必要性に応じて、各広告アカウントに管理者、広告主、アナリストなどの役割を割り当ててください。推奨される役割設計：

business managerごとに信頼できる管理者は1～2名だけにする

大半のチームメンバーは広告主にする

財務チームや外部パートナーはアナリストにする

アクセスを管理するには、ビジネス設定 → ユーザー → アセットを割り当てる → 特定の広告アカウントと役割を選択します。責任の明確化とセキュリティ向上のため、チームメンバーには必要な権限のみを付与してください。複数のアカウントを管理する際は、役割ベースのユーザー権限を割り当てることでセキュリティを強化できます。

アクセス権限を定期的に監査することで、広告アカウントのセキュリティを維持できます。四半期ごとに確認し、退職した従業員、契約終了したフリーランサー、過去の代理店パートナーを削除してください。コンプライアンスのため、すべての変更を記録します。

広告アカウントを管理するすべてのユーザーに、二要素認証を必須にする必要があります。Undetectable.ioを使用するチームは、ログイン情報そのものを共有する代わりに、保護されたブラウザプロフィールを共有できます。これにより、誰がどのプロフィールを使用するかを管理者が制御でき、分離レイヤーをさらに追加できます。

Meta Business内で複数の広告アカウントを構造化・整理する

アカウントが12個以上になると、命名と構造によって、整理された状態を維持できるか、混乱に陥るかが決まります。

広告アカウント、キャンペーン、広告セットには、一貫した命名規則を使用してください。実績のある形式：

クライアント名_国_目的_YYYYMM — 例：StoreA_US_CONV_2026Q3

より整理しやすくするため、広告アカウントをクライアントまたはプロジェクトごとにグループ化します。ads managerでは、保存したフィルターとラベルを使用して、すべてをスクロールせずに適切なアカウントを素早く見つけてください。

アセット整理のルール：

データを明確に保つため、各広告アカウントに独自のMeta Pixelを用意する — 1つのサイトまたはストアにつき1つの主要ピクセル

各ブランドのドメインを個別に認証する

ターゲットオーディエンスのデータを損なうトラッキングの混乱を避けるため、ピクセルを正しい広告アカウントに割り当てる

構造を決める際、すべてのアカウントが低リスクで、同じ法人に属している場合は、1つのメインBusiness Managerを使用します。高リスクの業種や異なる法人については、相互影響を防ぐため、別々のBusiness Managerを作成してください。

Undetectable.ioのプロフィールフォルダーシステムは、この構造を自然に再現できます。クライアントごとに1つのフォルダーを作成し、そのクライアントのfacebook広告アカウント専用のブラウザプロフィールとプロキシを格納します。

複数の広告アカウントにおける請求と財務管理

請求エラーは、複数のキャンペーンを静かに停止させる原因です。午前2時にカードが拒否されると、最も成果の高いキャンペーンが停止し、朝まで気づかない可能性があります。

各広告アカウントの請求は、ビジネス設定 → 支払い設定 → 支払い方法を追加から設定します。現在利用できる方法には、国によって、クレジットカード／デビットカード、PayPal、銀行口座からの引き落としがあります。

選択できる2つのモデル：

一括請求： 複数のアカウントで1つの主要支払い方法を使用します。1つのブランドで複数の商品を管理する社内チームに適しています。

複数のアカウントで1つの主要支払い方法を使用します。1つのブランドで複数の商品を管理する社内チームに適しています。 クライアント別請求： 各広告アカウントを、それぞれ別のカードまたはPayPalに紐付けます。代理店には不可欠です。会計とレポートを明確にするため、クライアントの請求と社内の事業支出を分けてください。

請求を分離するため、各広告アカウントに異なる支払い方法を紐付けます。広告費を一貫して管理するため、広告アカウントごとに支払い方法を設定してください。

設定すべき明確な社内ルール：

どのカードがどの広告アカウントに対応するか記録する

毎週支出を照合する

異なる支払い方法に加えたすべての変更を記録する

信頼性を高めるため、必ず予備の支払い方法を設定し、請求しきい値の通知を有効にして、突然トラフィックが停止することを防いでください。支払い問題が発生した場合、すぐに利用できる代替手段が必要です。

ここでもリスク軽減が重要です。Business Managerごとに異なる決済手段を使用すると、1枚のフラグ付けされたカードによってすべてが停止する「ドミノ式」のアカウント停止や連鎖的な障害を抑えられます。

広告アカウント間のオーディエンス重複と内部競合を回避する

類似したオーディエンスを対象に、複数のFacebookアカウントでキャンペーンを実行すると、自分自身と入札競争をする可能性があります。その結果、CPMの上昇、広告疲れ、予算の浪費が発生することがあります。オーディエンスの重複、フリークエンシー、リーチ、キャンペーンパフォーマンスを監視し、繰り返し表示と内部競争を特定してください。

