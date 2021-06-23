WebRTCリーク：実際のIPアドレスを隠し、匿名性を守る方法

私は毎日、同僚とのビデオ通話やオンラインチャットでのファイル共有にWebサービスを使っています。

今では当たり前のことになっていますが、これがどのようにして可能になっているか考えたことはありますか？

その裏で動いているのが WebRTC です。

ブラウザ内で「通話を開始」をクリックした瞬間、静かに動き出す仕組みです。

しかし、最近私は驚くべき事実を知りました。

この便利な技術にはプライバシーの代償があるのです。

WebRTCは、ブラウザ間の直接通信を実現するために、あなたの実際のIPアドレスを漏らすことがあります。

そう、それが**WebRTCリーク（WebRTC Leak）**です。

しかも一部のVPNをも突破してしまうことも。

この記事では、WebRTCリークがどのように発生するのか、そして私がどのようにしてその問題を解決したのかを説明します。

WebRTCとは何か？

WebRTC（Web Real-Time Communication） とは、ブラウザやアプリがプラグインなしでリアルタイムに音声・映像・データをやり取りできるようにするオープン標準技術です。

複数のプロトコルとAPIが連携して、ユーザー間に**P2P（ピア・ツー・ピア）**接続を構築します。

主なJavaScript APIは次の3つです：

getUserMedia: カメラやマイクへのアクセスを要求し、メディアストリームを取得します。

カメラやマイクへのアクセスを要求し、メディアストリームを取得します。 RTCPeerConnection: システムの中核。安全なP2P接続を確立・管理し、メディアデータを送受信します。

システムの中核。安全なP2P接続を確立・管理し、メディアデータを送受信します。 RTCDataChannel: 音声・映像だけでなく、テキストやファイルなど任意のデータを低遅延で転送できます。

利用例：

WebRTCは、Google Meetのビデオ通話、画面共有、オンラインゲーム、ブラウザチャットなど多くのサービスの基盤になっています。

主なメリット：

低遅延通信： データが直接ユーザー間でやり取りされます。

データが直接ユーザー間でやり取りされます。 セキュリティ内蔵： DTLS （鍵交換と暗号化）および SRTP （音声・映像データの暗号化）による保護がデフォルトで有効。

（鍵交換と暗号化）および （音声・映像データの暗号化）による保護がデフォルトで有効。 クロスプラットフォーム対応： ほとんどのモダンブラウザで追加設定なしに動作します。

