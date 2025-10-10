Avitoでの大量投稿とマルチアカウント：迅速かつ効果的に販売する方法

Avitoで販売を強化しようとしたことがある人なら誰でもこの痛みを知っています。十数件のリスティングをアップロードすると、システムから「もう十分だよ」と言われます。複数のカテゴリーをカバーしたいのに、プラットフォームが反発してきます。Avitoでの大量リスティングと複数アカウントを並行して使うことがゲームを変えます。

なぜ複数のアカウントや自動化にわざわざ手をつけるのか？それは簡単なことです。Avitoで製品の一括販売を迅速に行う能力を得て、さまざまなカテゴリーで購入者の注目を集め、プラットフォームの技術的な壁を回避することができるからです。このトピックの各側面を詳細に分解してみましょう。

Avitoで迅速かつ効果的に販売する方法

バイヤーはフィードを機関銃の速度でスクロールします。彼らの注意を引くにはほんの一瞬しかありません。実際に効果的なのは何でしょうか？

写真がすべてです。 商品説明を読む前に、写真が商品の魅力を伝えます。最低3枚、5〜7枚あるとさらに良いでしょう。自然光はスタジオ照明よりもコンバージョン率が高いです。商品のすべての角度を見せ、もし欠陥がある場合はそれも含めましょう。誠実さは信頼につながります。

売れるコピー。「ソファを売る」ことを忘れましょう。なぜ買い手があなたの特定のソファを必要としているのかを書きましょう。子供のアート作品の後でも拭き取れるレザーの張り地。3度の引越しにも耐えた折りたたみ機構。センチメートル単位での寸法。買い手はもう心の中で家具を自分のアパートにぴったりと収めています。

価格はバランスの芸術です。 類似アイテムのセクションを開きます。楽観主義者がリストアップする価格ではなく、実際に売られている価格を確認してください。あなたの価格はメディアンまたはそれより少し低めに設定すべきです。プロのヒント：14,900円の価格は、心理的に15,000円よりも良く受け取られます。

応答速度が重要です。 購入者があなたに書き込みましたか？15分以内に返信してください。一時間経つと、彼らはすでに他の販売者と取引をしています。携帯電話の通知をオンにします。一般的な質問に対するテンプレート回答を準備してください。

鮮度が売り上げを促進します。 Avitoのアルゴリズムは新しいリスティングを好みます。3～4日ごとに更新してください。削除して再作成する必要はありません。「Bump」ボタンを押すだけで大丈夫です。

販売を損なうミス: 同一のリスティングをコピーペーストすることは、一発で禁止される可能性があります。システムは数秒で重複を検出します。非常に高い価格での販売は期待どおりにはいきません。購入者は賢明で、比較のためにインターネットを利用しています。ボヤケた240ピクセルの写真は疑念を抱かせます。

配達を拒否すると、クライアントの半分を失います。多くの人が利便性のために追加料金を払うことを厭いません。古い電話番号は典型的です。公開前に連絡先を確認してください。

遅かれ早かれ限界に達するでしょう。1つのアカウントではAvitoでたくさん販売することができません。制限はビジネスの根源を締め付けます。

Avitoにおける一括投稿とは何か、そしてそれがなぜ必要か

大量投稿は、手動でフォームを埋める手間をかける代わりに、数分で何百ものリスティングをアップロードすることを意味します。以前は50アイテムを投稿するのに1日を費やしていたのが、今では500アイテムを投稿するのに15分です。

実際に誰が必要としていますか。 50点以上の在庫を持つオンラインストアのオーナーは、これを大いに評価するでしょう。絶えず変化する在庫を扱うリセラーは、毎日時間を大幅に節約します。不動産代理店は、ワンクリックで物件データベース全体をアップロードします。カー・ディーラーは、頭を悩ますことなくすべての車両を表示します。引っ越しの後にガレージやアパートを整理する普通の人々でさえ、時間を節約しています。

実際の例: ある電子機器店は三百の商品で苦労していました。店長はリスティングを更新するために毎週八時間を費やしていました。一括リスティングアップロードを導入した後、状況は変わりました。八時間ではなく四十分に短縮されました。閲覧数は三倍半に跳ね上がり、製品は買い手に見えるようになりました。販売転換率は百八十パーセントも上昇しました。魔法ではなく、適切な製品の提示とフィードでの常時存在が成功の鍵です。

