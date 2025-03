Proxy VPS miễn phí cho SEO và chống phát hiện trình duyệt

Nhiều người trong chúng ta gặp phải tình huống cần truy cập nội dung từ khu vực khác hoặc đảm bảo sự ẩn danh trực tuyến. Các giải pháp tiêu chuẩn trên thị trường thường đau ví:

Dịch vụ proxy thương mại với gói đăng ký hàng tháng từ $10-20

Proxy cư dân được định giá từ $3-5 mỗi gigabyte lưu lượng

Giải pháp VPN sẵn có với các tùy chọn vị trí hạn chế

Nhiều người không cần cơ sở hạ tầng phức tạp với việc xoay địa chỉ IP hoặc hàng trăm proxy - một kết nối ổn định thông qua một vị trí cụ thể cho các nhiệm vụ cụ thể là đủ.

Budget SOCKS Proxy trên VPS thích hợp cho ai

Dành cho Chuyên gia SEO

Nếu bạn đã trả tiền cho một VPS để lưu trữ website và cần kiểm tra kết quả tìm kiếm trong khu vực mà máy chủ của bạn đặt, tại sao phải trả tiền cho một dịch vụ proxy bổ sung? Máy chủ proxy cá nhân dựa trên chương trình Dante sẽ cho phép bạn tận dụng các tài nguyên hiện có.

Chủ sở hữu của trình duyệt antidetect

Để làm việc với Undetectable hoặc các trình duyệt chống phát hiện khác, bạn cần một proxy ổn định với địa chỉ IP cố định. Nếu bạn đã có một VPS ở vị trí cần thiết, cấu hình Dante sẽ cung cấp cho bạn proxy cần thiết mà không phát sinh chi phí bổ sung.

Cho Người Dùng Proxifier và Tương Đương

Nếu bạn sử dụng các chương trình để quản lý các kết nối proxy, SOCKS proxy dựa trên Dante sẽ trở thành một backend đáng tin cậy cho các ứng dụng của bạn, mà không cần đầu tư thêm.

Đối với những người tránh sự phức tạp của VPN

Thiết lập OpenVPN hoặc WireGuard có thể phức tạp đối với người dùng không chuẩn bị kỹ lưỡng. Dante cung cấp một lựa chọn đơn giản hơn khi bạn chỉ cần chuyển hướng lưu lượng thông qua một vị trí khác.

Ưu điểm của một Giải pháp Ngân sách

Tiết kiệm chi phí : Sử dụng VPS có thẻ thay thế thay vì mua các dịch vụ bổ sung. Toàn quyền kiểm soát : Bạn là chủ sở hữu của proxy của mình - không có trung gian hoặc những ánh mắt tò mò. Chỉ có bạn quyết định cách cấu hình kết nối, và chỉ có bạn có quyền truy cập vào các log. Không ai sẽ theo dõi lưu lượng truy cập của bạn hoặc bán dữ liệu về hành động của bạn cho bên thứ ba. Đó giống như có chiếc xe riêng thay vì một chiếc taxi - bạn có thể đi đến bất cứ đâu bạn muốn, và không ai hỏi tại sao bạn đến đó. Ổn định kết nối : Địa chỉ IP Dành riêng mà không cạnh tranh với người dùng khác. Yêu cầu Hệ thống Tối thiểu : Dante tiêu thụ tài nguyên máy chủ tối thiểu. Tương thích : Hoạt động với hầu hết các chương trình hỗ trợ giao thức SOCKS.

Khi giải pháp này KHÔNG phù hợp

Nếu bạn cần thay đổi địa chỉ IP thường xuyên để phân tích hoặc đăng ký hàng loạt.

Khi cần mức độ ẩn danh và mã hóa cao (VPN sẽ là lựa chọn tốt nhất).

Trong trường hợp không có kỹ năng kỹ thuật để thiết lập máy chủ cơ bản.

Nếu bạn không có một VPS ở vị trí cần thiết và việc mua một sẽ đắt hơn so với các giải pháp sẵn có. Để chọn lựa VPS tối ưu về tỷ lệ giá/chất lượng, chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra bảng xếp hạng lưu trữ VPS của chúng tôi.