Meta Ads Managerで現在利用できるオーディエンスツールとレポートツールを使用し、キャンペーンが類似ユーザーをターゲットにしているか確認します。専用のオーディエンス重複機能は、アカウントやオーディエンスタイプによって利用できるかどうかが異なるため、キャンペーン間でターゲティング設定、リーチ、フリークエンシー、CPM、オークションパフォーマンスも比較してください。

重複を防ぐ実践的な方法：

競合するキャンペーンを防ぐため、オーディエンス除外を追加する（例：新規獲得用オーディエンスから購入者を除外する）

異なるオーディエンスを地域、デバイス、言語で分割する

重複を避けるため、ファネル段階ごとにキャンペーンを分割する — コールド、ウォーム、リターゲティングを別のアカウントまたはキャンペーン構造に分ける

facebook広告キャンペーンごとに異なる興味関心を使用する

1つの広告アカウント内に複数の広告セットを作成し、請求を分けずに異なるオーディエンスをターゲットにする

同時に実行するキャンペーン数を制限する

オーディエンスのエンゲージメントとクリエイティブの鮮度を保つため、利用できる場合はフリークエンシーキャップを設定し、広告クリエイティブを定期的に入れ替えてください。異なるチームが、重複するオーディエンスを対象とする別々の広告アカウントを運用する場合は、中央管理のドキュメントと共有の計画カレンダーを維持してください。

Undetectable.ioはターゲティングロジックを変更しませんが、各アカウント環境を安定させて分離することで、データを正確に保ち、Facebook、Instagram、または適切に分離された複数のRedditアカウントのいずれを運用している場合でも、適切なセグメンテーション判断を行えるようにします。

多様なデジタルマーケターのチームが大きなテーブルを囲み、ノートパソコンとノートを使って協力しながら、複数のFacebook広告アカウントを管理し、さまざまなオーディエンス向けに効果的な広告キャンペーンを運用する戦略について話し合っています。集中した活気ある雰囲気は、広告クリエイティブとパフォーマンス指標を最適化する取り組みを表しています。

2026年のMetaの不正防止システムは、これまで以上に厳しくなっています。AIベースの検知システムは、デバイスフィンガープリント、IPパターン、ログイン行動、環境シグナルを分析し、同じ人物または組織によって運用されているアカウントを特定します。フィンガープリント分析用のAmIUnique.orgのようなツールを見ると、ブラウザ環境がどれほど識別されやすいかが分かります。複数アカウントを運用する広告主にとって、これは最大の運用リスクです。

アカウント停止を引き起こす「関連」シグナル：

複数のアカウントで同じデバイスまたはブラウザを使用する

IPアドレスを共有する

同一のブラウザフィンガープリント（Canvas、WebGL、フォント、画面解像度）

支払い方法の重複

同期したログイン習慣やキャンペーン開始時刻

アカウント停止につながる違反を避けるため、アカウント品質を監視してください。別々のアカウントを分離した状態に保つためのベストプラクティス：

ここでアンチディテクトブラウザが価値を発揮します。複数のアカウントを管理するため、アンチディテクトブラウザを使用して分離環境を作成してください。Undetectable.ioの仕組みは次のとおりです：

固有のハードウェアおよびソフトウェアフィンガープリントを持つ別々のブラウザプロフィールを作成する

住宅用プロキシをUndetectableに接続するステップガイドに従い、各プロフィールに異なるプロキシを設定する

Cookieとローカルデータを個別に保存し、各プロフィールを別々の実在ユーザーのように動作させる

具体的なワークフロー： 20個のmeta広告アカウントを運用するアフィリエイトチームが、各アカウントを独自のUndetectable.ioプロフィールと住宅用プロキシに紐付けます。各プロフィールには、固有のフィンガープリント、独立したCookie、適切にウォームアップされた閲覧履歴があります。その結果、1つのアカウントが制限されても、残りの19個は影響を受けません。

Undetectable.ioは、プライバシーと安定性を必要とする正規のマーケター向けに設計されています。Metaの規約に違反したり、禁止コンテンツを運用したりするためのものではありません。目的はポリシーの回避ではなく、運用上の耐障害性です。

ツール構成を階層で考えてください。Meta Business Managerが公式の管理を担当し、外部ツールが複数アカウントの分離、分析、自動化を担当します。ツール構成が拡大するにつれて、Undetectable.ioの料金プランと制限を比較し、ブラウザインフラが広告量に合わせて拡張できるようにしてください。

meta business suiteが標準で提供する機能：

ページ、広告アカウント、ピクセル、カタログへの一元的なアクセス

キャンペーン全体の基本的な分析とレポート

コメントとメッセージの統合受信トレイ（hootsuite adsや同様のツールで機能を拡張できます）

Undetectable.ioは、Facebookや他のプラットフォーム向けの中核となる複数アカウントインフラとして機能します。たとえば、Instagramで複数アカウント戦略を実践する場合にも、同様の原則を適用できます：

