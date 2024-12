So sánh các trình duyệt chống phát hiện tốt nhất vào năm 2024

Giới thiệu

Chào mọi người! Rất nhiều trong số chúng ta đã gặp phải trường hợp bị chặn truy cập trực tuyến. Tôi hoạt động trong ngành tiếp thị liên kết, có nghĩa là việc truy cập dữ liệu rất quan trọng. May mắn thay, cho đến nay tôi đã giải quyết được hầu hết vấn đề như vậy nhờ sự trợ giúp của các trình duyệt chống phát hiện.

Đó là lý do tôi đến đây hôm nay - để chia sẻ những gì tôi biết với tất cả mọi người. Nếu bạn đang tìm kiếm một trình duyệt chống phát hiện, đây là bài đánh giá dành cho bạn!

Tôi sẽ cố gắng nói cho bạn biết tất cả những gì tôi có thể về các ADB tiện lợi nhất. Bài viết này bao gồm tất cả các điểm sau:

Lựa chọn trình duyệt chống phát hiện

Giá cả

Đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Điều này sẽ rất hữu ích đối với bất kỳ ai cần hoạt động một cách ẩn danh khi xử lý một lượng lớn dữ liệu - từ các chuyên gia SMM và thương nhân điện tử đến webmasters và chương trình liên kết.

Để tiện lợi, dưới đây là một danh sách nội dung:

Có các cách khác nhau để đánh giá hiệu quả của một ADB. Tôi ưa thích tiếp cận toàn diện bao gồm các thông số chính; đó là những gì chúng ta sẽ đề cập.

Chiến lược đánh giá 14 trình duyệt chống phát hiện

Có rất nhiều trình duyệt chống phát hiện tốt trên thị trường, điều này khiến việc chọn một trỏng số họ trở nên khó khăn. Để mục đích của bài đánh giá này, tôi đã chọn 14 dịch vụ đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Đây là một danh sách các tham số mà tôi coi là quan trọng:

Đặc điểm . Các thông số cơ bản như tốc độ, chặn quảng cáo, v.v. Điều này thường là yếu tố quyết định khi chọn lựa.

. Các thông số cơ bản như tốc độ, chặn quảng cáo, v.v. Điều này thường là yếu tố quyết định khi chọn lựa. Giá cả và tính sẵn có . Một số ADB cung cấp phiên bản dùng thử với các tính năng hạn chế hoặc các tùy chọn gói cước.

. Một số ADB cung cấp phiên bản dùng thử với các tính năng hạn chế hoặc các tùy chọn gói cước. Tính năng tích hợp . Tuy nhiên, các tính năng cơ bản không phải lúc nào cũng đủ, nhưng bạn có thể tối ưu hóa quy trình bằng cách tích hợp phần mềm bổ sung.

. Tuy nhiên, các tính năng cơ bản không phải lúc nào cũng đủ, nhưng bạn có thể tối ưu hóa quy trình bằng cách tích hợp phần mềm bổ sung. Mục tiêu . Tất cả các ADB đều tuyệt vời trong việc giữ cho bạn ẩn danh trực tuyến. Nhưng một số lựa chọn tốt hơn cho mục đích SMM, trong khi khác lại phù hợp cho tiếp thị liên kết, v.v. Tôi sẽ cố gắng phân loại chúng tốt nhất có thể.

. Tất cả các ADB đều tuyệt vời trong việc giữ cho bạn ẩn danh trực tuyến. Nhưng một số lựa chọn tốt hơn cho mục đích SMM, trong khi khác lại phù hợp cho tiếp thị liên kết, v.v. Tôi sẽ cố gắng phân loại chúng tốt nhất có thể. Đánh giá. Tôi chưa sử dụng cá nhân tất cả các trình duyệt trên danh sách này. Chính vì vậy, tôi sẽ dựa vào đánh giá của người dùng để cung cấp đánh giá không thiên vị nhất.

Tự nhiên, tập hợp các tính năng của các trình duyệt chống phát hiện là khá rộng. Nhưng đây là các tiêu chí mà tôi thấy hữu ích khi nghiên cứu về chủ đề này. Tôi đề nghị bạn chọn một trình duyệt chống phát hiện sử dụng chúng như hướng dẫn.

Trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận về từng trình duyệt chống phát hiện một cách riêng lẻ, để làm cho vấn đề dễ dàng hơn, tôi đã tạo một bảng so sánh chung chứa các tùy chọn gói cước giá rẻ nhất. Tôi cũng muốn chú ý đến các đặc điểm chính và vị trí của chúng.

Bảng so sánh các tham số chính của các ADB đã được xem xét

Tên Chi phí hàng tháng tối thiểu và dùng thử miễn phí Đặc điểm 1. Undetectable – cho phép quản lý số tài khoản không giới hạn Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $39

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Cung cấp cài đặt để bypass bộ lọc và xác định bot.

- Đảm bảo mức độ ẩn danh cao cho các hoạt động trực tuyến bí mật. 2. GoLogin - một trình duyệt chống nhận dạng đa chức năng cho tiếp thị liên kết và hoạt động đa tài khoản Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $24

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Cho phép quản lý nhiều hồ sơ trình duyệt cho cả một nhóm.

- Cho phép tạo hồ sơ trình duyệt với các tham số GEO và cài đặt khác nhau. 3. Incogniton - một ADB tiên tiến dành cho lướt web an toàn và ẩn danh Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $21

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Chuyên về ẩn danh và bảo mật trực tuyến với các tính năng hữu ích trong việc bypass các phần chặn.

- Có dấu vân tay trình duyệt độc đáo và khả năng tạo hồ sơ cá nhân cho bất kỳ nhiệm vụ nào. 4. Multilogin - giải pháp chống nhận dạng tốt nhất cho việc mở rộng doanh nghiệp của bạn Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ €75

Dùng thử miễn phí: không có - Cho phép tạo nhiều hồ sơ với lịch sử trình duyệt, cookie và địa chỉ IP độc đáo. 5. АdsPower - ADB lý tưởng cho mục đích đa tài khoản Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $5.4

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Đảm bảo truy cập ẩn danh vào tài nguyên web cho mục đích nghiên cứu tiếp thị và phân tích đối thủ. 6. Dolphin Anty - một trình duyệt chống nhận dạng cho tiếp thị liên kết, tùy chỉnh cho làm việc nhóm Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $71

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Cung cấp các công cụ đáng tin cậy để bypass CAPTCHA và cơ chế bảo mật. 7. Octo Browser - một ADB đa năng cho mọi mục đích Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ €21

Dùng thử miễn phí: không có - Tạo hồ sơ trình duyệt tùy chỉnh cho một loạt mục đích.

- Hỗ trợ tự động hóa các hành động cho nhiệm vụ scrap web. 8. Morelogin - dịch vụ an toàn nhất cho mục đích đa tài khoản trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $9

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Có các tính năng đặc biệt để làm việc với truyền thông xã hội và các dịch vụ trực tuyến.

- Có khả năng quản lý nhiều hồ sơ trình duyệt với các đặc điểm độc đáo. 9. Ultimate Orb - công cụ hoàn hảo cho hoạt động SMM và tiếp thị liên kết thay đổi luật chơi Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $3.3 (cho 1 người dùng trong 30 ngày)

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Chuyên về việc đảm bảo ẩn danh người dùng khi làm việc với mạng quảng cáo và cho tiếp thị liên kết.

- Cho phép bạn tạo phiên trình duyệt với các đặc điểm khác nhau. 10. Kameleo - một nền tảng tuyệt vời để quản lý tài sản số Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ €50

Dùng thử miễn phí: không có - Cho phép mô phỏng trình duyệt và thiết bị để bypass các biện pháp bảo vệ chống bot. 11. SmartProxy - sử dụng proxy để cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu kinh doanh của đối thủ ở bất kỳ GEO nào Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $8.5

Dùng thử miễn phí: không có - Tích hợp tốt với proxy để đảm bảo ẩn danh và bypass các biện pháp chặn. 12. Ghost Browser - một trình duyệt tuyệt vời cho doanh nghiệp trực tuyến và hệ thống giáo dục Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $21

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Tạo nhiều phiên và nhóm chúng theo tab.

- Phù hợp cho các hoạt động đa tài khoản trực tuyến. 13. Lalicat - trình duyệt tốt nhất cho lướt web ẩn danh và duyệt Tor Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $59

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Cung cấp giải pháp cho việc sử dụng ẩn danh các tài nguyên trực tuyến và lướt web riêng tư.

- Cung cấp kiểm soát các tham số để tránh phát hiện và scrap web. 14. VMLogin - có khả năng thay thế nhiều PC với các hồ sơ kinh doanh ảo Chi phí hàng tháng: bắt đầu từ $99

Dùng thử miễn phí: có sẵn - Chuyên về quyền truy cập ẩn danh vào các tài nguyên trực tuyến với sự tập trung vào quản lý phiên.

- Cho phép bạn tạo các phiên trình duyệt ảo với các đặc điểm độc đáo.

Có lẽ bạn đã chọn một lựa chọn cụ thể hoặc tất cả chúng cùng một lúc - tôi ở đây để kể cho bạn biết về chúng chi tiết hơn.

1. Undetectable – giúp bạn quản lý một số lượng tài khoản không giới hạn

Màn hình chính của Trình duyệt Không thể Phát hiện

Hiện tại, Undetectable Browser có lẽ là trình duyệt chống phát hiện tốt nhất cho tiếp thị liên kết. Nó cho phép bạn tạo một số tài khoản không giới hạn trên bất kỳ nền tảng nào từ một thiết bị duy nhất mà không cần lo lắng về bảo mật dữ liệu. Trình duyệt này nổi tiếng trên toàn thế giới và gần đây đã đang phát triển mạnh ở Nga.

Undetectable Browser desktop panel

Cac năng lực chính

Nhiều hồ sơ. Trình duyệt cho phép bạn quản lý hàng ngàn hồ sơ từ một thiết bị duy nhất, với mạng xã hội xem mỗi tài khoản là duy nhất.

Trình duyệt cho phép bạn quản lý hàng ngàn hồ sơ từ một thiết bị duy nhất, với mạng xã hội xem mỗi tài khoản là duy nhất. Tự động hóa và API. Bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa như Puppeteer hoặc Playwright, phần mềm giúp bạn xử lý các hoạt động hàng ngày nhanh hơn.

Bằng cách sử dụng các công cụ tự động hóa như Puppeteer hoặc Playwright, phần mềm giúp bạn xử lý các hoạt động hàng ngày nhanh hơn. Mô phỏng dấu vân tay. Dấu vân tay cục bộ là một tập hợp dữ liệu được thu thập từ trình duyệt và thiết bị thực tế. Nếu bạn tinh chỉnh cài đặt theo ý của mình, tất cả dấu vân tay của bạn sẽ phản ánh những thay đổi đó.

Khả năng trình duyệt không thể phát hiện được từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

Trình duyệt Undetectable hỗ trợ gần như tất cả các hệ điều hành và trình duyệt chính, bao gồm Windows, macOS và Linux. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp VPN, công cụ theo dõi và proxy để tăng hiệu suất của mình ở một khu vực địa lý cụ thể. Trình duyệt này cũng có một API cục bộ cho phép bạn lấy danh sách các hồ sơ và quản lý từng cái một.

Giá cả

Undetectable Browser cung cấp một số gói tarif hấp dẫn. Gói đơn giản nhất là miễn phí và không giới hạn thời gian sử dụng. Tuy nhiên gói này thiếu hầu hết các tính năng nhưng vẫn cung cấp tối đa 10 dấu vân tay trên trình duyệt.

Cũng có 3 gói cước khác - Gói cơ bản giá $49, Chuyên nghiệp giá $99 và Tùy chỉnh giá $199 mỗi tháng, với các bộ tính năng và số vân tay được hỗ trợ khác nhau. Bạn cũng có thể lựa chọn thanh toán trước trong 3, 6 hoặc 12 tháng và nhận được ưu đãi giảm giá.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Mức độ bí mật cao: Một trong những tính năng quan trọng của Trình duyệt Không thể phát hiện là sự bảo vệ mà nó mang lại chống lại các vụ lừa đảo tài chính và các cuộc tấn công mạng. Trình duyệt cũng đảm bảo bạn có quyền truy cập an toàn vào các trang web không thể truy cập ở một số khu vực. Người dùng có thể chọn lựa trang trí địa chỉ IP của mình và không chỉ thu thập dữ liệu mà họ cần, mà cũng bảo vệ thông tin thật sự của họ.

Warming-up tài khoản: Là một công việc nhỏ nhặt khi phải tạm thời xử lý hàng chục và hàng trăm tài khoản một cách thủ công, đặc biệt nếu bạn muốn tránh chúng bị coi là spam. Chính vì lý do này, Undetectable Browser có một bot riêng để làm nóng tài khoản trong vòng 3-5 ngày đầu tiên.