手動および自動化された大量投稿

手動による大量アップロード

マニュアルアプローチの利点 説明の中のコンマひとつひとつを見ることができる。特定のアイテムに対して文言を微調整できる。無料であり、時間だけで済む。ルールに従えば、禁止されるリスクはゼロに近づく。

あなたを苛立たせる欠点。 平均して、1つのリスティングに5分を費やしますが、実際にはすべて10分かかります。100のアイテムは、純粋な時間でほぼ17時間を要します。目がぼんやりして、値段に入力ミスをし始めます。余分なゼロのせいで失われる販売を考えるのは恐ろしいことです。1日に30以上のリスティングをアップロードするのは、精神を失わずに行うことは不可能です。大きなカタログを更新するのは数週間に及びます。

プロセスの自動化

大量アップロード用の作業ツール：

Avito API—プラットフォーム自体の公式なもの。XMLフィードを通して動作し、Yandex.MarketのYMLを理解します。ビジネスアカウントにのみ適しています。

YouDo Pro は、人気のCRMと相性が良く、スケジュールに従って価格を自動的に更新し、在庫を追跡します。

AvitoParser — アービトラージュ担当者のスイスアーミーナイフ。他の競合の情報を解析し、彼らの価格や戦略を表示します。大量編集で何時間も節約できます。

Posting Masterは複数のプラットフォームを同時にカバーします。組み込みの分析ツールにより、実際の購入者がどこから来ているのかがわかります。

メカニズムは簡単です。Excelスプレッドシートにタイトル、説明、価格、カテゴリ、画像リンクを入力します。このファイルをサービスに供給します。リストが準備されます。一度に千件のリストを一括アップロードすることができます。

マルチアカウント: Avitoで複数のアカウントを管理する方法

1つのプロフィールが通常のビジネスの支えとなります。カテゴリの制限により、展開することができません。同時に携帯電話と部品を販売することはできません—システムは異なるニッチでAvitoで効果的に販売することを許しません。アカウントがダウンすると、ビジネス全体がダウンします。

Avitoマルチアカウントは問題を解決しますが、頭脳が必要です。

基本的なサバイバル原則：

各プロフィールには例外なく、それぞれのニッチが必要です。もしアカウントが電話に特化しているなら、電話だけを販売させましょう。子供服や自動車部品を1つのプロフィールに追加すると、疑念を引き起こすでしょう。Avitoのアルゴリズムはこれらのカテゴリー変更を追跡し、すぐに不審な活動を検出します。

ユニークなデータがセキュリティの基盤となります。各プロフィールに対して異なる電話番号が必須です。異なるプラットフォームでメールボックスを登録してください—Mail.ru、Yandex、Gmail。銀行カードも異なる必要があり、異なる銀行の仮想カードが機能します。プラットフォームはアカウント間でデータを継続的にクロスリファレンスします。2つのプロフィールに同じ電話番号または支払いカードがあると、チェーン全体が即座にブロックされます。

地理は論理的なアプローチを必要とします。大都市では、アカウントを地区ごとに分配します。1つのプロフィールがダウンタウンを担当し、2つ目が住宅地をカバーし、3つ目が郊外を扱います。この分割は自然に見え、購入者のリーチを増やします。顧客は自宅近くで商品を購入する方が便利だと感じます。

投稿の時間配分は、露出に対する保護になります。全アカウントの同時活動は、モデレーションの明白なシグナルとなります。最初のプロフィールは朝に一覧を投稿し、2番目は日中に活動し、3番目は夕方に動き始めます。プラットフォームに様々な時間帯でログインする実際の販売者の行動を模倣します。

技術的な部分は、プロキシサーバーを理解することから始まります。プロキシはユーザーの実際のIPアドレスを隠し、別のものに置き換えます。もしあなたがヴォロネジにいる場合、プロキシを通じてAvitoにはモスクワ、サンクトペテルブルク、または他のどの都市からの接続として認識されます。トラフィックはプラットフォームに直接ではなく、中間サーバーを経由して、そのサーバーのIPアドレスを経由します。プラットフォームはあなたの実際のアドレスではなく、このアドレスを記録します。