Các Trường Hợp Sử Dụng Trong Đời Sống Thực

Kiểm tra kết quả SEO : "Tôi cần xem kết quả tìm kiếm như thế nào ở Đức, nơi tôi đã có một VPS để lưu trữ trang web của một khách hàng"

: "Tôi cần xem kết quả tìm kiếm như thế nào ở Đức, nơi tôi đã có một VPS để lưu trữ trang web của một khách hàng" Vượt qua các hạn chế về địa lý : "Tôi muốn truy cập nội dung chỉ có ở Mỹ bằng cách sử dụng VPS ở Mỹ của tôi"

: "Tôi muốn truy cập nội dung chỉ có ở Mỹ bằng cách sử dụng VPS ở Mỹ của tôi" Làm việc với tài khoản mạng xã hội : "Tôi cần một địa chỉ IP ổn định từ một khu vực cụ thể để làm việc với các thị trường địa phương"

: "Tôi cần một địa chỉ IP ổn định từ một khu vực cụ thể để làm việc với các thị trường địa phương" Kiểm tra website : "Việc kiểm tra cách hoạt động của định vị địa lý trên trang web của một khách hàng từ các quốc gia khác nhau là cần thiết"

Hướng dẫn cài đặt Dante SOCKS proxy trên Ubuntu

Chúng tôi đã thử nghiệm hướng dẫn này trên Ubuntu 24.04.2 LTS, nhưng đừng lo - nó cũng sẽ hoạt động trên các phiên bản cũ hơn. Nếu bạn đang sử dụng Ubuntu 18.04.4 LTS trở lên, thì mọi thứ sẽ rất đơn giản: Dante Server có thể được cài đặt theo cách thông thường trực tiếp từ kho lưu trữ chính thức của Ubuntu. Không có khó khăn gì khi tìm các gói hoặc biên dịch từ mã nguồn - tất cả đều có sẵn trong các nguồn chính thức.

Yêu cầu hệ thống

Để cài đặt và chạy máy chủ Dante SOCKS trên một VPS, bạn cần rất ít tài nguyên. Điều này là một ưu điểm lớn so với máy chủ VPN - Dante không chỉ ít đòi hỏi về phần cứng mà còn dễ cấu hình, làm cho nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các máy chủ ảo nhỏ. Tuy nhiên, nếu bạn dự định xử lý nhiều kết nối đồng thời hoặc kỳ vọng giao thông lớn, thì nên cấp thêm tài nguyên cho RAM.

Để triển khai một giải pháp như vậy, bạn sẽ cần một máy chủ ảo tại vị trí yêu cầu. Nếu bạn chưa có, hãy sử dụng bảng xếp hạng hosting VPS/VDS của chúng tôi để chọn một nhà cung cấp đáng tin cậy ở quốc gia mong muốn.

Cài đặt Dante

Để bắt đầu, cần cập nhật danh sách gói trong hệ điều hành để đảm bảo hệ điều hành được cập nhật trước khi cài đặt phần mềm mới. Kết nối với terminal của máy chủ và thực thi các lệnh sau:

sudo apt update sudo apt full-upgrade

Sau đó, cài đặt Dante bằng lệnh:

Để cài đặt gói dante-server , chạy lệnh sau:

sudo apt install dante-server

Quan trọng là đảm bảo rằng Dante được thêm vào khởi động. Để làm điều này, chạy lệnh systemctl is-enabled danted

Kết quả nên là "đã được kích hoạt", có nghĩa là dịch vụ sẽ tự động khởi động khi hệ thống tải.

