BestProxy - đánh giá dịch vụ proxy

BestProxy là một trong những nhà lãnh đạo toàn cầu trong dịch vụ IP proxy, chuyên cung cấp năm sản phẩm cốt lõi: proxy cư trú động, proxy cư trú tĩnh, proxy cư trú không giới hạn, proxy ISP dài hạn và proxy trung tâm dữ liệu tĩnh. Với phủ sóng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và một hồ bơi hơn 80 triệu tài nguyên IP cao cấp, BestProxy đảm bảo tỷ lệ kết nối thành công trên 95%. Nó cũng hỗ trợ HTTP SOCKS5.

BestProxy cung cấp một loạt các gói giá để đáp ứng nhu cầu băng thông và trường hợp sử dụng proxy khác nhau của người dùng. Proxy cư trú bắt đầu từ $10/30 ngày, với tối thiểu là $0.8/GB; proxy cư trú tĩnh bắt đầu từ $10/IP, với tối thiểu là $5.5/IP.

BestProxy Residential Proxy là gì? Những tính năng của các proxy BestProxy là gì?

BestProxy là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong dịch vụ IP proxy, chuyên cung cấp các giải pháp IP proxy hiệu quả, ổn định và an toàn cho các doanh nghiệp mọi loại. Các sản phẩm cốt lõi của chúng tôi bao gồm năm loại sản phẩm proxy: dynamic residential proxies, static residential proxies, unlimited residential proxies, long-term ISP proxies, và static data center proxies, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng của người dùng trong các tình huống khác nhau.

Là một nhà cung cấp dịch vụ proxy hàng đầu, BestProxy có hơn 80 triệu tài nguyên IP chất lượng cao trải rộng trên hơn 200 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, cung cấp kết nối ổn định và nhanh chóng. Tỷ lệ kết nối proxy thành công của chúng tôi vượt quá 99%, và chúng tôi hỗ trợ kết nối đồng thời không giới hạn và sử dụng băng thông, đảm bảo rằng khách hàng có thể thực hiện các hoạt động mạng toàn cầu một cách mượt mà và hiệu quả.

Điều này khiến BestProxy trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp trong thương mại điện tử qua biên giới, thu thập dữ liệu quy mô lớn, xác minh quảng cáo và quản lý nhiều tài khoản.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, BestProxy cung cấp sự hỗ trợ không thể thay thế cho các người bán toàn cầu. Bằng cách sử dụng dịch vụ proxy của chúng tôi, các công ty thương mại điện tử xuyên biên giới có thể đảm bảo sự độc lập của từng tài khoản, tránh các rủi ro do việc sử dụng cùng một địa chỉ IP. Cho dù đó là các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon, eBay và AliExpress, hoặc các trang web độc lập nhắm vào các thị trường khác nhau, BestProxy cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ để giúp doanh nghiệp thương mại điện tử cải thiện hiệu quả vận hành và giảm nguy cơ bị cấm tài khoản và lỗi.

Dịch vụ Proxy nào mà BestProxy cung cấp?

1. Proxy cư trú xoay vòng

Các proxy cư trú xoay vòng dựa trên các thiết bị người dùng thực, với mỗi IP proxy đại diện cho một vị trí vật lý và kết nối thông qua kết nối internet của người dùng thực. Các địa chỉ IP này tự động xoay vòng, đó là lý do tại sao chúng được gọi là proxy "xoay".

Chúng thường được sử dụng trong những tình huống cần thay đổi IP thường xuyên, như:

Web Scraping: Khi bạn cần thu thập lượng lớn các trang web, việc quay vòng proxy cư trú có thể ngăn ngừa sự cố thu thập do chặn IP.

Xác minh Quảng cáo: Được sử dụng để kiểm tra xem quảng cáo được hiển thị đúng cách trên các khu vực khác nhau trên toàn thế giới.

Quản lý Mạng xã hội: Được sử dụng để quản lý nhiều tài khoản, ngăn chặn cấm tài khoản do sử dụng cùng địa chỉ IP.

2. Proxy Cố Định Dành Cho Gia Đình

Các proxy cố định dân cư tĩnh giống với proxy dân cư quay vòng ở chỗ họ cũng sử dụng thiết bị người dùng thực để cung cấp dịch vụ proxy. Tuy nhiên, địa chỉ IP của các proxy cố định dân cư là cố định và không thay đổi thường xuyên.