Tiết kiệm tài nguyên: Trình duyệt không thể phát hiện có tính năng tiết kiệm bộ nhớ và thường xuyên xóa cookies khi sử dụng VPN, giảm đáng kể tải trọng thiết bị. Điều này đặc biệt thuận tiện khi làm việc với các lĩnh vực tiêu tốn năng lượng cao, như tài chính hoặc tiền điện tử.

Giao diện thân thiện với người dùng: Trình duyệt dễ sử dụng và đơn giản một cách trực quan khi điều hướng. Tất cả dữ liệu đã lưu trữ được phân phối một cách thuận tiện trên các tab khác nhau. Đó là điều khiến cho Trình duyệt Undetectable trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những người mới bắt đầu muốn triển khai chiến dịch quảng cáo đầu tiên của họ.

Nhược điểm:

Không tự động điền: Tự động điền không khả dụng cho nhiều biểu mẫu, điều này có thể gây khó khăn nếu bạn đang làm việc với nhiều tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn lòng nghịch với cài đặt API và viết một số kịch bản, bạn có thể giải quyết vấn đề này.

Tự động điền không khả dụng cho nhiều biểu mẫu, điều này có thể gây khó khăn nếu bạn đang làm việc với nhiều tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sẵn lòng nghịch với cài đặt API và viết một số kịch bản, bạn có thể giải quyết vấn đề này. Không có phiên bản di động: Hiện tại, Trình duyệt Không Thể Phát Hiện vẫn chưa có bố cục di động. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng phiên bản desktop để bắng bắng các tài khoản người dùng di động nếu cần thiết.

Xếp hạng và đánh giá

Trong những năm gần đây, Trình duyệt Không thể phát hiện đang nhận được đánh giá tích cực từ người dùng, hiện đang đạt được xếp hạng 5/5 ấn tượng. Người dùng thường khen ngợi những tính năng được xem xét kỹ lưỡng và giao diện thuận tiện và dễ sử dụng, cũng như cách dễ dàng quản lý nhiều tài khoản. Mặc dù một số người chỉ trích việc một số cấu hình cần phải mua riêng biệt. Điều này có thể là một công việc tốn kém nhưng thực sự phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.

Đánh giá về Trình duyệt Không thể phát hiện từ trang web chính thức

Nhận xét về Trình duyệt Không thể phát hiện từ trang web chính thức

Đánh giá video

Trình duyệt Không xác định là một trong những ứng dụng ADB phổ biến và dễ sử dụng nhất, giúp việc lướt web trở nên dễ dàng hơn và giảm thiểu jeo dấu số kỹ thuật số của bạn. Một đánh giá từ người dùng theo dõi từng bước trong video này giới thiệu những ưu điểm chính của nó và cũng nhấn mạnh cách hoạt động hiệu quả và lợi ích của nó.

How to properly set up a proxy in Undetectable Browser

Phù hợp với

Đối tượng mục tiêu của Trình duyệt Không thể phát hiện là rộng lớn, nhưng nó phù hợp nhất với những người làm việc với tài chính hoặc các trang web bị chặn. Cụ thể, trình duyệt giúp bạn tối ưu hóa các hoạt động khi làm việc với các dạng thị trường tiền điện tử, cá cược và đánh cược. Trình duyệt Không thể phát hiện cũng là một lựa chọn ưa thích của các nhà tiếp thị liên kết và chuyên gia về SMM, Thương mại điện tử và chuyển giao hàng.

2. GoLogin – một công cụ đa chức năng ADB cho tiếp thị liên kết và làm việc thông qua nhiều tài khoản

Màn hình chính GoLogin

GoLogin chủ yếu tập trung vào làm việc với các tài khoản kinh doanh chuyên nghiệp và chiến dịch tiếp thị đòi hỏi mức độ ẩn danh cao. Ban đầu phát triển tại State để trốn tránh Uncle Sam, trình duyệt nhanh chóng trở nên phổ biến tại các quốc gia đối mặt với vấn đề tương tự.

Giao diện máy tính của GoLogin

Các khả năng chính

Các thông số vân tay duy nhất: cung cấp khả năng tạo ra nhiều loại vân tay trình duyệt, với các thông số có thể tùy chỉnh bao gồm phiên bản trình duyệt, ngôn ngữ, plugin, và nhiều hơn nữa.

Một loạt các hồ sơ: Người dùng có thể tạo, quản lý và tải lên các hồ sơ lên đám mây. Mỗi hồ sơ có các cài đặt riêng và các thông số dữ liệu ẩn danh.

Nhập và xuất phiên GoLogin cho phép bạn nhập và xuất phiên để chuyển đổi giữa các hồ sơ và thiết bị trở nên thuận tiện hơn. Điều này có nghĩa bạn có thể hoạt động trong một hệ sinh thái mượt mà, đặc biệt là có lợi cho các nhóm.

Các khả năng của GoLogin từ trang web chính thức của họ

Hội nhập

GoLogin có thể dễ dàng tích hợp với các chương trình và nền tảng khác như Google, Facebook, Amazon, Instagram và LinkedIn, giúp bạn hoạt động mà không cần lo lắng về việc bị cấm. Ngoài ra, GoLogin cũng có trình duyệt riêng của mình, Orbita, được sử dụng để truy cập vào mạng Tor dark-web.

Giá cả

GoLogin cung cấp nhiều tùy chọn và mỗi tùy chọn đều có phiên bản dùng thử miễn phí. Các mức giá đáng giá nếu bạn là một đội ngũ chuyên nghiệp lớn. Có các gói giá trị từ $24, $49, $99 với số lượng hồ sơ và chỗ cho các thành viên trong nhóm khác nhau. Ngoài ra, còn có một gói Tùy chỉnh bắt đầu từ $159.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Cài đặt cực kỳ linh hoạt: GoLogin có một danh sách cài đặt rộng để tạo các hồ sơ và kịch bản duy nhất. ADB giúp bạn ẩn và quản lý dấu vân tay của mình, dễ dàng điều chỉnh tất cả các thông số mà trang web thấy. Các hồ sơ bạn tạo không trùng nhau, vì vậy trang web sẽ không cấm chúng.

GoLogin có một danh sách cài đặt rộng để tạo các hồ sơ và kịch bản duy nhất. ADB giúp bạn ẩn và quản lý dấu vân tay của mình, dễ dàng điều chỉnh tất cả các thông số mà trang web thấy. Các hồ sơ bạn tạo không trùng nhau, vì vậy trang web sẽ không cấm chúng. Phiên bản di động: Với GoLogin, bạn không cần giới hạn bản thân trong việc làm việc từ văn phòng, vì nó có giao diện di động riêng. Chỉ cần tải ứng dụng GoLogin Android và chỉnh sửa các hồ sơ của bạn từ bất kỳ đâu trên thế giới.

Nhược điểm:

Khong phu hop voi nguoi moi bat dau: GoLogin co rat nhieu tinh nang. Nguoi moi co the can mot thoi gian de hieu het va hoc cach su dung cac thiet lap mot cach dung cach.

GoLogin co rat nhieu tinh nang. Nguoi moi co the can mot thoi gian de hieu het va hoc cach su dung cac thiet lap mot cach dung cach. Gia ca: Doi voi mot so nguoi, cac ke hoach gia co ve hoi dat. Va cach duy nhat de nhan duoc giam gia la thanh toan cho 12 thang truoc.

Xếp hạng và đánh giá

Trình duyệt GoLogin là một lựa chọn phổ biến, xếp hạng của nó là 4.8/5. Người dùng nhấn mạnh rằng nó giúp dễ dàng thực hiện bán hàng trực tuyến và tiếp thị từ hàng chục tài khoản. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ rằng GoLogin không đảm bảo 100% an ninh dữ liệu. Mọi người cũng không thích việc ADB không tương thích với một số proxy cụ thể.

Xem lại video

GoLogin đảm bảo sự ẩn danh của người dùng khi họ quản lý nhiều hồ sơ trực tuyến ngay cả với gói cước rẻ nhất với bộ công cụ tối thiểu. Đánh giá video này sẽ nhanh chóng đi qua tất cả các tùy chọn giá, giúp bạn lựa chọn một trong số chúng.

Tạo một hồ sơ GoLogin mới

Phù hợp cho

GoLogin là lý tưởng cho các chuyên gia liên quan đến tiếp thị internet trực tuyến, phân tích dữ liệu và các lĩnh vực khác nơi tính ẩn danh và khả năng làm việc nhanh chóng với nhiều hồ sơ cùng một lúc quan trọng.

3. Incogniton - một ADB tiên tiến để duyệt web an toàn và ẩn danh

Màn hình chính của Incogniton

Incogniton là trình duyệt chống phát hiện mạnh mẽ được sử dụng ở nhiều quốc gia hỗ trợ nhiều GEO và proxy. Nhờ sự trợ giúp của nó, bạn có thể quản lý hiệu quả các hồ sơ truyền thông xã hội bằng cách nhanh chóng thay đổi địa lý của mình. Dịch vụ này hoàn hảo cho một loạt các nhiệm vụ - từ lướt web ẩn danh định kỳ đến hoạt động thương mại điện tử toàn cầu.

Incogniton desktop panel

Công năng chính

Đồng bộ dữ liệu: Incogniton cho phép bạn lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn. Nó cũng có thể đồng bộ hóa dữ liệu này trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau.

Incogniton cho phép bạn lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn. Nó cũng có thể đồng bộ hóa dữ liệu này trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau. Tạo lưu lượng truy cập chất lượng cao: Incogniton cho phép bạn quản lý một số lượng hồ sơ trình duyệt ảo độc đáo tạo ra lưu lượng sạch sẽ nhất.

Incogniton cho phép bạn quản lý một số lượng hồ sơ trình duyệt ảo độc đáo tạo ra lưu lượng sạch sẽ nhất. Mô phỏng hành động con người: Incogniton cung cấp cho việc mô phỏng việc tạo văn bản thực tế để nhanh chóng điền đầy mẫu trang web.

Khả năng của Incogniton từ trang web chính thức của nó

Tích hợp

Incogniton có thể được tích hợp với nhiều VPN và phần mềm diệt virus, mà không ảnh hưởng đến tốc độ và sự ổn định hoạt động. Nó cũng không nhanh chóng tiêu thụ nhiều RAM. Hơn nữa, Incogniton hoạt động nhanh chóng và an toàn với nhiều nền tảng tiền điện tử và NFT nổi tiếng, như sàn giao dịch OpenSea.

Giá cả

Trình duyệt có cả phiên bản dùng thử miễn phí và phiên bản trả phí đầy đủ với tập hợp các tính năng mở rộng. Khi thanh toán trước 6 tháng cho bất kỳ gói nào, bạn có thể nhận được ưu đãi 30%, trong trường hợp đó, tùy chọn rẻ nhất sẽ mất cho bạn 21 đô la mỗi tháng, và đắt nhất (ngay cả khi không có ưu đãi) - 150 đô la.

Ưu điển và nhược điểm

Ưu điểm:

Mở rộng nhanh chóng: Khi bạn có nhiều hồ sơ Incognition, bạn có thể mở rộng dịch vụ bạn cung cấp và phân phối lưu lượng truy cập bạn tạo ra vào các phân khúc thị trường khác nhau.

Khi bạn có nhiều hồ sơ Incognition, bạn có thể mở rộng dịch vụ bạn cung cấp và phân phối lưu lượng truy cập bạn tạo ra vào các phân khúc thị trường khác nhau. Đối tác hiệu quả: Ngoài lưu lượng truy cập, bạn cũng có thể giảm thiểu công việc bằng cách tạo tài khoản cho các thành viên trong nhóm của bạn với các đăng nhập khác nhau và giao cho họ các vai trò và nhiệm vụ cụ thể.

Cons:

Không được hỗ trợ trên tất cả các hệ điều hành: Incogniton có thể chạy trên Windows và Mac, trong khi người dùng Linux và các hệ điều hành hướng tới một cách hẹp khác có thể gặp vấn đề.

Incogniton có thể chạy trên Windows và Mac, trong khi người dùng Linux và các hệ điều hành hướng tới một cách hẹp khác có thể gặp vấn đề. Cài đặt khó khăn: Một số tính năng của Incogniton cần được thiết lập thủ công, điều này có thể gây khó khăn. Tuy nhiên, đó là lý do tại sao trang web có một hướng dẫn riêng.

