DataImpulse - đánh giá dịch vụ proxy

DataImpulse là đối tác đáng tin cậy cung cấp dịch vụ proxy tùy chỉnh cho doanh nghiệp của bạn. Với những proxy được thu thập một cách đạo đức, bạn có thể gửi yêu cầu từ các IP khác nhau — như là từ các thiết bị, địa điểm và múi giờ khác nhau. Các trang web sẽ không nghi ngờ bạn, yêu cầu bạn nhập captcha hoặc thậm chí cấm bạn.

Chỉ trong vài cú nhấp chuột, bạn có thể tích hợp các proxy của DataImpulse với bất kỳ trình duyệt chống phát hiện nào và bắt đầu quản lý nhiều tài khoản. Bảng điều khiển đơn giản của họ giúp bạn theo dõi các proxy và thay đổi cấu hình bất cứ lúc nào.

Bắt đầu chỉ từ $1 cho mỗi 1 GB, bạn có thể truy cập vào một IP pool không thể chặn, định vị cấp độ quốc gia chính xác, chọn giữa các phiên xoay hoặc dán, và nhiều tính năng khác. Bây giờ, hãy xem làm thế nào những tính năng này có thể hữu ích cho bạn.

Các lợi ích chính của DataImpulse

Phủ Sóng Toàn Cầu - Có sẵn tại 194 địa điểm, các proxy của DataImpulse cung cấp khả năng tiếp cận toàn cầu cần thiết để hoạt động ổn định ở nhiều khu vực.

- Có sẵn tại 194 địa điểm, các proxy của DataImpulse cung cấp khả năng tiếp cận toàn cầu cần thiết để hoạt động ổn định ở nhiều khu vực. Mạng Lưới Lớn với hơn 5 triệu địa chỉ IP - Cập nhật địa chỉ IP thường xuyên trên nhiều địa điểm

- Cập nhật địa chỉ IP thường xuyên trên nhiều địa điểm Không có Ngày Hết Hạn - Người dùng có thể truy cập vào proxy miễn là họ cần mà không phải lo lắng về việc mất quyền truy cập.

- Người dùng có thể truy cập vào proxy miễn là họ cần mà không phải lo lắng về việc mất quyền truy cập. Đảm Bảo Thời Gian Hoạt Động Cao

Tùy chọn Targeting Bổ Sung - Tìm thông tin chính xác ở các vị trí cụ thể.

- Tìm thông tin chính xác ở các vị trí cụ thể. Hướng dẫn hữu ích và Kênh YouTube - nhiều hướng dẫn chi tiết để giúp bạn tận dụng tối đa dịch vụ và công cụ của chúng tôi.

- nhiều hướng dẫn chi tiết để giúp bạn tận dụng tối đa dịch vụ và công cụ của chúng tôi. Giá linh hoạt theo hình thức trả theo lượng sử dụng - Chỉ trả tiền cho lưu lượng bạn sử dụng.

- Chỉ trả tiền cho lưu lượng bạn sử dụng. Hỗ trợ 24/7 từ con người

Proxy Cư trú

Bằng cách sử dụng proxy cư trú, bạn sẽ có địa chỉ IP thật sự được lấy từ các mạng cư trú thực sự. Tại DataImpulse, bạn có quyền truy cập API và một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thị trường - chỉ 1 đô la cho mỗi GB. Nếu các nhiệm vụ của bạn đòi hỏi IP xác thực, quyền riêng tư lớn hơn, và hiệu suất ổn định cho việc truy cập nội dung cụ thể vùng, xác minh quảng cáo, hoặc phân tích SEO, proxy cư trú là giải pháp tốt nhất.

Proxy Trung Tâm Dữ Liệu

Proxy trong trung tâm dữ liệu hữu ích khi cần chuyển đổi một lượng lớn dữ liệu với các địa chỉ IP khác nhau. Trong các dự án lớn về web scraping, bot tự động truy cập trang web để trích xuất dữ liệu theo định dạng dễ sử dụng. Trong các trường hợp như vậy, proxy giúp làm cho web scraping trở nhanh hơn và tiết kiệm chi phí. Đối với người dùng chú trọng vào hiệu suất nhanh, các giải pháp tiết kiệm chi phí và scraping dữ liệu, proxy trung tâm dữ liệu có thể là lựa chọn phù hợp hơn.

Proxy Di Động

Nếu bạn đang tìm kiếm proxy di động, DataImpulse cung cấp truy cập toàn cầu thông qua các mạng 5G, 4G, 3G và LTE. Cho dù bạn cần IP xoay hoặc ưa thích phiên dính, bạn có linh hoạt để lựa chọn.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Cac vic proxy c?a DataImpulse bao g?m nhi?u tru?ng h?p s? d?ng ph? bi?n. B?n s? c?n proxy d? tranh ch?n IP n?u b?n dang s? d?ng d?t m?ng d? l?y d? li?u ho?c du an d?t m?y d?a tren Python. DataImpulse cung co h??ng d?n chi ti?t d? giup b?n. B?n co th? qu?n l? cac tài kho?n m?ng xã h?i, stream tren n?n t?ng nhu Twitch, ho?c th?m ch?, ch?y bot.

Cách sử dụng trình duyệt Undetectable với proxy DataImpulse

Trước hết, truy cập vào dataimpulse.com và nhấn vào nút "Thử ngay" ở góc phải trên màn hình. Sau khi đăng ký thành công, đăng nhập vào tài khoản DataImpulse của bạn.

Chọn nút "+ tạo đơn hàng mới". Chọn loại proxy của bạn và nhấn "Mua Ngay".

Sau khi bạn hoàn tất giao dịch đầu tiên, bạn có thể xem tất cả các kế hoạch của mình trong tab "Kế hoạch", bao gồm chi tiết như ngày mua và dung lượng GB còn lại. Bạn cũng có thể nạp thêm kế hoạch bằng cách nhấn vào nút "Thêm".

Đăng nhập vào tài khoản của bạn Undetectable. Nhấn vào nút “+ Tạo Hồ Sơ Mới”. Bạn sẽ thấy một cửa sổ mở rộng với thông tin hồ sơ và ghi chú. Đặt tên cho hồ sơ của bạn, chọn một thư mục và nhóm.

Để cấu hình proxy, nhấn vào biểu tượng thứ hai. Chọn “New Proxy” và trong ô bên phải nhập host, port, login, và password mà bạn có thể tìm thấy trong Kế hoạch trên bảng điều khiển DataImpulse của bạn.

Nhấn vào nút kế cận gần thông tin truy cập proxy của bạn. Chọn "Tạo".

Nhấp vào “Mở” và bạn sẽ thấy hồ sơ mới của mình ở phía bên trái dưới nút “+Hồ sơ mới”. Bạn sẽ được chuyển hướng đến Chromium.

Kết luận

Sử dụng proxy như một lớp bảo vệ bổ sung có nhiều lý do. Giảm nguy cơ bị tấn công mạng, truy cập nội dung toàn cầu và tận hưởng kết nối nhanh chóng. Khi tích hợp proxy DataImpulse với trình duyệt Undetectable, bạn sẽ có tất cả các công cụ cần thiết cho các hoạt động trực tuyến an toàn.