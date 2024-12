Wie man IP-Sperren im Jahr 2024 kostenlos oder durch ein Abonnement umgeht

Hallo zusammen!

Während meiner mehr als 10-jährigen Tätigkeit im digitalen Bereich bin ich mehrmals mit IP-Sperren konfrontiert worden. Die Sperrungen traten in verschiedenen Situationen auf: beim Schalten von Anzeigen, bei der Arbeit mit sozialen Medien, beim Web-Scraping oder einfach beim Surfen im Internet.

Im Laufe der Jahre habe ich verschiedene Wege getestet, um das Problem zu lösen und bewährte Methoden identifiziert, die Ihnen auf jeden Fall helfen werden, IP-Sperren zu umgehen und das Risiko zukünftiger Einschränkungen zu minimieren.

Hier werde ich meine Erfahrung teilen und erzählen:

Wenn Sie ein Vermarkter, ein SMM-Spezialist, Partner oder ein Benutzer sind, der einfach alle Internetdienste ohne Einschrnkungen und Grenzen genießen möchte, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie.

Die 4 Hauptgründe, warum Benutzer IP-Sperren erleben

Eine IP-Adresse ist ein eindeutiger Identifikator, der Daten über den Standort eines bestimmten Geräts enthält und es im Internet identifiziert. Die IP-Adresse besteht aus einer Reihe von Zahlen, die die Netzwerk- und Hostnummern enthalten. Heutzutage gibt es zwei Arten von IP-Adressen: IPv4 und IPv6.

Ein IP-Bann ist die Unfähigkeit, eine bestimmte Website oder Plattform zu nutzen, weil der Dienst den Zugriff des Benutzers sieht, indem er seine IP-Adresse blockiert. Die Websites können alle Benutzer eines bestimmten Standorts oder einer bestimmten IP-Adresse sperren.

Leider warnen nicht alle Dienste ihre Benutzer vor dem Verbot und seinen Ursachen. Um sicherzustellen, dass eine bestimmte Website Sie gesperrt hat, versuchen Sie auf die Website von einem anderen Gerät aus zuzugreifen oder bitten Sie jemanden, die Website zu überprüfen. Wenn nur Sie keinen Zugriff auf den Dienst haben, tut es mir leid, aber Sie sind zu 100 % gesperrt.

Websites sperren IP-Adressen aus verschiedenen Gründen, daher habe ich meine persönlichen Top 4 Gründe für IP-Sperren gesammelt.

1. Spam

Beliebte Websites und Dienste haben ihre eigenen Verhaltensregeln auf der Plattform, einschließlich erlaubter und verbotener Aktionen.

Für Verstöße gegen diese Regeln und Richtlinien können Websites den Zugriff für einen bestimmten Benutzer sperren und ihn sogar auf die schwarze Liste setzen. Das Verbot kann von einigen Stunden bis zu mehreren Monaten dauern. Bei einigen Verstößen kann der Benutzer einen lebenslangen Bann ohne Möglichkeit der Wiederherstellung des Zugriffs erhalten.

In meiner Arbeit bin ich auf Verbote gestoßen, weil ich Spam-E-Mails und Nachrichten in sozialen Netzwerken ohne die Zustimmung der Benutzer versendet habe. Nun, wer hat das nicht schon mal gemacht?

Als Folge wurde meine IP-Adresse auf die schwarze Liste gesetzt und so wurde ich auf verschiedenen Websites gleichzeitig gesperrt wegen Verstößen auf nur einer Plattform. Hier ist eine Liste von Diensten von mytoolbox, die mich auf einmal gesperrt haben.

Sie konnen den mytoolbox-Dienst verwenden, um zu überprüfen, ob Ihre IP-Adresse in populären Datenbanken auf der Blacklist steht

2. Links zu Websites von Drittanbietern

Jede Website und jeder Dienst ist daran interessiert, Benutzer so lange wie möglich auf ihrer Plattform zu halten. Um dies zu erreichen, bieten Websites nützliche Inhalte, spannende Spiele, Boni und Unterhaltung an.

Einige Seiten verbieten das öffentliche Teilen von Links zu externen Websites. Wenn ein Benutzer gegen diese Regel verstößt und externe Links postet, kann die Seite ihn entweder vorübergehend oder dauerhaft blockieren.

Wenn die Website selbst die Veröffentlichung von externen Links nicht verbietet, können Benutzer auch für das Teilen von Links mit rechtswidrigen oder von der Plattform verbotenen Inhalten gesperrt werden. Zum Beispiel 18+ Inhalte, Glücksspieldienste, Konkurrenzplattformen.

Bevor du eine Website benutzt, überprüfe spezifische Verbote in den Richtlinien der Website: Vertrau mir, diese Infos können dir eine Menge Zeit sparen. Zum Beispiel, hier findest du Googles externe Verlinkungsrichtlinie.

In den Richtlinien von Google zu externen Links auf YouTube erfahren Sie, welche Links auf YouTube erlaubt sind und was passiert, wenn ein Benutzer gegen diese Richtlinien verstößt

3. Datensammlung bei hoher Geschwindigkeit

Digitale Spezialisten verwenden häufig Web-Scraping, um Daten von Websites automatisch zu sammeln. Zum Beispiel E-Mails, Benutzernamen, Telefonnummern. Solche Programme senden viele Anfragen an den Server einer bestimmten Website, was dazu führen kann, dass Server überlastet werden und abstürzen.

Stellen Sie sich vor, die Seite arbeitet mit 20 Anfragen pro Minute, und dann entscheiden sich alle Benutzer, 100 Anfragen zu stellen. Kein Server kann dies bewältigen, daher haben alle Seiten ihre eigenen Grenzen für die Anzahl der erlaubten Anfragen. Wenn eine bestimmte IP-Adresse dieses Limit überschreitet, blockiert der Dienst den Zugriff.

Solche Einschränkungen sind temporär und dauern von einigen Stunden bis zu ein paar Tagen. Einige Dienste können jedoch einen Benutzer lebenslang blockieren.

Solche Einschraenkungen sind auch notwendig, um Dienste vor Hackern zu schuetzen, die Distributed Denial of Service (DDoS) Angriffe nutzen. Zum Beispiel stellte Google im Oktober 2023 einen neuen Typ von DDoS Angriffen fest, die eine Rate von 398 Millionen Anfragen pro Sekunde erreichten.