Những proxy này lý tưởng cho những tình huống yêu cầu địa chỉ IP ổn định, như:

Thu thập Dữ liệu Thương mại Điện tử: Khi bạn cần thu thập dữ liệu từ nhiều trang web thương mại điện tử, proxy cố định cho gia đình đảm bảo kết nối ổn định, lâu dài.

Nghiên cứu Thị trường: Đối với phân tích dữ liệu cụ thể vùng hoặc dài hạn, proxy cố định cho gia đình mang lại sự ổn định đáng tin cậy.

3. Proxy không giới hạn băng thông

Cac proxy co bang thong khong gioi han duoc thiet ke cho nguoi dung can xu ly so luong du lieu lon. Khac voi cac dich vu proxy truyen thong, cac proxy nay khong co gioi han bang thong, cho phep cac hoat dong co quy mo lon nhu:

Thu thập dữ liệu tốc độ cao: Proxy không giới hạn băng thông hỗ trợ nhu cầu thu thập dữ liệu cao, đảm bảo hoạt động thu thập dữ liệu trên web nhanh chóng và liên tục.

Truy cập Video Streaming: Đối với các nhu cầu xem video có băng thông cao, các proxy này đáp ứng được, ví dụ như xem video HD.

4. Các Dịch vụ Proxy Trung tâm Dữ liệu Tĩnh

Các proxy trung tâm dữ liệu tĩnh được cung cấp thông qua các trung tâm dữ liệu và cung cấp địa chỉ IP proxy tĩnh. Các địa chỉ IP này không liên kết với người dùng thực nhưng đến từ các trung tâm dữ liệu, làm cho chúng phù hợp cho các trường hợp sử dụng đòi hỏi tốc độ và ổn định, như:

Công việc SEO: Lý tưởng cho các công việc đòi hỏi địa chỉ IP nhanh và ổn định, như theo dõi từ khóa và kiểm tra xếp hạng.

Thu thập dữ liệu: Hữu ích cho việc thu thập dữ liệu quy mô lớn từ nhiều nguồn một cách nhanh chóng.

5. Proxy ISP Dài Hạn

Proxy ISP dài hạn được lấy từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet và được thiết kế cho các khách hàng cần kết nối ổn định và lâu dài. Các proxy này rất đáng tin cậy cho các hoạt động liên tục. Các ứng dụng lý tưởng bao gồm:

Web Scraping: Khi cần trích xuất dữ liệu liên tục trong thời gian dài, proxy ISP dài hạn đảm bảo thời gian chết tối thiểu và hoạt động liên tục.

Quản lý Tài khoản: Các proxy này rất lý tưởng để quản lý nhiều tài khoản mà không đối mặt nguy cơ bị cấm, vì chúng cung cấp một địa chỉ IP ổn định qua thời gian.

Cách lấy Proxies tốt nhất từ BestProxy là gì?

Bước 1: Đăng nhập vào trang web chính thức của BestProxy

Có hai phương pháp đăng ký: đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc đăng ký với "Địa chỉ Email".

Để đăng ký bằng tài khoản Google, nhấp vào "Đăng nhập bằng Google", chọn tài khoản Google bạn muốn đăng nhập và sau đó nhấp vào "Xác nhận" để đăng nhập tự động.

Để đăng ký với "Địa chỉ email", hãy nhập địa chỉ email của bạn, nhấn "Gửi", sau đó nhập mã xác minh nhận được trong hộp thư đến của bạn. Tiếp theo, đặt mật khẩu mà bạn muốn sử dụng. Sau đó, đăng nhập bằng "Địa chỉ email" và "Mật khẩu" mà bạn đã đăng ký.

Bước 2: Trích xuất địa chỉ IP Proxy tốt nhất

BestProxy cung cấp hai phương pháp để trích xuất proxy: trích xuất tài khoản/mật khẩu và trích xuất API. Ở đây, chúng tôi sẽ lấy ví dụ về việc trích xuất tài khoản/mật khẩu proxy cố định động.

Đầu tiên, đăng nhập vào trang web chính thức của BestProxy, sau đó nhấn vào tên người dùng của bạn ở góc phải trên để vào giao diện trung tâm cá nhân dưới đây.

