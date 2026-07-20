必須のWebRTCリーク対策：今すぐオンラインプライバシーを保護

2026年になっても、設定が不適切なブラウザは、WebRTCのICE候補収集を積極的に開始するWebサイトに、予期しないIPアドレスを公開する可能性があります。この完全ガイドでは、WebRTCリーク対策の仕組み、脆弱性をテストする方法、使用するすべてのブラウザとプロファイルを保護する方法を詳しく説明します。

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WebRTCリークとは、VPN、プロキシ、またはアンチディテクトブラウザに接続しているにもかかわらず、Webサイトがブラウザのリアルタイム通信機能を通じて、本来隠されているはずのIPアドレスを検出する現象です。マーケティング、アービトラージ、Eコマースなどで複数のアカウントを管理している場合、たった一度の漏えいが大量のアカウント停止につながる可能性があります。

WebRTCはWeb Real-Time Communicationの略称です。WebRTCは2010年代初頭からChromeとFirefoxでデフォルトで有効になっており、その後Edge、Safari、Opera、その他の最新ブラウザでも採用されました。このデフォルト設定は現在も維持されています。

これが複数アカウントを運用するユーザーにとって重要な理由は、たった一度のWebRTCリークによって、本来完全に分離されるべき複数のプロファイルから同じパブリックIPアドレスが露出し、マルチアカウント運用全体が危険にさらされる可能性があるためです。広告プラットフォーム、マーケットプレイス、ソーシャルネットワークは、アカウント同士を関連付けるための強力なシグナルの一つとしてIPアドレスの相関関係を利用しています。

リークは通常、ICEおよびSTUNの処理を通じて発生します。これらの処理では、インターネットサービスプロバイダーから割り当てられたパブリックIPアドレスだけでなく、192.168.x.xのようなローカルIPアドレスも検出されます。WebRTCリークは、パブリックIPアドレスとローカルIPアドレスを同時に露出させ、複数の追跡経路を生み出す可能性があります。

VPNがIPv6を正しく処理していない場合、IPv6リークは特に識別につながりやすくなります。一部のIPv6アドレスやネットワークプレフィックスは、相関分析に利用できるほど長期間安定することがありますが、その持続性はオペレーティングシステムやインターネットサービスプロバイダーの設定によって異なります。

良い知らせは、Undetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザ、高品質なVPNまたはプロキシ、検証済みのWebRTC設定を組み合わせて適切に構成することで、各プロファイルを確実に分離するWebRTCリーク防止シールドを構築できることです。

WebRTCは、プラグインを必要とせず、ブラウザ内で直接、ピアツーピアの音声通話、ビデオ通話、画面共有、ファイル共有、リアルタイムのデータ通信を実現するオープンソース技術です。Google Meet、Google Hangouts、Zoom Web、DiscordのWebアプリなどのサービスは、ビデオ会議や共同作業にこの技術を利用しています。

中心的な問題はICE（Interactive Connectivity Establishment）にあります。ICE候補の収集中、ブラウザは STUNおよびTURNサーバーに問い合わせることで、ピア間の接続に利用できるネットワーク経路を検出します。STUNは外部向けのパブリックIPアドレスを明らかにする可能性があり、ホスト候補はローカルネットワークの情報を公開する可能性があります。最新のブラウザは、ローカルアドレスをmDNS識別子に置き換えるなどして、その情報を制限または難読化することがあります。

この動作は意図的に設計されたものであり、不具合ではなく機能です。WebRTCは直接接続を確立するために実際のアドレスを必要とするため、明示的な保護がなければWebRTCリークを防ぐことは本質的に困難です。

VPNを利用し、ChromeでGoogle Meetの通話に参加するマーケターを想像してください。VPN、スプリットトンネリングのルール、またはOSのルーティングによってWebRTCトラフィックの一部が保護されたネットワークインターフェースを迂回すると、WebRTCが予期しないISPアドレスやIPv6アドレスを露出する可能性があります。ページ上のJavaScriptはICE候補をひそかに読み取り、ユーザーのISPアドレスを取得します。

WebRTCを無効にすると、リアルタイム通信に依存するサービスへ影響が及ぶ可能性があり、ビデオ通話機能が完全に動作しなくなる場合もあります。そのため、正当なツールでWebRTCトラフィックを必要とする専門家にとっては、全面的な無効化ではなく、選択的な保護が重要です。