Đánh giá và đánh giá

Một cách kỳ lạ, người dùng trực tuyến dường như không thể tìm thấy điểm chung về cách họ nghĩ về Incogniton. Ví dụ, Sitejabber.com đánh giá ADB này là 5/5 và ca ngợi về tốc độ hiệu suất nhanh và ổn định của nó, ngay cả khi sử dụng nhiều proxy và tài khoản FB.

Đồng thời, nếu bạn truy cập Trustpilot, bạn sẽ thấy có người phàn nàn về vấn đề hủy đăng ký và đăng nhập cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng kém cỏi. Trang web này đánh giá Incogniton là 3.4/5, điều này, cùng với điểm trước đó, cho chúng ta một điểm trung bình là 4.2/5.

Xem lại video

Tổng thể, Incogniton là một trình duyệt chống phát hiện được thiết kế tốt, nổi tiếng với tính ổn định và độ dễ sử dụng tương đối. Ví dụ, video này sẽ chỉ cho bạn cách nhanh chóng và dễ dàng mở nhiều hồ sơ trên mạng xã hội, bao gồm cho Discord, Facebook, Google Adwords, Instagram, v.v.

Cài đặt một user agent và điều hướng trong hồ sơ Incogniton mới

Thích hợp cho

Incogniton là lựa chọn hoàn hảo cho tiếp thị liên kết. Đây là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn truy cập vào các tài nguyên web bị chặn. Nó cũng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn mở rộng danh sách các dịch vụ tiếp thị mà họ tham gia và phân phối lại lưu lượng họ tạo ra đến các phân khúc thị trường khác.

4. Multilogin - ứng dụng chống phát hiện tốt nhất cho việc mở rộng kinh doanh của bạn

Multilogin homescreen

Multilogin cung cấp tài khoản có thể tùy chỉnh hoàn toàn, tính năng tự động hóa, quản lý đội nhóm và hỗ trợ 24/7 để có thể phát triển trong ngành công nghiệp khốc liệt nhất. Hàng ngàn công ty đã tin tưởng Multilogin với sự thành công kinh doanh của họ. Quên đi các lệnh cấm và tận dụng hồ sơ ảo ổn định và vân tay thực.

Multilogin desktop panel

Cac năng lực chính

Tự động hóa để tăng sự cạnh tranh của bạn. Vì trình duyệt này được tinh chỉnh cho nhu cầu kinh doanh, nó giúp người dùng cạnh tranh với các "cá mập" trong ngành. ADB này giảm thiểu công việc vặt mà bạn cần phải làm nhờ các tính năng tự động hóa để tạo tài khoản, thực hiện bán hàng và nhiều hơn nữa.

Vì trình duyệt này được tinh chỉnh cho nhu cầu kinh doanh, nó giúp người dùng cạnh tranh với các "cá mập" trong ngành. ADB này giảm thiểu công việc vặt mà bạn cần phải làm nhờ các tính năng tự động hóa để tạo tài khoản, thực hiện bán hàng và nhiều hơn nữa. Làm việc nhóm an toàn . Bằng cách sử dụng dịch vụ Teamwork 2.0, bạn có thể cải thiện cách làm việc nhóm để đảm bảo bạn tương tác với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả, bất kể kích thước công ty hoặc vị trí thực tế của đồng nghiệp của bạn.

. Bằng cách sử dụng dịch vụ Teamwork 2.0, bạn có thể cải thiện cách làm việc nhóm để đảm bảo bạn tương tác với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả, bất kể kích thước công ty hoặc vị trí thực tế của đồng nghiệp của bạn. Lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy. Multilogin mã hóa và lưu trữ dữ liệu một cách an toàn trong đám mây AWS với độ phổ biến lỗi thấp. Vì vậy bạn không cần lo lắng về an ninh dữ liệu hoặc ổn định vận hành.

Khả năng Multilogin từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

Multilogin có thể tích hợp với một số hệ điều hành lớn. Để nhập/xuất tốt hơn, nó cho phép bạn sử dụng Cookies, và cũng cho phép thiết lập chế độ WebRTC và các thông số JSNavigator. Multilogin cũng có thể tối ưu hiệu suất của bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào bằng cách sử dụng Multicores và mô phỏng đầu vào văn bản và cung cấp khả năng tương thích hoàn toàn với vi mạch M1/M2.

Giá cả

Multilogin không có phiên bản dùng thử vì nó được thiết kế để sử dụng lâu dài ngay từ đầu. Có 3 tùy chọn gói chính - SOLO với giá €891/năm hoặc €99/tháng, TEAM với giá €1,791/năm hoặc €199/tháng và SCALE với giá €3,591/năm hoặc €399/tháng. Sự khác biệt giữa chúng chủ yếu là danh sách các tính năng có sẵn cho các hoạt động nhóm. Đó là lý do tại sao việc mua Multilogin trong thời gian dài là lựa chọn có lợi hơn, đặc biệt là đối với các nhóm.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Trình duyệt con: Multilogin có 2 trình duyệt con - Mimic (chạy trên nền tảng Chromium của Google) và Stealthfox (động cơ Firefox) - với các tính năng quản lý vân tay bổ sung. Không giống như các trình duyệt gốc, chúng không chuyển dữ liệu cho Google và đáng tin cậy hơn các tùy chọn được tích hợp trong Mozilla.

Multilogin có 2 trình duyệt con - Mimic (chạy trên nền tảng Chromium của Google) và Stealthfox (động cơ Firefox) - với các tính năng quản lý vân tay bổ sung. Không giống như các trình duyệt gốc, chúng không chuyển dữ liệu cho Google và đáng tin cậy hơn các tùy chọn được tích hợp trong Mozilla. Phạm vi toàn bộ: Multilogin cho phép bạn mở rộng phạm vi và tăng doanh số bán hàng qua nhiều kênh và chiến dịch quảng cáo cùng một lúc, đồng thời phân tích chiến lược của đối thủ và tự động hóa các nhiệm vụ trên nhiều nền tảng cùng một lúc. Tất cả điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Nhược điểm:

Chính sách giá cả: Multilogin, khác với nhiều ADBs khác, tính phí bằng EUR thay vì đô la. Điều này làm cho nó trở thành một trong những trình duyệt đắt tiền nhất trong loại của nó.

Multilogin, khác với nhiều ADBs khác, tính phí bằng EUR thay vì đô la. Điều này làm cho nó trở thành một trong những trình duyệt đắt tiền nhất trong loại của nó. Không ổn định: Có những người dùng đôi khi gặp tình trạng tài khoản bị chặn khi cần phải cập nhật phiên bản của Multilogin. Thật không may, tính năng tự động cập nhật không có trong ADB này.

Đánh giá và nhận xét

Multilogin hằng tự hào với đánh giá cao từ người dùng 4.8/5.. Các ưu điểm của nó bao gồm tính năng chia sẻ hồ sơ nhanh chóng và việc các nhà phát triển liên tục tìm cách cải thiện dịch vụ và làm cho nó dễ sử dụng hơn.

Tuy nhiên, một số người dùng phàn nàn rằng họ đôi khi mất các hồ sơ khi sử dụng tính năng multi-stream tự động, cũng như cookie và mật khẩu. Nhưng không ai chắc chắn rằng lỗi là do Multilogin hay không.

Đánh giá video

Hôm nay, Multilogin là một trong những công cụ quảng cáo nhiều tài khoản phổ biến nhất. Nó cung cấp nhiều kế hoạch giá với bộ công cụ độc đáo. Đó là lý do tại sao bạn nên dựa vào trải nghiệm của người dùng khác để quyết định lựa chọn của bạn hoặc đội của bạn. Đánh giá này bao gồm một bài kiểm tra Multilogin và các ví dụ dễ theo dõi về cách sử dụng các tính năng mà nó cung cấp.

Thiết lập tài khoản Multilogin mới sử dụng Mimic và Stealthfox

Phù hợp cho

Cho dù bạn đang tìm cách tăng cường khả năng tiếp cận và doanh số bán hàng của mình, hoặc quản lý hàng nghìn tài khoản quảng cáo tiếp thị liên kết, Multilogin cung cấp các giải pháp cho mọi lĩnh vực. Nó có thể dễ dàng đảm bảo các tài khoản cá cược và mua vé của bạn luôn an toàn. Đối với người dùng tiền điện tử, Multilogin đảm bảo tính vô danh, an toàn của dữ liệu và quỹ.

5. AdsPower - trình duyệt chống nhận diện hoàn hảo cho mục đích multi-accounting

AdsPower homescreen

AdsPower là một trình duyệt chống phát hiện thân thiện với người dùng mở ra các khả năng độc đáo cho việc tương tác mượt mà với các nền tảng quảng cáo và công cụ tiếp thị. Các cài đặt vân tay chuyên biệt của nó giúp bạn giám sát một cách hiệu quả hệ thống kiểm soát mở rộng trên nhiều lĩnh vực. AdsPower được công nhận rộng rãi là một công cụ quản lý nhiều tài khoản được làm một cách tinh xảo và được yêu thích vì bộ công cụ mạnh mẽ và hiệu quả của nó.

AdsPower desktop panel

Các khả năng chính

Tự động hóa các công việc hàng ngày. AdsPower giúp bạn dễ dàng tự động hóa các công việc hàng ngày bằng cách sử dụng API địa phương và bot RPA tiêu chuẩn.

AdsPower giúp bạn dễ dàng tự động hóa các công việc hàng ngày bằng cách sử dụng API địa phương và bot RPA tiêu chuẩn. Làm việc nhóm. Thuật toán của AdsPower sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn và đảm bảo làm việc nhóm của bạn diễn ra một cách trôi chảy và không gặp vấn đề. Hiệu suất KPI của nhóm sẽ tăng vọt mà không tăng khối lượng công việc.

Thuật toán của AdsPower sẽ cải thiện hoạt động kinh doanh của bạn và đảm bảo làm việc nhóm của bạn diễn ra một cách trôi chảy và không gặp vấn đề. Hiệu suất KPI của nhóm sẽ tăng vọt mà không tăng khối lượng công việc. Bảo vệ dữ liệu. Tất cả dữ liệu (cả trong quá trình truyền và lưu trữ) đều được bảo mật đáng tin cậy, đảm bảo tính bí mật tuyệt đối. Mỗi thành viên của nhóm sẽ có quyền truy cập vào phần thông tin của mình.

Khả năng của AdsPower từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

AdsPower tích hợp một cách mượt mà với các công cụ phân tích web phổ biến như Google Analytics và các nền tảng tương tự. Ngoài ra, AdsPower cung cấp hai tùy chọn trình duyệt con, Trình duyệt Sun và Trình duyệt Flower, dựa trên Chromium và Firefox. Những trình duyệt con này không chỉ tăng tốc độ của bạn mà còn tăng cường bảo mật dữ liệu cho một trải nghiệm người dùng toàn diện được cải thiện.

Giá cả

AdsPower có một gói cước cơ bản miễn phí với một số người dùng thấp nhưng một bộ công cụ mở rộng. Có một số gói đắt hơn với giá cụ thể được xác định bởi số lượng người dùng chính và người dùng bổ sung, hồ sơ và tính năng ưa thích. Giá cũng thay đổi dựa trên việc bạn thanh toán cho 1 tháng hoặc 12 tháng, với lựa chọn sau mang lại cho bạn một ưu đãi 40%. Cũng có một gói tùy chỉnh. Một đăng ký hàng năm cho gói đắt nhất sẽ làm đội của bạn trở lại với giá $30 mỗi tháng.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Một lựa chọn rộng các công cụ: AdsPower giúp tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của bạn trở nên cực kỳ dễ dàng. Nó cho phép bạn dễ dàng theo dõi và phân tích thông tin về lưu lượng truy cập, chuyển đổi, ROI và các chỉ số khác.

AdsPower giúp tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo của bạn trở nên cực kỳ dễ dàng. Nó cho phép bạn dễ dàng theo dõi và phân tích thông tin về lưu lượng truy cập, chuyển đổi, ROI và các chỉ số khác. Hỗ trợ kỹ thuật: Nhóm phát triển AdsPower cung cấp hỗ trợ người dùng xuất sắc. Họ cũng thường xuyên phát hành các bản cập nhật và cải tiến dựa trên phản hồi từ người dùng.

Nhược điểm:

Đồng bộ hóa: Đồng bộ hóa các cài đặt cụ thể cho các tài khoản và hồ sơ cá nhân trong một nhóm đôi khi có thể đối mặt với thách thức.

Đồng bộ hóa các cài đặt cụ thể cho các tài khoản và hồ sơ cá nhân trong một nhóm đôi khi có thể đối mặt với thách thức. Không phân loại các mục: Trung tâm Ứng dụng của trình duyệt có thể hơi khó để hiểu và tìm ra tính năng cần thiết và/hoặc biểu tượng.

