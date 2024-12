Let it Cash: Đối tác làm việc dễ dàng hơn

Let it Cash - là mạng lưới CPA iGaming với thời gian giữ tiền tối thiểu và thanh toán hàng tuần. Bạn sẽ tìm thấy hơn 2.500 ưu đãi cho các GEO khác nhau trên toàn thế giới.

Đội ngũ đã tạo ra mạng lưới đã thử nghiệm các mạng đối tác khác nhau và biết tất cả "nỗi đau" của các webmaster từ bên trong. Do đó, với Let it Cash, bạn sẽ không mất thời gian và tiền bạc vào các lỗi và vấn đề, mà sẽ làm việc một cách thuận tiện và có lợi.

Đặc điểm của mạng

Công cụ tích hợp để gửi tin nhắn SMS và thông điệp qua WhatsApp và Viber.

Ứng dụng PWA và WebView miễn phí - phù hợp với bất kỳ nguồn nào với hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ và tối ưu hóa.

Hỗ trợ luôn sẵn lòng giúp đỡ với bất kỳ câu hỏi nào 24/7.

Điều kiện đặc biệt cho các đội sẵn lòng chảy lượng lớn.

Làm thế nào để bắt đầu làm việc với đối tác?

Đăng ký không cần qua quản lý và phê duyệt tài khoản. Nhập email và mật khẩu → xác nhận tài khoản qua email → bắt đầu làm việc.

Giao diện cá nhân

Khi bạn đăng ký và đăng nhập vào tài khoản, bạn sẽ vào mục "Thống kê", nơi bạn tìm thấy nhiều công cụ để theo dõi lưu lượng truy cập. Sắp xếp thông tin theo ngày, nguồn, đề xuất, trang web và subaccounts.

Ưu đãi

Trong mục này, bạn sẽ tìm thấy các ưu đãi cho nhiều GEO khác nhau: từ phổ biến nhất (Tây Ban Nha, Đức, Latam) đến các nước lạ (Kenya, Bangladesh, Slovakia, Hungary).

Để xem mô tả chi tiết - chỉ cần nhấp vào ưu đãi bạn thích. Sẽ có thông tin về nguồn được phép và cấm, số tiền gửi tối thiểu, yêu cầu về đối tượng mục tiêu, thời gian giữ và các chi tiết khác.

Nguồn quảng cáo

Nguồn quảng cáo có sẵn tùy thuộc vào yêu cầu của nhà quảng cáo cụ thể. Các nguồn chính bao gồm Facebook, UAC, quảng cáo theo ngữ cảnh, các loại gửi thư, TikTok, ASO, ASA. Đôi khi có thể sử dụng các kế hoạch.

Thanh toán

Có thể nhận được tiền sau 7 ngày giữ. Điều này có lợi cho các webmaster làm việc độc lập vì họ nhanh chóng thu hồi chi phí quảng cáo.

Bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng, thẻ, ví điện tử hoặc tài khoản đại lý bằng đô la hoặc rúp. Số tiền tối thiểu: 100 $.

Phần thưởng

Mời webmaster đến với Let it Cash và nhận 5% từ doanh thu của họ. Đây là cơ hội tuyệt vời để tăng thu nhập 🤘

Cũng cung cấp giảm giá cho các dịch vụ hữu ích:

FBTool (20% cho lần thanh toán đầu tiên)

IMKLO (15% cho lần thanh toán đầu tiên)

Proxys.io (giảm giá 10% - vĩnh viễn)

EPN.NET (phát hành thẻ không giới hạn mà không cần nạp tiền tối thiểu)

Kết luận

Với Let it Cash, bạn có thể kiếm tiền hiệu quả từ iGaming. Họ sẽ cung cấp cho bạn các ưu đãi hấp dẫn từ các nhà quảng cáo đã được kiểm định, cũng như sự hỗ trợ toàn diện và các công cụ chuyên nghiệp để tăng lưu lượng truy cập. Bạn có thể đăng ký tại đây.