Googles Team hat einen neuen Typ von DDoS-Angriffen beobachtet, die 398 Millionen Anfragen erreichten

4. Einschränkungen für Benutzer aus bestimmten Ländern

Staaten können ihren Bürgern den Zugriff auf bestimmte Websites verwehren. Dies geschieht, wenn der Staat glaubt, dass die Dienste gegen seine Gesetze verstoßen und verbotene Inhalte verbreiten. Zum Beispiel blockiert China den Zugang zu Facebook, Instagram, Tinder und YouTube, während Russland den Zugang zu LinkedIn, Facebook, Instagram, Last.fm und vielen anderen Websites gesperrt hat.

Das ist das, was Nutzer sehen, wenn sie versuchen, eine blockierte Website im Chrome-Browser zu besuchen.

Wenn eine Website in Ihrem Standort gesperrt ist, sehen Sie wahrscheinlich die Meldung „Die Seite kann nicht erreicht werden“

Manchmal verlassen Plattformen bestimmte Länder und stellen ihren Nutzern keine Dienste mehr zur Verfügung.

In beiden Fällen bestimmen die Dienste die Benutzer, die zu einem bestimmten Land gehören, einschließlich durch die IP-Adresse.

Es gibt viele weitere Gründe für IP-Sperren, aber normalerweise drehen sie sich alle um

Das Verhalten des Benutzers, Fehler und Bugs des Dienstes oder Einschränkungen des Staates.

Teile in den Kommentaren mit, ob du schon einmal Verbote erlebt hast und weshalb.

11 Möglichkeiten, wie man ein IP-Verbot umgeht

Anti-Betrugssysteme werden ständig komplexer und verbessern sich. Noch vor 10 Jahren reichte es aus, einfach ein VPN einzuschalten, um Ihre echte IP-Adresse zu verbergen. Leider sind VPNs im Jahr 2023 keine universelle Methode mehr, um Beschränkungen zu umgehen.

Aus diesem Grund habe ich alle Arbeitsmethoden gesammelt, wie man ein IP-Bann umgehen kann, basierend auf verschiedenen Parametern, einschließlich der IP-Adresse, Gerätedaten und Verbindungsdaten.

Bitte beachten Sie, dass es noch keine einzigartige Zaubertrick gibt, um alle Einschränkungen zu umgehen. Deshalb kann es manchmal erforderlich sein, eine Kombination von Methoden zu verwenden.

Methode #1: Verwenden Sie einen Antidetect-Browser

Vielleicht ist das eine der besten Möglichkeiten, um Ihre Daten vor verschiedenen Diensten, Websites und sogar Hackern zu fälschen.

Die Essenz der Methode

Antidetect-Browser sind spezielle Programme, die die Daten ändern, die Websites und Dienste über Sie und Ihr Gerät sehen. Mit Hilfe von Antidetect-Browsern können Sie Ihre IP-Adresse, Gerätedaten und Verbindungsdaten fälschen - all diese Informationen, die Ihren digitalen Fingerabdruck bilden.

Typischerweise sieht die Benutzeroberfläche eines Antidetect-Browsers wie ein normaler Browser aus. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie in jedem Tab einen einzigartigen Fingerabdruck anpassen können. Dies ermöglicht es, wie ein normaler Benutzer auszusehen und gleichzeitig mit verschiedenen Konten in benachbarten Tabs zu arbeiten.

In einem Tab kannst du zum Beispiel vorgeben, ein Benutzer aus Argentinien zu sein, der auf einem Lenovo Laptop mit Windows 10 und 8 GB RAM arbeitet. Im benachbarten Tab kannst du ein Profil eines Benutzers aus Deutschland erstellen, der einen Mac mit einem M1-Prozessor und 16 GB RAM verwendet.

Implementierungsmöglichkeiten

Du musst einen geeigneten Antidetect-Browser wahlen, abhangig von deinen Aufgaben, Budget und den typischen Grunden und Orten, an denen du normalerweise gesperrt wirst. Achte bei der Wahl auf folgendes:

Für welche Aufgaben der Browser geeignet ist. Einige Antidetect-Browser eignen sich beispielsweise hervorragend für Suchmaschinen, während andere ideal für Werbung in sozialen Medien sind. Top-Antidetect-Browser zeigen eine großartige Emulation auf allen Websites, jedoch ist ihr Preis auch hoch.

Browser-Kosten. Alle Top-Anti-erkennenden Browser werden auf Pay-as-you-go-Basis bereitgestellt. In der Regel beginnen die Preise ab 80 US-Dollar pro Monat und hängen von der Anzahl der Fingerabdrücke ab. Einige Entwickler bieten jedoch 5–10 Fingerabdrücke kostenlos mit einem begrenzten Funktionsumfang an. Diese Option ist für gewöhnliche Benutzer geeignet, reicht jedoch für Profis nicht aus.

Benutzerfreundlichkeit der Benutzeroberfläche. Wenn es keine kostenlose Testversion gibt, suchen Sie im Netz nach Bewertungen. Dies hilft Ihnen, die Benutzerfreundlichkeit eines bestimmten Browsers zu bewerten und mehr über die Funktionen des Programms zu erfahren.

Verfügbarkeit des Support-Services. Während des Tests prüfen Sie die Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit des Support-Teams. 50% Ihres Erfolgs hängen von der Qualität des Support-Services des Antidetect-Browsers ab.

Nach dem Kauf müssen Sie den Browser gemäß den Anweisungen des Entwicklers installieren und konfigurieren.

Wenn Sie Fingerabdrücke einrichten, sollten Sie den Empfehlungen der Entwickler folgen. Denn jede Antidetect-Browser hat spezifische Konfigurationen, die die besten Ergebnisse beim Verbergen Ihrer PC- und Verbindungsdaten zeigen.

Um die Qualität der Emulation zu überprüfen, verwenden Sie spezielle Dienste, die den digitalen Fingerabdruck und das Maß Ihrer Anonymität scannen. Zum Beispiel Am I unique?, browserleaks oder site24x7.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Dienste keine 100%ige Emulation zeigen. Jede Website hat ihre eigenen Kriterien zur Bewertung von Benutzern, und eine leichte Veränderung wird keine Verdacht auf Anti-Betrugs-Algorithmen erwecken.

Vorteile

Der Antidetect-Browser tarnt die Daten anstelle von Verschlüsselung. Dadurch können Sie verdächtigkeitsfrei als echter Benutzer aus jedem Land auftreten.

Geeignet für verschiedene Aufgaben: Umgehen von Sperren, Online-Datenschutz, Multi-Accounting, Web-Scraping.

Datenaustausch. Wenn Sie auf einer Website blockiert werden, können Sie innerhalb von wenigen Minuten einen neuen Fingerabdruck erstellen, um weiterhin mit dem Dienst zu arbeiten.

