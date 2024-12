Hướng dẫn bài viết về dịch vụ Proxymus.net cùng với Undetectable

Dù bạn mới bắt đầu hành trình của mình trong việc giấu danh tính trên trình duyệt và máy tính hay bạn đã là một chuyên gia đang tìm kiếm một dịch vụ và ứng dụng thuận tiện để tối ưu hóa các quy trình, bài viết này dành cho bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn các cài đặt của những công cụ chúng tôi tin rằng là những công cụ tiện ích nhất sẽ giúp bạn tối ưu hóa quá trình giấu danh tính. Hướng dẫn này được thiết kế dành cho cả người mới bắt đầu và chuyên gia. Cuối cùng, việc xử lý cài đặt trở nên dễ dàng hơn khi bạn có một hướng dẫn đơn giản và rõ ràng ở tay.

Hôm nay, việc bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo độ ẩn danh trực tuyến đang trở nên ngày càng quan trọng. Điều này đặc biệt đúng đối với các chuyên gia trong lĩnh vực tiếp thị, thu thập dữ liệu, trao đổi lưu lượng và các lĩnh vực khác đòi hỏi việc chuyển đổi thường xuyên giữa các tài khoản và khu vực. Một trong những giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là sử dụng dịch vụ proxy kết hợp với trình duyệt chống phát hiện. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá cách làm việc hiệu quả với Proxymus.net kết hợp với Undetectable, và nhấn mạnh các lợi ích chính của các công cụ này.

Nhà cung cấp Proxy Nhanh và Đáng tin cậy

Proxymus.net - là một dịch vụ hiện đại và đáng tin cậy cung cấp các proxy di động, server, và cư trú chất lượng cao với phạm vi toàn cầu. Dịch vụ cung cấp địa chỉ IP hoàn hảo cho các nhiệm vụ khác nhau: từ việc vượt qua hạn chế địa lý đến bảo vệ dữ liệu cá nhân khi làm việc với mạng xã hội và trang web. Trong số các lợi ích của dịch vụ này là:

Tốc độ cao và ổn định. Các máy chủ của Proxymus.net cung cấp dữ liệu truyền nhanh với độ trễ tối thiểu, điều này rất quan trọng đối với các nhiệm vụ đòi hỏi lưu lượng lớn.

Các máy chủ của cung cấp dữ liệu truyền nhanh với độ trễ tối thiểu, điều này rất quan trọng đối với các nhiệm vụ đòi hỏi lưu lượng lớn. Hồ bơi địa chỉ IP lớn. Người dùng có quyền truy cập vào các IP di động và cư trú ở hơn 120 quốc gia khác nhau, cho phép cấu hình linh hoạt cho công việc ở các vùng khác nhau. Bạn có thể chọn vị trí địa lý cần thiết cho bất kỳ nhiệm vụ nào - dù đó là truy cập vào các trang web bị hạn chế ở quốc gia của bạn hoặc vượt qua các khối hạn chế khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng khi tạo bot hoặc tăng số lượng người theo dõi từ các khu vực cụ thể trên các nhóm truyền thông xã hội.

Người dùng có quyền truy cập vào các IP di động và cư trú ở hơn 120 quốc gia khác nhau, cho phép cấu hình linh hoạt cho công việc ở các vùng khác nhau. Bạn có thể chọn vị trí địa lý cần thiết cho bất kỳ nhiệm vụ nào - dù đó là truy cập vào các trang web bị hạn chế ở quốc gia của bạn hoặc vượt qua các khối hạn chế khu vực. Điều này đặc biệt quan trọng khi tạo bot hoặc tăng số lượng người theo dõi từ các khu vực cụ thể trên các nhóm truyền thông xã hội. Proxy cư trú, máy chủ và di động đáng tin cậy. Proxymus.net cung cấp cả IP cư trú và di động, là lựa chọn lý tưởng cho các ngành như môi giới lưu lượng, tiếp thị, SMM và an ninh mạng. Các máy chủ proxy được website tin cậy, giảm nguy cơ bị cấm tài khoản và đảm bảo một mức độ ẩn danh cao.

cung cấp cả IP cư trú và di động, là lựa chọn lý tưởng cho các ngành như môi giới lưu lượng, tiếp thị, SMM và an ninh mạng. Các máy chủ proxy được website tin cậy, giảm nguy cơ bị cấm tài khoản và đảm bảo một mức độ ẩn danh cao. Không lưu trữ logs. Sự riêng tư dữ liệu đầy đủ là một khía cạnh quan trọng trong việc làm việc với Proxymus.net . Hành động của bạn không bị theo dõi và thông tin không được chia sẻ với bên thứ ba.