WebRTCが公開する可能性のあるデータ：

プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレス

ローカル／プライベートIPアドレス範囲（10.x、192.168.x）

IPv6アドレス（多くの場合、グローバルで一意）

ネットワークインターフェースのメタデータ

一般的なリークの流れは単純です。WebサイトがJavaScriptを実行してRTCPeerConnectionを作成すると、ICE候補の収集が開始されます。ブラウザはSTUNサーバーに問い合わせ、パブリックIPアドレスを受け取り、それをページへ返します。WebRTCリークは、ポップアップ、権限要求、カメラへのアクセスなどの目に見える兆候が一切ないまま、ブラウジング中にひそかに発生する可能性があります。

VPNの主な役割は、ネットワークトラフィックを暗号化されたサーバー経由でトンネリングし、ユーザーの身元と所在地を隠すことです。デバイス全体を保護するVPNは通常、TCPとUDPの両方のトラフィックをルーティングします。ブラウザ専用プロキシ、スプリットトンネリング、不完全なIPv6対応、または誤って設定されたVPNクライアントを使用している場合、リークが起こる可能性が高くなります。そのため、通常のWeb閲覧では正常に機能しているように見えるVPNを使用していても、WebRTCが実際のIPアドレスを漏らす可能性があります。

悪意のあるWebサイトは、数行のJavaScriptを組み込むだけでWebRTCを悪用し、IPアドレスを取得できます。 2025年のクロスプラットフォーム研究では、Chromeは依然としてリークしやすく、特にモバイル環境でその傾向が強い一方、デスクトップ版Firefoxはより強力な保護を提供していることが示されました。また、IPv6アドレスはセッションをまたいで持続するため、WebRTCリークによる追跡リスクをさらに高めることも示されました。

WebRTCリークによって識別可能な情報が露出すると、ブラウザフィンガープリンティングが行われる可能性があります。アンチディテクトブラウザで高度なフィンガープリント偽装を行っていても、複数のプロファイルから同じ隠れたISPのIPアドレスがWebRTCによって公開されれば、その保護は意味を失います。別々のプロキシを使用して30個のFacebook広告アカウントを運用しているメディアバイヤーを想像してください。たった一度のWebRTCリークで複数のプロファイルに共通するIPアドレスが露出すると、Facebookのクラスタリングアルゴリズムが作動し、すべてのアカウントがフラグ付けされる可能性があります。

高品質なVPN拡張機能やプロキシサーバーはWebRTCトラフィックを遮断しようとしますが、その動作はOS、ブラウザのバージョン、ネットワークスタックによって異なります。VPNプロバイダーに関係なく、手動でのテストは必須です。

保護を設定する前に、現在ブラウザから何が漏れているのかを明確に把握する必要があります。WebRTCリークは、匿名性を確認できる BrowserLeaks.comなどの専門サイトでテストできます。また、ブラウザやVPNの設定後には定期的にリークテストを行うことが重要です。

まず基準情報を記録します。VPNを使用していない状態のISPのパブリックIP、VPN／プロキシのIP、一般的なIP確認サービスに表示されるIPv6アドレスを控えてください。

WebRTCリークテストの手順：

これらのテストはRTCPeerConnectionスクリプトの実行に依存しているため、JavaScriptを有効にしておく必要があります。WebRTCの項目にVPN／プロキシのIPアドレスだけが表示される場合、その設定は安全です。保護が有効な状態で、元のISPのパブリックIPアドレスや予期しないグローバルルーティング可能なIPv6アドレスが表示される場合、その設定にはリークがあります。プライベートLANアドレスの公開もプライバシー上の問題ですが、深刻度は脅威モデルによって異なります。

チームで運用する場合は、すべての担当者がキャンペーン開始前にプロファイルを確認できるよう、 WebRTCリークテストの手順を標準手順として文書化してください。

ブラウザのプライバシー設定は、最も利用しやすい第一の防御手段です。一部のブラウザでは設定からWebRTCを無効にできますが、別のブラウザでは拡張機能や外部ツールが必要です。WebRTCリーク防止ツールは、このレベルでネットワーク情報の公開をブロックまたは制限できます。

