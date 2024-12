Schriftart-Fingerprinting verhindern: Erhöhen Sie Ihre Online-Privatsphäre

Was ist ein Browser-Fingerabdruck?

Browser Fingerprints (oder digitale Fingerabdrücke) sind die Informationen, die von Websites über den Browser und das Gerät des Benutzers gesammelt werden. Browser-Fingerabdruck wird zur eindeutigen Besucheridentifizierung verwendet. Diese Methode wird eingesetzt, um Benutzer im Internet zu verfolgen, auch wenn sie Cookies löschen oder den Inkognito-Modus verwenden. Es gibt verschiedene Erkennungstechniken, auf die Browser zurückgreifen.

Beispiele für Fingerabdrucktechniken:

Canvas-Fingerprinting: Diese Technik beinhaltet das Erstellen eines versteckten < canvas > Elements auf einer Webseite. Der Browser des Benutzers zeichnet ein Bild auf dieses Element, und die Website liest Pixel-Daten. Variationen in der Darstellung (aufgrund von Hardware- und Softwareunterschieden) erzeugen einen einzigartigen Fingerabdruck.

WebGL-Fingerprinting: Diese Methode nutzt WebGL-Fähigkeiten für die Erstellung und Darstellung von Grafiken. Ähnlich wie beim Canvas-Fingerprinting können die Rendering-Unterschiede verwendet werden, um einen eindeutigen Fingerprint zu erstellen.

Audio-Fingerprinting: Der Browser generiert Klang (normalerweise unhörbar) und analysiert seine Wiedergabe. Mikrovariationen in Audiosystemen und deren Verarbeitung ermöglichen die Geräteidentifizierung.

Browser Plugin Fingerprinting: In diesem Fall liest es die Liste der installierten Browser-Plugins und Erweiterungen. Einzigartige Kombinationen von Plugins ermöglichen die Erstellung eines Browser-Fingerabdrucks.

HTTP-Header-Fingerprinting: Der Browser analysiert HTTP-Anforderungsheader wie User-Agent, Accept-Language und Referer. Diese Header können Informationen enthalten, die es ermöglichen, einen Benutzer von einem anderen zu unterscheiden.

CSS-Fingerprinting: Diese Technik verwendet CSS (Cascading Style Sheets), um die Größen von Elementen und Schriften zu messen und zu analysieren. Unterschiede in der Stilrendering können einen einzigartigen Fingerabdruck erzeugen.

WebRTC-Fingerprinting: Diese Technik verwendet WebRTC, um die lokalen IP-Adressen des Geräts zu erhalten. Dadurch können zusätzliche Informationen über das Netzwerk des Benutzers offengelegt werden.

Schriftarten-Fingerprinting: Diese Technik überprüft das Vorhandensein und die Darstellung bestimmter Schriftarten. Unterschiede in installierten Schriftarten und ihrer Darstellung können verwendet werden, um einen einzigartigen Browser-Fingerprint zu erstellen.

Was sind die Techniken zum Verfolgen von Schriftarten-Fingerabdrücken

Webseiten verwenden eine Methode namens Schriftfingerabdruck, um den Satz von Schriftarten zu identifizieren, die auf Ihrem Gerät installiert sind. Beim Besuch einer Webseite werden im Hintergrund Skripte unsichtbar ausgeführt, um automatisch Daten über die Schriftarten zu sammeln, die von Ihrem Browser angezeigt werden.

Unten sind Techniken zur Verfolgung von Schriftfingerabdrücken.

CSS Schriftladetechnik

Diese Technik verwendet Cascading Style Sheets (CSS), um Schriftarten zu laden und auf deren Vorhandensein zu überprüfen.

Wie es funktioniert:

Ein verstecktes Element wird auf der Webseite mit Text erstellt, dem eine bestimmte Schriftart zugewiesen ist. Wenn die Schriftart auf dem Gerat des Benutzers installiert ist, wird der Text mit dieser Schriftart gerendert; andernfalls wird eine Ersatzschriftart verwendet. Die Webseite misst die Größe und den Stil des Textes, um zu bestimmen, ob die Schriftart installiert ist.

JavaScript Schriftartenerkennungstechnik

Diese Methode verwendet JavaScript, um versteckte Elemente mit Text zu erstellen und verschiedene Schriftarten anzuwenden.

Wirkungsprinzip:

Ein Element mit einer Basisschrift (z.B. Monospace) wird erstellt. Danach wird die Textgröße mit der Basisschrift gemessen. Anschließend wird die Test-Schriftart angewendet und die Textgröße erneut gemessen. Wenn die Größen unterschiedlich sind, bedeutet das, dass die Schriftart auf dem Gerät verfügbar ist.

Flash-basierte Schriftartenerkennungstechnik

Adobe Flash wird in dieser Technik verwendet, um installierte Schriftarten zu bestimmen.

Arbeitsprozess:

Ein Flash-Objekt kann auf Systemressourcen zugreifen und installierte Schriftarten überprüfen. Die Liste der verfügbaren Schriftarten wird dann an den Server übertragen.

Es ist erwähnenswert, dass diese Technik ihre Vor- und Nachteile hat.