WebRTCの落とし穴

便利な技術の裏には匿名性と機能性のトレードオフが存在します。

高速なP2P接続を可能にする仕組みが、同時に深刻なセキュリティホールにもなりうるのです。

その中でも最も危険なのが、「VPNを使っていても実IPが漏れる」WebRTCリークです。

つまり、直接通信を目的とした技術が、結果的にあなたのデジタル位置情報を暴露してしまうのです。

しかも多くのユーザーは、このリスクを知らないまま利用しています。

WebRTCはICEプロトコルを使用し、STUNサーバーを介して実際のIPアドレスを取得します。

問題は、Webサイトがこのリクエストをバックグラウンドで自動的に送信できる点。

カメラやマイクのような許可ポップアップが表示されないため、気づかないうちにIPが漏れてしまいます。

その他の課題：

デバッグの難しさ： WebRTCは非同期で複雑な構造を持つため、原因の特定が困難。

WebRTCは非同期で複雑な構造を持つため、原因の特定が困難。 互換性問題： アプリごとに実装が異なるため、相互接続できない場合があります。

リスクと影響

WebRTCリークの最大の問題は、VPNを使っていても実際のIPが露出することです。

これにより以下のようなリスクが発生します：

追跡や攻撃の危険： 悪意のある第三者がIPを利用して追跡や攻撃を行う可能性。

悪意のある第三者がIPを利用して追跡や攻撃を行う可能性。 匿名性の喪失： あなたのオンライン行動が実際の身元に結びつけられる。

あなたのオンライン行動が実際の身元に結びつけられる。 ジオブロックの回避が無効化： サービスがあなたの本当の地域を認識し、再びアクセスを制限することがあります。

これは、ジャーナリストや活動家、または匿名性を重視するユーザーにとって特に深刻です。

一方で、Google MeetやDiscord、遠隔医療、ゲーム内ボイスチャットなど、WebRTCは多くの便利なサービスを支えています。

つまり、安全性を優先してWebRTCを無効化するか、利便性を維持するかという選択を迫られるのです。

WebRTCのIP漏えいを防ぐ方法

ここからは、実際にIP漏えいを防ぐための具体的な方法を紹介します。

1. ブラウザ設定と拡張機能

最も簡単な方法は、ブラウザでWebRTCを無効化することです。

Firefoxでは、about:config にアクセスし、media.peerconnection.enabled を false に設定します。

ChromeやChromium系ブラウザでは、WebRTC Network Limiter や uBlock Origin などの拡張機能を利用してください。

（Chromeには完全に無効化するための標準設定がありません。）

2. WebRTC保護機能付きVPNを選ぶ

すべてのVPNがWebRTCリークを防げるわけではありません。

ExpressVPN や NordVPN のような一部のサービスは、専用の防止機構を備えています。

ただし、定期的にテストすることが重要です。

BrowserLeaks.com で確認できます。

3. アンチディテクトブラウザを使用する

完全な匿名性を求めるなら、Undetectable のようなアンチディテクトブラウザが最適です。

WebRTCの動作をカーネルレベルで置き換え、サイトにはプロキシのIPのみを表示します。

これは単なるブロックではなく、自然な偽装を実現します。

UndetectableがWebRTC保護以上の存在である理由

拡張機能や手動設定と違い、Undetectable はブラウザの**指紋（フィンガープリント）**レベルで匿名性を守ります。

完全なフィンガープリント置換。

UserAgent、解像度、フォント、WebGL、Canvas、WebRTC、ハードウェア情報（CPUコア数・メモリ量）など、識別に使われるすべての情報を変更します。

これにより、作成した各プロファイルはユニークで、実デバイスとは関連付けられません。

WebRTCの完全制御。

WebRTC経由で送信されるデータを完全に遮断またはリダイレクトし、IP漏えいを防ぎます。

統合プロキシマネージャー。

各プロファイルに異なるIPを割り当て、指紋とジオロケーションの整合性を保ちます。

リアリティ向上機能。

Cookie Bot（自動でプロファイルをウォームアップ）や Paste like human（人間の入力動作を再現）などのツールが、行動の自然さを高めます。

保護方法の比較

| 保護方法 | 仕組み | 保護レベル | |-----------|--------|-------------| | ブラウザ拡張機能 | 特定ブラウザ内でWebRTCを無効化 | 基本レベル | | 手動設定 | 内部パラメータ（about:configなど）を変更 | 基本レベル（指紋保護なし） | | Undetectableブラウザ | 個別のフィンガープリントを持つ分離プロファイルを作成 | 高度（多層保護） |

Undetectableの使い方

公式サイトからブラウザをダウンロードします。

WindowsとmacOSに対応。 新しいプロファイルを作成し、OS、ブラウザ種類、画面解像度などを設定します。 統合プロキシマネージャーでプロキシを設定し、実IPを置き換えます。 プロファイルを起動し、BrowserLeaks.com でWebRTCリークがないか確認します。

まとめ

まとめると、デジタル時代において個人情報を守ることは偏執ではなく、基本的なデジタル衛生です。

WebRTC は便利な技術である一方、無意識のうちに匿名性を危険にさらす可能性があります。

幸いにも、対策はあります。

最も信頼できる方法は、VPNとアンチディテクトブラウザ（Undetectable）の併用です。

もちろん、拡張機能や設定変更でもある程度防げますが、

定期的に匿名性テストを行い、防御がしっかり機能していることを確認することが大切です。