主な戦略は3つあります。

WebRTCを完全に無効にする — オンラインプライバシーには最も強力ですが、ビデオ通話、会議、コラボレーションアプリが動作しなくなります。

— オンラインプライバシーには最も強力ですが、ビデオ通話、会議、コラボレーションアプリが動作しなくなります。 WebRTCを制限するか、VPN／プロキシ経由のみにする — WebRTCの機能を維持しながら情報露出を制限します。

— WebRTCの機能を維持しながら情報露出を制限します。 WebRTCを有効にしたまま、アンチディテクトブラウザの制御機能を利用する — Undetectable.ioなどのツールが採用する WebRTCリーク防止シールドのアプローチです。

ターゲットプラットフォームが想定する環境と一致するChromiumベースのエンジンを使用するマーケターやアービトラージチームは、WebRTCを慎重に制御する必要があります。ChromeとEdgeには「WebRTCを無効化する」ネイティブスイッチがないため、ブラウザ拡張機能やプロファイルごとのアンチディテクト設定に依存します。Firefoxは、最も細かいネイティブ制御機能を提供します。SafariではWebRTC設定をユーザーが制御できる範囲が限られているため、リスクの高いマルチアカウント運用には適していません。

ブラウザ拡張機能を使用するとWebRTCリーク防止を大幅に強化できますが、使用するすべてのブラウザに保護を実装し、リークテストで確認する必要があります。

WebRTCを無効化または制限する手順は、ブラウザやOSによって異なります。変更する前に、トレードオフを理解してください。WebRTCを無効にするとIPリークを防げますが、Google Meet、Zoom Web、Discordの音声通話、その他のコラボレーションツールが動作しなくなる可能性があります。これらのサービスが必要な場合は、必要なときだけ一時的にWebRTCを有効にし、使用後に再度無効にできます。

拡張機能のインストール、flagの変更、about:configの調整など、変更を加えるたびにWebRTCリークテストを再実行してください。モバイルブラウザ（Android版Chrome、Android版Firefox、iOS版Safari）ではWebRTCの制御がより限定的であるため、可能であればモバイル端末で機密性の高いマルチアカウント運用を行わないでください。

Google Chromeおよびその他のChromiumブラウザ向けWebRTCリーク防止

ChromeにはWebRTCを無効にする内蔵オプションがありません。Microsoft Edge、Opera、Brave、Chromiumベースのほとんどのアンチディテクトブラウザも同様です。Chromeにはchrome://flags内に「Anonymize local IPs exposed by WebRTC」というflagがありますが、これはローカルIPアドレスのみを隠し、STUN経由で公開されるパブリックIPアドレスは隠しません。

ChromeセッションをWebRTCリークから保護するには、ホスト候補の検出をブロックする、設定済みのプロキシ経由でWebRTCを強制する、またはSTUNリクエストを制限する信頼できるChrome拡張機能をインストールします。一般的な拡張機能は、WebRTCのネットワークトラフィックを設定し、プロキシ経由のアドレスだけを返すか、接続が不要な場合には空の配列を返します。評価が高く、継続的にメンテナンスされているものを選び、プライバシーに関わる拡張機能を信頼する前に、設定ページやツールバーボタンの動作を確認してください。この用途のGoogle公式拡張機能は存在しないため、慎重な確認が必要です。

デバイス全体を保護するVPNは、OSレベルでUDPを処理するため、ブラウザ専用VPN拡張機能よりもWebRTCを適切に制御できます。ただし、プロフェッショナルなマルチアカウントユーザーは、一般向けの拡張機能に頼るのではなく、プロファイルごとにWebRTCの動作を制御できるUndetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザを使用するべきです。

Androidでは、利用可能な拡張機能が限られる場合があります。高リスクの運用では、モバイル版Chromiumブラウザから機密性の高いマルチアカウント操作を行わないでください。

Mozilla Firefox向けWebRTCリーク防止

Firefoxは、一般的なブラウザの中でWebRTCリーク防止を最も細かく設定できます。Firefoxではabout:configからWebRTCを完全に無効にでき、作業は1分もかかりません。

FirefoxでWebRTCを恒久的に無効にする手順：

アドレスバーにabout:configと入力し、Enterキーを押します。リスクに関する警告を承認します。 検索バーにmedia.peerconnection.enabledと入力し、設定を検索します。 設定項目をダブルクリックし、値をtrueからfalseに変更します。