Nachteile

Kosten. Der Preis für hochwertige Antidetect-Browser beginnt bei $80 pro Monat. Günstige oder sogar kostenlose Antidetect-Programme sind hinsichtlich der Emulationsqualität unterlegen, sodass sie nicht immer helfen, Sperren von Diensten mit starken Anti-Betrugs-Algorithmen zu umgehen.

Zusätzliche Kosten. Neben dem Antidetect-Browser müssen Sie Proxies kaufen, um die IP-Adresse zu ersetzen. Einige Antidetect-Browser bieten Benutzern Rabatte von ihren Partnern, dennoch müssen Sie IP-Adressen kaufen.

Hilft nicht bei Anwendungssperren. Im Jahr 2023 gibt es immer noch keine Antidetect-Browser für Mobiltelefone.

Wann wähle ich diese Methode

Die besten Antidetect-Browser sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche ausgestattet, daher sind sie praktisch für gewöhnliche Benutzer, Digitalexperten und Unternehmen mit einer Vielzahl von Aufgaben im Netzwerk. Aufgrund der Kosten solcher Programme werden sie eher von Profis und Spezialisten im digitalen Bereich verwendet.

Methode #2. Entfernen Sie das Programm von Ihrem Computer

Das Löschen eines Programms ist eine der grundlegenden Möglichkeiten, wie man eine IP-Sperre umgehen kann.

Die Essenz der Methode

Durch Entfernen des Programms können Sie den Computer von Dateien befreien, die die Geschichte Ihrer Aktivitäten in einem bestimmten Dienst gespeichert haben. Diese Methode kann auch hilfreich sein, wenn es zu Systemfehlern gekommen ist.

Wie man implementiert

Um ein Programm unter Windows zu deinstallieren, führen Sie folgende Schritte durch:

Schritt 1. Das Programm finden

Gib in das Suchfeld neben Start "Programme deinstallieren" ein.

Schritt 2. Löschen Sie das Programm

Wählen Sie das Programm aus und klicken Sie auf "Deinstallieren".

Wenn es die Website war, die das Problem verursacht hat, deinstallieren Sie den Browser.

Vorteile

Kostenlos. Sie können jedes Programm manuell von Ihrem Computer entfernen, ohne zusätzliche Software zu verwenden.

Schnell. Es dauert normalerweise nur ein paar Minuten, um das Programm zu deinstallieren.

Nachteile

Die Methode eignet sich nur für einfache Verbote von Diensten mit schwachem Schutz gegen Betrug.

Funktioniert fast gar nicht als eigenständige Methode. Darüber hinaus müssen Sie den Cache Ihres Browsers und PCs löschen, einen Proxy verwenden und einen Antidetektionsbrowser nutzen.

Wann wählen Sie diese Methode

Diese Methode ist als grundlegende Lösung geeignet, um einfache Verbote von Benutzern zu umgehen. Zum Beispiel, wenn eine IP-Adresse aufgrund eines Fehlers, versehentlich oder aufgrund der Handlungen eines früheren Benutzers gesperrt wurde. Wenn Sie von Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken gesperrt wurden, ist diese Methode praktisch nutzlos.

Methode Nr. 3: Den Programmcaché auf Ihrem Computer leeren

Diese Methode, Verbote zu umgehen, ist eine Konsequenz der vorherigen.

Die Essenz der Methode

Der Grund für dein Verbot könnten Dateien sein, die während der Verwendung des Programms oder der Website auf deinem Computer gespeichert wurden. Solche digitalen Überreste können auch nach dem Deinstallieren des Programms bestehen bleiben.

Wie man umsetzt

Schritt 1 – Ordner öffnen

Gehe zu den Ordnern:

C:/Programme

C:/Programme (x86)

C:/Benutzer/%Benutzername%/AppData/Local

Schritt 2 — Finde das Programm

Geben Sie den Namen des verwendeten Programms in jedem Ordner an und löschen Sie diese Dateien.

Schritt 3 – Öffnen Sie den Registrierungseditor

Benutzen Sie den Befehl Windows + R und geben Sie "Regedit" ein, um den Registrierungseditor zu öffnen.

Schritt 4 — Dateien löschen

Im Fenster finden Sie eine vollständige Liste der Ordner mit den Speicherorten der Programmdateien. Kopieren Sie den Pfad zu den Ordnern in die Suchleiste und löschen Sie sie.

Für Benutzer von Windows 11: In diesem 3-minütigen Tutorial von Help Cloud wird erklärt, wofür DNS noch verwendet wird und wie man es löscht. Persönlich hatte ich jedoch noch nie Probleme mit dem Löschen des DNS, selbst nicht beim ersten Mal.

Vorteile

Kostenlos. Sie können Ihren Computer manuell aufräumen, daher ist es nicht notwendig, spezielle Programme und Dienstleistungen zu kaufen.

Nachteile

Hilft, einfache Verbote zu umgehen. Die Methode funktioniert nicht, wenn Sie von Diensten mit leistungsstarker Anti-Betrugs-Schutzmaßnahmen ausgeschlossen wurden.

Kann Zeit in Anspruch nehmen. Zum Beispiel, wenn die Programmdateien sich in verschiedenen Ordnern befinden.

Wann wählt man diese Methode

Wie beim Löschen von Programmen kann das Löschen des Cache eine einmalige Lösung für einfache Arten von Sperren sein. Es kann hilfreich sein für normale Benutzer, die fälschlicherweise gesperrt wurden oder für kleinere Verstöße. Um Sperren von Suchmaschinen, sozialen Medien oder E-Mail-Diensten zu umgehen, müssen Sie gleichzeitig mehrere Techniken anwenden.

Methode Nr. 4: Verwenden Sie ein VPN, um Ihre IP-Adresse zu ändern

Kann ein VPN ein IP-Bann umgehen? Ja. Auch im Jahr 2023 ist es immer noch eine der besten Möglichkeiten, um IP-Sperren zu umgehen.

Die Essenz der Methode

VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das eine verschlüsselte Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Server herstellt, auf den Ihr Gerät zugreift. Im Gegensatz zu Proxies schützt ein VPN nicht nur Ihre IP-Adresse, sondern verschlüsselt auch Ihre Online-Aktivitäten, sodass sie von niemandem zurückverfolgt werden können. VPN-Dienste helfen Benutzern aus der ganzen Welt, Discord-IP-Sperren, Sperren in sozialen Medien und Mailing-Services zu umgehen.

Wie man implementiert

Wie auch bei Proxies liegt Ihre Aufgabe darin, einen zuverlässigen VPN-Dienst auszuwahlen. Achten Sie dabei auf folgende Kriterien:

Standorte. Sehen Sie sich alle Länder an, in denen ein bestimmter Service angeboten wird.