Sự riêng tư dữ liệu đầy đủ là một khía cạnh quan trọng trong việc làm việc với . Hành động của bạn không bị theo dõi và thông tin không được chia sẻ với bên thứ ba. Uptime cao (99,9%) - đảm bảo kết nối ổn định và giảm thiểu nguy cơ sử dụng các địa chỉ IP "cháy".

- đảm bảo kết nối ổn định và giảm thiểu nguy cơ sử dụng các địa chỉ IP "cháy". Hỗ trợ cho nhiều giao thức khác nhau. Proxy hỗ trợ các giao thức HTTP(S) và SOCKS5, giúp chúng linh hoạt cho bất kỳ nhiệm vụ hoặc nền tảng nào.

Proxy hỗ trợ các giao thức HTTP(S) và SOCKS5, giúp chúng linh hoạt cho bất kỳ nhiệm vụ hoặc nền tảng nào. Giao diện thân thiện với người dùng và dễ cài đặt. Dịch vụ cung cấp một giao diện trực quan để quản lý các proxy, nơi mọi cài đặt cần thiết — từ việc chọn vị trí địa lý đến cấu hình IP — đều được đặt ở một nơi. Bạn có thể dễ dàng tổ chức việc sử dụng proxy cho bất kỳ phần mềm nào, bao gồm cả các trình duyệt chống phát hiện như Undetectable .

Dịch vụ cung cấp một giao diện trực quan để quản lý các proxy, nơi mọi cài đặt cần thiết — từ việc chọn vị trí địa lý đến cấu hình IP — đều được đặt ở một nơi. Bạn có thể dễ dàng tổ chức việc sử dụng proxy cho bất kỳ phần mềm nào, bao gồm cả các trình duyệt chống phát hiện như . Hoàn toàn tương thích với các trình duyệt chống phát hiện như Undetectable, khiến Proxymus.net trở thành giải pháp hoàn hảo cho các hoạt động internet ẩn danh.

Chúng ta cần một trình duyệt chống phát hiện Undetectable để làm gì?

Undetectable - là một trình duyệt chuyên biệt cho phép bạn tạo một lượng lớn các hồ sơ với các đặc điểm cá nhân khác nhau trong một ứng dụng duy nhất bằng cách sử dụng công nghệ thay thế dấu vân tay . Nhờ vào loạt tính năng đa dạng của trình duyệt, trình duyệt Undetectable là một công cụ tuyệt vời để làm việc với nhiều tài khoản trên các nguồn tài nguyên web khác nhau mà không lo bị chặn hoặc bị giám định danh.

Làm thế nào trình duyệt này hoạt động? Chương trình tạo ra nhiều hồ sơ ảo, mỗi hồ sơ có các thông số đặc biệt như độ phân giải màn hình, ngôn ngữ, múi giờ, vân tay trình duyệt, dữ liệu hệ điều hành, thông tin phần cứng, cài đặt ngôn ngữ, và nhiều thông tin khác. Được do thay thế các đặc điểm này, hệ thống bảo mật trang web nhận thấy các hồ sơ được tạo ra như là người dùng thực riêng biệt, ngăn chặn hành động của họ khỏi việc bị chặn.

Ưu điểm của việc sử dụng Undetectable với proxy của Proxymus.net rõ ràng: mỗi hồ sơ trình duyệt có thể được liên kết với địa chỉ IP riêng, giảm đáng kể nguy cơ bị chặn và nâng cao bảo mật trực tuyến.

Các chức năng chính của Undetectable:

Hoàn thành sự thay thế dấu vân tay;

Hỗ trợ đồng thời lên đến 5.000 hồ sơ;

Nhập và xuất dữ liệu hàng loạt (proxies, cookies, bookmarks);

Hỗ trợ API cho việc tự động hoá đầy đủ;

Lưu trữ hồ sơ trên máy chủ riêng của bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy xem cách tích hợp các proxy đã mua từ Proxymus.net với trình duyệt chống phát hiện Undetectable để duyệt web an toàn và riêng tư.

Hướng dẫn cài đặt các Proxy Proxymus.net trong trình duyệt Undetectable

Bước 1: Đăng ký và Nhận Proxy từ Proxymus.net

Đầu tiên, bạn cần đăng ký trên Proxymus.net và chọn gói phù hợp. Tùy thuộc vào nhiệm vụ của bạn, bạn có thể mua proxy di động, proxy máy chủ hoặc proxy cư trú với vị trí địa lý cần thiết. Chọn danh mục mong muốn, xác định quốc gia, số lượng proxy và thời gian sử dụng.