この一つの変更だけで、WebRTCを利用したすべてのIPリークを防止できます。ブラウザがピア接続を作成しなくなるため、プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレスの両方が隠されます。WebRTCを無効にするとブラウザのIPリークを確実に防げますが、Firefox上のビデオ通話や会議機能は利用できなくなります。

Firefoxには、この主要なスイッチ以外にも、プライバシーを重視するユーザー向けの非表示のWebRTC設定があります。追加のmedia.*設定を使用してローカルIPアドレスの公開を制限することもできます。

Firefoxで引き続きWebRTCを使用する必要がある場合は、有効にしたまま高品質なVPNと組み合わせ、頻繁にリークテストを行い、より高いリスクを受け入れる必要があります。Undetectable.ioのユーザーは、一貫性を保つため、 Firefoxプロファイルの設定を各プロファイルのプロキシルーティングに合わせてください。

SafariとMicrosoft EdgeにおけるWebRTCの動作

macOSおよびiOSのSafariでは、WebRTCがデフォルトで有効になっています。Appleはいくつかのプライバシー設定を標準で適用していますが、WebRTCを直接無効にするためのスイッチは限定的です。Safari > Settings > Advanced > 「Show Develop menu in menu bar」からDevelopメニューを有効にし、WebRTCの試験的設定やカメラ／マイクの制御を確認できますが、WebRTCを完全に無効にするのは簡単ではありません。

機密性の高いマルチアカウント運用では、Safariを主要な作業用ブラウザとして使用しない方が安全です。WebRTC機能の制限は不完全であり、部分的な保護によって誤った安心感が生まれる可能性があります。

ChromiumベースのMicrosoft Edgeでは、WebRTCの動作はChromeとほぼ同じです。完全に無効にする内蔵スイッチはないため、拡張機能やアンチディテクトブラウザの設定に依存する必要があります。Edgeの拡張機能エコシステムを利用し、WebRTCネットワークトラフィックが特定のIPアドレスを経由するように設定するWebRTCネットワークリミッターのアプローチは、Chromeと同様の流れです。

SafariとEdgeのユーザーは、OSまたはブラウザを更新するたびにWebRTCリークテストを実行してください。広告アービトラージやマーケットプレイスの運用拡大を行うチームは、通常、既知の保護設定を適用したChromiumまたはFirefoxに作業環境を統一し、Safariを本番運用向けに強化することは避けます。

最大限の匿名性を必要とする代理店や大規模運用では、OSレベルのファイアウォールルールが重要な第二の防御境界となります。WebRTCリーク防止はVPNまたはプロキシサーバー経由でトラフィックをルーティングしますが、ファイアウォールルールを使用すれば、ブラウザや拡張機能が失敗した場合でも通信が外部へ漏れるのを防げます。

WebRTCは、メディアストリームとSTUN／TURN通信に主にUDPを使用します。プラットフォーム別の主なツールは次のとおりです。

Windows： Windows Defenderファイアウォールの高度な送信規則を使用し、ブラウザのUDPトラフィックをVPNアダプターのみに制限します。

Windows Defenderファイアウォールの高度な送信規則を使用し、ブラウザのUDPトラフィックをVPNアダプターのみに制限します。 macOS： pfファイアウォールを設定し、VPNインターフェース経由でない限り、STUNポートへのUDPトラフィックをブロックします。

pfファイアウォールを設定し、VPNインターフェース経由でない限り、STUNポートへのUDPトラフィックをブロックします。 Linux： iptablesまたはnftablesのルールを使用し、既知のSTUNサーバー宛てのUDPパケットを破棄するか、すべてのトラフィックをtun／tapインターフェース経由に強制します。

すべてのUDPを無差別にブロックすると、DNS、VoIP、ストリーミング、一部のVPNプロトコルが動作しなくなります。ルールは慎重に対象を限定する必要があります。このレベルでWebRTCリークを防止するには、信頼できるVPNの使用が不可欠です。高品質なVPNは、ファイアウォールによる強制ルールと組み合わせることで、WebRTCリークを効果的に防止できます。

ファイアウォール設定は必ずバックアップし、変更内容を記録し、複数のブラウザでWebRTCリークテストを実行してルールが機能していることを確認してください。公開インターネット上で検証せずに、ルールが機能していると判断しないでください。