Ist ein bestimmter VPN-Service im Land erlaubt. Einige Staaten kämpfen aktiv gegen VPN-Server und blockieren sie. Überprüfen Sie vor dem Kauf eines Abonnements, ob Sanktionen gegen einen bestimmten Service bestehen.

Abonnementkosten. Kostenlose VPNs können Ihre Daten stehlen und damit Geld verdienen, daher ist es wichtig, einen Service mit verschiedenen Abonnementplänen auszuwählen.

Verbindungsgeschwindigkeit. Zuverlässige VPN-Services bieten eine Testversion an, damit Benutzer die Verbindungsgeschwindigkeit testen und überprüfen können, ob es Probleme beim Zugriff auf einen bestimmten Dienst gibt.

Das VPN-Installationsprogramm wird je nach Ihrem Gerät und Betriebssystem variieren. Beliebte VPN-Dienste bieten in der Regel eine mobile App und ein VPN für einen persönlichen PC im Rahmen eines Abonnements an.

Vorteile

100% Emulation Ihrer tatsächlichen IP-Adresse. Nur der VPN-Dienst sieht Ihren tatsächlichen Standort und Ihre IP-Adresse.

Schützt Ihre Daten vor Eindringlingen und Diensten. VPN maskiert Ihren gesamten Datenverkehr, sodass niemand ihn sehen kann - außer dem Dienst selbst.

Nachteile

Nur VPNs mit Abonnement können die Datensicherheit garantieren. Kostenlose Dienste können Ihre Daten analysieren und stehlen. Geld steht hier im Vordergrund.

Websites und Dienste können erkennen, dass Sie ein VPN verwenden. Aus diesem Grund kann das Vertrauen der Dienste in den Benutzer geringer sein.

Die Verbindungsgeschwindigkeiten können langsamer sein.

Wann wähle ich diese Methode

VPN ist eine universelle Methode, um eine IP-Sperre zu umgehen, die sowohl von gewohnlichen Benutzern als auch von Digital-Spezialisten genutzt wird. Gleichzeitig sind VPNs nicht immer geeignet, um Sperren für schwerwiegende Verstöße auf Websites und sozialen Netzwerken zu umgehen, insbesondere im Fall von massiven Werbekampagnen und Mehrfachkonten.

Der Dienst stellt fest, dass die Person ihre Daten über ein VPN verbirgt und den Benutzer nicht identifizieren kann. Keine Daten — kein Vertrauen.

Methode #5. Verwenden Sie Proxy-Server, um Ihre IP-Adresse zu fälschen

Die beste Alternative zu VPNs sind Proxy-Services.

Die Essenz der Methode

Ein Proxy-Server ist ein Vermittler zwischen Ihrem Gerät und dem Server, mit dem Sie sich verbinden. Durch die Verwendung eines Proxy-Servers können Sie IP-Sperren umgehen, da die Website und der Dienst, auf die Sie zugreifen, die IP-Adresse des Proxy sehen werden.

Implementierungsweg

Die Hauptaufgabe ist die Auswahl des richtigen Proxy-Servers. Achten Sie bei der Auswahl eines Servers auf folgende Kriterien:

Anzahl der IP-Adressen und Standorte. Wählen Sie in Bezug auf Standorte Proxys aus Ländern, in denen der Dienst oder die Website, die Sie benötigen, nicht eingeschränkt ist.

Art des Proxys. Jede Art von Proxy ist für unterschiedliche Aufgaben geeignet. Zum Beispiel haben mobile Proxys eine höhere Geschwindigkeit und sind für das Affiliate-Marketing geeignet. Wohnungsproxys sind einzigartige Proxys von echten Internetanbietern, die das meiste Vertrauen von Websites erhalten, aber möglicherweise eine geringere Geschwindigkeit haben.

Verwenden Sie ein Testabonnement. Wenn der Dienst das Testen von Proxys anbietet, nutzen Sie unbedingt diese Gelegenheit. Während des Tests überprüfen Sie die Qualität und Geschwindigkeit der Verbindung und ob es Probleme beim Besuch bestimmter Websites gibt.

Support-Service. Das Support-Team kann Ihnen nützliche Tipps und Informationen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, welche Proxys für Ihre Aufgaben besser geeignet sind, wie man Proxys im antidetect-Browser einrichtet, was zu tun ist, wenn die Proxys nicht funktionieren, usw.

Nach dem Kauf eines Proxy ändern Sie die IP-Adresse auf Ihrem Gerät wie folgt.

Schritt 1 – Gehe zu den Einstellungen

Öffnen Sie "Start" und klicken Sie auf "Einstellungen" (Zahnrad-Symbol).

Schritt 2 — Ermitteln des Proxy-Servers

Klicken Sie auf den Abschnitt „Netzwerk und Internet“ und klicken Sie im linken Menü auf „Proxy-Server“.

Schritt 3 - Aktivieren der Verwendung eines Proxy

Im Abschnitt "Manuelle Proxy-Konfiguration" verschieben Sie den Schieberegler in den Zustand "Aktivieren" im Bereich "Proxy-Server verwenden".

Schritt 4 - Geben Sie Ihre Proxy-Daten ein

Bitte geben Sie die Adresse und den Port des gekauften Proxys ein und klicken Sie dann auf "Speichern".

Schritt 5 - Machen Sie eine schnelle Überprüfung

Überprüfen Sie die Änderung der IP-Adresse über whatismyip oder myip.

Um den Proxy zu deaktivieren, gehen Sie einfach zu Einstellungen — Netzwerk und Internet — Proxy-Server und klicken Sie dann auf "Deaktivieren" in "Proxy-Server verwenden".

Um Proxy auf einem Mac zu konfigurieren, schauen Sie sich dieses Video von calexismedia an. Es dauert nur wenige Minuten, um eine neue IP-Adresse einzurichten.

Wenn Sie planen, einen Antidetect-Browser zu verwenden, befolgen Sie immer die Regel: 1 Proxy = 1 Fingerabdruck. Wenn Sie dieselben Proxies für verschiedene Konten verwenden, besteht die Gefahr, dass alle Konten gleichzeitig gesperrt werden.

Vorteile

Hilft, alle Arten von IP-Sperren zu umgehen.

Hochwertige Proxies lassen Sie wie einen normalen Benutzer aussehen. Dadurch haben Websites nicht den Verdacht, dass der Benutzer versucht, seine Daten zu verbergen.

Schneller IP-Adressenwechsel. Auch wenn Sie gesperrt werden, dauert der Proxywechsel nur 5 Minuten. Es wird empfohlen, immer mehrere Proxies auf Lager zu haben.