Xếp hạng và đánh giá

AdsPower đạt trung bình 4.7/5 điểm nhờ vào tính tin cậy và tính năng của nó. Người dùng đặc biệt chú ý đến hiệu suất xuất sắc của trình duyệt mini Sun và Flower.

Tuy nhiên, một số người cho rằng giao diện AdsPower thực tế có thể cần được cải thiện - nó trông nhàm chán trong khi đôi khi tiêu tốn lên đến 2 GB RAM.

Xem lại video

AdsPower nổi tiếng với các thuật toán chống theo dõi độc đáo của mình, khiến nó trở thành một công cụ tuyệt vời cho các chuyên gia tiếp thị. Video này sẽ chỉ cho bạn cách nông trại trên Facebook, TikTok và các mạng xã hội khác mà vẫn giữ ẩn danh hoàn toàn.

Các bước chính để tạo nhiều hồ sơ trong AdsPower

Phù hợp để

AdsPower sẽ hoàn hảo cho các nhà tiếp thị, các nhà phân tích thị trường và bất kỳ ai đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh trực tuyến. AdsPower cũng là lựa chọn phổ biến giữa các công ty quảng cáo và nhóm quảng cáo trực tuyến. Nó có thể là một sự giúp đỡ tuyệt vời trong việc quảng bá thương hiệu và chiến dịch quảng cáo của bạn trong môi trường cạnh tranh gay gắt.

6. Dolphin {anty} – một ADB được tùy chỉnh dành cho các đội ngũ tiếp thị liên kết

Trang chủ của Dolphin {Anty}

Dolphin là một trình duyệt chống phát hiện tiên tiến có nhiều tính năng hàng đầu được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của SMM, tiếp thị trực tuyến và liên kết. Các thuật toán tinh vi và cài đặt có thể tùy chỉnh của nó cho phép bạn hoạt động một cách mượt mà ngay cả khi quản lý một số lượng tài khoản đáng kể. Như kết quả, Dolphin đã chứng kiến sự tăng đột biến trong sự phổ biến giữa các nhà quản trị trang web và các chuyên gia tiếp thị, đặc biệt là ở Nga, Trung Quốc và trên khắp thế giới nói tiếng Anh trong những năm gần đây.

Dolphin {Anty} desktop panel

Khả năng Chính

Cài đặt vân tay linh hoạt. Dolphin cung cấp cho người dùng khả năng mô phỏng các cài đặt trình duyệt và thiết bị khác nhau. Nó thu thập vân tay từ người dùng và thiết bị thực tế và cung cấp chúng khi tạo các hồ sơ mới.

Dolphin cung cấp cho người dùng khả năng mô phỏng các cài đặt trình duyệt và thiết bị khác nhau. Nó thu thập vân tay từ người dùng và thiết bị thực tế và cung cấp chúng khi tạo các hồ sơ mới. Quản lý cookie và phiên. Dolphin cho phép bạn dễ dàng xử lý cookie và lưu phiên, đảm bảo việc truy cập vào các hồ sơ và cài đặt bất cứ lúc nào. Điều này giúp bạn chuyển đổi một cách liền mạch giữa các hồ sơ khác nhau.

Dolphin cho phép bạn dễ dàng xử lý cookie và lưu phiên, đảm bảo việc truy cập vào các hồ sơ và cài đặt bất cứ lúc nào. Điều này giúp bạn chuyển đổi một cách liền mạch giữa các hồ sơ khác nhau. Sử dụng. Trình duyệt cho phép bạn viết ghi chú thuận tiện và chỉnh sửa một số tham số, bao gồm proxy, mà không cần truy cập vào hồ sơ của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng nó để đánh dấu mục trong một thư mục và di chuyển với nó qua các trình duyệt mà không cần đăng xuất hoặc rủi ro bị cấm.

Khả năng của Dolphin {Anty} từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

Dolphin có phần mềm đặc biệt được thiết kế riêng cho Facebook và TikTok. Dolphin Cloud đã có mặt trên thị trường từ lâu. Và Dolphin TT vẫn đang trong quá trình thử nghiệm beta nhưng đã sẵn sàng cho việc mua. Mỗi sản phẩm có các kế hoạch giá cả có thể tùy chỉnh riêng biệt.

Giá cả

Dolphin cung cấp một gói miễn phí với một loạt các tính năng khá đầy đủ, cũng như các tùy chọn đăng ký trả phí khác nhau dựa trên số lượng hồ sơ mà bạn muốn tạo. Hơn nữa, trong tất cả các hạng mục đăng ký, bạn có khả năng thêm nhiều hồ sơ với giá là $10 cho mỗi hồ sơ. Ngoài ra, bất kỳ ai mua đăng ký 6 tháng đều được hưởng ưu đãi 20%. Điều này có nghĩa là giá của Dolphin thay đổi, dao động từ $70 đến $240, phụ thuộc vào kế hoạch bạn chọn và liệu bạn cần thêm hồ sơ nào hay không.

Về Dophin Cloud và Dolphin TT, cả hai đều cung cấp một thử nghiệm miễn phí trong 3 ngày. Gói cơ bản có giá $29 và Gói chuyên nghiệp là $99. Dolphin Cloud cũng cho phép bạn trả thêm để có các hồ sơ bổ sung.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Cài đặt linh hoạt: Dolphin cung cấp một bộ công cụ đầy đủ để phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của bạn. Trình duyệt này giúp bạn theo dõi và phân tích dữ liệu về lưu lượng, chuyển đổi, ROI và các thông số quan trọng khác.

Dolphin cung cấp một bộ công cụ đầy đủ để phân tích và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo của bạn. Trình duyệt này giúp bạn theo dõi và phân tích dữ liệu về lưu lượng, chuyển đổi, ROI và các thông số quan trọng khác. Web API: Dolphin cho phép bạn sử dụng Web API thay vì API cục bộ. Điều này cho phép bạn truy cập các tính năng chống phát hiện và dữ liệu từ bất kỳ điểm truy cập mạng nào, cũng như từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.

Nhược điểm:

Tính năng hạn chế: Khi nói đến Dolphin Cloud và Dolphin TT, một số người dùng nghĩ rằng danh sách các chức năng được cung cấp không đủ để chứng minh giá cả.

Khi nói đến Dolphin Cloud và Dolphin TT, một số người dùng nghĩ rằng danh sách các chức năng được cung cấp không đủ để chứng minh giá cả. Những vấn đề chưa giải quyết: Dolphin TT vẫn đang trong quá trình phát triển beta. Hơn nữa, một số tính năng vẫn được thêm vào phiên bản chính thức ADB.

Đánh giá và nhận xét

Ở các phần khác nhau trên Internet, Dolphin chủ yếu nhận được đánh giá cao từ người dùng do sự tập trung vào tiếp thị liên kết và phương tiện truyền thông xã hội; xếp hạng trên trang antidetect-browser.com là 4.6/5 (hoặc 9.5/10 để chính xác).

Cac đánh giá trên trang web chính thức của ADB ghi nhận rằng đó là một lựa chọn thuận tiện cho người dùng Mac và khen ngợi về tốc độ nhanh chóng, ngay cả khi đang mở nhiều hồ sơ cùng một lúc. Tuy nhiên, khi làm việc với Dolphin Cloud, một số người dùng phàn nàn về các lỗi nhỏ và nhược điểm, nhưng đều được nhanh chóng khắc phục bởi đội ngũ hỗ trợ.

Đánh giá từ trang web chính thức của Dolphin

Một đánh giá từ trang web chính thức của Dolphin

Xem lại video

Dolphin {Anty} cung cấp một loạt các tùy chọn cho những người đánh giá cao tính ẩn danh của mình, đặc biệt là khi liên quan đến tiếp thị liên kết và làm việc với tiền điện tử. Đánh giá video này được thực hiện bởi một người dùng phản ánh một cách hoàn hảo sự linh hoạt và tiện lợi mà các tính năng chính của ADB mang lại.

Cac bước chính và nguyên tắc để ra mắt tài khoản Dolphin {Anty} mới

Phù hợp cho

Dolphin là lựa chọn xuất sắc cho những người làm việc với các mạng xã hội chính thống cho mục đích tiếp thị liên kết. Nó có thể giúp bạn nhanh chóng mở rộng các chiến dịch quảng cáo của mình và liên tục thay đổi các vật liệu sáng tạo trong nhiều tài khoản cùng một lúc. Cụ thể, nếu bạn tập trung chủ yếu hoặc độc quyền vào Facebook hoặc TikTok, sản phẩm Dolphin phù hợp với bạn.

7. Trình duyệt Octo - một ADB đơn cho tất cả mục đích

Màn hình chính của trình duyệt Octo

Trình duyệt Octo là một trình duyệt web toàn diện và đầy tính năng cho phép bạn lướt web mà không bị hạn chế. Mặc dù có khả năng mạnh mẽ mà nó cung cấp, các hồ sơ của nó không cần phải được thiết lập - chúng có thể được tạo trong một cú nhấp, cho phép bạn bắt đầu ngay lập tức. Hơn nữa, trình duyệt Octo nổi tiếng với hỗ trợ kỹ thuật nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của bạn và thậm chí cung cấp hỗ trợ từ xa khi cần thiết.

Octo Browser desktop panel

Các khả năng chính

Nhiều tài khoản. Mỗi hồ sơ trình duyệt Octo có một vân tay trình duyệt với bộ thông số riêng, giúp bạn quản lý hàng nghìn tài khoản từ một thiết bị.

Mỗi hồ sơ trình duyệt Octo có một vân tay trình duyệt với bộ thông số riêng, giúp bạn quản lý hàng nghìn tài khoản từ một thiết bị. Quản lý vân tay. Việc quản lý vân tay của Octo Browser được thực hiện trong engine Chromium, cho phép bạn bảo vệ thiết bị khỏi các kiểm tra bổ sung để giả mạo.

Việc quản lý vân tay của Octo Browser được thực hiện trong engine Chromium, cho phép bạn bảo vệ thiết bị khỏi các kiểm tra bổ sung để giả mạo. Cookie. Mỗi hồ sơ có các cookie riêng, không gây ngờ cho các trang web kiểm tra chúng, vì chúng được nhập vào các định dạng Json và Netscape.

Các khả năng của Octo Browser từ trang web chính thức của nó

Tích hợp

Octo Browser là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều tài khoản trên bất kỳ dịch vụ nào — Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline. Octo Browser cũng hoạt động trên Windows, Intel/Apple MacOS và Linux và hỗ trợ tất cả các proxy phổ biến và đáng tin cậy. Hơn nữa, nó truyền dữ liệu mượt mà và dễ dàng qua các dịch vụ kiểm tra phổ biến như Pixelscan, BrowserLeaks, Whoer, CreepJS và IP-API.

Giá cả

Trình duyệt Octo không có phiên bản dùng thử miễn phí, thay vào đó có một số gói cước khác nhau, bao gồm một tùy chọn tùy chỉnh có thể được điều chỉnh để phù hợp với kích thước nhóm của bạn. Bạn cũng có thể được giảm giá dựa trên thời gian của kế hoạch bạn mua - 1, 3, 6 hoặc 12 tháng. Càng lâu, chiết khấu càng lớn. Về cơ bản, Octo Browser có thể có giá từ 21 đô la và có thể lên đến hơn 300 đô la.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Canh tác tài khoản: Canh tác tài khoản là một chiến lược cực kỳ quan trọng trong thu nhập tiếp thị liên kết. Trình duyệt Octo giúp bạn vượt qua các rào cản đăng ký và xử lý giai đoạn "làm ấm" một cách tự động bằng cách mô phỏng hành vi của người dùng thực và đảm bảo các thuật toán mod không nghi ngờ.

Canh tác tài khoản là một chiến lược cực kỳ quan trọng trong thu nhập tiếp thị liên kết. Trình duyệt Octo giúp bạn vượt qua các rào cản đăng ký và xử lý giai đoạn "làm ấm" một cách tự động bằng cách mô phỏng hành vi của người dùng thực và đảm bảo các thuật toán mod không nghi ngờ. Mở rộng tuổi thọ tài khoản: Để kéo dài tuổi thọ của các tài khoản bạn mua, Octo Browser cho phép bạn chọn vân tay giống nhất có thể với vân tay được sử dụng để tạo ra các tài khoản.

Để kéo dài tuổi thọ của các tài khoản bạn mua, Octo Browser cho phép bạn chọn vân tay giống nhất có thể với vân tay được sử dụng để tạo ra các tài khoản. Vượt qua hạn chế vùng miền: Octo Browser cũng giúp bạn dễ dàng vượt qua hạn chế vùng miền với sự trợ giúp của proxy. Hơn nữa, người dùng Octo Browser được quyền được giảm giá khi mua proxy đối tác.