有料プランではローカルブラウザプロフィールを無制限に作成可能 — ディスク容量による制限のみ

最大限のプライバシーを実現するローカルデータ保存（プロフィールはクラウドサーバーではなく、自分のデバイスに保存されます）

高度なユーザーや数十のアカウントを管理する代理店向けのAPIおよび自動化機能

ツール構成を完成させる補完的なツール：

アカウント横断の可視化には、Looker Studioなどのレポートダッシュボードを使用する。自動レポートツールを使用すると、複数アカウントのKPI監視を効率化できます。

入札およびルールベースの最適化ツール。Ads Managerで自動ルールを設定し、すべてのアカウントのパフォーマンスを監視できます。

クリエイティブ承認と共同作業のためのプロジェクト管理プラットフォーム

新しいチームメンバーが複数のアカウントを一貫して管理できるよう、これらの適切なツールを使用した標準作業手順を作成してください。ツールの更新、Metaポリシーの変更、アカウントセキュリティの実践についてチームの認識を合わせるため、少なくとも年2回は社内ワークショップを実施します。

画像には、分析データを表示するノートパソコンと、きれいに整理されたデスクを備えた、モダンで整然とした作業環境が描かれています。この環境は、複数のFacebook広告アカウントを管理するデジタルマーケターに適しており、キャンペーンの効率的な運用とパフォーマンス指標の分析を可能にします。

複数の広告アカウントにおけるベストプラクティスと継続的なメンテナンス

一貫したメンテナンスがなければ、上記のすべては意味を持ちません。以下は、複数アカウントシステムを長期にわたって健全に保つための定期メンテナンスチェックリストです。

定期的な運用ルーティン：

毎週： 広告アカウントごとのパフォーマンスを確認する — ROAS、CPA、CTR。成果の低いアカウントを早期に特定します。

広告アカウントごとのパフォーマンスを確認する — ROAS、CPA、CTR。成果の低いアカウントを早期に特定します。 毎月： 結果に基づいてアカウント間で予算を再配分する。毎月パフォーマンスを確認し、説明責任のため、キャンペーンに加えた変更を記録します。

結果に基づいてアカウント間で予算を再配分する。毎月パフォーマンスを確認し、説明責任のため、キャンペーンに加えた変更を記録します。 四半期ごと： すべてのアカウントのアクセス権と請求を監査する。セキュリティを維持するため、ユーザーアクセスを定期的に監査します。退職したチームメンバーが、いずれかのアカウントに管理者アクセスを保持していないことを確認してください。

各広告アカウント、そのbusiness manager、関連付けられた支払い方法、担当者、広告アカウントidを記録した最新のスプレッドシートまたは社内Wikiを維持してください。問題が発生した場合、これが唯一の信頼できる情報源になります。

テストについては、フレームワークを標準化します。新しい広告クリエイティブとオーディエンスは、コアアカウントに展開する前に、必ず専用のテストキャンペーンで運用してください。これにより、未検証の戦略が新しいアカウントの安定したパフォーマンスデータを損なうことを防げます。

問題が発生した場合 — そして実際に発生します — 対応計画を用意しておいてください：

広告アカウントの制限： バックアップアカウントに切り替え、すぐに異議申し立てを行い、原因を記録する

バックアップアカウントに切り替え、すぐに異議申し立てを行い、原因を記録する 請求エラー： まず予備の支払い方法に切り替え、その後カードまたは銀行の問題を調査する

まず予備の支払い方法に切り替え、その後カードまたは銀行の問題を調査する 不審なログインまたはセキュリティ警告： 対象アカウントを保護し、アクティブなセッションを確認し、パスワードを更新し、二要素認証を有効化または確認し、不正アクセスを削除し、チームの最近の操作を監査する。

複数のfacebookアカウントを大規模に運用することは、一度きりの設定ではなく、継続的な管理が必要な業務です。過去1年間に成果を上げ、今後も成功する広告主は、複数アカウント管理を継続的な運用プロセスとして扱っています。

より安全な複数アカウントシステムを構築する準備はできましたか？ Undetectable.ioの無料プランから始め、主要な2～3個の広告アカウント用に分離プロフィールを設定し、関連アカウント停止を常に恐れることなく複数のアカウントを管理する感覚を体験してください。その後、必要に応じて規模を拡大できます。