アンチディテクトブラウザは、それぞれ異なるフィンガープリントと独立したプロキシ接続を持つ、数十または数百の 分離されたブラウザプロファイルを実行するために設計されています。WebRTCリーク防止機能がなければ、各プロファイルで完璧にフィンガープリントを偽装していても、WebRTCがすべてのプロファイルの背後にある同じISPのIPアドレスを公開することで、分離が破られる可能性があります。

WebRTCリーク防止シールドは、各プロファイルを個別に保護します。Undetectable.ioでは、次の方法でこの問題に対応します。

プロファイルごとのWebRTCモード — 各プロファイルの要件に応じて、無効、プロキシのみ、デフォルトを選択できます。WebRTCトラフィックが不要なプロファイルでは完全に無効にし、Google Meetが必要な場合は割り当てられたプロキシ経由でWebRTCをルーティングします。

— 各プロファイルの要件に応じて、無効、プロキシのみ、デフォルトを選択できます。WebRTCトラフィックが不要なプロファイルでは完全に無効にし、Google Meetが必要な場合は割り当てられたプロキシ経由でWebRTCをルーティングします。 プロキシ経由の強制ルーティング — 拡張機能はWebRTCリクエストに対してプロファイルのプロキシIPアドレスだけを返し、実際のISPアドレスを公開しません。このIPリーク防止機能により、ICE候補を照会するWebサイトから実際の所在地を隠せます。

— 拡張機能はWebRTCリクエストに対してプロファイルのプロキシIPアドレスだけを返し、実際のISPアドレスを公開しません。このIPリーク防止機能により、ICE候補を照会するWebサイトから実際の所在地を隠せます。 ローカルプロファイルストレージ — プロファイルはデバイス（WindowsまたはmacOS）上にのみ保存され、クラウド経由のリーク経路を排除し、完全な制御を提供します。WebRTCはグローバルなブラウザflagではなく、プロファイル単位で設定されます。

実際の利用例には、Facebook広告アカウント、TikTokショップ、 Amazonセラーアカウント、 広告向けプレミアムクローキングサービスで保護されたキャンペーンなどがあり、いずれもIPアドレスを厳密に分離する必要があります。Undetectable.ioのWebRTC制御をVPN／プロキシ設定やOSのファイアウォールルールと組み合わせ、複数層の防御を構築してください。新しいプロジェクトを開始する前に、すべてのプロファイルでWebRTCリークを防止する方法について、チーム向けの社内ガイドラインを作成してください。

たった一度のWebRTCリークによって、キャンペーン全体の匿名性が失われ、広告プラットフォームで大量のアカウント停止が発生したり、プロキシやツールに数千ドルを投資していても実際の身元が公開されたりする可能性があります。

2024～2026年における実際の影響：

FacebookやGoogleなどの広告プラットフォームは、単一アカウントポリシーを適用するためにIPアドレスでアカウントを相関させます。複数のプロファイルで同じパブリックIPアドレスが漏れると、自動的な関連付けが開始されます。

AmazonやTikTok Shopなどのマーケットプレイスは、同じ実際のIPアドレスの背後にある複数のセラーアカウントを検出し、同時に停止します。

ソーシャルネットワークは、その他のフィンガープリントパラメータがすべて異なっていても、IPアドレスの履歴を利用して不審な行動を関連付けます。

WebRTCリークは、高額なレジデンシャルプロキシ、専用サーバー、複雑なフィンガープリント設定を回避します。プラットフォームにとっては低コストの検出手段ですが、これを無視する運用者にとっては高額な損失をもたらす可能性があります。

WebRTCリークを防ぐことで、個人用と業務用の身元を分離し、広告アカウントやマーケットプレイスアカウントの寿命を延ばし、手動審査やコンプライアンスフラグのリスクを軽減できます。

これは一度だけ設定すればよいものではありません。ブラウザ、OS、VPNクライアント、Undetectable.ioが更新されるたびに、WebRTCリークテストを再実行してください。WebRTCリーク防止設定を、新しいスタッフのオンボーディングや新しいマルチアカウントプロジェクトの開始時に使用する標準運用手順の一部として扱ってください。

最適なWebRTCリーク対策は、テスト、強化、再テストのサイクルです。すべてのキャンペーン開始時にこの手順を組み込み、プロファイルを確実に分離してください。

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