Nhược điểm:

Sự trùng lặp: Trình duyệt Octo có rất nhiều tính năng, nhưng không phải ai cũng cần chúng, đặt vấn đề về việc sử dụng quỹ tiền và RAM.

Trình duyệt Octo có rất nhiều tính năng, nhưng không phải ai cũng cần chúng, đặt vấn đề về việc sử dụng quỹ tiền và RAM. Phần mềm trả phí: Octo Browser không có phiên bản dùng thử miễn phí, điều này có thể làm mất lòng tin của người dùng có ngân sách hạn chế hoặc đơn giản là những người chưa quyết định được họ muốn gì từ ADB.

Đánh giá và nhận xét

Trình duyệt Octo nhận được đánh giá ở mức trung bình, đạt 4.4/5. Một số người dùng rất đánh giá cao bộ công cụ mở rộng mà trình duyệt này mang lại và việc chúng có thể được điều chỉnh cho mọi loại công việc, dự án quảng cáo và ngành nghề. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết rằng Octo Browser hoạt động chậm trên thiết bị của họ và đôi khi gặp sự cố tắt ngẫu nhiên. Nó cũng có thể thiếu một số plugin và tùy chọn, như một công cụ đọc file pdf.

Xem lại video

Trình duyệt Octo với bộ công cụ đa cấp độ phong phú có thể sử dụng trên một số lượng thiết bị không giới hạn, không phụ thuộc vào bất kỳ gói cước nào bạn chọn. Sản phẩm này không yêu cầu bất kỳ thiết lập bổ sung nào và thường hoạt động ngay từ khi bắt đầu với tốc độ tối đa. Đánh giá này một cách rõ ràng mô tả những khả năng này và những lợi ích mà dịch vụ mang lại cho người dùng của mình.

Chọn và thiết lập hồ sơ cho các nền tảng khác nhau trong nhiệm vụ trong Trình duyệt Octo

Phù hợp cho

Trình duyệt Octo phù hợp cho người dùng nâng cao như nhà thiết kế web, nhà tiếp thị và nhà nghiên cứu đang tìm kiếm một mức độ ẩn danh cao và quy trình web tự động. ADB này cung cấp các công cụ mạnh mẽ để xử lý các nhiệm vụ phức tạp. Tổng thể, Octo Browser là sự lựa chọn tốt để giải quyết nhiều mục tiêu và làm việc trong nhiều lĩnh vực, vì nó được thiết kế đặc biệt để có thể áp dụng cho mọi trường hợp.

8. MoreLogin - dịch vụ an toàn nhất cho các hoạt động đa tài khoản trên tất cả các mạng xã hội

Màn hình chính của MoreLogin

MoreLogin ADB đã được sử dụng ảnh họạt ở nhiều quốc gia, đảm bảo người dùng có thể duyệt web một cách an toàn và ẩn danh. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các người dùng thường xuyên. Nhưng ngoài ra, ADB này cũng được thiết kế cho các người dùng muốn sử dụng nhiều tài khoản trên các mạng xã hội, các sân chơi trực tuyến và các nền tảng khác.

MoreLogin desktop panel

Các khả năng chính

Hiệu suất cao: MoreLogin hoạt động ở tốc độ nhanh và không chiếm nhiều RAM, giúp trải nghiệm của bạn trở nên ổn định và thoải mái.

MoreLogin hoạt động ở tốc độ nhanh và không chiếm nhiều RAM, giúp trải nghiệm của bạn trở nên ổn định và thoải mái. Bảo mật: MoreLogin cung cấp mức độ bảo mật cao nhờ vào các cơ chế mã hóa dữ liệu độc đáo của mình. Dấu vân tay của nó không 100% duy nhất, nhưng gần đó, khiến các thuật toán nền tảng xem chúng như đáng tin cậy hơn.

MoreLogin cung cấp mức độ bảo mật cao nhờ vào các cơ chế mã hóa dữ liệu độc đáo của mình. Dấu vân tay của nó không 100% duy nhất, nhưng gần đó, khiến các thuật toán nền tảng xem chúng như đáng tin cậy hơn. Tiện lợi: MoreLogin cung cấp một giao diện đơn giản và trực quan, mà ngay cả người mới hoặc không chuyên nghiệp cũng có thể nhanh chóng làm quen.

Các tính năng MoreLogin từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

MoreLogin có thể được tích hợp với một số lượng không giới hạn các VPN và phần mềm chống virus. Điều này cho phép bạn bảo vệ tất cả các thiết bị của bạn và cho tất cả mọi người sử dụng bản sao trình duyệt. Hơn nữa, MoreLogin cho phép bạn làm việc thông qua tài khoản trên các mạng xã hội như FaceBook, TikTok, v.v., mà không cần lo lắng về việc bị cấm hoặc mất dữ liệu của bạn.

Giá cả

MoreLogin có một kế hoạch giá cả rất phải chăng. ADB này cung cấp một phiên bản dùng thử không giới hạn với 2 hồ sơ. Cũng có một gói mở rộng chỉ với $9 mỗi tháng. Lựa chọn chính với nhiều tính năng nhất là lựa chọn Tùy chỉnh. Giá cho lựa chọn đó phụ thuộc vào số tài khoản bạn cần và số người sẽ sử dụng trình duyệt.

Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

Một cách tiện lợi để quản lý doanh nghiệp của bạn: Trình duyệt giúp tăng doanh số bán hàng trên các vùng khác nhau trên cùng một nền tảng, cũng như mở rộng vào các danh mục sản phẩm khác.

Trình duyệt giúp tăng doanh số bán hàng trên các vùng khác nhau trên cùng một nền tảng, cũng như mở rộng vào các danh mục sản phẩm khác. Chương trình liên kết: MoreLogin cho phép bạn mở rộng phạm vi quảng cáo nhờ vào một số hồ sơ không giới hạn, cũng như tránh làm loãng thương hiệu và xây dựng uy tín bằng cách chia nhỏ từng đoạn.

Khuyến nghị:

Thiết lập ban đầu: Thiết lập địa chỉ IP và máy chủ proxy lần đầu có thể là thách thức đối với một số người dùng.

Thiết lập địa chỉ IP và máy chủ proxy lần đầu có thể là thách thức đối với một số người dùng. Các gói cước tương tự: Khác với nhiều lựa chọn khác trên danh sách này, MoreLogin chỉ cung cấp vài gói cước và ưu đãi, điều này có thể không phải là giải pháp tiết kiệm nhất.

Xếp hạng và đánh giá

Dựa trên đánh giá từ người dùng, MoreLogin nhận được xếp hạng là 4.8/5. Nhận xét chính của mọi người là làm việc với ADB này rất dễ dàng, nhờ vào giao diện thân thiện với người dùng và các tham số dễ hiểu một cách tự nhiên.

Cùng lúc đó, một số người phàn nàn rằng chỉ có phiên bản di động Android của trình duyệt. Hiện tại, chưa có phiên bản iOS nào có sẵn, do đó việc sử dụng MoreLogin từ một iPhone là không thể.

Đánh giá video

MoreLogin là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều mục tiêu và có cài đặt linh hoạt và chi tiết. Hãy xem đánh giá này để hiểu rõ cách MoreLogin (+ proxy) có thể được sử dụng để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Installing a unique IP address to a MoreLogin profile

Phù hợp cho

MoreLogin là lựa chọn hoàn hảo cho những người muốn đưa doanh nghiệp của họ đến những khu vực mới mẻ chưa được khai phá: từ tiếp thị liên kết đến bán vé. Đối với người bán vé trực tuyến, MoreLogin không chỉ giúp họ mà còn giúp người mua vé. ADB này giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và cho phép bạn quản lý rủi ro một cách bảo tồn lợi nhuận của mình.

9. Ultimate Orb - một công cụ hoàn hảo cho SMM và tiếp thị liên kết đang thay đổi các qui tắc của trò chơi

Màn hình chính Ultimate Orb

Ultimate Orb tự khác biệt so với các sản phẩm khác bằng việc không phụ thuộc vào tiếng ồn để đánh lừa hệ thống theo dõi bot, thay vào đó nó sử dụng dấu vân tay thực trong mọi cấu hình, nhờ công nghệ fing chế biến sáng tạo của mình. Theo nhà phát triển, cách tiếp cận này hiện đang là cách tốt nhất để mô phỏng hành vi người dùng thực sự.

Giao diện Ultimate Orb desktop

Các khả năng chính

Quản lý cửa sổ duy nhất. Việc sao chép cửa sổ làm cho việc làm việc thoải mái với một số lượng lớn các hồ sơ không thể. Đó là lý do tại sao Ultimate Orb cho phép bạn quản lý hàng trăm hồ sơ hoạt động cùng một lúc trong một cửa sổ duy nhất.

Việc sao chép cửa sổ làm cho việc làm việc thoải mái với một số lượng lớn các hồ sơ không thể. Đó là lý do tại sao Ultimate Orb cho phép bạn quản lý hàng trăm hồ sơ hoạt động cùng một lúc trong một cửa sổ duy nhất. Không chỉ là ADB. Ultimate Orb chỉ sử dụng các vân tay thực sự mà không có bất kỳ hạn chế nào và bất kể loại trang web nào. Ngoài ra, nó không gặp khó khăn khi vượt qua tất cả các dịch vụ kiểm tra phổ biến – điều mà không phải tất cả các mục trong danh sách này đều có thể tự hào.

Ultimate Orb chỉ sử dụng các vân tay thực sự mà không có bất kỳ hạn chế nào và bất kể loại trang web nào. Ngoài ra, nó không gặp khó khăn khi vượt qua tất cả các dịch vụ kiểm tra phổ biến – điều mà không phải tất cả các mục trong danh sách này đều có thể tự hào. Tự động nhập khẩu. Không cần phải lãng phí thời gian tạo hồ sơ và nhập dữ liệu thủ công. Trình duyệt có thể chọn ra các cài đặt tốt nhất và tải Cookies lên các hồ sơ đã làm sẵn mới một cách tự động.

Tích hợp

Ultimate Orb đã thiết kế nhiều tính năng và phần mềm gốc của riêng mình. Điều này bao gồm SPACES (màn hình máy tính ảo), SMART TABS (một cách tiện lợi để làm việc với tab), HUBS (thiết lập và quản lý kết nối) và Trung tâm Dữ liệu (hệ thống chi tiết để quản lý dữ liệu). Ultimate Orb cũng cho phép bạn làm việc với nhiều hồ sơ và tự động tạo chúng bằng cách sử dụng dịch vụ Magic Import.

Giá cả

Trình duyệt cung cấp một phiên bản miễn phí tạm thời, sau đó bạn có khả năng nâng cấp lên gói đăng ký PRO toàn diện hơn. Có ba cấp độ đăng ký khác nhau: Newbie trong sáu tháng, Medium trong một năm và Expert trên một năm. Sự khác biệt trong các tính năng của họ khá nhỏ. Cả Medium và Expert đều bao gồm một cuộc trò chuyện riêng tư với nhà phát triển, với Expert còn cung cấp quyền truy cập sớm vào các bản cập nhật.

Nhưng Ultimate Orb chủ yếu tập trung vào tùy chỉnh gói cước - nó cho phép bạn chọn số ngày và người sử dụng. Càng nhiều cả hai, giá của bạn càng hấp dẫn và hiệu quả về chi phí. Bạn cũng có 24 giờ để yêu cầu hoàn lại tiền nếu có vấn đề xảy ra.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Hỗ trợ Hub: Hubs cho phép bạn thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu mà bạn cần để làm việc hiệu quả - proxy, tải về và lịch sử hồ sơ. Điều này đáng kể giúp quá trình quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Hubs cho phép bạn thu thập và lưu trữ tất cả dữ liệu mà bạn cần để làm việc hiệu quả - proxy, tải về và lịch sử hồ sơ. Điều này đáng kể giúp quá trình quản lý dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. Proxy miễn phí: Ultimate Orb cung cấp cho bạn truy cập miễn phí, không giới hạn đến hàng nghìn proxy từ pool tích hợp và cho phép bạn nhanh chóng khởi chạy các hồ sơ với chúng.

Nhược điểm:

Tương thích: Ultimate Orb có thể không hoàn toàn tương thích với một số hệ điều hành và dịch vụ cụ thể, vì nó khá mới. Điều này có thể gây ra vấn đề khi bạn cố gắng truy cập vào các tài nguyên cụ thể.

Ultimate Orb có thể không hoàn toàn tương thích với một số hệ điều hành và dịch vụ cụ thể, vì nó khá mới. Điều này có thể gây ra vấn đề khi bạn cố gắng truy cập vào các tài nguyên cụ thể. Cập nhật: Hơn nữa, vì những nhà phát triển đang bận rộn để khắc phục các lỗi của dịch vụ, nó luôn được cập nhật, điều này có thể làm giảm hiệu suất tốc độ trong quá trình tải xuống các tính năng và phiên bản mới.