Geeignet für PC-Programme. Wenn Sie sich mit dem Programmserver verbinden, sehen die Entwickler den Proxy.

Nachteile

Teuer. Die Kosten für hochwertige Proxies beginnen bei 3 $ pro Einheit und können bis zu hundert Dollar betragen - abhängig von der Art der Proxies.

Proxies fälschen nur Ihre IP-Adresse. Das bedeutet, dass Sie bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Richtlinien der Dienste keine Verbote umgehen können.

Wann wähle ich diese Methode?

Proxy-Server sind eine universelle Möglichkeit, IP-Sperren zu umgehen. Deshalb werden sie sowohl von gewöhnlichen Benutzern als auch von Digitalprofis genutzt.

Wenn der Dienst dich aufgrund schwerwiegender Verstöße sperrt, reicht es nicht aus, nur deine IP-Adresse zu ändern. In diesem Fall ist es besser, Proxys zusammen mit einem Anti-Erkennungs-Browser zu verwenden.

Methode #6. Transformiere deine MAC-Adresse

Diese Methode ist nicht die beliebteste, da sie Zeit und Wissen vom Benutzer erfordert.

Die Essenz der Methode

Die MAC-Adresse oder die Media-Access-Control-Adresse ist ein eindeutiger Identifikator des Geräts, der zum Zeitpunkt der Herstellung des Geräts zugewiesen wird. Alle Geräte, die Zugriff auf das Web haben, verfügen über eine MAC-Adresse, einschließlich PCs, Routern und Laptops.

Wie man implementiert

Der Weg zur Änderung der MAC-Adresse hängt von Ihrem Betriebssystem ab. Für Windows gibt es zwei Möglichkeiten, die MAC-Adresse zu ändern.

Methode 1. MAC-Adresse über Netzwerk- und Internet-Einstellungen ändern

Schritt 1 – Gehe zu Einstellungen

Öffnen Sie "Einstellungen" im Register "Start".

Schritt 2 — Ändern Sie Ihre Adapteroptionen

Wählen Sie „Netzwerk und Internet“ und klicken Sie auf „Adapteroptionen ändern“. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Netzwerkverbindungsmethode und wählen Sie „Eigenschaften“. Wählen Sie „Client für Microsoft-Netzwerke“ und klicken Sie auf „Anpassen“.

Schritt 3 – Erstellen Sie einen Ordner für Ihre neue MAC-Adresse

Wählen Sie den Registerreiter "Erweitert" und klicken Sie dann in dem Fenster auf "Netzwerkadresse". Wenn diese Option nicht vorhanden ist, gehen Sie zum zweiten Verfahren. Wenn sie vorhanden ist, gehen Sie zu Schritt 4.

Schritt 4 - Setzen Sie Ihre neue MAC-Adresse

Sie können eine andere MAC-Adresse im Wertefeld festlegen. Sie kann z. B. mithilfe von browserling generiert werden. Nachdem Sie die MAC-Adresse generiert haben, fügen Sie sie in das "Wert"-Feld ein und klicken Sie dann auf "Ok".

Methode #2. Ändern der MAC-Adresse über den Registrierungs-Editor

Schritt 1 - Registry Editor öffnen

Drücken Sie auf Ihrer Tastatur die Tasten Windows + R und geben Sie "Regedit" in den Registrierungseditor ein.

Schritt 2 — Finde den Ordner mit allen Verbindungsdaten

Öffnen Sie im Fenster die folgenden Ordner HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Control - Class - {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Schritt 3 – Erstellen Sie einen Ordner für Ihre neue MAC-Adresse

Öffnen Sie den Ordner "0000". Es enthält mehrere Ordner mit Netzwerk- und Verbindungsgeräten. Klicken Sie auf "Neu" und wählen Sie "Zeichenfolge-Parameter". Benennen Sie den Ordner "Netzwerkadresse".

Schritt 4 – Setzen Sie Ihre neue MAC-Adresse

Fügen Sie die neue MAC-Adresse in das Feld „Wert“ ein. Wie bei der ersten Methode können Sie diese mithilfe von browserling erstellen.

**Schritt 5 — Starten Sie Ihr Gerät neu **

Schließen Sie den Registrierungseditor und starten Sie Ihr Gerät neu. Fertig! Ihr Gerät hat jetzt eine neue MAC-Adresse.

Ehrlich gesagt habe ich viel Zeit damit verbracht, als ich zum ersten Mal versucht habe, meine MAC-Adresse zurückzusetzen. Wenn Sie die gleichen Probleme haben, schauen Sie sich diese YouTube-Schritt-für-Schritt-Anleitung von High Techy an. Mac-Benutzer sind auf YouTube ebenso willkommen :)

Vorteile

Keine Gebühr. Sie können kostenlos eine neue MAC-Adresse erstellen und sie manuell einstellen.

Nachteile

Es dauert eine Weile, um die MAC-Adresse zurückzusetzen.

Kann nur bei einfachen IP-Sperren helfen. Die MAC-Adresse ist nur ein Teil der Daten, die von den Diensten analysiert werden. Bei komplexen Sperren löst das Austauschen der MAC-Adresse das Problem nicht.

Wann soll diese Methode gewählt werden

Die Ersetzung der MAC-Adresse eignet sich sowohl für gewöhnliche Benutzer als auch für Profis. Digitale Profis nutzen jedoch zusätzlich andere Methoden. Wenn Sie von sozialen Netzwerken, E-Mail-Diensten oder Suchmaschinen gesperrt wurden, sollten Sie auch das Programm löschen, den Cache leeren und Antidetection-Programme verwenden.

Methode #7. Verwenden Sie den Tor-Browser

Der Tor-Browser ist eine der ältesten kostenlosen Möglichkeiten, um IP-Sperren und Serviceeinschränkungen zu umgehen. Und im Jahr 2023 funktioniert er immer noch.

Die Essenz der Methode

Tor ist ein kostenloser Webbrowser, der es Ihnen ermöglicht, Websites und Dienste anonym zu besuchen. Dafür nutzt Tor drei zufällige Server, über die es Ihren Datenverkehr leitet und verschlüsselt, um dann mit dem benötigten Server zu verbinden.

Wie man implementiert

Schritt 1 — Tor herunterladen

Besuche die offizielle Website des Tor-Browsers, wähle dein Betriebssystem aus und lade ihn herunter. Falls die Website in deinem Land blockiert ist, nutze ein VPN oder einen Proxy. Versuche nicht, den Browser von anderen Websites herunterzuladen, da dies gefährlich für dein Gerät sein kann.

