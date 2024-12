Wie man Proxys.io mit dem Undetectable Browser verwendet: Ein kompletter Einrichtungsleitfaden

Ein Anti-Erkennungs-Browser mit einem Proxy ist eines der effektivsten Tools zur Anonymisierung. Der Anti-Erkennungs-Browser ändert den digitalen Fingerabdruck, während der Proxy die IP-Adresse ändert. Websites verfolgen die Online-Aktionen von Benutzern basierend auf diesen Parametern und identifizieren Regelverstöße. Wenn Sie so anonym wie möglich werden möchten, sich vor Hackern schützen und Sanktionen für Multi-Accounting vermeiden möchten, verwenden Sie diese 2 Tools zusammen. In dem Artikel werden wir über einen vertrauenswürdigen Dienst Proxys.io sprechen, wo Sie sichere und anonyme Proxies mieten können. Darüber hinaus werden wir erklären, wie man einen Proxy im Browser Undetectable verbindet.

Was ist Proxys.io

Proxys.io ist ein Proxy-Vermietungsdienst, der seit 2016 tätig ist. Ein Proxy ist ein Vermittlungsserver zwischen dem Benutzer und dem Internet. Er wird als Werkzeug zur Anonymisierung von Online-Aktivitäten verwendet. Er maskiert IP-Adressen und Geolokalisierung. Das Arbeitsprinzip ist wie folgt: Der Proxy-Server empfängt die Anfrage eines Benutzers, leitet sie im Namen des Benutzers an die Website weiter und leitet dann die empfangenen Informationen zurück an den Benutzer. Auf diese Weise greift der Benutzer mit einer modifizierten IP-Adresse und Geolokalisierung auf das Internet zu. Websites und Hacker können die Identität des Benutzers nicht identifizieren oder den tatsächlichen Standort des Benutzers bestimmen, da die Daten sicher maskiert sind.

Funktionalität und Vorteile von Proxys.io

Proxys.io wurde mit den Bedürfnissen der Benutzer im Auge entwickelt. Der Hauptvorteil des Dienstes ist die Qualität. Alle bereitgestellten Proxys sind anonym, sicher und schnell. Ihre Verwendung führt nicht zu einem Datenleck, Sanktionen von Websites oder Verbindungsunterbrechungen.

Eine intuitive Benutzeroberfläche mit praktischen Abschnitten ermöglicht es selbst einem Anfänger, die notwendigen Informationen leicht zu finden: Preise überprüfen, verfügbare Länder anzeigen, den Kundensupport kontaktieren und eine Bestellung aufgeben.

Ein großer Vorteil ist, dass die Servicearbeit automatisiert ist. Das bedeutet, dass Sie nach der Zahlung nicht stundenlang auf die Proxy-Daten warten müssen, um sie zu verwenden. Die Liste der Proxy-Server, IP-Adressen und Ports wird sofort nach der Zahlung im persönlichen Konto des Käufers angezeigt - dieser Prozess ist vollständig automatisiert.

Welchen Proxy soll ich verwenden? Proxys.io bietet:

alle Arten von Proxies: Mobil, Wohngebiet, Server, IPv4, IPv6;

88 Länder zur Auswahl;

Bequeme Zahlungsmethoden - Sie können Ihre Bestellung mit Kreditkarte oder Kryptowährung bezahlen;

Durchschnittsgeschwindigkeit - 7 Mbps, was für jede Online-Aktivität ausreicht;

Tarife für jedes Budget;

Reaktionsfähiger Kundensupport rund um die Uhr verfügbar, um zu helfen und alle Ihre Fragen zu beantworten.

SEO- und SMM-Spezialisten, Arbitrageure, Kryptowährungshändler, Gamer, normale Benutzer - die besten Proxies von Proxys.io werden sowohl von Profis als auch von Enthusiasten ausgewählt. Mit ihrer Hilfe können Sie Dutzende von Konten auf einer Website erstellen, mit Automatisierungsprogrammen arbeiten, Parsing im Multi-Thread-Modus durchführen und anonym Webressourcen besuchen.

Wie man einen Proxy auf Proxys.io kauft

Den Kauf eines Proxys zu tätigen ist sehr einfach - es handelt sich um einen unkomplizierten Vorgang, der weniger als 10 Minuten in Anspruch nimmt. Sie können eine Bestellung in verschiedenen Abschnitten des Dienstes aufgeben, aber wir werden einen betrachten - über die Hauptseite. Was Sie tun müssen:

Gehe zur Hauptseite von Proxys.io. Oben siehst du den "Proxy kaufen" Button, klicke darauf.

Wählen Sie aus der Liste der Proxy-Server die gewünschten Merkmale aus. Geben Sie den Typ, das Land, die Mietdauer und andere Details an.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wählen Sie eine Zahlungsmethode aus.

Bezahlen.

Bestellung aufgegeben. Sie finden die Proxy-Details in Ihrem persönlichen Konto - sie werden sofort nach der Zahlung verfügbar sein.

Wie verbindet man sich mit einem Proxy in Undetectable?

Das Verbinden des Proxy-Dienstes im Anti-Erkennungs-Browser Undetectable dauert nur wenige Minuten und erfordert keine besonderen Fähigkeiten. Schritt-für-Schritt-Algorithmus, wie es gemacht wird:

Erstellen Sie ein neues Profil, indem Sie auf "Neues Profil" klicken oder melden Sie sich bei einem bestehenden an.

Finde den Tab "Haupt", wähle "Neuer Proxy" aus.

Füllen Sie die Details des Proxy-Servers aus. Geben Sie die Adresse, den Port, den Typ an. Optional können Sie auch einen Namen angeben, dann werden die Proxy-Informationen gespeichert und können in Zukunft ohne erneute Eingabe der Daten verwendet werden.

Nachdem Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Proxy überprüfen", um zu überprüfen, ob der Proxy-Server funktioniert.

Die Proxy-Einrichtung ist abgeschlossen. Jetzt können Sie beruhigt sein, da Ihre Anonymität und Sicherheit im Internet gewährleistet sind!

Wenn Sie Ihren Datenschutz erhöhen möchten, ohne Angst vor Multi-Accounting haben und sich keine Sorgen um den Verlust persönlicher Daten machen wollen, ist es eine ausgezeichnete Wahl, Proxies von Proxys.io zu mieten! Der Service bietet komfortable Bedingungen für Kunden: flexible Tarife, hochwertige anonyme Proxies, Auswahl aus 88 Ländern und rund um die Uhr technischen Support.