Đánh giá và đánh giá

Mặc dù chỉ mới xuất hiện trên thị trường gần đây, Ultimate Orb đã được người dùng đón nhận tốt và có đánh giá 4.6/5. Người dùng thường khen ngợi việc trình duyệt cho họ truy cập vào các proxy miễn phí không giới hạn, cũng như hệ thống thanh toán linh hoạt cho phép bạn chọn khoảng thời gian bạn muốn thanh toán. Có một số nhược điểm - lỗi nhỏ, nhưng số lượng của chúng đang giảm đi với mỗi bản cập nhật mới.

Xem xét video

Video này chứa một bài xem xét chi tiết về Ultimate Orb được thực hiện bởi các nhà phát triển. Trong đó, họ thử nghiệm các tính năng của dịch vụ, đánh giá ưu và nhược điểm của nó, và cũng nói về tính năng "import kỳ diệu". Do ADB này được thiết kế bởi các chuyên gia Nga, nên điều này (và hầu hết các xem xét khác) cũng được thực hiện bằng tiếng Nga.

Đồng bộ dữ liệu hồ sơ trên các nền tảng khác nhau trong Ultimate Orb

Phù hợp cho

Ultimate Orb ban đầu được thiết kế cho tiếp thị liên kết, do đó nó rất phù hợp cho các webmaster và chuyên gia SMM đang tìm cách thiết kế chiến lược quảng cáo mới cho chiến dịch của họ. Nhưng nó vẫn có thể là một công cụ hữu ích cho bất kỳ ai đang tìm cách quản lý nhiều tài khoản trên một nền tảng hoặc thậm chí chỉ trên một tab trình duyệt. Với các giải pháp kỹ thuật mạnh mẽ và giao diện thân thiện với người dùng, Ultimate Orb xứng đáng được thử nghiệm với bất kỳ ai muốn cải thiện hiệu suất chuyên nghiệp của mình và tăng cường KPI của họ.

10. Kameleo - nền tảng hoàn hảo để quản lý tài sản kỹ thuật số

Màn hình chính của Kameleo

Kameleo là một giải pháp đơn giản nhưng tuyệt vời cho mục đích bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến. Trình duyệt chống nhận dạng này cho phép bạn tránh để lại dấu vân tay trình duyệt hoàn toàn bằng cách sử dụng các hồ sơ ảo. Dịch vụ này chủ yếu nhắm vào các nhà tiếp thị số và những người thích lướt web một cách an toàn và kín đáo. ADB này đã được phát triển tại Hungary và không quá nổi tiếng ở các quốc gia khác, nhưng đang ngày càng được ưa chuộng trong các nhóm chuyên gia hẹp địa.

Kameleo desktop panel

Các khả năng chính

Quản lý hồ sơ. Kameleo cho phép bạn điều chỉnh dấu vân tay trình duyệt cho mỗi hồ sơ ảo. Và nhờ vào Công nghệ Intelligent Canvas Spoofing, người dùng có thể vượt qua thậm chí cả những hệ thống nhận diện bot hiện đại nhất.

Kameleo cho phép bạn điều chỉnh dấu vân tay trình duyệt cho mỗi hồ sơ ảo. Và nhờ vào Công nghệ Intelligent Canvas Spoofing, người dùng có thể vượt qua thậm chí cả những hệ thống nhận diện bot hiện đại nhất. Hồ sơ di động. Kameleo Mobile hoạt động tốt trên cả Android và iOS chỉ với 2 lần nhấp chuột. Các trang web coi việc truy cập từ thiết bị di động là an toàn hơn, đó là lý do tại sao người dùng Kameleo Mobile không nhận được nhiều CAPTCHA và kiểm tra bảo mật.

Kameleo Mobile hoạt động tốt trên cả Android và iOS chỉ với 2 lần nhấp chuột. Các trang web coi việc truy cập từ thiết bị di động là an toàn hơn, đó là lý do tại sao người dùng Kameleo Mobile không nhận được nhiều CAPTCHA và kiểm tra bảo mật. Tự động hóa trình duyệt web. Trình duyệt cho phép bạn khởi chạy hàng trăm hồ sơ trình duyệt ảo chỉ với vài dòng mã bằng cách sử dụng Kameleo Local API. Bạn có thể dễ dàng quản lý chúng bằng các framework tự động hóa bao gồm Selenium, Puppeteer hoặc Playwright.

Kỹ năng của Kameleo từ trang web chính thức của họ

Tích Hợp

Kameleo bao gồm các công cụ tích hợp sẵn cho kết nối ẩn danh, bao gồm VPN và SOCKS5 proxies. Hơn nữa, trình duyệt hoạt động tốt với Chrome, Firefox, Safari và hỗ trợ Edge ngay cả trên thiết bị di động. Kameleo cũng có thể chạy Selenium và thậm chí Python.

Giá cả

Kameleo không cung cấp phiên bản dùng thử miễn phí. Bạn buộc phải lựa chọn giữa 3 gói giá - €59, €89 và €199 với các tính năng khác nhau. Bạn có thể nhận được 15% giảm giá khi thanh toán trước cho 6 tháng, điều đó có nghĩa là lựa chọn giá rẻ nhất sẽ đưa bạn trở lại €50 mỗi tháng.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Web-scraping đơn giản. Kameleo có thể chạy hàng trăm hồ sơ trình duyệt ảo chỉ với một vài dòng mã bằng cách sử dụng Kameleo Local API. Mỗi trình duyệt lưu trữ dữ liệu riêng biệt, do đó tránh được các thuật toán theo dõi bot.

Kameleo có thể chạy hàng trăm hồ sơ trình duyệt ảo chỉ với một vài dòng mã bằng cách sử dụng Kameleo Local API. Mỗi trình duyệt lưu trữ dữ liệu riêng biệt, do đó tránh được các thuật toán theo dõi bot. Tích hợp tự động hoá. Kameleo không chỉ cho phép bạn tạo hàng trăm hồ sơ một cách tự động, mà còn quản lý trình duyệt bằng các nền tảng tự động hóa phổ biến như Selenium, Puppeteer hoặc Playwright.

Nhược điểm:

Không nổi tiếng: Kameleo vẫn chủ yếu là một giải pháp của Hungary, vì vậy nó thiếu nhiều bố cục ngôn ngữ và dịch vụ cụ thể. Ngoài ra, bộ công cụ của nó, mặc dù đầy đủ, nhưng không thực sự có thể được gọi là rộng rãi.

Kameleo vẫn chủ yếu là một giải pháp của Hungary, vì vậy nó thiếu nhiều bố cục ngôn ngữ và dịch vụ cụ thể. Ngoài ra, bộ công cụ của nó, mặc dù đầy đủ, nhưng không thực sự có thể được gọi là rộng rãi. Giá cả cao: Kameleo không cung cấp phiên dùng thử miễn phí và thậm chí gói cước giá rẻ nhất cũng sẽ tốn bạn từ €50-59 mỗi tháng, điều này có thể hơi đắt đỏ.

Xếp hạng và đánh giá

Mặc dù không được biết đến nhiều, Kameleo nhận được chủ yếu là những đánh giá tích cực từ người dùng nhờ vào tính linh hoạt và các tính năng quản lý vân tay tiên tiến. Hiện tại, xếp hạng của nó đang ở mức 4.2/5. Người dùng đánh giá cao tốc độ và tính linh hoạt khi tạo các hồ sơ trình duyệt với bất kỳ thông số địa lý nào và nhiều bố cục ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, một số người dùng đã chỉ ra rằng việc giả mạo của Kameleo có vẻ không ổn định và không luôn thành công trong việc vượt qua Pixelscan.

Xem xét video

Một trong những ưu điểm chính của Kameleo là nó cho phép bạn dễ dàng quản lý dấu vết kỹ thuật số của mình trong khi duy trì độ ẩn danh tối đa. Mặc dù có bộ công cụ rộng lớn, nó rất dễ sử dụng ngay cả đối với người mới bắt đầu, như có thể thấy rõ từ bài đánh giá này.

Installing and testing proxies in Kameleo

Phù hợp với

Kameleo là lựa chọn xuất sắc để quản lý tài sản kỹ thuật số. Nó cung cấp cho người dùng một bộ công cụ lớn cho phép họ tối ưu hóa cách họ làm việc với các dự án web, bao gồm các trang web và blog. Do đó, Kameleo là lựa chọn tuyệt vời cho SMM, tiếp thị trực tuyến và bán lẻ.

11. SmartProxy – cung cấp truy cập vào dữ liệu kinh doanh của đối thủ của bạn ở bất kỳ GEO nào bằng cách sử dụng proxy

Màn hình chính của SmartProxy

SmartProxy la một trình duyệt chống nhận diện nhằm đảm bảo an toàn và ẩn danh khi bạn phân tích thị trường. Danh sách các ưu điểm của nó bao gồm một cách quản lý dấu vân tay độc đáo và đồng bộ dữ liệu nhanh chóng trên tất cả các thiết bị. Bạn cũng có thể nhận truy cập miễn phí vào ADB này nếu bạn có một đăng ký hoạt động cho bất kỳ proxy địa phương nào. Vì vậy nếu bạn làm việc chủ yếu từ Mỹ, Đức, Anh hoặc thậm chí Nhật Bản, SmartProxy chắc chắn là công cụ mà bạn không thể thiếu!

SmartProxy desktop panel

Các khả năng chính

Phạm vi toàn cầu: SmartProxy cung cấp mức độ xử lý dữ liệu và ẩn danh cao, làm lộng giấu địa lý của bạn và vượt qua CAPTCHA nhờ hơn 65 triệu proxy ở hơn 195 quốc gia.

SmartProxy cung cấp mức độ xử lý dữ liệu và ẩn danh cao, làm lộng giấu địa lý của bạn và vượt qua CAPTCHA nhờ hơn 65 triệu proxy ở hơn 195 quốc gia. Quản lý proxy thông minh: Trình duyệt cung cấp tính năng quản lý máy chủ proxy "thông minh", có thể dễ dàng thiết lập chỉ trong vài cú nhấp chuột. Tính năng này giúp người dùng quản lý hiệu quả các phiên trực tuyến của mình để trải nghiệm duyệt web mượt mà hơn.

Trình duyệt cung cấp tính năng quản lý máy chủ proxy "thông minh", có thể dễ dàng thiết lập chỉ trong vài cú nhấp chuột. Tính năng này giúp người dùng quản lý hiệu quả các phiên trực tuyến của mình để trải nghiệm duyệt web mượt mà hơn. Phân tích API: API giúp việc thu thập dữ liệu công cộng dễ dàng thông qua các yêu cầu đồng bộ, bất đồng bộ và lô. Bằng cách này, chúng cung cấp hỗ trợ ổn định cho cookies, cũng như xử lý cấp độ cụ thể trên trang web với nhiều JavaScript.

Các khả năng của SmartProxy từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

SmartProxy có thể được tích hợp với dịch vụ tiếp thị trực tuyến như Amazon và tương tự. Điều này đáng kể làm đơn giản hóa quy trình làm việc, bao gồm SEO và web-scraping. SmartProxy cũng hoạt động nhanh khi được sử dụng cùng với Bing.

Giá thành

Không có phiên bản dùng thử miễn phí cho SmartProxy trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể nhận được phiên bản bằng cách mua đăng ký cho một trong số các proxy địa phương.

Tùy chọn đăng ký rẻ nhất cho ADB này và một số proxies sẽ tốn cho bạn 8,5 đô la một tháng. Đối với những ai quan tâm đến các gói dịch vụ mở rộng và cao cấp hơn, có các gói cước khác nhau, với mức giá dao động từ 39 đến 100 đô la.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Ẩn danh: SmartProxy cung cấp một mức độ ẩn danh trực tuyến độ cao. Nó hiệu quả giảm thiểu nguy cơ bị cấm sử dụng bằng cách sử dụng proxy cư dân và điều hướng yêu cầu thông qua các thiết bị thực, đảm bảo một mức độ bảo mật và ẩn danh mạnh mẽ cho người dùng của nó.

SmartProxy cung cấp một mức độ ẩn danh trực tuyến độ cao. Nó hiệu quả giảm thiểu nguy cơ bị cấm sử dụng bằng cách sử dụng proxy cư dân và điều hướng yêu cầu thông qua các thiết bị thực, đảm bảo một mức độ bảo mật và ẩn danh mạnh mẽ cho người dùng của nó. Chính sách hoàn tiền: Bất kể gói cước bạn chọn, bạn có quyền yêu cầu hoàn trả đầy đủ trong 2 tuần đầu tiên.