Schritt 2 – Deaktiviere JavaScript

Um die Anonymität zu erhöhen, deaktiviere JavaScript nach der Installation des Browsers.

Vorteile

Umgeht IP-Sperren und gewährt Zugriff auf Dienste, die an einem bestimmten Standort blockiert sind.

Erhöht die Anonymität. Das Tor macht es für Dienste schwieriger, Ihre Daten zu analysieren.

Nachteile

Dienste und Websites können erkennen, dass eine Person Tor verwendet. Das bedeutet, dass Dienste mit einem hohen Schutz gegen Betrug weniger Vertrauen zu dir haben werden.

Langsamere Verbindung. Aufgrund der sequenziellen Verbindung zu zufälligen Servern ist die Download-Geschwindigkeit von Websites und Diensten langsamer.

In einigen Ländern ist das gesamte TOR-Netzwerk komplett blockiert. Um diese Sperren in diesen Standorten zu umgehen, musst du verschiedene Einstellungen des Browsers testen oder eine andere Methode ausprobieren.

Wann wählt man diese Methode

Tor ist eine beliebte Möglichkeit, Beschränkungen beim Besuch von Websites zu umgehen. Allerdings eignet sich diese Methode wahrscheinlich nicht für professionelle Partner und Vermarkter, da es weit entwickelte Dienste mit einem hohen Schutzniveau gibt, die die Verwendung von Tor erkennen können. Daher blockieren sie entweder den Zugriff über Tor für alle Benutzer oder sperren die Benutzer selbst.

Methode #8. Löschen Sie Ihren DNS

DNS ist ein Domain Name System, das es dem Browser ermöglicht, die vom Benutzer angeforderte Seite anhand des Domainnamens zu finden.

Die Essenz der Methode

Jedes Mal, wenn du den Namen der Website in das Suchfeld eingibst, wandelt DNS ihn in die IP-Adresse einer bestimmten Website um. DNS wird auch als Telefonbuch des Internets bezeichnet, da das System Informationen zu allen IP-Adressen und ihren Buchstabenwerten speichert.

Implementierungsmöglichkeiten

Um den DNS-Cache auf Windows zu löschen, befolgen Sie diese Schritte:

Schritt 1 — Öffnen Sie die Eingabeaufforderung

Geben Sie "cmd" ein und klicken Sie auf "Eingabeaufforderung" in den Ergebnissen.

Schritt 2 — Setzen Sie Ihre DNS zurück

Geben Sie die Kombination ipconfig/flushdns im Eingabeaufforderungsfenster ein.

Schritt 3 — Stellen Sie sicher, dass das DNS zurückgesetzt ist

Um den DNS-Reset zu überprüfen, geben Sie im Befehlsfenster ipconfig/displaydns ein.

Vorteile

Kostenlos. Sie konnen Ihr DNS manuell ohne spezielle Software zurucksetzen.

Das DNS-Reset dauert 1-2 Minuten.

Nachteile

Möglicherweise löst das Problem des Verbots nicht. Dieser Tipp funktioniert möglicherweise nur bei einfachen Einmal-IP-Sperrungen.

Oftmals als eigenständige Methode unwirksam. Profis setzen DNS zurück, ändern ihre MAC-Adresse und verwenden Proxies oder VPNs, um ihre IP-Adresse zu fälschen.

Wann wählt man diese Methode

Im Allgemeinen ist das Zurücksetzen des DNS eine nützliche Maßnahme für alle Benutzer, die viel Zeit im Web verbringen. Persönlich hat mir diese Lösung zweimal bei kleinen Sperren geholfen, aber keine Ergebnisse gebracht, als ich bei Social Media und E-Mail-Diensten gesperrt war.

Methode #9. Verwenden Sie einen Cloud-Computer

Dies ist eine eher seltene Methode, die in der Regel von Profis und Startups verwendet wird.

Die Essenz der Methode

Ein Cloud-Computer ist eine virtuelle Maschine, die es Ihnen ermöglicht, über einen Computer an einem anderen Ort beliebige Aktionen im Netzwerk auszuführen. Beim Verbinden mit einem Cloud-Computer nutzen Sie dessen gesamte Leistung: RAM, Festplatte usw. Cloud-Computer werden in der Regel genutzt, um die Leistung Ihres Geräts zu erweitern. Zum Beispiel mieten Benutzer und sogar ganze Unternehmen Cloud-PCs, um den Kauf eines neuen High-End-PCs zu vermeiden.

Oft werden Cloud-PCs von Gamern genutzt, die einen PC mit hoher Leistung benötigen.

Implementierungsmöglichkeiten

Du musst einen Dienst finden, der Cloud-PCs anbietet. Normalerweise beginnt das Abonnement bei $5.

Bei der Auswahl eines Cloud-PCs sollten Sie Folgendes beachten:

Wo sich der PC genau befindet. Wenn sich der Cloud-PC an einem Standort befindet, der für Sie nicht geeignet ist, wird er Ihnen nicht dabei helfen, das Problem mit dem IP-Bann zu lösen.

Kosten. Cloud-PCs werden auf Pay-as-you-go-Basis bereitgestellt. Versuchen Sie nicht, Geld zu sparen und nach kostenlosen Lösungen zu suchen — das kann gefährlich sein für Sie und Ihr Gerät.

Stellen Sie sicher, dass der Service ein Support-Team hat. Sie werden wahrscheinlich Hilfe benötigen, wenn Sie das Abonnement auswählen und den Cloud-PC einrichten.

Vorteile

Erweitert die Möglichkeiten Ihres Geräts. Sie erhalten ein leistungsstarkes Gerät, das Ihre Netzwerkmöglichkeiten erweitern wird.

Sie können IP- und Fingerprint-Sperren umgehen.

Nachteile

Die Kosten beginnen ab $5 pro Monat.

Falls die Cloud-PC-Daten gesperrt werden, müssen Sie nach einem anderen Cloud-PC suchen, was zusätzliche Kosten verursachen kann.

Die digitalen Fingerabdrücke des Cloud-PCs könnten bereits auf verschiedenen Websites gesperrt sein.

Wann wähle ich diese Methode

Cloud-PC ist als Lösung geeignet, um ein temporäres Verbot zu umgehen. Wenn du jedoch regelmäßig mit Sperrungen auf Plattformen konfrontiert wirst, während du Daten sammelst oder mehrere Konten verwendest, empfiehlt es sich, auf andere Methoden zu achten.

Methode Nr. 10: Kontaktiere den Administrator

Dies funktioniert nur, wenn Sie fälschlicherweise gesperrt wurden oder wegen geringfügiger Verstöße.

