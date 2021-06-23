Undetectable 2.40.0 — Chromium 142、自動化のためのより多くのコントロールとクラウドでの丁寧な作業

更新 Undetectable がすでにお届けされています！ この記事では、当社チームが今月ブラウザをどのように改善したかを詳しく説明します。

Chromium 142: 新鮮どころか

アンチディテクトブラウザーの新しいコアはいくつかのことを意味します：

信頼性のあるフィンガープリント。 生のユーザーが使用しているエンジンのバージョンが新しいほど、Web-API、タブの動作、シグネチャ、間接的な特徴における不一致が少なくなります。不正防止システムは単純につかむものがないのです。 現代のサイトとの互換性。 プラットフォーム、広告アカウント、フィード、SPAアプリケーションが常に更新されています。古いコアはスクリプトで「少し」不調になったり、サイトが期待する動作をしなくなったりするかもしれません。これはすでに不正防止のための間接的な自動化マーカーです。 セキュリティ。 最新のChromiumバージョンには常に脆弱性に関する最新のパッチが含まれています。アンチディテクトシナリオではこれが二重に重要です。 パフォーマンス。 新しいコアは、重いページ、多数の開いているタブ、バッチでプロファイルが起動されるシナリオなど、さまざまな状況でより優れたパフォーマンスを発揮します。

改善点：起動時と自動化時のコントロールを強化

このリリースでは、自動化を使用する人々に特に価値のあるいくつかの機能を追加しました。

1. API における/close エンドポイント

APIには新しい** /close **エンドポイントが追加されました。このエンドポイントを使用すると、要求に応じてプログラムを正しく終了できます。 外部システムからセッションを終了したり、「スタート→実行→終了」というシナリオを実現したり、人の介入なしに作業を進めたり、マシンのリソースをより丁寧に扱って作業することができます。

2. 実行フラグ --no-update

--no-update フラグが追加されました、これによりプログラムは更新チェックを行わずに実行されます。

これは次のような場合に便利です:

あなたは、昨日と同じバージョンで今日すべてが正確に稼働することが重要なプロダクション環境を持っています。

スクリプトからブラウザを起動し、途中で更新が表示されないようにしたい場合は、以下の手順に従ってください:

複数のインスタンスUndetectableを展開しており、各々で更新の確認を待ちたくない場合。

3. --headless オプション

--headless フラグが追加されました - ユーザーインターフェースなしでの起動。 重要: この話は本当にメインプログラム Undetectable に関してであり、ブラウザのプロファイル自体ではなく、それらには独自のフラグやパラメータがあり、インターフェイスレスモード用です。

いいですね Undetectable は他のアプリケーションやサービスに統合することができるようになりました。これにより、これらプログラムのユーザーはブラウザウィンドウを見ることなく、表示されるインタフェースに「驚か」なくても済みます。これは、Undetectableをソリューションの中で非表示コンポーネントとして使用する開発者にとって特に便利です。視覚的な騒音なしで、同じ信頼性レベルですべてが裏でうまく機能します。

修正事項は何ですか

更新の2番目の重要な部分は、ブラウザの安定性の向上です。

1. クラウドへの送信前のプロファイルチェック

この場合、まれに、使用可能なディスク容量が不足している場合や重要なファイルが送信時に不足している場合、不快な状況が発生する可能性がありました。その後、プロフィールを開こうとすると開かないことがあります。

2. テキストのシンクロナイザーへの挿入が修正されました

文の挿入を修復しました。今、挿入は正しく機能しており、再びエラーなしで記入スクリプトを実行できます。

結論

Undetectable 2.40.0 — 安定性とコントロールに関するアップデート。

新しいChromium 142は、印象を自然で安全に保ち、新しいフラグとエンドポイントは自動化や起動管理を容易にし、プロファイルのアンロード前のチェックやシンクロナイザーの修正によって偶発的なエラーを排除します。

更新して、Undetectable がその他のすべてを引き受けるまで、落ち着いて作業してください。