Vorteile: Genaue Schriftartenidentifizierung.

Nachteile: Flash ist veraltet und wird von den meisten Browsern nicht mehr unterstützt, wodurch diese Technik praktisch veraltet ist.

HTML5 Canvas Schriftarten-Erkennungstechnik

In dieser Methode wird das < canvas > - Element zum Rendern von Texten mit verschiedenen Schriften und zum Messen ihrer Größen verwendet.

Funktionsprinzip:

Ein Element "canvas" und ein Kontext zum Zeichnen von Text werden erstellt. Der Text wird mit einer Basisschrift (z.B., Monospace) gezeichnet und seine Größe wird gemessen. Dann wird der Text mit der Test-Schrift gezeichnet und erneut gemessen. Wenn die Größen sich unterscheiden, bedeutet es, dass die Schriftart auf dem Gerät verfügbar ist.

Undetectable.io - HTML5 Canvas-Schriftartenerkennungstechnik

Klassifizierung der erkannten Schriftarten

In den meisten Fällen hat jeder Benutzer bereits eine spezifische Reihe von Schriftarten auf seinem Computer oder Mobilgerät installiert. Um ihre Anzahl zu überprüfen, können Sie browserleaks besuchen. Dies ist ein Dienst zur Überprüfung des Browser-Fingerabdrucks.

Als Nächstes werden wir Ihnen mitteilen, welche Schriftarten auf Ihren Geräten vorinstalliert sein können.

System Schriften

System Fonts sind Schriften, die im Betriebssystem vorinstalliert sind und zur Anzeige von Texten in der Benutzeroberfläche und in Anwendungen verwendet werden. Sie gehören zum Standard-Set der im Betriebssystem bereitgestellten Schriften und sollen Kompatibilität und konsistente Textdarstellung auf verschiedenen Geräten gewährleisten. Zu den beliebten System Fonts gehören Arial, Helvetica und DejaVu Sans.

Anwendungsschriften

Anwendungsfonts sind Schriftarten, die von bestimmten Anwendungen installiert und verwendet werden, anstatt vom Betriebssystem als Ganzem. Sie sollen das Erscheinungsbild und die Funktionalität von Textelementen innerhalb spezifischer Anwendungen verbessern.

Schriftarten einer Anwendung können die Schriftenfingerabdrücke beeinflussen, indem sie Einzigartigkeit und Variabilität zu der Schriftenauswahl auf einem Gerät hinzufügen. Die Verwendung von nicht standardmäßigen oder einzigartigen Schriftarten, die nicht im Standardbetriebssystem installiert sind, macht den Fingerabdruck weniger verbreitet und detaillierter. Diese bestimmten Schriftarten können erkannt werden, wenn die Schriftverfügbarkeit überprüft wird, was auf die Installation spezifischer Anwendungen hinweist. Webseiten können Informationen sowohl über System- als auch Anwendungsschriftarten sammeln und so die Erstellung präziserer und einzigartigerer digitaler Browser-Fingerabdrücke zur Verfolgung von Nutzern ermöglichen.

Persönliche Schriften

Persönliche Schriften sind Schriften, die von einzelnen Benutzern oder Organisationen erstellt, angepasst oder verwendet werden, um ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Im Gegensatz zu System- und Anwendungsschriften sind persönliche Schriften nicht standardmäßig im Betriebssystem oder in Anwendungen vorinstalliert, sondern werden von den Benutzern selbst hinzugefügt.

Persönliche Schriftarten beeinflussen den digitalen Fingerabdruck eines Browsers, indem sie einzigartige Merkmale hinzufügen, die auf anderen Geräten selten zu finden sind. Dadurch wird der Browser-Fingerabdruck genauer und einzigartiger. Ihre Anwesenheit kann für die genaue Identifizierung und Nachverfolgung des Benutzers über verschiedene Websites und Anwendungen hinweg genutzt werden.

Wie man Font-Fingerprint umgeht

Um Font-Fingerprinting zu umgehen und Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie die folgenden Methoden verwenden:

Verwendung von Anti-Detection-Browsern:

Anti-Erkennungs-Browser wie Undetectable sind speziell entwickelt, um den digitalen Fingerabdruck des Browsers zu ersetzen. Sie ändern vollständig die Schriftinformationen, um die Identifizierung zu erschweren.

Deaktivierung von JavaScript:

Da viele Fingerabdrucktechniken von Schriften JavaScript verwenden, um nach Schriften zu suchen, können Sie diese Überprüfungen durch Deaktivieren von JavaScript verhindern. Dies kann jedoch die Funktionalität einiger Websites beeinträchtigen.

Mit Browser-Erweiterungen:

Erweiterungen wie Privacy Badger oder NoScript können Skripte blockieren, die versuchen, installierte Schriftarten zu erkennen, und so vor Fingerprinting schützen.

Ändern der Browsereinstellungen:

Einige Browser ermöglichen es dir, den Zugriff auf Schriftarten zu verwalten. Zum Beispiel kannst du in Firefox den Zugriff von Websites auf System-Schriftarten über die Datenschutzeinstellungen beschränken.