Cons:

Giao diện phức tạp: SmartProxy cung cấp một số tính năng mà có thể mất một thời gian để người dùng tìm hiểu, đặc biệt là người mới vào nghề chưa quen với việc sử dụng proxy và các dịch vụ bên thứ ba.

SmartProxy cung cấp một số tính năng mà có thể mất một thời gian để người dùng tìm hiểu, đặc biệt là người mới vào nghề chưa quen với việc sử dụng proxy và các dịch vụ bên thứ ba. Hạn chế tính năng trong phiên bản miễn phí: Phiên bản miễn phí của trình duyệt có một bộ công cụ khá hạn chế so với các tùy chọn trả phí. Và nó cũng hoạt động thông qua một proxy cư trú.

Đánh giá và nhận xét

Trên trang web của mình, SmartProxy tuyên bố rating của mình là 4.8/5. Người dùng lưu ý đến mức độ ẩn danh cao mà nó cung cấp và cách dễ dàng để quản lý proxy, ngay cả với sự trợ giúp của Python. Một ưu điểm khác là dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 của nó.

Tuy nhiên, một số người khác đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thanh toán. Khi sử dụng tính năng Pay as You Go và sử dụng lưu lượng truy cập của bạn quá nhanh, dịch vụ có thể ngưng hoạt động trong một thời gian ngắn.

Đánh giá video

SmartProxy là một phần mềm mạnh mẽ cung cấp một loạt các tùy chọn cho việc cài đặt proxy. Hãy xem xét đánh giá chi tiết này từ giai đoạn đầu tiên của việc làm việc với nó để tối ưu hóa nỗ lực và tăng lợi nhuận, đặc biệt là khi thực hiện web-scraping và eCom.

Traffic analytics and IP address data in a SmartProxy profile

Phù hợp cho

SmartProxy là lựa chọn hoàn hảo cho các chuyên gia phân tích web và chuyên viên thương mại điện tử. ADB này cũng là một giải pháp tuyệt vời cho chủ doanh nghiệp, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và phân tích dữ liệu. Nó giúp thu thập dữ liệu từ đối thủ của bạn và thiết kế một chiến lược để tăng cường hiệu suất của chiến dịch quảng cáo và kế hoạch kinh doanh của bạn.

12. GhostBrowser – một công cụ ADB tuyệt vời cho các doanh nghiệp trực tuyến và hệ thống giáo dục

GhostBrowser homescreen

GhostBrowser cung cấp một loạt các sản phẩm thực sự đổi mới được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau, như tiếp thị trực tuyến, phát triển web và quản lý tài khoản kinh doanh. ADB này đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia và là công cụ quan trọng cho những người muốn duy trì tính không nguyên mạng trực tuyến trong suốt ngày làm việc của họ.

GhostBrowser desktop panel

Các khả năng chính

Mở rộng và tính năng bổ sung: GhostBrowser có thể tích hợp với các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến, giúp việc quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc và đăng nội dung trở nên dễ dàng hơn. Trình duyệt này cũng có thể được nâng cấp thông qua việc sử dụng 30 phần mở rộng dựa trên Chrome của Google.

GhostBrowser có thể tích hợp với các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến, giúp việc quản lý nhiều tài khoản cùng một lúc và đăng nội dung trở nên dễ dàng hơn. Trình duyệt này cũng có thể được nâng cấp thông qua việc sử dụng 30 phần mở rộng dựa trên Chrome của Google. Chia phiên làm việc: GhostBrowser cho phép bạn tách phiên làm việc bằng cách sử dụng tab, giúp việc chuyển đổi giữa các nhiệm vụ mà không cần phải đăng nhập lặp đi lặp lại vào từng tài khoản trở nên dễ dàng hơn.

GhostBrowser capabilities từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

GhostBrowser tích hợp một cách mượt mà với một loạt phần mềm văn phòng, bao gồm Google Workspace và Microsoft Office. Hơn nữa, nó tự hào về khả năng tương thích với các hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Sự linh hoạt này giúp dễ dàng tích hợp trình duyệt vào quy trình làm việc của bạn, giúp bạn nâng cao chỉ số KPI, ngay cả khi làm việc từ xa.

Giá cả

GhostBrowser cung cấp phiên bản dùng thử miễn phí rất tiện lợi, cho phép bạn có tối đa 4 nhân cách trực tuyến. Không giới hạn thời gian và bạn có thể thưởng thức hỗ trợ Ghost Proxy.

Bạn có linh hoạt để nâng cấp lên gói trả phí cao cấp hơn bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể chọn gói đăng ký tiêu chuẩn với giá là 21 đô la mỗi tháng, cho phép bạn làm việc với một số tài khoản không giới hạn. Ngoài ra, có một gói đăng ký PRO với giá 46 đô la mỗi tháng, cho phép bạn kết nối proxy cá nhân với các hồ sơ của mình mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Quản lý nhiều hồ sơ: ADB này cho phép bạn làm việc với nhiều hồ sơ cùng một lúc, làm cho các nhiệm vụ tiếp thị trực tuyến và SMM dễ dàng hơn, đặc biệt là nếu bạn là một doanh nghiệp. Trình duyệt không chỉ giúp tạo tài khoản bot để tăng số liệu thống kê mà còn một cách tích cực mở rộng chúng.

ADB này cho phép bạn làm việc với nhiều hồ sơ cùng một lúc, làm cho các nhiệm vụ tiếp thị trực tuyến và SMM dễ dàng hơn, đặc biệt là nếu bạn là một doanh nghiệp. Trình duyệt không chỉ giúp tạo tài khoản bot để tăng số liệu thống kê mà còn một cách tích cực mở rộng chúng. Thanh toán tiền điện tử: Khác với nhiều dịch vụ, GhostBrowser không chỉ chấp nhận thanh toán tiền điện tử mà còn tích cực khuyến khích người dùng lựa chọn tùy chọn đó.

Nhược điểm:

Tính năng hạn chế: Một số tính năng mở rộng chỉ có sẵn trong các gói cước đắt hơn.

Một số tính năng mở rộng chỉ có sẵn trong các gói cước đắt hơn. Tối ưu hóa: Một số người đã lưu ý rằng trình duyệt này chiếm một phần lớn tài nguyên máy tính và hoạt động chậm hơn so với các đối thủ của nó.

Đánh giá và nhận xét

Khi nói đến hiệu suất, GhostBrowser đạt điểm trung bình là 4.1/5. Người dùng đánh giá cao sự hoạt động nhanh chóng của nó và cách nó hiệu quả trong việc xử lý nhiệm vụ chính - tăng cường KPI thông qua việc sử dụng nhiều tài khoản và lưu phiên. Tuy nhiên, có một số người tin rằng việc thiết lập một số extension của nó có thể rắc rối, không giống như các trình duyệt đơn giản như Chrome hoặc Firefox.

Xem lại video

Những gì làm cho GhostBrowser trở thành một lựa chọn thuận tiện đó là nó đảm bảo sự riêng tư của bạn qua nhiều phiên làm việc trong một trình duyệt. Hãy xem hướng dẫn ngắn về cách bạn có thể thiết lập tab, proxy và đồng bộ dữ liệu cá nhân trong trình duyệt. Những video khác trên kênh cũng giới thiệu tất cả các lợi ích khác mà dịch vụ này cung cấp.

Setting up a user agent in GhostBrowser

Phù hợp với

GhostBrowser được thiết kế ban đầu đặc biệt để tăng cường năng suất và cho phép người dùng dễ dàng quản lý nhiều hồ sơ trực tuyến. Điều đó khiến trình duyệt này hoàn hảo cho các doanh nghiệp trực tuyến và thậm chí là các hệ thống giáo dục. Trang web của trình duyệt thậm chí cũng có những đánh giá từ nhiều trường hợp thành công, nhấn mạnh việc GhostBrowser vô cùng tiện lợi khi tạo các hệ thống thử nghiệm với câu hỏi và câu trả lời.

13. Lalicat - trình duyệt tốt nhất để duyệt web một cách ẩn danh và Tor

Màn hình chính Lalicat

Lalicat là một trình duyệt đặc biệt được truyền cảm hứng từ Google Chrome. Tuy nhiên, danh sách các tính năng mà Lalicat cung cấp dài hơn nhiều, vì ADB này hoạt động tuyệt vời với Tor. Đặt trụ sở tại Hong Kong và khá phổ biến ở châu Âu, trình duyệt này cung cấp các giải pháp tốt cho người dùng muốn ẩn dữ liệu cá nhân của họ.

Lalicat desktop panel

Các khả năng chính

Dấu vân tay thiết bị duy nhất: Lalicat cho phép bạn thiết lập và quản lý các dấu vân tay thiết bị duy nhất, giúp người dùng tránh được bộ lọc xác định và việc theo dõi từ cả các cơ quan chính thức và kẻ lừa đảo.

Lalicat cho phép bạn thiết lập và quản lý các dấu vân tay thiết bị duy nhất, giúp người dùng tránh được bộ lọc xác định và việc theo dõi từ cả các cơ quan chính thức và kẻ lừa đảo. Các hồ sơ đa dạng: Trình duyệt cho phép bạn tạo nhiều hồ sơ với các cài đặt khác nhau. Điều này hữu ích khi bạn đang quản lý nhiều chiến dịch cùng một lúc và mỗi chiến dịch có các nhiệm vụ khác nhau.

Trình duyệt cho phép bạn tạo nhiều hồ sơ với các cài đặt khác nhau. Điều này hữu ích khi bạn đang quản lý nhiều chiến dịch cùng một lúc và mỗi chiến dịch có các nhiệm vụ khác nhau. Tích hợp VPN: Lalicat được thiết kế đặc biệt để hoạt động với VPN và proxy, đảm bảo một cấp độ bảo mật và ẩn danh bổ sung khi sử dụng trên mạng.

Khả năng của Lalicat từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

Lalicat hoạt động tốt với các chương trình thương mại điện tử và trang web thị trường như Amazon, eBay, Shopify, và AliBaba. Điều này khiến Lalicat trở thành trình duyệt lý tưởng để tăng cường bất kỳ doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến nào.

Giá cả

Giá bạn phải trả cho Lalicat không phụ thuộc vào các tính năng bạn muốn, mà phụ thuộc vào số người dùng. Trình duyệt có một giai đoạn dùng thử 3 ngày với tất cả các tính năng có sẵn để kiểm tra. Ngoài ra, có một số gói cước hàng tháng: Cá nhân ($59), Solo ($99), Team ($209), và thậm chí cả Công ty ($499). Nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh cài đặt giao thông.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Cài đặt linh hoạt: Bạn có khả năng tạo nhiều hồ sơ với các dấu vân tay thiết bị duy nhất. Điều này khiến ADB này trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ nhóm nào, vì mỗi thành viên có thể có cài đặt và vai trò riêng của mình.

Bạn có khả năng tạo nhiều hồ sơ với các dấu vân tay thiết bị duy nhất. Điều này khiến ADB này trở thành một công cụ hữu ích cho bất kỳ nhóm nào, vì mỗi thành viên có thể có cài đặt và vai trò riêng của mình. Hỗ trợ proxy: Lalicat hỗ trợ nhiều proxy mạnh mẽ, như 911 s5, YiLu, Luminati, Seller Netnut, Oxylabs và các dịch vụ khác.

Nhược điểm:

Tập trung hẹp: Lalicat ban đầu được thiết kế để hoạt động thông qua máy chủ VPN, và không phải tất cả người dùng đều đồng ý rằng đó là một chiến lược hiệu quả.

Lalicat ban đầu được thiết kế để hoạt động thông qua máy chủ VPN, và không phải tất cả người dùng đều đồng ý rằng đó là một chiến lược hiệu quả. Chi phí: Các tùy chọn trả phí có thể dường như đắt đỏ đối với một số người, đặc biệt nếu bạn chỉ đang mua cho 1-2 người.

Xếp hạng và nhận xét

Lalicat nhận được chủ yếu các đánh giá tích cực nhờ vào tính đáng tin cậy của nó; điểm đánh giá của nó là 4.5/5. Người dùng chú ý đến hiệu quả của nó trong việc đảm bảo tính ẩn danh của họ và khả năng chống lại các biện pháp giám sát trực tuyến. Tuy nhiên, một số người dùng sẽ thích Lalicat cung cấp các tùy chọn plugin giống như các trình duyệt hàng đầu khác.

Xem lại video

Lalicat rất tuyệt vời khi che giấu sự hiện diện trực tuyến của bạn vì nó hỗ trợ một loạt các proxy khác nhau. Dịch vụ này có một kênh trên Youtube chính thức, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt và sử dụng proxy đúng cách. Ngoài ra, cũng có một loạt video hướng dẫn khác về các tính năng khác.