プロキシタイプの違いは非常に大きいです。データセンターからのサーバープロキシは、Avitoのセキュリティシステムによって容易に認識されます。このプラットフォームは、こうした接続を識別することを長い間学んでいます。住宅プロキシは異なる動作をします。これは、RostelecomやBeelineのような通常のインターネットプロバイダーを使用している実際の家庭ユーザーのIPアドレスです。 GonzoProxy は、まさにこのような住宅アドレスへのアクセスを提供します。彼らのネットワークは、ロシアと世界中の実際の家庭接続で構成されています。Avitoにとって、そのような接続は特定の都市からの通常のユーザーのように見え、怪しげなアカウントファームには見えません。セットアップの詳細は、すべてのステップができるだけ明確に記述されている**住宅プロキシ使用ガイド**に示されています。

アンチディテクトブラウザは次のレベルの保護を提供します。このプログラムは、各プロファイルにユニークなデジタルフィンガープリントを作成します。**Undetectable**はそのタスクを優れた形で処理します。数十のアカウントが並行して動作しても、システムは何も疑いません。

混沌を整理するためのツール。Google Sheetsはパスワードと統計を保存します。ちなみに異なるパスワードを生成します。Trelloはタスクをきちんと整理します。何をいつ投稿するか、何を更新するか。AmoCRMは購入者との作業を自動化します。Bitrix24はすべての情報を一か所に集めます。

サバイバルチェックリスト：

各プロフィールにユニークなプロキシを使用、ここで節約するとビジネスが死にます。

アンチディテクト内での別々のブラウザプロフィール、混合しないこと。

異なる支払いカード、できれば異なる銀行からのもの。

ユニークな写真、少なくとも順番を変える。

異なる文章スタイル。ある人は短いフレーズで書き、別の人は説明を膨らませる。

ステップごとのローンチ計画

ステージ1. 技術的準備. GonzoProxy にアクセスして、プロキシを取得します。販売を予定している地域のプロキシを取得してください。モスクワのリストにはモスクワのIPを、サンクトペテルブルクの場合はサンクトペテルブルクのIPを使います。

例として、ip:port:username:password 形式で米国プロキシを作成しました。

ステージ2。 Undetectable をダウンロードします。各アカウントごとにプロファイルを作成します。

プロキシタブに移動する

プロキシデータを入力し、「チェックプロキシ」をクリックしてください。

プロキシが動作しています。プロファイルを保存

ステージ3. アカウント。1つのプロフィール = 1つのアカウント。

作成されたブラウザアイデンティティを通じてプロファイルを登録します。重要なポイントはユニークな電話番号を取得することです。番号なしではアカウントを作成することができず、AvitoはSMS確認を要求します。物理的なSIMカードは高価で不便です。そこでバーチャルナンバーサービスが役立ちます。

SMS-Activate は、異なる国の番号を10ルーブルから提供し、SMSの受信が可能です。

は、異なる国の番号を10ルーブルから提供し、SMSの受信が可能です。 5sim.net は同様に動作し、自動化のためのAPIを備えています。

は同様に動作し、自動化のためのAPIを備えています。 OnlineSim は、アクセスを回復する予定がある場合、長期レンタル用の番号を提供します。

は、アクセスを回復する予定がある場合、長期レンタル用の番号を提供します。 SMSPVA はロシアの番号を専門としています。番号を取得し、コードを受け取り、アカウントを登録します。

ステージ4. ウォームアップ. 新しく登録したアカウントがすぐにプラットフォームに商品を大量に投稿すると、モデレーションで赤旗となります。最初の一週間は静かにしておきましょう。他の人のリストを閲覧し、お気に入りに追加し、コメントを2〜3件書きます。1日に1〜2商品を投稿してください。

ステージ5。 戦闘モード。 ウォームアップの1週間後に、Avitoで大量投稿を開始します。しかし、過度の熱中は避けてください。1アカウントあたり1日10から15件の出品。徐々にボリュームを増やします。

大量投稿とマルチアカウントで禁止されない方法

貪欲に関する物語その一。 ある起業家が電話のリストを5つのアカウントにコピーしました。写真は同一、テキストも同一、価格も同一でした。システムは3分でデータを照合しました。5つのプロフィールはすべて一斉に禁止処分を受けました。

解決策: 異なる角度から写真を撮る。説明を自分の言葉で書き直す。特性の順序を変更する。価格を50-100ルーブル変える。

スピードについての二つ目の話。 新しいセラーが、全在庫をすぐに投稿することに決めました。新しいアカウントから1時間で50件の出品。モデレーションが自動化を検出しました。ブロックは2時間で適用されました。