Die Essenz der Methode

Du kannst versuchen, das Verbot direkt über den Administrator der Seite aufzuheben. Das Problem auf diese Weise zu lösen, kann viel Zeit in Anspruch nehmen und es besteht keine Garantie, dass es zu Ergebnissen führt.

Implementierungsmöglichkeiten

In der Regel haben alle Plattformen und Dienste spezielle Anweisungen für den Fall von Sperrungen. Du musst die Support-Kontakte auf der Website finden und deinen Einspruch vorbereiten.

Meine Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist, kurz und prägnant zu schreiben. Hier ein Beispiel, wie ein Muster für einen Einspruch aussehen kann:

Gruß

Welches Problem Sie haben festgestellt

Motivierte Antwort, warum Sie fälschlicherweise gesperrt wurden

Bitte um Aufhebung des Verbots

Vorteile der Methode

Kostenlos. Das einzige, was du investierst, ist deine Zeit.

Nachteile

Es besteht keine Garantie dafür, dass der Administrator Ihre IP-Adresse aus der Blacklist entfernt. Dies kann geschehen, wenn die IP-Adresse aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die Richtlinien des Maildienstes gesperrt wurde.

Es kann lange dauern. Nachdem die Beschwerde gesendet wurde, kann der Administrator die Beschwerde von 1 Tag bis zu mehreren Monaten prüfen. In einigen Fällen erhalten Sie überhaupt keine Antwort.

Wann wählt man diese Methode

Die Methode ist möglicherweise nur geeignet, wenn Sie sicherlich keine Verstöße begangen haben oder der Verstoß unbedeutend war. In jedem Fall könnte der Website-Besitzer Gründe finden, um das Verbot nicht aufzuheben oder einfach nicht zu antworten - zumindest ist das, womit ich schon oft konfrontiert wurde.

Persönlich ist es mir nur einmal gelungen, das Verbot direkt über den Administrator aufzuheben, und das auch nur, weil die IP-Adresse vor mir gesperrt wurde.

Methode #11. Entferne deine IP-Adresse aus Schwarzen Listen

"Berufungen, Berufungen, Berufungen" oder eine andere Methode, wenn Sie schreiben und dann warten müssen.

Die Essenz der Methode

Im Netzwerk findest du viele Dienste, die Daten über blockierte IP-Adressen sammeln. Es gibt insbesondere Listen von IP-Adressen, die in E-Mail-Diensten blockiert sind.

Deine IP-Adresse könnte auf einer Blacklist stehen:

aufgrund Ihrer Handlungen

wenn jemand diese IP-Adresse vor Ihnen verwendet hat und die Regeln eines bestimmten Dienstes verletzt hat

aus Versehen.

Wie man umsetzt

Schritt 1 – Finde deine IP-Adresse heraus

Wenn Sie Ihre IP-Adresse noch nicht kennen, überprüfen Sie diese über einen speziellen Dienst im Web. Zum Beispiel whatismyip oder what is my IP address.

Schritt 2 — Überprüfen Sie, welche Dienste Ihre IP gesperrt haben

Überprüfen Sie in öffentlichen Diensten, ob Ihre IP-Adresse gesperrt ist. Sie können dies beispielsweise auf der mxtoolbox Website tun.

Schritt 3 — Erfahren Sie, wie Sie Berufung einlegen können

Wenn Sie Ihre IP-Adresse auf der Blacklist einiger Dienste gefunden haben, finden Sie heraus, wie Sie eine Löschungsanfrage bei einem bestimmten Dienst senden können.

Zum Beispiel können Sie so Einspruch erheben in Barracuda Central.

Um Ihre IP-Adresse aus der Barracuda-Blacklist zu entfernen, geben Sie die Informationen zu Ihrer IP und den Grund für die Entfernung an

Und so können Sie auf der Spamhaus Website Einspruch einlegen.

Gemäß dem Spamhaus-Löschverfahren können Sie Ihre IP-Adresse automatisch aus der PBL-Datenbank entfernen.

Der Inhalt des Einspruchs könnte wie folgt lauten:

Eine Begrüßung

Eine Beschreibung, wie die Blockierung verhindert, dass du den Service nutzt

Erklärung, dass du nicht gegen die Regeln des Dienstes verstoßen hast

Bitte, deine IP-Adresse von der Schwarzen Liste zu entfernen

Der Zeitraum für die Überlegung zur Entfernung Ihrer IP-Adresse von Blacklists hängt vom jeweiligen Dienst ab. Es kann ein paar Tage oder mehrere Wochen dauern. Gleichzeitig besteht keine Garantie dafür, dass das Verbot aufgehoben wird.

Vorteile

Kostenlose Dienstleistung. Wenn einige Dienste eine Gebühr für die Aufhebung des Bans verlangen, seien Sie vorsichtig, es könnten Betrüger sein.

Nachteile

Es dauert eine Weile. Sie müssen an jeden Dienst Appelle senden, der Ihre IP-Adresse auf die Schwarze Liste gesetzt hat.

Es gibt keine Garantie, dass Ihre IP-Adresse von der schwarzen Liste ausgeschlossen wird. Der Einspruch kann abgelehnt werden, wenn beispielsweise schwerwiegende Verstöße von Ihrer IP-Adresse begangen wurden.

Wann wählt man diese Methode

Diese Methode eignet sich für normale Benutzer und Profis, die mit E-Mail-Diensten arbeiten. Das Verbot kann nur aufgehoben werden, wenn Ihre IP-Adresse irrtümlicherweise blockiert wurde oder aufgrund der Handlungen eines Benutzers, der die IP-Adresse vor Ihnen verwendet hat.

Wie man IP-Sperren vermeidet

Eine Kombination der oben genannten Methoden kann dabei helfen, IP-Sperren zu umgehen und die Arbeit mit bestimmten Diensten fortzusetzen. Um jedoch zukünftige Sperren zu vermeiden, beachten Sie immer die folgenden Regeln.

Regel Nr. 1: Befolgen Sie die Gesetze und Regeln des Anbieters

Machen Sie sich mit den Gesetzen, Regeln und Vorschriften des Landes, in dem Sie sich befinden, sowie des spezifischen Internetdienstanbieters vertraut.

Du musst darauf achten, welche Einschränkungen es bezüglich des Online-Verhaltens gibt, welche Themen verboten sind und welche Ressourcen blockiert sind.

Zum Beispiel ist es in Dubai verboten, Inhalte ab 18 Jahren auch in privaten Nachrichten zu verschicken, und in Oman und Nordkorea dürfen Nutzer keine VPN-Dienste verwenden.

Durch Befolgung dieser Regeln können Sie Probleme mit beiden Diensten und dem Gesetz vermeiden.