Sau khi nhập, chọn Residential Proxies và nhấn vào "Bắt đầu Sử dụng".

Trước khi sử dụng việc trích xuất tài khoản/mật khẩu, bạn cần thêm một người dùng phụ. Sau khi nhập xong, nhấn vào "Thêm người dùng".

Sau khi được chuyển hướng đến danh sách người dùng, nhấp vào "Thêm Người Dùng" một lần nữa.

Sau khi nhấp chuột, một cửa sổ thêm người dùng phụ sẽ xuất hiện. Sau đó, nhập tên người dùng và mật khẩu, chọn Residential Proxies, đặt giới hạn sử dụng lưu lượng (0 có nghĩa là không giới hạn), và cuối cùng nhấn Submit.

Điều này sẽ thành công khi thêm một người dùng phụ. Ở phía bên phải, bạn cũng có thể chỉnh sửa và xóa người dùng.

Quay lai trang rut trich tai khoan/mat khau cua Residential Proxies, click vao "Residential Proxies," sau do click vao "Account Password Authentication," va chon sub-user ma ban vua tao.

Sau đó, lần lượt chọn "Quốc gia" và "Tỉnh/Thành phố" mà bạn muốn tạo proxy. Bạn có thể lựa chọn thời gian dựa trên nhu cầu của mình.

Ở đây, chúng tôi sẽ lấy tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ làm ví dụ.

Cuối cùng, nhấp vào "Tạo Proxy" ở phía dưới. Điều này sẽ tạo địa chỉ proxy, cổng, và tài khoản/mật khẩu. Nhấp vào "Sao chép" để trích xuất proxy thành công.

Cách Sử Dụng Proxy BestProxy trong Undetectable?

Truy cập trang Undetectable download page, nhấn vào để chọn phiên bản hệ thống phù hợp, sau đó tải về và cài đặt Undetectable.

Sau khi đăng ký tài khoản, đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, nhấp vào "Hồ sơ Người dùng Mới."

Nhập tên cho hồ sơ người dùng mới, sau đó chọn hệ điều hành và trình duyệt.

Sau đó, nhấp vào giao diện chính và chọn "Proxy Mới".

Chọn HTTP hoặc SOCKS5, sau đó nhập thông tin proxy theo định dạng: [Máy chủ Proxy: Số cổng: Tên người dùng: Mật khẩu]. Sau khi nhập các chi tiết, nhấn vào nút "⇆" bên phải để kiểm tra proxy. Cuối cùng, nhấp vào "Tạo" ở dưới cùng.

Sau khi tao thành công, nhấn vào "▷" ở phía bên phải của proxy bạn vừa tạo để mở cấu hình.

Sau khi mở, nhập "api.ip.cc" vào thanh điều hướng trên cùng để kiểm tra xem địa chỉ IP có chính xác không. Nếu chính xác, cấu hình đã thành công.

Cách nhận Bản dùng thử miễn phí và Giảm giá?

Tại BestProxy, chúng tôi muốn bạn trải nghiệm đầy đủ dịch vụ proxy chất lượng cao của chúng tôi trước khi thực hiện mua sắm.

Vì vậy, chúng tôi cung cấp các phiên bản dùng thử miễn phí cho người dùng mới, cho phép bạn thử nghiệm các proxy cư trú linh hoạt của chúng tôi, proxy cư trú tĩnh và proxy lưu lượng không giới hạn mà không tốn phí nào. Đơn giản truy cập vào trang web chính thức của chúng tôi và đăng ký một tài khoản để kích hoạt phiên dùng thử.

Đồng thời, chúng tôi thường xuyên cung cấp các giảm giá có hạn và các hoạt động khuyến mãi, đặc biệt vào dịp lễ hay sự kiện đặc biệt. Để đảm bảo bạn không bỏ lỡ những ưu đãi này, bạn có thể để lại thông tin WhatsApp sau khi đăng ký tài khoản, từ đó bạn có thể nhận ngay những cập nhật khuyến mãi mới nhất. Hãy bắt đầu trải nghiệm các dịch vụ cao cấp của BestProxy ngay bây giờ và tận hưởng thêm nhiều ưu đãi hơn nữa!