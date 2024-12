Methoden zur Verwendung des Anti-Erkennungs-Browsers für Handelsplattformen und Instagram-Giveaways

Die Verwendung von Anti-Erkennungs-Software kann vorteilhaft sein, um Waren auf ausländischen Märkten zu kaufen. Darüber hinaus kann Undetectable auch beim Bonusjagd nützlich sein - das Glück positiv beeinflussen und die Gewinnchancen bei verschiedenen Wettbewerben erhöhen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Multi-Account-Browser nur ein Teil eines großen Mechanismus sind. Und heute werden wir uns alle seine Komponenten ansehen.

Wie man geografische Beschränkungen umgeht und die Versandkosten bei eBay senkt

Es ist nicht erforderlich, das Internet als einen großen Markt zu betrachten, auf dem jeder Waren oder Dienstleistungen billiger finden kann. Leider bleiben für Nutzer aus vielen Ländern amerikanische und europäische Marktplätze, auf denen Produkte zu niedrigeren Preisen erhältlich sind, verschlossen. Diese eigenartige Politik von Einzelhandelsunternehmen wird durch viele Gründe erklärt:

Geopolitische Gründe.

Mangel an etablierten Logistikverbindungen mit bestimmten Regionen.

Verkaufsverbot in einem bestimmten Land durch den Hersteller usw.

Online-Käufer schätzen insbesondere eBay, das in den USA tätig ist. Hier können Sie neue und gebrauchte Artikel zu Preisen unter dem Marktwert kaufen... Allerdings:

Der Marktplatz ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Einige Verkäufer bevorzugen es, nur im lokalen US-Markt zu arbeiten, daher filtern sie Kunden aus anderen Regionen in den Targeting-Einstellungen heraus.

eBay erhebt eine zusätzliche Gebühr für die Umrechnung von Fremdwährungen.

Die Versandkosten des Marktplatzes außerhalb der USA sind höher als die von Drittanbieter-Kurierdiensten.

Der Service liefert keine übergroßen Artikel ins Ausland.

Daher ist es beim Kauf von Waren auf eBay besser, einen Multi-Account Anti-Detect mit qualitativ hochwertigen Residential Proxies zu verwenden. Nach der Kontoerstellung auf dem Marktplatz muss dieses 1-2 Wochen lang aufgewärmt werden, bevor mit dem Einkaufen begonnen wird.

Wir haben detailliert beschrieben, wie man Konten in unserem Artikel unter diesem Link ordnungsgemäß aufwärmt.

Es ist auch ratsam, im Voraus eine lokale Lieferadresse für Ihre Einkäufe zu organisieren. Solche Dienste werden von Postweiterleitungsdiensten angeboten. Mit ihrer Hilfe können Sie eine Adresse in den USA mieten. Nachdem die Pakete an diese Adresse geliefert werden, sendet das Unternehmen die gekauften Artikel an Ihr Zuhause.

Wenn es um Nordamerika geht, ist es am vorteilhaftesten, Postfächer in den Bundesstaaten Delaware, Montana, Oregon und Alaska zu mieten. Da sie keine Umsatzsteuer haben. Auf diese Weise können Sie bis zu 9-12% der Warenkosten einsparen.

Erhöhen Sie Ihre Chancen beim Bonus-Hunting, um bei Instagram-Giveaways mit Multi-Accounting und Undetectable zu gewinnen.

Giveaway ist ein effektiver Weg, um auf Instagram zu werben. Es handelt sich um einen Wettbewerb, der unter den Followern der Instagram-Seite der Marke stattfindet. Üblicherweise beinhalten Giveaways das Verschenken von Produkten der Marke, die vom ausrichtenden Unternehmen des Wettbewerbs hergestellt werden. Oder ein Paket von Dienstleistungen, die von der beworbenen Marke angeboten werden.

Giveaways werden oft unter Benutzern aus einer bestimmten Region durchgeführt. Daher werden für die Teilnahme am ausgewählten Wettbewerb auch ein Anti-Erkennungs-Browser und regionale Proxys benötigt. Zudem werden Instagram-Konten benötigt, die auf spezialisierten Plattformen erworben werden können. Die beste Option sind Konten mit einem Alter von 6 Monaten oder mehr. Allerdings können die Kosten für solche Instagram-Seiten 50 $ überschreiten.

Auch wenn Sie für eine solche Summe etwa ein Dutzend weniger fortschrittliche Konten kaufen können. Es kommt alles auf Ihre finanziellen Möglichkeiten an.

Um an einem Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Benutzer eine Reihe von Aktionen abschließen, die in seinen Bedingungen angegeben sind. Diese Aktionen umfassen in der Regel das Folgen des Profils, das Hinterlassen von Kommentaren, Likes und andere Aktionen, die die Sichtbarkeit der beworbenen Instagram-Seite positiv beeinflussen.

Um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen, müssen Sie so viele Konten wie möglich verwenden. Für jeden von ihnen in einem Multi-Account-Browser wie Undetectable sollten Sie einen eindeutigen Fingerabdruck mit relevanten Proxies erstellen.

Verwenden Sie dann alle Instagram-Profile, um die erforderlichen gezielten Aktionen durchzuführen. Nach Abschluss des Wettbewerbs wählt der Giveaway-Veranstalter die Gewinner zufällig aus. Dank der Verwendung von Multi-Accounting, implementiert mit Hilfe von Anti-Detect Undetectable, steigen Ihre Gewinnchancen exponentiell, basierend auf der Anzahl der verwendeten Konten.

Wie Sie sehen können, ist die Verwendung von Multi-Account-Browsern nicht nur praktisch und effektiv, um Angebote zu bewerben, sondern auch für die Durchführung bodenständigerer Aktivitäten. Zum Beispiel, um Waren zu vernünftigen Preisen zu kaufen und die Chancen auf einen Gewinn beim Bonusjagen zu erhöhen. Aber denken Sie daran, dass Undetectable nur ein kleines Detail eines größeren Mechanismus ist, das seine Funktion korrekt ausführt. Daher hängt das Ergebnis seines Betriebs nicht nur vom Anti-Detect-Browser ab, sondern auch von den anderen Komponenten des Systems: Proxies, Accounts, richtige Einrichtung.