Sau khi chon va thanh toan dich vu, ban se duoc truy cap vao mot trang dieu khien noi ban co the cau hinh ket noi proxy cua minh. Hieu qua nhat la su dung mobile va residential proxies voi Undetectable. Do nguoi moi bat dau, day la mot giai thich nhanh: residential proxies thuc su la cac dia chi IP thuc duoc gan cho nhung nguoi that, lam cho chung tro nen rat hieu qua voi cac he thong chan. Dieu tuong tu cung xuat hien voi mobile proxies, vi dia chi IP cua ban se xuat hien nhu den tu mot dien thoai thong minh.

Tuy nhiên, lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào số lượng yếu tố và nhiệm vụ mà bạn muốn hoàn thành. May mắn thay, Proxymus.net cung cấp một loạt địa chỉ và nhà cung cấp chất lượng cao. Đến nay, chưa có trường hợp nhận IP từ bất kỳ danh sách đen nào. Nhưng đủ là về lý thuyết, chúng ta tiến tới phần thực hành. Bây giờ, qua bước tiếp theo.

Bước 2: Thiết lập Proxy

Sau khi mua proxy, sao chép chi tiết kết nối: Địa chỉ IP, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu. Bạn sẽ cần thông tin này để kết nối với proxy trong trình duyệt Undetectable.

Bước 3: Tích hợp Proxies với Undetectable

Mở trình duyệt chống phát hiện Undetectable trên thiết bị của bạn. Để bắt đầu, chúng ta cần tạo một hồ sơ mới, việc này có thể thực hiện bằng cách nhấp vào nút tương ứng. Chỉ định tên hồ sơ và một thư mục để tổ chức hồ sơ thành nhóm. Điều này rất tiện lợi, đặc biệt khi công việc của bạn liên quan đến các nhiệm vụ khác nhau, vì giữ mọi thứ ở cùng một nơi có thể làm giảm hiệu suất.

Tiếp theo, bạn sẽ cấu hình cho hồ sơ trình duyệt cụ thể như thế nào, vì vậy hãy tự do đặt tất cả các tham số - từ hệ điều hành đến các chi tiết của máy tính giả lập. Điều hữu ích là có một mục ghi chú, nơi chúng tôi khuyến nghị để lại ý kiến vì rất dễ quên các chi tiết quan trọng khi tạo nhiều hồ sơ.

Khi bạn đã thiết lập vân tay trình duyệt, đến lúc ẩn địa chỉ IP của bạn bằng cách sử dụng proxy đã mua từ Proxymus.net. Ở đây, bạn có hai lựa chọn về cách tiếp tục. Hãy xem xét kỹ hơn về cả hai.

Phương pháp 1: Thiết lập Bằng Tay

Trong bước này, chúng ta cần di chuyển đến phần "Proxy". Có thể không phải là rõ ngay trong cửa sổ này, vì vậy chúng tôi đã bao gồm một bức ảnh chụp màn hình tương ứng để hướng dẫn bạn. Bạn có thể truy cập phần này bằng cách nhấp vào nút có vẻ như một người và một bánh răng.

Ở đây, bạn có thể thủ công thêm một máy chủ proxy mới.

Trong danh mục "Proxy" , chọn "New Proxy" từ danh sách thả xuống.

, chọn "New Proxy" từ danh sách thả xuống. Trong cửa sổ mở ra, chỉ định loại kết nối (HTTP(S) hoặc SOCKS5).

Dán dữ liệu đã sao chép trước đó từ Proxymus.net. Lưu ý rằng tên đăng nhập và mật khẩu không được nhập vào các trường riêng biệt. Bạn sẽ cần phải nhập tất cả vào một dòng duy nhất: địa chỉ IP, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu. Undetectable cung cấp đề xuất định dạng khi bạn di chuột qua trường, nhưng để tiện cho bạn, đây là một ví dụ về định dạng chính xác: Địa_chỉ_IP:cổng:tên_đăng_nhập. Thay thế chúng bằng thông tin của bạn (ví dụ, 70.3.2.19:4577:eruy).

Lưu ý rằng tên đăng nhập và mật khẩu không được nhập vào các trường riêng biệt. Bạn sẽ cần phải nhập tất cả vào một dòng duy nhất: địa chỉ IP, cổng, tên đăng nhập và mật khẩu. cung cấp đề xuất định dạng khi bạn di chuột qua trường, nhưng để tiện cho bạn, đây là một ví dụ về định dạng chính xác: Thay thế chúng bằng thông tin của bạn Lưu các cài đặt bằng cách nhấn nút "Create".