Regel #2. Verwenden von Virtuellen Privaten Netzwerken

VPNs helfen Ihnen, Sperren zu umgehen, anonym zu bleiben und Ihre Daten vor Eindringlingen zu schützen. Es ist wichtig, zuverlässige VPN-Dienste mit einem guten Ruf zu wählen. Bei der Auswahl kostenloser VPNs kann die Regel gelten: Wenn Sie nicht wissen, womit das Unternehmen Geld verdient, verdient es wahrscheinlich Geld mit Ihnen. Und Ihren Daten.

Als Alternative zu VPNs können Sie Proxy-Server verwenden. Lassen Sie mich daran erinnern, dass hochwertige Proxies lediglich Ihre IP-Adresse ersetzen und den Datenverkehr nicht verschlüsseln, was Sie so ähnlich wie möglich einem gewöhnlichen Benutzer macht.

Regel Nr. 3. Achten Sie auf die Etikette der Netzwerkkommunikation

Dienste und Plattformen analysieren ständig das Verhalten der Benutzer. Um die Aufmerksamkeit von Sicherheitssystemen und Website-Administratoren nicht zu erregen, halten Sie sich an die Regeln der Kommunikation und des Verhaltens:

Respektiere die Interessen, Meinungen, Ansichten und Religion anderer Personen.

Vermeide Kritik und Beleidigungen.

Belästige keine Nutzer.

Vermeide eine übermäßige Anzahl an Standardnachrichten in privaten Chats und unter den Beiträgen der Nutzer.

Regel Nr. 4: Schützen Sie Ihren Computer

Verwenden Sie nur bewährte und hochwertige lizenzierte Dienste im Abonnement. Beim Auswählen von Software laden Sie diese von den offiziellen Websites herunter.

Wenn Sie häufig mit sozialen Netzwerken arbeiten, mehrere Konten führen oder im Affiliate-Marketing tätig sind, gehört zu Ihren Must-haves:

Proxies. Proxies sollten für spezifische Aufgaben ausgewählt werden. Für hochwertiges Multi-Accounting benötigen Sie Wohnsitzproxys, für Affiliate- und E-Mail-Marketing können dynamische Proxys geeignet sein. Halten Sie immer 5–10 Proxys auf Lager.

Antidetection-Browser. Die Software wird Ihnen dabei helfen, gleichzeitig mit verschiedenen Konten des Dienstes von einem Gerät aus zu arbeiten.

Regel Nr. 5. Massenaktionen vermeiden

Verhalte dich auf der Website wie ein gewöhnlicher Benutzer. Wenn du beispielsweise Nachrichten senden oder Anzeigen unter den Beiträgen von Benutzern veröffentlichen musst, versuche es in Etappen zu tun. Dadurch kannst du die Aufmerksamkeit der Website-Administratoren vermeiden.

In Bezug auf den Inhalt selbst, versuchen Sie einzigartige und freundliche Texte zu verfassen, die nicht wie Spam-Beiträge aussehen. Dies hilft, unnötige Aufmerksamkeit von der Website zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit einer gezielten Aktion des Benutzers zu erhöhen.

Regel #6. Studiere die Regeln und Richtlinien von Diensten und Websites

Jede Website hat ihre eigenen Regeln und Verbote. Es kommt jedoch vor, dass Dienste allgemeine Formulierungen verwenden, was es schwierig macht, die Grenzen dessen zu verstehen, was erlaubt ist.

In diesen Fällen ist es besser, sich Zeit zu nehmen, um Bewertungen zu solchen Regeln von unabhängigen Experten zu lesen. Zum Beispiel werden Affiliates und Vermarkter regelmäßig im Web gesperrt, und sie teilen die Gründe öffentlich mit.

Regel #7. Halten Sie Geschwindigkeits- und Verkehrsvorschriften ein

Beim Web-Scraping sollten Sie die Anzahl der Anfragen an den Server der Website begrenzen und die Daten allmählich sammeln. Dies wird Ihnen helfen, IP-Adressensperren zu vermeiden, die auftreten können, wenn Sie die Anzahl der Anfragen überschreiten.

Wenn Sie dringend Daten sammeln müssen, ist es besser, diese Aufgabe auf mehrere Geräte aufzuteilen. Dadurch wird das Risiko von Sperren für Ihr Gerät und Ihre Konten verringert.

Regel Nr. 8. Befolge das Gesetz beim Verwenden von Torrents

Torrents enthalten viele nützliche Programme und Informationen, die auf offiziellen Websites gegen Gebühr erhältlich sind.

Das Herunterladen von Software aus Torrents kann jedoch gegen Gesetze verstoßen. In den meisten Ländern der Welt führt das Herunterladen und Verteilen von nicht lizenziertem Inhalt zu Verwaltungs- und sogar strafrechtlicher Haftung.

Torrents können schädliche Programme enthalten, die Ihr Gerät infizieren und zu Datenverlust führen können. In den letzten Jahren haben Hacker zunehmend begonnen, Torrents zu nutzen, um Viren zu verbreiten. Einmal auf Geräten, kann schädlicher Code die persönlichen Daten des Benutzers stehlen oder das Gerät des Opfers für illegale Zwecke verwenden.

Regel Nr. 9. Sei vorsichtig beim Verwenden öffentlicher WLAN-Netzwerke

Wenn Sie von einem öffentlichen Ort aus arbeiten müssen, überprüfen Sie die IP-Adresse des Ortes, bevor Sie beginnen. Zum Beispiel über browserleaks. Danach überprüfen Sie, ob diese IP-Adresse auf anderen Ressourcen blockiert ist.

Wenn die IP auf einer Blacklist steht oder gesperrt ist, verwenden Sie Proxies und VPN, um auf die Websites und Dienste zuzugreifen, die Sie benötigen.

Ich empfehle, niemals Geldtransaktionen oder Transaktionen mit persönlichen Daten über öffentliche W-LAN-Netzwerke durchzuführen. Andernfalls riskieren Sie, sowohl ohne Daten als auch ohne Geld dazustehen.

Persönlich wurden meine persönlichen Kontodaten zu Beginn meiner digitalen Karriere auf diese Weise gestohlen.

Fazit

Ich hoffe, dass die Methoden und Tipps, die ich in diesem Artikel gesammelt habe, dir helfen werden, deine perfekten Wege zu finden, wie du ein IP-Verbot umgehen und effektiv online arbeiten kannst.

Wenn du Fragen hast oder Feedback zu spezifischen Techniken teilen möchtest, würde ich mich freuen, wenn du dies in den Kommentaren teilen würdest.