Lalicat proxy integration

Phù hợp cho

Lalicat được sử dụng chủ yếu để duyệt web ẩn danh cá nhân và tiếp thị trực tuyến. Nó cũng là lựa chọn yêu thích của các công ty quảng cáo, họ sử dụng nó để thiết lập và quản lý hiệu quả các tài khoản truyền thông xã hội. Lalicat cũng là lựa chọn tuyệt vời cho các nhà tiếp thị liên kết tập trung vào lĩnh vực cá cược và đánh cược.

14. VMLogin - có khả năng thay thế nhiều máy tính bằng các hồ sơ doanh nghiệp ảo từ một trình duyệt

Màn hình chính của VMLogin

VMLogin, trình duyệt chống nhận diện, đã được cấu trúc một cách đặc biệt tại Trung Quốc để đảm bảo ẩn danh khi làm việc như một nhóm để thúc đẩy công việc kinh doanh của bạn. Dịch vụ này cung cấp các giải pháp đặc biệt được thiết kế để bảo vệ không chỉ thông tin cá nhân của người dùng mà còn cả thương hiệu toàn diện. VMLogin được ủng hộ toàn cầu và đặc biệt nổi tiếng ở các khu vực như Châu Âu, Trung Quốc, Indonesia và Nga.

VMLogin desktop panel

Các khả năng chính

Môi trường riêng biệt: Với sự trợ giúp của hồ sơ VMLogin, bạn có thể tạo ra một môi trường ảo hoàn toàn độc lập cho các hoạt động làm việc của mình. Cookies, lưu trữ cục bộ và tệp cache sẽ trở nên hoàn toàn cô lập và do đó, được bảo vệ.

Với sự trợ giúp của hồ sơ VMLogin, bạn có thể tạo ra một môi trường ảo hoàn toàn độc lập cho các hoạt động làm việc của mình. Cookies, lưu trữ cục bộ và tệp cache sẽ trở nên hoàn toàn cô lập và do đó, được bảo vệ. Tự động hóa đơn giản: Bất kỳ công việc hằng ngày nào cũng có thể được tự động hóa trong VMLogin thông qua các trình điều khiển web như Selenium hoặc Browser Automation Studio.

Bất kỳ công việc hằng ngày nào cũng có thể được tự động hóa trong VMLogin thông qua các trình điều khiển web như Selenium hoặc Browser Automation Studio. Quản lý các hoạt động kinh doanh: Nhờ tính năng chia sẻ và chuyển tài khoản của mình, bạn có thể quản lý khả năng truy cập vào các tài khoản kinh doanh của trình duyệt của đội ngũ của mình và phân phối các vai trò và nhiệm vụ cụ thể.

Cac năng lực của VMLogin từ trang web chính thức của họ

Tích hợp

VMLogin tích hợp một cách mượt mà với một loạt phần mềm đa dạng, bao gồm ứng dụng web, bot tự động hóa cho các nhiệm vụ trực tuyến và các công cụ tăng cường tính ẩn danh đa dạng. Ngoài ra, trình duyệt cung cấp hỗ trợ cho nhiều hệ thống thanh toán khác nhau, bao gồm Bitcoin, FPX, Alipay và nhiều hơn nữa, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi cho người dùng trong các giao dịch và hoạt động của họ.

Giá

VMLogin có phiên bản dùng thử 3 ngày miễn phí với chức năng hạn chế. Nó cũng có một số gói dịch vụ nhóm với tính năng nâng cao - với giá là $99, $209 hoặc $499 mỗi tháng, tùy thuộc vào số người trong nhóm. Ngoài ra, nếu bạn thanh toán cho cả năm hoặc chọn một gói tùy chỉnh sử dụng mã QR, bạn sẽ nhận được 25% giảm giá.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm:

Hỗ trợ tiếp thị liên kết. Vmlogin chứng minh là một công cụ quý giá để thực hiện các chiến dịch quảng cáo thông qua nhiều tài khoản quảng cáo. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và xác minh các tài nguyên bị chặn để ngăn chặn việc sử dụng thương hiệu một cách trái phép.

Vmlogin chứng minh là một công cụ quý giá để thực hiện các chiến dịch quảng cáo thông qua nhiều tài khoản quảng cáo. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và xác minh các tài nguyên bị chặn để ngăn chặn việc sử dụng thương hiệu một cách trái phép. Kiểm tra đối tượng. Trình duyệt có thể đánh giá hiệu suất của các địa điểm quảng cáo của bạn bằng cách mô phỏng người dùng từ các thiết bị và vị trí địa lý khác nhau. Nó cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng làm sạch bất kỳ liên kết không hữu ích hoặc đã chết nào.

Trình duyệt có thể đánh giá hiệu suất của các địa điểm quảng cáo của bạn bằng cách mô phỏng người dùng từ các thiết bị và vị trí địa lý khác nhau. Nó cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng làm sạch bất kỳ liên kết không hữu ích hoặc đã chết nào. Web-scraping. Các thuật toán của VMLogin có khả năng thay thế toàn bộ văn phòng bằng các hồ sơ ít tài nguyên hơn dưới dạng một trình duyệt ảo duy nhất. Nó có thể được thiết lập nhanh chóng vì nó đã có tất cả các công cụ bạn cần, giúp bạn tiết kiệm RAM và điện năng.

Nhược điểm:

Tập trung hẹp: Trình duyệt này chủ yếu được tùy chỉnh cho các quy trình kinh doanh của các công ty lớn và không thực sự phù hợp để xử lý các mục tiêu và nhiệm vụ khác, đặc biệt là khi đối mặt với các chuyên gia làm việc độc lập.

Trình duyệt này chủ yếu được tùy chỉnh cho các quy trình kinh doanh của các công ty lớn và không thực sự phù hợp để xử lý các mục tiêu và nhiệm vụ khác, đặc biệt là khi đối mặt với các chuyên gia làm việc độc lập. Không đủ tích hợp: Mặc dù đã tích hợp với một số nền tảng (chủ yếu là crypto), VMLogin không có quá nhiều đối tác nền tảng thứ ba và do đó có thể cung cấp ít tính năng hơn so với các mục khác trên danh sách này.

Đánh giá và đánh giá

VMlogin được khen ngợi trực tuyến vì cung cấp một phương pháp toàn diện bao gồm các tính năng như cấu hình máy chủ DNS tùy chỉnh, mô phỏng trình duyệt di động, và thậm chí công nghệ nhận dạng vân tay. Tuy nhiên, theo người dùng, điều làm dịch vụ này trở nên yếu là việc nó không có phiên bản dùng thử không giới hạn và không hỗ trợ các thiết bị macOS.

Xem lại video

VMLogin nổi bật nhờ vào tính năng tùy chỉnh mở rộ, đặc biệt khi làm việc với nhiều hồ sơ đồng thời. Điều này không chỉ áp dụng cho mạng xã hội như Facebook, mà còn cho các trang thương mại trực tuyến như Amazon và Ebay. Một đánh giá ngắn gọn và súc tích về các ưu điểm chính của nó có thể được tìm thấy ở đây.

Những bước đầu tiên để cài đặt VMLogin

Phù hợp cho

VMLogin đặc biệt phù hợp với người dùng ưu tiên hiệu quả về thời gian và bảo mật trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh rộng lớn. Giải pháp chống nhận dạng này vượt xa việc tiết kiệm tài nguyên và nâng cao quản lý tài khoản SMM; nó cũng hỗ trợ trong việc phân bổ nhiệm vụ và giám sát việc thực thi nhiệm vụ trong một đội ngũ duy nhất, tối ưu hóa và bảo mật các khía cạnh khác nhau của quy trình kinh doanh.

Dường như đó là cuối cùng của thông tin liên quan đến các trình duyệt chống phát hiện mà chúng tôi đã đề cập. Tôi hy vọng sau khi đọc phần chính của bài viết, bạn đã có được một ít hiểu rõ về tất cả các ưu điểm quan trọng của chúng.

Cách chọn trình duyệt chống phát hiện

Tuy nhiên, tôi biết chính xác việc chọn một giải pháp chống phát hiện có thể là một nhiệm vụ đáng sợ, ngay cả khi bạn hiểu rõ những lựa chọn có trước mắt bạn. Vì vậy, tôi quyết định cung cấp một số mẹo về các tính năng nên tập trung vào khi chọn một ADB:

Dựa vào kinh nghiệm của riêng mình, tôi muốn chỉ ra những tính năng quan trọng:

1. Tích hợp API. Để làm việc hiệu quả qua nhiều tài khoản, thường cần thiết mà trình duyệt của bạn thu thập dữ liệu từ các trang web mà không vi phạm chính sách của họ. Việc này rất hữu ích khi theo dõi giá cả, thu thập thông tin về đối thủ của bạn và phân tích dữ liệu. Đây chính là lý do tại sao tích hợp API rất quan trọng, vì nó đảm bảo sự riêng tư của bạn khi thử nghiệm các chiến dịch quảng cáo.

2. Selenium/Puppeteer/gương. Những công cụ này tự động hóa các nhiệm vụ hàng ngày trên trang web, như điền biểu mẫu, điều hướng trang web và v.v. Skrip có thể được điều chỉnh cho nhiều tình huống khác nhau, nâng cao hiệu suất của bạn. Tất cả đều giúp bạn tiết kiệm thời gian và sức lực, ngay cả khi xử lý lượng thông tin lớn và hàng loạt công việc.

3. Nhập/xuất cookie. Những tính năng này cho phép bạn lưu và khôi phục các phiên làm việc - một tính năng rất hữu ích nếu một trang web bắt bạn phải ở trạng thái đăng nhập hoặc nếu bạn cần lưu các thiết lập giữa các phiên làm việc, đặc biệt khi làm việc trên nhiều tài khoản hoặc nền tảng khác nhau.

4. Miễn phí/giá rẻ proxy. Các máy chủ proxy đảm bảo địa chỉ IP của bạn được ẩn và bạn vẫn giữ giấu danh tính. Họ cũng giúp bạn vượt qua các khối chặn và bộ lọc ở bất kỳ địa điểm nào bạn đang hoạt động. Tuy nhiên, khi chọn proxy, đặc biệt là những proxy miễn phí, tôi khuyên bạn nên đầu tiên quan sát sự đáng tin cậy và tốc độ của chúng.

5. Lưu trữ đám mây. Đồng bộ hóa hồ sơ qua đám mây là chìa khóa cho tính ổn định và đáng tin cậy. Như vậy, dữ liệu của bạn có thể được phục hồi nhanh chóng nếu trình duyệt hoặc thiết bị gặp sự cố. Điều này giảm nguy cơ mất thông tin quan trọng, đôi khi là yếu tố quyết định, đặc biệt khi bạn cần liên tục chuyển đổi giữa các hồ sơ và phiên làm việc.

6. Chất lượng sử dụng chung và UI/UX. Khi giao diện người dùng (UI/UX) của ADB giúp việc điều hướng trên giao diện trở nên đơn giản, nó trở nên dễ tiếp cận ngay cả với người dùng không kinh nghiệm. Một điều quan trọng khác đó là một giao diện được thiết kế tốt và dễ nhìn cũng quan trọng để làm việc một cách mượt mà và không làm quá tải cho đôi mắt của bạn.

Tôi cũng muốn lưu ý rằng một cộng đồng nói tiếng Anh đáng tin cậy và hỗ trợ kỹ thuật là một đặc điểm tốt của bất kỳ ADB nào. Đầu tiên, cộng đồng cung cấp quyền truy cập vào một cơ sở dữ liệu lớn của kiến thức chung và thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm giữa người dùng. Ngoài ra, một đội ngũ hỗ trợ nói tiếng Anh sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và xử lý bất kỳ loại lo ngại của người dùng nào.

Có lẽ bạn đang tìm kiếm một số tính năng khác khi chọn một ADB. Nhưng tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn nên đảm bảo rằng những tính năng mà tôi liệt kê ở trên đều có mặt trước. Chúng giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất.

Kết luận

Cuối cùng, bất kể dịch vụ có những ưu điểm gì, việc chọn trình duyệt chống phát hiện tốt nhất phụ thuộc chủ yếu vào sở thích cá nhân của bạn. Điều quan trọng là xác định rõ những tính năng quan trọng đối với các hoạt động của bạn.

Tôi hy vọng rằng đánh giá này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, bất kể lĩnh vực cụ thể mà bạn hoạt động và mục tiêu mà bạn đặt ra cho bản thân!

Chúc cho tỷ lệ chuyển đổi của bạn tăng vọt!