Chúng tôi cũng khuyến nghị thử nghiệm chức năng proxy bằng cách sử dụng nút tương ứng ở phía bên trái của Undetectable. Chúng tôi đã làm nổi bật nó bằng một vòng trong hình ảnh. Nếu thành công, một lá cờ quốc gia sẽ sáng lên. Nếu bạn thấy một dấu chéo thay vào đó, điều gì đó đã sai hoặc proxy không hoạt động. Chúng tôi chắc rằng bạn sẽ làm được đúng!

Phương pháp 2: Nhập Hàng Loạt

Nếu bạn có nhiều kết nối proxy, bạn có thể xuất danh sách này từ bảng điều khiển Proxymus.net của mình vào tệp .txt .

Trong phần "My Proxies", có một nút được gắn nhãn là "Xuất".

Chỉ định định dạng xuất. Ở đây, bạn có thể xuất dữ liệu trực tiếp hoặc lưu nó dưới dạng tệp văn bản. May mắn thay, các giải thích chi tiết về định dạng xuất được cung cấp trực tiếp trong cửa sổ xuất. Nhấn nút "Xuất", chỉ định tên tệp và chọn vị trí trên máy tính của bạn để lưu tệp.

Tiếp theo, mở chương trình Undetectable.

Ở phía bên trái của cửa sổ, bạn sẽ thấy một dãy nút chính. Nút mà chúng tôi quan tâm có nhãn "Proxy". Chúng tôi đã chỉ ra vị trí của nó bằng một mũi tên trong hình ảnh.

Nhấn vào nút "Nhập" trong trình duyệt Undetectable và chọn tệp proxy bạn đã lưu trước đó. Tất cả thông tin proxy sẽ được tự động nhập và bạn sẽ có thể sử dụng chúng cho công việc của mình. Danh sách các proxy sẽ xuất hiện trong cửa sổ tương ứng của chương trình. Vui lòng lưu ý rằng việc nhập hàng loạt trong chương trình Undetectable chỉ có sẵn từ gói Cơ Bản trở lên. Vì vậy, nếu bạn chưa có và vẫn đang thử nghiệm, vui lòng tham chiếu đến bước trước đó trong hướng dẫn của chúng tôi và điền đầy đủ tất cả các chi tiết bằng tay.

Bước 4: Kiểm Tra Kết Nối và Lựa Chọn Hồ Sơ

Sau khi thêm các proxy, hãy đảm bảo rằng kết nối được thiết lập đúng. Trạng thái của kết nối sẽ được hiển thị là "Active" trong trình duyệt Undetectable. Một cách khác để kiểm tra là trực tiếp trong cửa sổ nơi bạn điền thông tin về ảnh chụp trình duyệt và proxy. Nút tương ứng trông giống như hai mũi tên. Để tiện lợi, chúng tôi đã chụp màn hình cho bạn.

Bây giờ bạn có thể liên kết các proxy với hồ sơ cần thiết và bắt đầu làm việc. Nếu có vấn đề nảy sinh, hãy kiểm tra lại dữ liệu bạn đã nhập, vì lỗi thường xuất phát từ thông tin không chính xác. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Bạn cũng có thể thực hiện một kiểm tra bổ sung về kết nối của mình bằng cách sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba. Ví dụ, với một số lượng địa chỉ lớn, bạn có thể kiểm tra ngẫu nhiên tính tuân thủ IP và mức độ ẩn danh. Một dịch vụ như www.whoer.net có thể hữu ích cho điều này. Nếu địa chỉ IP khớp với địa chỉ mà bạn đã mua từ Proxymus.net, tức là mọi thứ đều hoạt động thành công. Ngoài ra, hãy chú ý đến mức độ ẩn danh. Như dự kiến, mọi thứ nên hoạt động hoàn hảo.

Kết luận

Sử dụng proxy từ Proxymus.net cùng với trình duyệt chống nhận biết Undetectable là cách tuyệt vời để đảm bảo ẩn danh và bảo mật trên internet. Cho dù mục tiêu của bạn là trao đổi lưu lượng, quản lý nhiều tài khoản, hoặc duyệt web an toàn, sự kết hợp này của các công cụ sẽ cung cấp cho bạn sự bảo vệ đáng tin cậy và hiệu suất cao.