Verwendung von virtuellen Maschinen oder Containern:

Das Starten von Websitzungen in einer virtuellen Maschine oder einem Container mit einem minimalen Satz von Schriften hilft dabei, den Haupt Satz von Systemschriften von Websites zu isolieren, wodurch es schwieriger wird, einen genauen Browser-Fingerabdruck zu erstellen.

Wie kann Schriftartenersatz in einem Anti-Erkennungs-Browser wie Undetectable auftreten?

In Undetectable, können Sie den digitalen Fingerabdruck Ihres Browsers und aller seiner Komponenten kontrollieren. Beim Erstellen eines neuen Profils können Sie im Bereich der erweiterten Einstellungen auswählen, wie jeder Parameter des Fingerabdrucks generiert wird, einschließlich der Schriftart.

Emulieren - Diese Option ist normalerweise standardmäßig festgelegt. Wenn ausgewählt, wird die Schriftart aus den Antidetect-Konfigurationen Ihres Browsers übernommen.

System - durch Auswahl dieser Option wird die Schriftart von Ihrem System übernommen

Zufällig - vor Kurzem wurde eine Option hinzugefügt, um die Parameter des digitalen Fingerabdrucks in dem Programm zufällig zu generieren. Wenn sie aktiviert wird, werden die Schriftfingerabdruck-Parameter jedes Mal zufällig generiert, wenn ein Profil erstellt wird, anstatt sie aus der Konfiguration zu übernehmen.

Was sind Browserkonfigurationen und wie sind sie besser als herkömmliche Fingerabdrücke in anderen Anti-Erkennungs-Browsern.

Eine Konfiguration ist eine sorgfältig zusammengestellte Menge von Daten, die auf echten Browsern und Geräten basiert. Wenn Sie bei der Erstellung eines Browserprofils eine bestimmte Konfiguration auswählen, werden alle einzigartigen Fingerabdrücke Ihres Systems durch die Fingerabdrücke dieser Konfiguration ersetzt. Das bedeutet, dass Ihr Profil genauso wie ein echter Benutzer aussieht, was maximale Anonymität und Sicherheit bietet. Aufgrund ihrer "Realität" können Sie mithilfe solcher Konfigurationen Sperren und Entdeckungen vermeiden.

Warum sind Konfigurationen wie Undetectable besser als einfache Abdrücke auf anderen Antiquitäten?

Die Generierung von Fingerabdrücken in anderen Anti-Erkennungsbrowsern erfolgt zufällig, oft ohne Berücksichtigung des Betriebssystems des Benutzers, was zu nicht existierenden Browser-Fingerabdruckkombinationen führen kann. Wenn Sie beispielsweise mit Windows arbeiten, können in Ihrem Fingerabdruck Parameter aus anderen Betriebssystemen enthalten sein.

Unser Ansatz ist einzigartig, denn die Grundlage des Fingerabdrucks jedes erstellten Profils ist eine reale Konfiguration. Dies schließt unwahrscheinliche Kombinationen von Fingerabdruckparametern aus und erhöht so die Wahrscheinlichkeit, Anti-Betrugssysteme zu umgehen. Jede Konfiguration wird nur von einer Person verwendet, was das Risiko von Duplikaten minimiert und das Anonymitätsniveau erhöht. Dadurch wirken Ihre Profile so natürlich wie möglich und gleichen echten Geräten.

Bei Undetectable erhalten Sie kostenlose Konfigurationen, deren Anzahl je nach gewahltem Tarif variiert. Zudem gibt es einen Konfigurations-Store, in dem Sie bei Bedarf zusätzliche Konfigurationen erwerben können.

Als Ergebnis

Schriftart-Fingerprinting ist eine leistungsstarke Methode zur Benutzeridentifikation im Internet, die auf der Analyse installierter Schriftarten und ihrer Darstellungsfunktionen basiert. Diese Technik ermöglicht es Websites, eindeutige Daten über das System des Benutzers zu sammeln. Sie ist eines der wichtigsten Tools zur Verfolgung, selbst im privaten Browsermodus oder beim Löschen von Cookie-Dateien.

Die Bedeutung des Verstehens von Schriftfingerabdruckmethoden wie CSS Schriftartenladen, JavaScript Schriften-Erkennung, Flash-basierte und HTML5 Canvas Schriftarten-Erkennung ist unbestreitbar. Diese Techniken ermöglichen die Identifizierung eines eindeutigen Satzes von Schriftarten auf dem Gerät eines Benutzers und die Erstellung eines genauen und einzigartigen Fingerabdrucks.

Um sich vor Font-Fingerprinting zu schützen und Anonymität zu wahren, ist es wichtig, spezialisierte Tools wie Anti-Erkennungs-Browser zu verwenden. Diese Lösungen ermöglichen das Vortäuschen von Systemfingerabdrücken unter Verwendung von echten Browser- und Gerätedaten, was den Identifikationsprozess erheblich komplexer macht. Insbesondere der Anti-Erkennungs-Browser Undetectable bietet die Möglichkeit, Fingerprint-Parameter wie Schriftarten fein einzustellen, um den Schutz zu verbessern.