解決策: 一日の中で公開を分散させる。掲載の間に15〜30分の間隔を置く。人間の行動を模倣する。

お金を節約するためのストーリー3。 一つのホームIPから五つのアカウントを操作した。プロキシの節約が、全てのプロフィールを同時に失う結果に。

ソリューション: 各アカウントには**GonzoProxy**から独自のレジデンシャルプロキシを取得します。 Undetectableアンディテクトブラウザを使用します。

安全性表：

アクション 正しいアプローチ 頻度 新規リスト 若いアカウントで一日最大十件まで 毎日 更新 各リストを三〜四日ごとに一度 定期的 IPアドレス 各プロファイルに永久プロキシ 常に クライアントの応答 最大二時間待ち 常に 価格変更 最大で週に二回 必要に応じて

マス投稿と代替の販売方法

古いiPhoneやおばあちゃんのキャビネットを売るときは、手作業が正当化されます。リノベーション後に出品するアイテムが十数個の場合も手作業で行えます。あなたの近所でルーターの設定を行うようなニッチなサービスには、1つのプロフィールが必要です。

Avitoで大量投稿を行う方法は、50アイテム以上を扱う場合に重要な課題となります。複数の製品カテゴリーは異なるアプローチとアカウントを必要とします。スケーリングプランは技術的な制約に直面します。

アプローチの比較表:

基準 手動 自動 マルチアカウント 操作中のリスティング 最大30 50から 制限なし 商品あたりの時間 5-10分 1-2秒 設定による 禁止の可能性 最小限 中程度 保護が必要 到達範囲 ローカル 広範囲 全体 投資 時間 サービス プロキシ + ソフトウェア

結論

Avitoでの成功する販売は、体系的にアプローチする人々に機能します。質の高いコンテンツが基盤を形成し、適切な自動化が壁を作ります。有能なマルチアカウント運用が屋根を提供します。

量を追い求めてセキュリティを犠牲にしないでください。プラットフォームはずる賢い人を好みません。たとえ怠け者でも、コンテンツをユニークにしてください。単調さはアカウントを一括で消滅させます。保護に投資しましょう。プロキシとantidetectは、最初に保存されたアカウントで元が取れます。メトリクスを分析し、失敗から学びましょう。

マス投稿 と複数のプロフィールの活用により、販売を新たなレベルに引き上げることができます。ルーチンにかける時間を減らしながら、Avitoでの販売を増加させることができます。テクノロジーは賢く使用することで効果を発揮します。

よくある質問

Avitoでアイテムをすばやく売る方法 昼間に異なる角度から写真を撮る。他の競合より5-10%低い価格を設定する。交渉のオプションを追加する。人々は勝つことが好きです。できれば最初の15分以内にすぐに返信する。3日ごとにリスティングを目立たせる。

1つのアカウントからいくつのリスティングを投稿できますか？ 通常のプロフィールには、30から500のアクティブリスティングがあります。カテゴリによって異なります。不動産には制限があり、衣類には別の制限があります。ビジネスアカウントは割り当てが増えます。

一括リストアップロードの方法

ビジネスプロファイルは公式APIを使用します。他の人々はYouDo ProやAvitoParserのようなサードパーティサービスを選びます。データを含むExcelファイルを準備し、サービスにアップロードし、公開されたリスティングを取得します。

大量投稿に適したサービスは何ですか？ Avito APIは公式なビジネスに適しています。YouDo ProはCRM統合に適しています。AvitoParserは競合分析に適しています。Posting Masterは複数のプラットフォームでの作業に適しています。選択はタスクと予算に依存します。

Avitoで複数のアカウントを使用するのは安全ですか？ 適切な設定を行えば、リスクは最小限です。高品質なプロキシを使用し、Undetectable ブラウザを用い、投稿の制限を守ることが大切です。リスティングの数量で欲張らないようにしましょう。

大量出品の効果を確認する方法 各アイテムの閲覧数、通話数、メッセージ数を数える。異なるカテゴリーの転換率を比較する。タイトルと説明をテストする。弱いポジションを改善または削除する。

手動投稿と自動化を組み合わせることはできますか？ 完璧な戦略です。大量のものを自動化を通じてプッシュします。排他的で高価なアイテムは心を込めて手動で扱います。バランスは最大の効果を発揮します。

どちらが良いか: 「強力」なアカウント一つか、複数のワーキングプロファイルか？ ビジネスには多様化が必要です。いくつかの専門化されたプロファイルは、全面的な禁止のリスクを軽減します。地理的範囲やカテゴリーを拡大します。一つのプロファイルでは、すべての卵を一つのバスケットに入れることを意味します。