Thiết lập một máy chủ SOCKS

Để cấu hình máy chủ Dante SOCKS, bạn cần chỉnh sửa tệp cấu hình /etc/danted.conf. Đề xuất trước hết là xóa tệp cấu hình mặc định và tạo một tệp mới. Hãy đổi tên tệp cấu hình mặc định thành:

sudo mv /etc/danted.conf /etc/danted.conf.bak

Bây giờ bạn có thể tiến hành tạo tệp cấu hình của chúng tôi. Mở nó bằng trình soạn thảo văn bản:

sudo nano /etc/danted.conf

Cấu hình làm việc của chúng tôi có dạng sau (chỉ cần sao chép và dán cho bản thân bạn):

logoutput: stderr internal: ens3 cổng = 1080 external: ens3 socksmethod: username user.privileged: root user.unprivileged: nobody user.libwrap: nobody client pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } client block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error } socks pass { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: error connect disconnect } socks block { from: 0.0.0.0/0 to: 0.0.0.0/0 log: connect error }

Trong tập tin này, bạn có thể cần thay đổi tên giao diện (trong tập tin của chúng tôi là ens3), để xem các giao diện mạng có sẵn, sử dụng lệnh:

sudo ip addr list

Sau khi thay đổi cấu hình, để áp dụng các cài đặt mới, bạn cần khởi động lại dịch vụ bằng lệnh:

sudo systemctl restart danted

Máy chủ Dante sẽ được sử dụng để xác thực các tài khoản người dùng Linux thông thường. Tốt hơn hết là tạo một người dùng SOCKS riêng biệt mà không có bất kỳ đặc quyền hệ thống nào khác.

Hãy tạo một người dùng sẽ sử dụng máy chủ SOCKS của chúng ta, từ chối truy cập qua SSH, và thêm họ vào nhóm proxy hoặc vào nhóm được chỉ định trong tham số cấu hình Dante user.privileged.

sudo useradd -s /bin/false proxyuser1 && passwd proxyuser1

sudo usermod -aG proxy proxyuser1

Trong tường lửa, đừng quên mở cổng 1080 cho các kết nối đến. Nếu bạn đang sử dụng ufw, thực thi lệnh:

sudo ufw allow 1080

Bạn có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ bằng cách sử dụng systemctl status danted.service để đảm bảo rằng nó đang hoạt động đúng cách.

Sau khi hoàn thành tất cả các bước này, máy chủ proxy SOCKS5 Dante của bạn đã sẵn sàng sử dụng. Bạn sẽ có thể kết nối đến nó từ các thiết bị khác bằng cách chỉ định địa chỉ IP của máy chủ, cổng 1080 và thông tin đăng nhập người dùng.

Kiểm tra Proxy trong Trình duyệt chống phát hiện

Bây giờ chúng ta cần kết nối một proxy vào một trình duyệt chống phát hiện hiện đại có hỗ trợ SOCKS v5. Trình duyệt chống phát hiện Undetectable là lựa chọn hoàn hảo cho mục đích của chúng ta.

Đi đến tab Proxy và điền các chi tiết. Nhấp vào nút Kiểm tra, xem xem IP được xác định là Đức, thành phố Frankfurt-am-Main.

Không quên kết nối proxy với hồ sơ của bạn trong trình duyệt chống nhận diện.

Hãy kiểm tra bằng dịch vụ bên thứ ba, hãy lấy một vài dịch vụ phổ biến, ví dụ như Whoer, Pixelscan. Mọi thứ đều tuyệt vời!

Ngân sách của bạn và proxy được kiểm soát hoàn toàn đã sẵn sàng hoạt động. Chúc bạn may mắn với công việc của bạn.

Kết luận

Proxy SOCKS giá rẻ trên VPS không phải là giải pháp phổ quát cho mọi người, nhưng đối với một loạt công việc cụ thể, nó cung cấp sự cân bằng tối ưu giữa giá cả và chức năng. Nếu bạn đã có một VPS ở vị trí cần thiết và bạn không cần một cơ sở hạ tầng phức tạp với việc quay đổi địa chỉ IP, Dante có thể là công cụ giải quyết nhiệm vụ của bạn mà không tốn thêm chi phí.

Bài viết này được chuẩn bị bởi các chuyên gia của đội ngũ DIEG.info, do Dmitry Yakovenko dẫn đầu - những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong công nghệ mạng và bảo mật. Chúng tôi nhằm mục đích chia sẻ kiến thức giúp bạn giải quyết các nhiệm vụ một cách hiệu quả trong thế giới động của các công nghệ thông tin hiện đại. Sứ mệnh của chúng tôi là biến cái phức tạp thành đơn giản!